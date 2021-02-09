СК начал проверку после жалобы новосибирских ученых Путину

Следственный комитет России по Новосибирской области начал проверку по факту невыплаты заработной платы в полном объеме сотрудникам Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН, пожаловавшимся президенту Владимиру Путину.

«Следственными органами следственного управления Следственного комитета по Новосибирской области 9 февраля организовано проведение проверки после получения информации из СМИ о проблемах с выплатами в полном объеме заработной платы научным сотрудникам Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН», – говорится в сообщении на сайте СК по региону.

Следователи устанавливают научных сотрудников, чьи права на оплату труда были нарушены. Также в ходе проверки следствие даст оценку действиям должностных лиц, которые отвечали за организацию начисления денежного вознаграждения ученым.

Также проверку начала прокуратура Новосибирской области, передает ТАСС.

Тем временем глава Сибирского отделения РАН Валентин Пармон заявил, что российская академия наук уже несколько лет отлучена от вопроса формирования зарплат ученым и благодарна сотруднице института цитологии и генетики за то, что подняла этот вопрос, передает РИА «Новости».

«Мы благодарны Анастасии за то, что она вынесла на самый верх то, о чем в Академии наук говорят уже несколько лет. Диспаритет финансирования науки в России по отношению к тому уровню, который должен быть – это три-четыре раза. И в регионах зарплаты почти в два раза меньше, чем в мегаполисах (Москве и Санкт-Петербурге). Потому что в указе написано, что 200% от среднего уровня по субъекту», – сказал Пармон в эфире канала «Россия 1».

По его словам, в зарплате ученого есть часть, которая идет из федерального бюджета, гранты (деньги, которые можно выиграть для проведения конкретных работ) и есть деньги по контрактам с промышленностью или другими заказчиками. «Источников много, но базовый уровень, безусловно, обязан быть поддержан федеральным бюджетом… Честно говоря, Академия наук в нынешнем состоянии отлучена от этих вопросов уже в течение семи лет, с 2014 года (после реформы РАН)», – сказал Пармон.

В свою очередь Анастасия Проскурина сказала, что считает необходимым для отчетов о зарплате ученых ввести понятие «медианы заработной платы». Вопрос об этом, по ее словам, давно обсуждается. «Если три сотрудника получают зарплату в 10 тысяч, а один 170 тысяч, то средняя зарплата будет 50 тысяч, но медиана – 10 тысяч, что гораздо лучше отражает реальную ситуацию. То есть когда делают отчеты, вы отразите среднюю и отразите медиану», – сказала она.

Напомним, в понедельник на заседании Совета по науке и образованию старший научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Анастасия Проскурина сообщила Путину, что ее зарплата за работу на полную ставку составляет всего 25 тыс. рублей, тогда как, согласно майским указам президента, должна составлять 200% от средней по региону, то есть в районе 80 тыс. рублей. Президент поручил министру финансов Антону Силуанову и главе Минобрнауки Валерию Фалькову разобраться с проблемами, возникающими при выплатах зарплат научным сотрудникам, и представить доклад о текущей ситуации. Фальков в свою очередь заявил, что министерство начало проверку ситуации с зарплатой Проскуриной.