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За убийство псковских десантников в Чечне объявлены в розыск пять человек
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По уголовному делу о нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году в розыск объявлены пять человек, сообщил СК.
Еще свыше 45 человек проверяют «на причастность к совершению преступления», их «деяниям дается правовая оценка по результатам собранных доказательств». Кроме того, «принимаются меры для установления других участников банды», передает ТАСС.
Сейчас установлена причастность к преступлению 29 лиц, 18 из которых уже «осуждены за участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих и приговорены к длительным срокам лишения свободы». В их число входят член запрещенной в России террористической организации «Имарат Кавказ» Сулейман Ухейда и Александр Малофеев из экстремистской организации УНА-УНСО*, деятельность которой также запрещена в России. Ухейда – гражданин Ливии, был заместителем Эмира Хаттаба. Еще двое бывших фигурантов дела были ликвидированы. В отношении четырех человек уголовные дела рассматриваются в судах.
Напомним, в Шатойском районе Чечни в 2000 году погибли 84 российских военнослужащих, которые дали бой многократно превосходящим силам боевиков банды Шамиля Басаева и Хаттаба. Бой продолжался с 29 февраля по 1 марта. 90 бойцов шестой и четвертой рот 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии противостояли 2,5 тыс. боевиков.
В июне Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил двух участников банды Басаева, которые причастны к нападению на псковских десантников, к 18 и 19 годам в колонии строгого режима.
В Турции заявили о неспособности российских средств РЭБ остановить Bayraktar
Генеральный директор Baykar Халук Байрактар утверждает, что российские системы радиоэлектронной борьбы якобы не могут справиться с турецкими беспилотниками Bayraktar TB2.
Его слова приводят Sportime и F5Haber.
Отметим, что заявление Байрактара прозвучало на фоне распространившихся в соцсетях фото, на которых якобы военные из России демонстрируют обломки уничтоженного, как утверждается, в 2019 году в Ливии Bayraktar TB2.
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Напомним, в отчете Объединенного центра передового опыта воздушных сил Североатлантического альянса говорится, что российские зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» являются идеальным средством борьбы с военными беспилотными летательными аппаратами, НАТО придется в приоритетном порядке устранять подобные угрозы перед началом своих операций.
«Золотую Орду» испытали в США
В США прошли успешные испытания программы Golden Horde («Золотая Орда»), четыре бомбы синхронно поразили четыре разные цели, сообщили СМИ.
Бригадный генерал Хизер Прингл заявил о «большом шаге вперед в реализации этой программы». Golden Horde предназначена для объединения нескольких боеприпасов, таких как высокоточные авиабомбы, с целью позволить им «обмениваться информацией» и синхронно поражать цели. Прежде речь шла об объединении двух бомб, передает РИА «Новости» со ссылкой на FlightGlobal.
Напомним, в марте ВВС США продемонстрировали анимацию удара Golden Horde. В июне США впервые испытали авиабомбу GBU-53/B StormBreaker, которая, по утверждениям СМИ, будучи интегрирована в Golden Horde, должна изменить «правил игры». В декабре прошли первые испытания программы, которые оказались неудачными из-за проблемы с программным обеспечением.
Мясников рассказал о смертельной опасности домашних солений
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Существует ряд продуктов, употребление которых может повлечь за собой смертельно опасные заболевания, среди прочего вызвать пищевой ботулизм способны домашние консервы и соленья, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
«А как же грибочки, спросите вы? А это уж на ваш страх и риск... Это русская рулетка», – сказал эксперт в эфире телеканала «Россия 1», сообщает РИА «Новости».
По его словам, пищевой ботулизм – это интоксикация, которая возникает после попадания в организм ботулотоксинов, именно они считаются самым опасным ядом в мире. Заболеть пищевым ботулизмом можно в случае употребления зараженной еды, которая не была должным образом приготовлена или разогрета, объяснил врач.
Наибольшую опасность, как отметил врач, несут домашние консервы и различные соленья, но избавиться от ботулотоксинов можно при помощи кипячения банки, так как эти вырабатываемые бактериями вещества не переносят высокие температуры.
Также опасность, по его словам, несут колбасы, соленая и копченая рыба. Дело в том, что ни по их запаху, ни по виду в них нельзя определить наличие ботулотоксинов.
Мясников заключил, что снизить риск заражения ботулизмом можно при помощи правильного питания.
Ранее Мясников рассказал о смертельной опасности изжоги.
В ФРГ назвали три условия завершения «Северного потока – 2»
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Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер назвал условия, при которых Россия сможет завершить строительство «Северного потока – 2», отметив, что остановка проекта – «очень плохая идея».
