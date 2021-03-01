За убийство псковских десантников в Чечне объявлены в розыск пять человек

По уголовному делу о нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году в розыск объявлены пять человек, сообщил СК.

Еще свыше 45 человек проверяют «на причастность к совершению преступления», их «деяниям дается правовая оценка по результатам собранных доказательств». Кроме того, «принимаются меры для установления других участников банды», передает ТАСС.

Сейчас установлена причастность к преступлению 29 лиц, 18 из которых уже «осуждены за участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих и приговорены к длительным срокам лишения свободы». В их число входят член запрещенной в России террористической организации «Имарат Кавказ» Сулейман Ухейда и Александр Малофеев из экстремистской организации УНА-УНСО*, деятельность которой также запрещена в России. Ухейда – гражданин Ливии, был заместителем Эмира Хаттаба. Еще двое бывших фигурантов дела были ликвидированы. В отношении четырех человек уголовные дела рассматриваются в судах.

Напомним, в Шатойском районе Чечни в 2000 году погибли 84 российских военнослужащих, которые дали бой многократно превосходящим силам боевиков банды Шамиля Басаева и Хаттаба. Бой продолжался с 29 февраля по 1 марта. 90 бойцов шестой и четвертой рот 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии противостояли 2,5 тыс. боевиков.

В июне Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил двух участников банды Басаева, которые причастны к нападению на псковских десантников, к 18 и 19 годам в колонии строгого режима.