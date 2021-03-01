Стало известно о секретных поездках первого космонавта Гагарина

Бывший начальник гаража Центра подготовки космонавтов Исфат Миннизянов рассказал о секретных поездках Юрия Гагарина.

«При мне личным водителем Юрия Алексеевича был Борис Бабкин, но иногда я возил Гагарина. Выезды были служебными: в ЦК, в ОКБ-1 (ныне РКК «Энергия» – прим. ВЗГЛЯД.). Мы не рассказывали о таких поездках, это была секретная информация. Но когда ехали по трассе, сотрудники Госавтоинспекции отдавали честь. Они знали, что это за машина и кто в ней может находиться», – приводятся о слова Миннизянова на сайте Центра подготовки космонавтов.

На вопрос, не боялся ли первый космонавт ДТП или покушений, он ответил, что, как военный, всегда был начеку.

Отмечается, что Гагарин и сам водил машину. В музее Центра хранится его водительское удостоверение, документ находился в бумажнике космонавта в момент его гибели.

Кроме того, после полета правительство подарило Гагарину личную машину – черную «Волгу М-21» второй серии. Позже у космонавта появилась служебная машина этой же модели, но уже третьей серии.

В 2021 году исполняется 60 лет полету Юрия Гагарина в космос.

Ранее космонавт рассказал о совете Гагарина после первого полета в космос.

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