В своей статье для Spiegel Ишингер напомнил, что некоторые страны Евросоюза и США оказывают серьезное давление на Германию, чтобы помешать реализации проекта. Тем не менее дипломат считает, что остановка строительства – «очень плохая идея», поскольку она повлечет за собой болезненный судебный процесс с перспективой нанесения многомиллиардного ущерба Газпрому и незавершенному газопроводу на дне Балтийского моря, передает РИА «Новости».
«Нравится это кому-то или нет, но Германия и другие европейские страны еще долгие годы будут нуждаться в российском газе», – напомнил он.
По его мнению, существует «менее привлекательный» вариант, предполагающий завершение «Северного потока – 2» при условии, что эксплуатация газопровода будет зависеть от решений ЕС и поведения России. Дипломат подчеркивает, что для этого необходимо предпринять три шага.
Во-первых, Германия должна внедрить механизм экстренной остановки работы «Северного потока – 2» с возможностью допуска к нему ЕС.
Во-вторых, Берлин мог бы предложить Брюсселю и Вашингтону «Евроатлантический энергетический договор», провозглашающий скорейший переход к возобновляемым источникам энергии, укреплению целостности европейского газового рынка, усилению поддержки Украины и ее экономического развития. К этому соглашению могла бы присоединиться и Москва, считает Ишингер.
В-третьих, Германия может увязать начало работы газопровода с выполнением Россией ряда политических условий, таких как украинский вопрос и дело Алексея Навального.
Глава Мюнхенской конференции подчеркнул, что какой бы подход ни был выбран, Берлин должен координировать свои действия с Еврокомиссией, США и партнерами в Восточной Европе, чтобы поддержать «новый трансатлантический роман» и превратить «ненужный жернов на шее Германии» в «стратегический козырь».
Ранее сообщалось, что правительство Германии изучает четыре варианта действий в ситуации с газопроводом «Северный поток – 2», в том числе временное замораживание проекта и продолжение строительства вопреки всем санкциям.
Немецкий политолог Александр Рар сказал газете ВЗГЛЯД, что власти Германии подготовили компромиссный вариант по «Северному потоку – 2», который учитывает интересы и Вашингтона, и Берлина, и Киева.
Во вторник СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Так, германская нефтегазовая компания Wintershall Dea завершила инвестиции в «Северный поток – 2», вложив в него 730 млн евро. Страховая фирма Munich Re Syndicate Ltd., в свою очередь, также прекратила сотрудничество с консорциумом Nord Stream 2.
Тем временем Госдепартамент США указал в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа.
В США исключили повторение в России «унизительного» сценария времен Горбачева
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Российские власти хотели бы смягчить санкции или добиться отмены санкций со стороны США, однако не пойдут на уступки, так как это означало бы повторение сценария времен позднего СССР, который россияне считают унизительным, считает издатель американского журнала National Interest Дмитрий Саймс.
«Не стоит ожидать, что это смягчение произойдет без подлинной взаимности со стороны Москвы. Чтобы этот план сработал, не следует ожидать, что Москва пойдет на серьезные уступки в пустых надеждах на то, что взаимность Запада проявится позже. Этот сценарий похож на произошедшее во времена Горбачева. Настаивать на том, чтобы Москва повторила то, что многие россияне считают неудачным и унизительным подходом, значило бы путать желаемое с действительным», – цитирует журналиста РИА «Новости».
Санкции в отношении России не сделают ее слабой, а вынудят стать «более гибкой», высказал мнение Саймс. Он отметил, что отношения Москвы и Вашингтона будут зависеть от выбора последнего: если США продолжат считать себя неоспоримым мировым гегемоном, то Россия станет серьезным соперником, который может бросить вызов Соединенным Штатам.
Ранее журнал National Interest назвал «старое» российское оружие, которое «все еще может уничтожить мир».
В четверг США пообещали ввести новые санкции против России «в течение недель».
В Европе предложили новые санкции против России за «шпионаж» в Болгарии
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Евродепутат от Болгарии Ангел Джамбазки поднял вопрос о возможности расширения санкций против России за якобы проводимую Москвой шпионскую деятельность в республике, говорится в обращении парламентария к Европейской комиссии (ЕК).
Джамбазки поинтересовался, известно ли ЕК о высылке из страны российских дипломатов, обвиняемых в «шпионаже», передает RT.
«Рассматривает ли Еврокомиссия возможность расширения круга затрагиваемых лиц и наращивания санкций в отношении России? Рассматривает ли она возможность продления санкций?» – уточнил он.
