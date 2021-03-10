Иностранные соцсети могут обложить налогом за рекламу у российских блогеров

Иностранные платформы, такие как Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, могут обязать выплачивать «налог за российских блогеров с доходов от рекламы в блоге». Такое предложение Минцифры изложило в плане развития отрасли информационных технологий в России.

Для этого предлагается принять федеральный закон, его проект планируется подготовить к середине текущего года. Такой шаг приведет к росту поступлений от деятельности российских блогеров в бюджет, сказано в плане.

Исполнителями проекта назначены Минфин, Минэкономразвития и ФНС. На просьбу прокомментировать инициативу в ведомствах не ответили, пишут «Ведомости»

По данным исследовательской компании BloggerBase, в 2020 году только видеоблогеры в России заработали около 18 млрд рублей. Пандемия стимулировала рост спроса на контент и, как следствие, на рекламу в интернете, в частности через социальные сети.

«Банк и налоговая не квалифицируют такой платеж как коммерческий, и если сумма не попадает под финмониторинг, то есть она менее 500 тыс. рублей, то по факту никто ею не интересуется и не отслеживает, откуда она пришла», – сказал директор юридической компании «Юрвиста» Андрей Петропольский. По его словам, оценить, сколько недополучает бюджет, сложно, но это «миллиарды рублей ежегодно».