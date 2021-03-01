Песков не стал комментировать решение Собянина оставить Лубянку без памятника

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать решение мэра Москвы Сергея Собянина оставить Лубянскую площадь в прежнем виде без какого-либо памятника.

«Не комментировали начало обсуждения, не будем комментировать и завершение обсуждения», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что считает правильным остановить голосование за выбор памятника на «Активном гражданине» и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас.

Кроме того, Песков назвал прерогативой московских властей решение, быть ли мемориалу Борису Немцову на месте его убийства. «Вопрос мемориала на мосту, конечно, нужно решать городу, это прерогатива города. Вчера была годовщина смерти Немцова и понятно, что нашлось достаточно много людей, которые захотели почтить память Немцова», – сказал Песков.

Так он ответил на вопрос о том, как в Кремле относятся к прошедшей в субботу акции памяти политика, и как считают в Кремле, нужен ли мемориал на мосту для сохранения памяти о Немцове.

Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит ночью 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.