Также евродепутат напомнил о высылке в декабре из Болгарии военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при посольстве России в Софии, обвиненного в «сборе военной информации».
В сентябре 2020 года МИД Болгарии заявил, что высылает из страны двух российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже. В свою очередь посольство России в Софии сообщило, что Болгария выслала из страны двух сотрудников торгпредства, при этом доказательств, подтверждающих осуществление деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было.
Представитель МИД России Мария Захарова выразила сожаление по поводу высылки дипломатов, назвала обвинения «надуманными» и анонсировала ответные меры Москвы.
Российские банки раскрыли, как изменятся ставки по вкладам весной
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Большинство банков России в ближайшем будущем не планирует повышать ставки по вкладам, однако некоторые собираются предложить весенние акции, рассказали в кредитных организациях.
Россельхозбанк, ОТП и Альфа-банк повысили ставки по вкладам в феврале. Банк «Открытие» заявил, не уточняя время, что уже запущен «вклад с повышенной ставкой». Новикомбанк и Уралсиб запустили сезонные предложения. Весенние и акционные вклады готовят «Санкт-Петербург», Совкомбанк и Промсвязьбанк (ПСБ), передает РИА «Новости».
При этом банк «Дом.РФ» в ближайшее время собирается изменить ставки по основной линейке розничных вкладов. «На текущий момент мы рассматриваем сценарий с повышением ставок на 0,2-0,5 п.п., что отражает рыночную ситуацию», – рассказал директор розничных продуктов банка Евгений Шитиков.
МИнБанк не исключил, что скоро рассмотрит вопрос о повышении ставок по вкладам. РНКБ, «Русский Стандарт», «Зенит», «Ак Барс», «СМП банк» и «Уралсиб» не планируют в ближайшее время повышать ставки по вкладам, уверяют, что их предложения соответствуют рынку.
В ВТБ заявили, что сохранение ключевой ставки ЦБ РФ остается «триггером поддержания текущего уровня ставок на рынке». Банк «Хоум Кредит» также свои планы не раскрыл, но пояснил, что помимо ключевой ставки регулятора ориентируется на рынок и экономическую ситуацию в целом. Сбербанк не комментирует изменения условий по продуктам до их официального вступления в силу.
«По нашим предварительным оценкам, ставки по вкладам в течение этого года будут плавно расти. Это прежде всего будет связано с решением Банка России об окончании периода смягчения денежно-кредитной политики на фоне достижения баланса дезинфляционных и проинфляционных факторов», – отметил аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский.
Напомним, на первом заседании в 2021 году на фоне разогнавшейся инфляции ЦБ в четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку и ужесточил сигнал по будущим действиям: теперь будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике. Таким образом, курс был взят на повышение ставки.
На Украине заявили о намерении Зеленского преступать закон
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Президент Украины Владимир Зеленский уже совершил ряд преступлений и намерен продолжать преступать закон и нивелировать Конституцию, заявил депутат от украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива.
По его словам, украинский президент «запутался в своих преступлениях». Кива выразил уверенность в том, что Зеленский будет и дальше «преступать закон». «И он (Зеленский – прим. ВЗГЛЯД) будет преступать закон и нивелировать Конституцию и далее. В борьбе с пандемией COVID-19 власть сумела не решить проблему, а нажиться», – цитирует «112 Украина» Киву.
По его мнению, Киев купил некачественную вакцину, которой никто не хочет вакцинироваться, и таким образов украинская «власть заработала на этом деньги и продолжает свою преступную деятельность».
«Но для того, чтобы их преступления были не так заметны и менее обсуждаемы в обществе, им надо затыкать рты оппозиции и телеканалам, что они делают уже без оглядки на закон», – добавил депутат.
Также Кива подчеркнул, что власти Украины занимаются созданием шоу, а не решением проблем населения.
Напомним, согласно данным опроса социологической группы «Рейтинг», по состоянию на февраль 2021 года Зеленскому не доверяют около 58% жителей Украины, 38%, напротив, доверяют.
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Опубликовано видео нападения с ножом на мужчину на глазах у дочери в Москве
СМИ опубликовали видеозапись того, как в Москве отец шестилетней девочки и новый сожитель ее матери поспорили из-за ребенка. Отца девочки несколько раз ударили ножом у нее на глазах, мужчина умер на месте от полученных ранений.
Как передает РЕН ТВ, ребенок был у отца. Девочка заболела, и новый сожитель матери должен был ее забрать. Между мужчинами завязался словесный конфликт. Отец взял девочку и хотел увести, но второй мужчина набросился на него и нанес многочисленные ножевые ранения. Еще один мужчина был очевидцем конфликта, но вмешался только после того, как отца девочки уже повалили на землю – ударил нападавшего по голове. Также участников конфликта разнимала женщина.
