МЭР назвало негативные последствия ипотеки под 6,5%

Льготная ипотека под 6,5% вызвала локальные перегревы рынка в ряде регионов, при принятии решения о ее продолжении нужно учитывать уровень доходов населения, заявил в ходе выступления в Госдуме глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«В ряде субъектов она (программа льготной ипотеки), конечно, вызвала локальные перегревы рынка, особенно мы видим по Дальнему Востоку большой рост цен и так далее. С этим мы разбираемся, министерство строительства разбирается. Зачастую цены были, что называется, крайне низки, не было рентабельности, вообще не было первичного рынка в ряде регионов. И сейчас есть какая-то доходность и есть какая-то заинтересованность строить», – передает РИА «Новости» слова министра.

Решетников подчеркнул, что наибольшими бенефициарами этой программы выступили крупные города, которые за счет этого «продолжают втягивать» население в себя.

«Нам при продолжении (программы льготной ипотеки) надо учитывать как раз локальную ситуацию на рынках труда – не просто там уровень цен, но и связи с заработными платами, в связи с тем, кому конкретно доступна эта ипотека», – уточнил министр.

Ранее Банк России выступил за постепенное сворачивание льготной ипотеки под 6,5% годовых. Как отметила глава департамента финансовой стабильности ЦБ, льготная ипотека теряет свой социально направленный характер, потому что, особенно в крупных городах, наблюдается большой инвестиционный спрос на жилье.