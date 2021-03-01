Избившие музыканта «Машины времени» назвали причину нападения

Подозреваемые в избиении музыканта «Машины времени» Александра Дитковского заявили, что хотели «проучить его за грубость».

«Мы подошли к человеку, к машине, спросить, где метро ближайшее. Он ответил нам грубо. Ну, а мы проучили его втроем. Ну, побили его. Побили ногами, руками. Втроем... Я жалею, что побили человека. Очень жалею. Простите, пожалуйста», – передает РИА «Новости» слова одного из задержанных на видеоролике, который опубликовало МВД.

В сюжете имена не называются, но, как пояснил источник, речь идет об инциденте с участием Дитковского.

Другой участник драки тоже признает, что бил музыканта, но называет другую причину, по которой они вечером подошли к машине – «хотели узнать время». В ответ Дитковский, по его словам, «начал ругаться» и даже сам попытался применить физическую силу к молодым людям.

Третий задержанный заявил, что Дитковский «с выражением послал» его родного брата, попросившего о помощи; правда сам он, по его словам, был в тот момент метрах в 50 от машины.

Напомним, на Дитковского напали после того, как он ответил отказом на просьбу дать денег. Музыкант рассказал, что после драки у него сломана лицевая кость, он готовится к операции. Дитковский играет на трубе, является участником группы «Квартал» с 1992 года, а с 2003 года еще и является директором коллектива. Кроме того, он является участником музыкальной группы «Машина времени».