Отец девочки смог подняться на ноги, простоял какое-то время, а затем упал и больше не поднимался. Убийца забрал ребенка и уехал на каршеринговой машине. По предварительным данным, подозреваемый ранее уже был судим за убийство.
Представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что подозреваемый 1981 года рождения задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в убийстве и избрана мера пресечения, передает ТАСС.
Тихановская предсказала отставку Лукашенко весной
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко покинет пост главы государства весной этого года, заявила экс-кандидат в президенты республики и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская немецкому изданию Bild am Sonntag.
«Режим Лукашенко падет еще в этом году. Думаю, весной он уйдет. Мы полагаем, что свою роль сыграет давление на режим внутри страны. Когда все, кто против, будут действовать разными способами. Нас большинство. Мы также надеемся на прочный союз между новым правительством США и Евросоюзом. Давление будет расти день ото дня, в какой-то момент оно станет для Лукашенко слишком сильным, и он уйдет», – передает слова Тихановской РИА «Новости».
По мнению политика, страна за последние полгода сильно изменилась, и теперь никто не сможет «выбить из умов белорусов идею свободы и достоинства». Также, по ее словам, многие в Белоруссии хотели бы, чтобы произошла «агрессивная революция», однако сама она выступает за «мирный протест». Тихановская выразила благодарность ЕС за поддержку оппозиции, отметив вместе с тем, что Брюссель из-за чрезмерной бюрократии слишком медленно действует. «Конечно, мы хотим большей жесткости и большего количества санкций – и чуть быстрее», – подчеркнула она.
Ранее Тихановская заявила, что ограничительных мер, принятых ЕС, недостаточно для оказания давления на президента Лукашенко и его окружение. На этой неделе Брюссель продлил санкции против Белоруссии.
Пашинян назвал «непонятным» отказ президента Армении увольнять главу Генштаба
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал 1 марта во время митинга обосновать свою позицию по поводу отказа президента Армена Саркисяна утверждать отставку начальника генерального штаба Оника Гаспаряна.
«Решение президента было непонятным. Я обосную это во время митинга. После констатации этого факта могут быть сделаны определенные выводы», – заявление прозвучало во время видеообращения в Facebook, сообщает РИА «Новости».
Помимо этого, Пашинян пообещал затронуть вопрос, раскрыты ли детали событий 1 марта 2008 года, когда во время столкновений протестующих с полицией погибли десять человек, а также «представит реалии» на фоне теракта в армянском парламенте 27 октября 1999 года. Премьер также заявил о желании рассказать о проводимых в стране реформах в судебно-правовой сфере.
Накануне Пашинян призвал своих сторонников выйти на митинг в его поддержку. Митинг и шествие состоятся в центре Еревана 1 марта, начало запланировано на 18.30 (17.30 мск).
Напомним, новый политический кризис разгорелся в стране после того, как президент Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах «Искандер». Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера, а сам Пашинян освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Собравшиеся у здания парламента Армении оппозиционеры встретили аплодисментами отказ уволить Гаспаряна. Пашинян повторно потребовал уволить главу Генштаба.
В ФРГ объяснили невозможность отказа от «Северного потока – 2»
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Германия, в случае остановки реализации «Северного потока – 2», может столкнуться с исками о компенсации, заявила министр охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце.
Как отметила политик, она поддерживает проект по причинам энергоменеджмента. «Мы не можем сразу отказаться от угля, атомной энергетики и газа», – сказала она, передает RT со ссылкой на газету Welt am Sonntag. Шульце добавила, что Германия будет нуждаться в газе и в следующем десятилетии.
«Кроме того, если мы остановим проект, то есть угроза столкнуться с требованиями о возмещении ущерба в международных арбитражных судах», – добавила министр.
Она поддержала премьер-министра Мекленбурга – Передней Померании Мануэлу Швезиг в том, что она придерживается сильной позиции по поводу завершения строительства трубопровода.
Ранее сообщалось, что правительство Германии изучает четыре варианта действий в ситуации с газопроводом «Северный поток – 2», в том числе временное замораживание проекта и продолжение строительства вопреки всем санкциям.
Немецкий политолог Александр Рар сказал газете ВЗГЛЯД, что власти Германии подготовили компромиссный вариант по «Северному потоку – 2», который учитывает интересы и Вашингтона, и Берлина, и Киева.
