Космонавт рассказал о совете Гагарина после первого полета в космос

Взгляд
17 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 08:37  |  vz.ru
Разделы

Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
Перейти в раздел…

Арктический щит России и Китая стал новым страхом Америки

Китайцы всерьез намерены поучаствовать в освоении российской Арктики Wu Yue/Global Look Press
Американские эксперты бьют тревогу – США рискуют столкнуться в Арктике с «кошмаром» в виде союза России и Китая. Заокеанских аналитиков пугают не только экономические последствия, но и прямая военная угроза, которой могут стать противоракетные системы и флоты двух главных оппонентов Вашингтона. Действительно ли военное сотрудничество Москвы и Пекина на Севере угрожает Америке? Подробности...
Перейти в раздел…

Креативность превращается в новую индустрию

Вещи, которые раньше воспринимались как баловство, неожиданно предстают как большой бизнес Валерий Мельников/РИА Новости
Экономикой настоящего, а не будущего, сферой, требующей госинвестиций и внимания, назвал креативную индустрию первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, открывая «Российскую креативную неделю» в Москве, где собрались представители IT, архитектуры, дизайна, образования, музыки и урбанистики. Как талант и творчество превратить в настоящую индустрию? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Трампу должны дать Нобелевскую премию

Именно Трамп придумал и провел сделку, которая может раз и навсегда разрешить арабо-израильский конфликт REUTERS/Tom Brenner
Дональд Трамп обижается на журналистов, которые старательно не замечают его выдвижение на Нобелевскую премию мира. Тонкость в том, что президент США эту премию действительно заслужил, в отличие, например, от своего предшественника Обамы. Благодаря Трампу уходит в прошлое ключевой конфликт на Ближнем Востоке, прежде казавшийся неразрешимым. Подробности...
Перейти в раздел…

За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
Перейти в раздел…

Психические расстройства портят жизнь как насморк

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Проблемы с психикой – они от лукавого, придуманы масонами и рептилоидами. Погуляй, и все пройдет. Бабки в поле рожали, а ты непонятно на что жалуешься. И вообще, у предков никаких депрессий не было. Подробности...
Обсуждение: 75 комментариев

В пропаганде не может быть правды, тем более – во вражеской

Герман Садулаев, писатель, публицист
Ненормально то, что мы сами, раскрыв рот, слушаем всю эту чушь и пропаганду, да не только слушаем, а и повторяем, и на основании этой вражеской пропаганды пишем свои статьи, книги и снимаем фильмы, которые хвалим, потому что они «правдивые». Подробности...
Обсуждение: 79 комментариев

Германию подняла с колен христианская демократия

Антон Любич, экономист
Сегодняшняя Германия построена именно христианскими демократами. От восстановления германской государственности в 1949 году и по сегодняшний день они правят там 51 год из 71. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
Перейти в раздел…

Подозрительная смерть Тесака

Шведов выгоняют из Швеции

Обсуждение: 11 комментариев

Отношения России и Японии изменятся

Перейти в раздел…

Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
Подробности...

Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
Подробности...

Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Найдены следы возможного присутствия жизни на Венере. Для человечества обнаружение внеземных организмов – это хорошо или плохо?
  • Хорошо

  • Плохо

  • Неоднозначно
Как вы относитесь к мавзолею Ленина?
  • Как к историческому памятнику

  • Как к политическому символу

  • Другое (указать в комментариях)
Существует ли сейчас русская интеллигенция?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Китай опередил Россию в списке стратегических соперников США
    Грызлов заявил о фактическом выходе Украины из соглашения по Донбассу Силуанов раскрыл схему выдачи кредита Белоруссии СК не нашел криминала в смерти Марцинкевича Агроном объяснил зависимость Украины от русской картошки
    В санкционный список ЕС по Белоруссии захотели включить россиян Колесниковой в Белоруссии предъявлено обвинение Ефремов захотел создать Российский тюремный театр Назван срок начала массовой вакцинации от COVID-19 в Подмосковье
    В Сирии отреагировали на заявление Трампа о готовности убить Асада Тихановская приняла приглашение в Европарламент В РПЦ рассказали о последствиях осквернения святого источника в Калининграде Никас Сафронов выступил против продажи тела Ленина Америке за миллиард долларов

    Главная тема


    Почему Трампу должны дать Нобелевскую премию

    «преступное сокращение»


    На Украине раскрыли «истинные причины» потери Крыма

    «нам все равно»


    Лукашенко выдвинул условие переориентации грузопотоков с Прибалтики на Россию

    МиГ-29 и АК-74


    Ургант высмеял предвыборный плакат Трампа с российским оружием

    Видео

    учения НАТО


    США готовятся топить российские подлодки прямо у побережья

    инцидент с Навальным


    Германия в отношениях с Россией наступает на британские грабли

    кризис здравоохранения


    Украина становится коронавирусной проблемой Европы

    атака на мирных граждан


    Чем ЛНР ответит на водный шантаж Киева

    тревога и страх


    Анна Долгарева: Психические расстройства портят жизнь как насморк

    история партии


    Антон Любич: Германию подняла с колен христианская демократия

    информационная война


    Герман Садулаев: В пропаганде не может быть правды, тем более – во вражеской

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Найдены следы возможного присутствия жизни на Венере. Для человечества обнаружение внеземных организмов – это хорошо или плохо?

    Космонавт рассказал о совете Гагарина после первого полета в космос

    17 сентября 2020, 08:21

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Первый космонавт Юрий Гагарин после полета на орбиту в 1961 году посоветовал коллегам «готовить пакеты» из-за вестибулярных расстройств, связанных с невесомостью, рассказал дважды Герой Советского Союза, космонавт Алексей Елисеев.

    «После полета он, когда собрался впервые – это уже я по рассказам знаю – с первой группой космонавтов, он им сказал: «Ребята, готовьте пакеты», – передает РИА «Новости» слова Елисеева.

    «То есть он первый почувствовал, что на вестибулярный аппарат невесомость действует плохо и надо быть к этому готовым, что это чувство подташнивания и головокружения может возникать», – пояснил он.

    Елисеев отметил, что никогда не слышал, чтобы Гагарин рассказывал о том, как он летал в космосе, что он видел и какие были сложности.

    «Некоторые космонавты любят даже придумывать искусственно сложности, чтобы привлечь к себе внимание. У Юрия Алексеевича этого никогда не было. Он вел себя так, как будто никогда и не летал», – сказал он.

    Елисеев совершил три космических полета и один выход в открытый космос.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •