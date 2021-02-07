Байден решил отказаться от политики Трампа в отношении Китая

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«Северный поток – 2» стал объектом большого торга

США и Германия предлагают переговоры по «Северному потоку – 2» Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
В пятницу появилось сразу несколько хороших новостей относительно «Северного потока – 2». Еврокомиссия расписалась в невозможности ввести санкции против него. А Ангела Меркель заявила, что расхождения с Америкой по газопроводу не такие большие, как кажется, и призвала стороны к переговорам. Удастся ли найти компромисс и на какие уступки придется пойти сторонам в рамках этого торга? Подробности...
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Почему между Россией и Западом началась дипломатическая война

С приходом к власти Джо Байдена между Россией и Западом началась война, но пока только дипломатическая Mike Segar/Reuters
В Европе думают над ответом России, которая выслала трех дипломатов за участие в акциях в поддержку Навального. Кроме зеркальных мер, обсуждаются персональные санкции. Новый виток напряженности между Россией и Западом произошел после прихода к власти в США Джо Байдена, который заговорил с Москвой на языке ультиматумов и побудил ответить методами дипломатической войны. Каких еще перемен ждать на западном фронте? Подробности...
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Русский Север принял полярный ислам

Под влиянием вечной мерзлоты «полярному исламу» пришлось изменить некоторые свои обряды REUTERS/Shamil Zhumatov
Крайний Север шаг за шагом превращается в третий исламский макрорегион России после Кавказа и Поволжья, заявили эксперты по миграционным потокам из ВШЭ. Именно эти нефтеносные регионы притягивают к себе безработную молодежь Кавказа и Центральной Азии, поэтому «полярная умма» там неуклонно растет. В городах вроде Воркуты и Нового Уренгоя она составляет уже 15-20%. Грозит ли исламизация региона новыми конфликтами и как их можно избежать?  Подробности...
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К чему приведут новые конфликты Британии и Китая

Пять лет назад Британия и Китай провозгласили «золотую эру» своих отношений, но теперь перешли к противостоянию Mark Schiefelbein/POOL/EPA/ТАСС
Отношения между Пекином и Лондоном резко ухудшились всего за несколько лет, а теперь будут проверены громким международным скандалом. Великобритания блокирует у себя главный информационный рупор Китая на фоне высылки из страны журналистов, обвиненных в шпионаже. Британцы готовы пойти дальше и перейти к политике агрессивного сдерживания КНР. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Польша получила психологический удар, проиграв «войну с Россией»

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
На учениях в генштабе Польши произошел крах целого ряда мифов, которые польская пропаганда выстраивала более 20 лет, со времени вступления страны в НАТО в 1999 году. И в первую очередь это расчет на военную поддержку США. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

Избегать гонки вооружений не получалось никогда

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
6 февраля 1922 года крупнейшие морские державы тогдашнего мира заключили Вашингтонский морской договор. Цель была благородная – ограничить гонку вооружений на море и сэкономить деньги мира для спокойного развития. Только результат вышел строго обратный. Подробности...

Про «Северный поток – 2» Макрон забудет уже осенью

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Макрону нужно сохранить свой пост – президентские выборы во Франции пройдут уже через год с небольшим. Считалось, что второй срок ему чуть ли не гарантирован. Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев
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Россия заплатит за всё

Обсуждение: 4 комментария

Как воссоединить Грузию

Импичмент Зеленского: главное

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Германию затопило после снегопадов и резкого потепления

В Германию в начале февраля пришло резкое потепление и проливные дожди. Из-за таяния снега и постоянных осадков из берегов вышла река Рейн, частично затопив многие населенные пункты, находящиеся на ее берегах
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Названа «Мисс Татарстан – 2021»

В Казани прошел XXIII республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан – 2021», в котором победила 18-летняя студентка КФУ Дина Юнусова. Она обошла 29 соперниц и получила право участвовать в финале конкурса «Мисс Россия»
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Умер Василий Лановой

28 января стало известно о смерти Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. Он известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и многим другим выдающимся фильмам. Лановой был соучредителем патриотического движения «Бессмертный полк России»
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Байден решил отказаться от политики Трампа в отношении Китая

    7 февраля 2021, 20:58

    Текст: Абдулла Шакиров

    Соединенные Штаты не будут продолжать политику бывшего главы Белого дома Дональда Трампа в отношении Китая, предпочтя не конфликтовать, а конкурировать, заявил президент США Джозеф Байден телеканалу CBS.

    «Нам не нужно, чтобы у нас был конфликт, но будет сильная конкуренция. И я не буду делать это так, как Трамп, и он (председатель КНР Си Цзиньпин) это знает, потому что он тоже посылал сигналы. Мы собираемся сконцентрироваться на международных правилах игры», – передает слова Байдена РИА «Новости».

