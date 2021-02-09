Британия будет сажать на 10 лет за тайное посещение стран из черного списка по COVID-19

Все, кто попытается скрыть посещение стран из черного списка по коронавирусу, могут получить тюремный срок до 10 лет, заявил глава минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок.

«Мы усиливаем наказания за несоблюдение правил. Тем, кто сознательно попытается скрыть, что побывал в странах черного списка в последние десять дней, грозит тюремный срок до 10 лет. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет оформлен законодательно», – цитирует главу минздрава РИА «Новости».

Сейчас все, кто прибывает из стран черного списка, должны оплатить 1750 фунтов стерлингов. На эти деньги гражданам будет обеспечен трансфер до отеля, пребывание в гостинице на время карантина и ПЦР-тесты. Штраф за несоблюдение карантина в отеле составляет 10 тысяч фунтов стерлингов.

В черный список Великобритании вошли 33 страны: страны Южной Америки, Южной Африки и Португалия.

Ранее стало известно, что Великобритания вводит с понедельника дополнительные правила для всех приезжающих из-за границы. Теперь, кроме теста на коронавирус перед прилетом в страну, они будут обязаны проходить во время самоизоляции два теста методом полимеразно-цепной реакции (ПЦР).

С 4 января в Британии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Как и тогда, дома разрешается покидать только для покупки продуктов и лекарств, посещения врача и поездок на работу, если работать из дома нет возможности. С конца декабря на большей части территории страны закрыты магазины, которые продают не предметы первой необходимости. Также закрыты рестораны, пабы и кафе. Карантин продлится как минимум до середины февраля.

С начала пандемии в королевстве коронавирус был выявлен у более чем 3,96 млн человек. От инфекции скончались 113 000 жителей страны.