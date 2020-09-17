Космонавт рассказал о совете Гагарина после первого полета в космос

Первый космонавт Юрий Гагарин после полета на орбиту в 1961 году посоветовал коллегам «готовить пакеты» из-за вестибулярных расстройств, связанных с невесомостью, рассказал дважды Герой Советского Союза, космонавт Алексей Елисеев.

«После полета он, когда собрался впервые – это уже я по рассказам знаю – с первой группой космонавтов, он им сказал: «Ребята, готовьте пакеты», – передает РИА «Новости» слова Елисеева.

«То есть он первый почувствовал, что на вестибулярный аппарат невесомость действует плохо и надо быть к этому готовым, что это чувство подташнивания и головокружения может возникать», – пояснил он.

Елисеев отметил, что никогда не слышал, чтобы Гагарин рассказывал о том, как он летал в космосе, что он видел и какие были сложности.

«Некоторые космонавты любят даже придумывать искусственно сложности, чтобы привлечь к себе внимание. У Юрия Алексеевича этого никогда не было. Он вел себя так, как будто никогда и не летал», – сказал он.

Елисеев совершил три космических полета и один выход в открытый космос.

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