    В январе новый госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен назвал отношения с Китаем «самыми важными в мире». До этого Китай заявлял о готовности сотрудничать с администрацией Байдена.

    Напомним, в декабре 2020 года Соединенные Штаты внесли в черный список министерства торговли десятки китайских компаний за «поддержку деятельности, направленной на слияние гражданского и военного секторов в Китае, а также серьезные нарушения прав человека, совершенные КПК против своих собственных граждан при помощи этих компаний», санкции также увязали с расширением влияния КНР в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. В сентябре США ввели санкции против крупнейшего производителя чипов из Китая – компании SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation).

    В 2019 году Трамп запретил совершение сделок, ставящих, по мнению Вашингтона, под угрозу информационные технологии в США, после чего министерство торговли США внесло китайскую компанию Huawei и 70 ее подразделений в черный список. Сразу же после этого американские ИТ-компании, включая Broadcom Limited, Xilinx, Qualcomm и Intel, приостановили сотрудничество с Huawei. О прекращении бизнес-контактов с Huawei объявила и Google. В дальнейшем черный список США пополнили еще несколько китайских компаний.


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    Переехавший в шикарный особняк сын Байдена возмутил американцев

       6 февраля 2021, 13:58
    Фото: Democratic National Convention/
    Global Look Press
    Текст: Ксения Панькова

    Американцы припомнили сыну президента США Джо Байдена Хантеру, который переехал в трехэтажный особняк стоимостью 5,4 млн долларов, коррупцию, незаконные деньги от Китая и Украины, а также призвали к импичменту лидера страны.

    Вместе с супругой и десятимесячным сыном Байден-младший переехал в трехэтажный особняк стоимостью 5,4 млн долларов и площадью – около 1 тыс. 200 кв. метров, находящийся в американской Венеции в штате Калифорния. В нем располагаются две люксовые спальни, огромная гостиная с белым известняковым полом и мраморная ванная комната. Также в распоряжении жильцов – терраса с садовой мебелью и камином. На территории располагается собственный бассейн и большой балкон с видом на воду. Кроме того, семья находится под круглосуточной охраной Секретной службы США, передает «ФАН».

    До конца 2020 года Хантер с супругой и ребенком проживали в трехэтажном доме стоимостью 3,8 млн долларов на Голливудских холмах.

    Жители США припомнили Хантеру коррупцию, незаконные деньги от Китая и Украины, а также призвали к импичменту лидера страны Джо Байдена. Многие задались вопросом, откуда «снова взял деньги, Хантер?».

    «Должно быть, эти богатые заработали деньги путем нечестных сделок», – уверены американцы.

    «Нет ничего лучше, когда правительство платит за твою безопасность, особенно когда получаешь миллионы от китайского правительства. Я упомянул Украину? Это нормально состоять в преступном клане», – надсмехаются пользователи Сети.

    Читатели Fox News подчеркивают: несмотря на неблагоразумные траты, сын президента США ничего не умеет и нигде не работает.

    «Отвратительно для человека, уволенного со службы. У него нет никаких навыков, кроме курения крэка и зарабатывания денег на коррупции своего отца», – отмечают в комментариях одни.

    «Проходит ли он аудит? Откуда у него такие деньги на дом, если он безработный?» – вопрошают другие.

    Напомним, экс-президент США Дональд Трамп обвиняет Байдена в коррупции. Он считает, что его сын «торговал» доступом к отцу, заработав на этом миллионы долларов. Американский минюст в декабре запросил по делу в отношении Байдена-младшего данные о его связях с Burisma и другими организациями. Хантер Байден признал, что американская прокуратура начала расследование его налоговых дел.

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    Врач оценил состояние Байдена после травмы ноги

       7 февраля 2021, 00:57
    Фото: CNP/AdMedia/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Президент Соединенных Штатов Джо Байден в субботу посетил клинику в штате Делавэр для проведения рентгенографии поврежденной ноги, сообщила пресс-служба Белого дома со ссылкой на врача главы 46-й американской администрации Кевина О'Коннора.

    «Как мы и объясняли, растяжение иногда может быть более значительной травмой, чем сопровождающие их переломы костей. Снимок необходим, чтобы убедиться, что президент [США Джо Байден] достиг хорошей стабильности связок», – приводит слова О'Коннора ТАСС.

    Врач также сообщил, что Байдену «будут регулярно делать рентгеновский снимок в клинике ортопедии, где он проходил первоначальное обследование».