Во вторник СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Так, германская нефтегазовая компания Wintershall Dea завершила инвестиции в «Северный поток – 2», вложив в него 730 млн евро. Страховая фирма Munich Re Syndicate Ltd., в свою очередь, также прекратила сотрудничество с консорциумом Nord Stream 2.
Тем временем Госдепартамент США указал в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа.
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В США «Северный поток – 2» назвали способом выживания для ФРГ
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США напрасно надеются, что ФРГ откажется от реализации «Северного потока – 2», поскольку проект служит для правительства Германии способом выживания, пишет Foreign Policy.
По данным издания, республиканцы уверены, что остановить строительство газопровода позволят американские санкции против ФРГ, а демократы полагают, что положить конец проекту можно и без ограничительных мер против немецких компаний, достигнув компромисса. При этом обе стороны сходятся в абсолютной уверенности в том, что США в этом вопросе каким-либо образом победят, а Германия отступит, передает РИА «Новости».
«Кажется, мало кто в Вашингтоне задумывался над тем, что правительство Германии считает «Северный поток – 2» способом выживания и собирается завершить его во что бы то ни стало», – говорится в статье.
Ранее сообщалось, что правительство Германии изучает четыре варианта действий в ситуации с газопроводом «Северный поток – 2», в том числе временное замораживание проекта и продолжение строительства вопреки всем санкциям.
Немецкий политолог Александр Рар сказал газете ВЗГЛЯД, что власти Германии подготовили компромиссный вариант по «Северному потоку – 2», который учитывает интересы и Вашингтона, и Берлина, и Киева.
Во вторник СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Так, германская нефтегазовая компания Wintershall Dea завершила инвестиции в «Северный поток – 2», вложив в него 730 млн евро. Страховая фирма Munich Re Syndicate Ltd., в свою очередь, также прекратила сотрудничество с консорциумом Nord Stream 2.
Тем временем Госдепартамент США указал в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа.
Отмечается, что никакие американские санкции, никакие льготные тарифы от США, никакие обязательства НАТО не убедят канцлера ФРГ Ангелу Меркель подорвать доходы и кредитоспособность немецкой промышленности. В Foreign Policy подчеркнули, что отказ Меркель от газопровода позволил бы усомниться в суверенитете экономики Германии, а также отпугнул бы избирателей от ее партии.
При этом сотрудник издания указывает, что Германия могла бы поменять решение по вопросу российских поставок газа, если бы отказалась от запрета ядерной энергии или снизила спрос на энергию в сфере промышленности, повысив на нее цены. Однако любой из этих шагов окажется «политическим суицидом» в стране, которая в этом году должна провести целый ряд голосований. А «Северный поток – 2» позволит немецким политикам не принимать непопулярных решений и «остаться на плаву».
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Мясников дал советы для правильной сдачи крови на анализ
Перед любым анализом необходимо исключить употребление алкоголя, а вот отказываться от завтрака нужно не всегда, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
«Если вам трудно и вы не можете без завтрака, то лучше уточнить у доктора, обязательно ли приходить натощак», – дал совет эксперт в эфире телеканала «Россия 1», сообщает РИА «Новости».
Мясников уточнил, что отказаться от еды перед забором крови нужно в том случае, если вы проверяете уровень глюкозы или холестерина.
Также перед процедурой необходимо предупредить врача о принимаемых препаратах.
Эксперт посоветовал не пытаться самостоятельно расшифровать результаты лабораторных исследований и ставить себе диагноз. Разрешить проблему способен только врач.
Ранее Мясников рассказал о смертельной опасности домашних солений.
В Сирии заявили о вывозе США боевиков ИГ с незаконной базы
Соединенные Штаты вывезли со своей незаконной базы Аш-Шаддади в провинции Эль-Хасеке в Сирии десять боевиков террористической организации «Исламское государство*» (группировка запрещена в РФ), сообщили сирийские СМИ.
Боевиков вывезли на двух вертолетах в направлении пустыни Дейр-эз-Зора, пишет агентство SANA.
Источники агентства утверждают, боевики были переброшены на базу Аш-Шаддади 26 февраля из из тюрьмы Санавия Ас-Синаия. «Это красноречиво свидетельствует, что оккупанты используют террористическую организацию для реализации своих проектов», – отмечается в сообщении.
Вооруженные силы США совместно с арабо-курдскими вооруженными формированиями «Сирийских демократических сил» незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
Напомним, США по распоряжению президента Джозефа Байдена нанесли авиаудар по зданию, связанному с поддерживаемым Ираном ополчением в Сирии, в ответ на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара. Жертвами удара стали не менее 17 человек. Россия осудила удар США по Сирии и призвала уважать суверенитет республики.