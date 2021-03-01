Пашинян заявил о дезинформации по поводу «Искандеров»

Премьер Армении Никол Пашинян после беседы с президентом России Владимиром Путиным пришел к выводу, что ему неправильно доложили по поводу «Искандеров», заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян.

По ее словам, что в ходе недавнего телефонного разговора премьер-министр Армении и президент России Владимир Путин обсудили заявление Никола Пашиняна об использовании Арменией ракетной системы «Искандер». «В результате обобщения имеющихся фактов и данных премьер-министр пришел к выводу, что ему не доложили о ситуации должным образом», – заявила пресс-секретарь, передает «Медиамакс».

По ее словам, «заявление премьер-министра Армении не имеет ничего общего с содержанием и качеством армяно-российских союзнических отношений в сфере военного и военно-промышленного сотрудничества».

«Не вызывает сомнений и тот факт, что российское оружие – одно из лучших в мире. Армения продолжает тесное сотрудничество с Россией в области военной промышленности и высоких технологий и намерена предпринять шаги для его дальнейшего углубления», – сказала Геворгян, передает «Арменпресс».

На прошлой неделе в Минобороны России заявили, что «с недоумением и удивлением» ознакомились с заявлением Пашиняна о том, что используемые в Нагорном Карабахе вооруженными силами Армении ракеты комплексов «Искандер» «не взорвались или взорвались лишь на 10%». В ведомстве отметили, что Армения не применяла свои «Искандеры» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, весь боезапас ракет находился на складах вооруженных сил страны.

Напомним, новый политический кризис разгорелся в стране после того, как президент Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах «Искандер».

Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера, а сам Пашинян освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Собравшиеся у здания парламента Армении оппозиционеры встретили аплодисментами отказ уволить Гаспаряна. После этого Пашинян повторно потребовал уволить главу Генштаба.