    Напомним, 28 ноября 2020 года Байден поскользнулся и вывихнул правую лодыжку. По словам врача политика, Байден «получил растяжение правой ноги». Позже компьютерная томография выявила «нитевидные переломы боковой и средней клиновидных костей» правой ноги. Политолог Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что «если физическое состояние повлияет на эффективность работы Байдена, его заменит вице-президент Камала Харрис, став первой в истории США женщиной-президентом».

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    Пушков: В США происходит тоталитарная революция

       7 февраля 2021, 12:36
    Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
    Текст: Ксения Панькова

    В США происходит тоталитарная революция, заявил сенатор Алексей Пушков, отметив, что ее признаками являются ненависть к своей истории и поиск «внутренних террористов».

    По его словам, «в США, под ритуальные вопли о «защите демократии», происходит тоталитарная революция. «Снос памятников, ненависть к своей истории, блокировка в соцсетях собственного президента и его сторонников, охота на ведьм, поиск «внутренних террористов», объявление свободы слова «фетишем правого крыла», призывы к «дефашизации» населения страны, якобы охваченного расистскими рефлексами, требование создать министерство правды, навязать всем Единую «правильную» мысль – это и есть признаки такой революции», – написал сенатор в своем Telegram. Пушков также подчеркнул, что США «превращаются в антиутопию».

    Ранее политолог Александр Рудаков, комментируя уголовные расследования в отношении активистов протеста в США, заявил газете ВЗГЛЯД, что участников протестов в Вашингтоне 6 января называют «внутренними террористами», но такого термина нет в американском УК, это политическое клише, которое соответствует практике не демократических, а авторитарных режимов.

    Напомним, 6 января сторонники занимающего на тот момент пост президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Также погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками был введен режим чрезвычайной ситуации продолжительностью 15 дней, который затронул и церемонию инаугурации избранного президента Джо Байдена 20 января.

    Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.

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    В России оценили планы Байдена заставить Москву «платить за свои действия»

       5 февраля 2021, 11:32
    Фото: Jim LoScalzo - Pool/Consolidated News
    Photos/Global Look Press
    Текст: Наталья Макарова

    «Серьезных рычагов воздействия на российскую политику у США нет, но они будут пытаться испортить думскую избирательную кампанию 2021 года», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-американист Борис Межуев, комментируя заявление президента США Джо Байдена о планах «жестко противостоять действиям России и заставлять ее платить за свои действия».

    «В отношении России политика конфронтации со стороны США носит тактический и кратковременный характер. В первую очередь Штаты будут стараться сделать думскую избирательную кампанию 2021 года болезненной для президента Владимира Путина и для всей российской власти», – считает политолог-американист Борис Межуев.

    По словам эксперта, «США будут пытаться при помощи этой кампании показать, что популярность действующего российского лидера уходит и он теряет легитимность в глазах избирателя». «Таким образом, с Москвой можно будет вести диалог с позиции силы», – предполагает политолог. 

    «Также Соединенные Штаты не могут игнорировать ситуацию с блогером Алексеем Навальным, – рассуждает собеседник. – Общее идеологическое ожесточение против России очевидно».

    В значительной степени, как полагает политолог, «кейс с Навальным» был во многом создан для того, чтобы не допустить перезагрузки отношений между Россией и США. «Хотя перезагрузка косвенно осуществляется – Договор о СНВ-3 перезаключен на пять лет. Кроме того, телефонный разговор лидеров России и США был, судя по всему, позитивным», – отметил Межуев.

    «Но все же и в России, и в США есть силы, которым нужно не допустить нормализации отношений между нашими цивилизациями. Джо Байден вынужден на это реагировать. Не знаю, как он собирается заставить Россию платить, но тем не менее в этом году следует ожидать многих неприятностей», – полагает эксперт.

    «С другой стороны, – добавил Межуев, – мы видим, что протест в поддержку Навального сдувается. Это значит, что на самом деле серьезных рычагов воздействия, в том числе и внутриполитических, на российскую политику у администрации США нет. К тому же любое серьезное давление на нашу страну ничем хорошим для самого же Запада не закончится».

    Политолог подчеркнул, что «это приведет лишь к дальнейшему сближению России и Китая и полному провалу политики сдерживания КНР». «А антикитайское направление внешней политики США является очень устойчивым. Конфронтация с КНР носит долгосрочный стратегический характер», — заключил Межуев. 

    Напомним, президент США Джо Байден заявил, что он «ясно дал понять президенту (России Владимиру) Путину, что в отличие от своего предшественника, дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России – вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, – прошли. Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и защищать жизненные интересы нашего народа».

