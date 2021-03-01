Нигерийка Оконджо-Ивеала вступила в должность гендиректора ВТО

Уроженка Нигерии Оконджо-Ивеала вступила в должность генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО), став первой женщиной в истории на этом посту.

Оконджо-Ивеала заявила, что «одним из наивысших приоритетов» является успешное завершение переговоров по субсидиям рыболовству «настолько быстро, насколько это возможно», передает ТАСС.

«Мы считаем, что чрезмерный вылов рыбы, а также незаконное рыболовство наносят существенный ущерб», – сказала новая глава ВТО, напомнив, что переговоры на эту тему в организации «ведутся уже 20 лет, и этого достаточно». Гендиректор выразила надежду, что переговоры будут завершены в этом году, с учетом того, что на июнь в Казахстане намечена 12-я Министерская конференция ВТО.

При этом Оконджо-Ивеала подчеркнула, что остается «еще имеется много критически важных вопросов», требующих согласования. Она высказалась за совместную работу «в целях достижения результата» с общественными организациями, являющимися «сильным партнером».

Генеральный директор ВТО назначается сроком на четыре года, в его обязанности входит руководство секретариатом и административными операциями организации. Роль главы ВТО – в первую очередь консультативная и управленческая, поскольку решения в ВТО принимают члены организации.

31 августа 2020 года с поста гендиректора ВТО до истечения срока полномочий ушел Роберту Азеведу.

Нгози Оконджо-Ивеала родилась 13 июня 1954 года в Нигерии в семье известного в стране экономиста-международника Чуквуки Бенджамина Оконджо. В 1976 году окончила экономический факультет Гарвардского университета (США), в 1981 году получила докторскую степень в области региональной экономики и развития в Массачусетском технологическом институте (США). Имеет почетные ученые степени 15 вузов мира, в том числе американских Йельского университета и Университета штата Пенсильвания, Дублинского университета (Ирландия). В 1982-2003 и в 2007-2011 гг. занимала ответственные посты в руководстве Всемирного банка. В 2003-2006 и 2011-2015 гг. возглавляла Министерство финансов Нигерии (в 2006 г. – одновременно глава МИД). В 2019 году получила также гражданство США. 15 февраля 2021 года она была назначена гендиректором Всемирной торговой организации (ВТО).