    Он подчеркнул, что США сталкиваются с решимостью России нанести ущерб американскому лидерству, а также растущие амбиции Пекина соперничать с Вашингтоном. Также он назвал КНР основным конкурентом США и пообещал, что Вашингтон будет конкурировать с Пекином «с позиции силы».

    Также он призвал российские власти немедленно освободить блогера Алексея Навального. По его словам, «политически мотивированное заключение Навального и российские попытки подавить свободу собраний» – это вопрос, вызывающий глубокую обеспокоенность у США и всего мирового сообщества. 

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден планирует обсуждать с Россией не только сферы сотрудничества, но и напрямую затрагивать противоречия. 

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    Байден назвал число голодающих американцев

       5 февраля 2021, 21:40
    Фото: Joe Tabacca/AP/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Из-за тяжелой экономической ситуации, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, голодают свыше 30 млн американцев, заявил президент США Джо Байден.

    «24 млн взрослых и 12 млн детей в буквальном смысле не имеют достаточной еды. И это не демократы или республиканцы, они – американцы», – цитирует Байдена РИА «Новости».

    Количество безработных в США, по последним данным, достигло почти 10 млн человек. Более 4 млн человек из этого числа находятся без работы более полугода. Более 15 млн американцев на данный момент не способны заплатить арендную плату, заявил Байден.

    Байден огласил эти сведения для подкрепления требования к конгрессу одобрить пакет экономической помощи в объеме 1,9 трлн долларов.

    В январе председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что американская экономика еще далека от полного восстановления, существенный прогресс будет достигнут лишь через некоторое время.

    В апреле 2020 года уровень безработицы в Соединенных Штатах приближался к показателям Великой депрессии. При этом для половины американцев пособие по безработице оказалось выше зарплаты.

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    В возможную партию Трампа захотели вступить 37% избирателей в США

    5 февраля 2021, 08:50

    Текст: Алина Назарова

    О готовности вступить в новую политическую партию, возможность создания которой якобы обсуждал с приближенными бывший американский лидер Дональд Трамп, заявили почти 40% избирателей в США, следует из результатов социологического исследования, проведенного совместно газетой Hill и службой HarrisX.

    Согласно приведенным данным, 37% респондентов заявили, что, вероятнее всего, вступили бы в партию, руководителем которой стал бы Трамп. В том числе 64% опрошенных из числа республиканцев выразили готовность вступить в указанное политическое объединение. Не намерены этого делать 36% респондентов, поддерживающих Республиканскую партию, передает ТАСС.

    В то же время 15% опрошенных демократов сообщили, что, вероятнее всего, вступили бы в партию Трампа. Такой же ответ дали 28% респондентов из числа тех избирателей, которые не поддерживают ни одну из двух партий.

    Опрос был проведен 28 и 29 января по Сети. В нем приняли участие 945 зарегистрированных избирателей.

    Ранее ряд СМИ сообщали, что Трамп перед уходом с поста президента США обсуждал со своими единомышленниками возможность создания «новой политической партии». Он якобы хотел назвать данное объединение «Патриотической партией». Газета Politico утверждала, что Трамп говорил людям, входящим в его окружение, о намерении баллотироваться в президенты США в 2024 году.

    Политолог-американист Борис Межуев в комментарии газете ВЗГЛЯД усомнился в способности Трампа создать новую партию. «Партия – это не только избиратели, но и спонсоры, чьи финансы позволяют проводить успешные избирательные кампании. Сомневаюсь, что Трамп способен самостоятельно профинансировать свою партию», – отметил он.

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    В США пообещали «более эффективно» противодействовать России в мире

       4 февраля 2021, 22:09
    Фото: REUTERS/Joshua Roberts
    Текст: Вера Басилая

    Внешнеполитический курс новой американской администрации направлен на более эффективное противодействие России на международной арене, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

    По словам Саллавина, в отличие от предыдущей администрации новым правительством будут предприниматься шаги, чтобы привлечь Россию к ответственности за «спектр злонамеренной деятельности, которой она занималась». «Это включает вмешательство в американскую демократию, отравление граждан на европейской земле при помощи химического оружия, того типа хакерские атаки и [компьютерные] взломы, о которых вы только что упомянули. И многое другое. Мы поступим таким образом тогда и в такой форме, когда и как решим», - утверждает помощник президента.

    По его словам, новое американское правительство полагает, что таким образом сможет воздействовать «на будущее поведение России». Вместе с тем Салливан признал, что Штаты в любом случае будут не в состоянии добиться отказа России от абсолютно всех тех шагов, против которых возражает Вашингтон.

    «В то же время я бы хотел повторить, что это не исключает способности работать с Россией, когда это отвечает нашим интересам. Мы можем одновременно делать несколько дел. И продление нового ДСНВ, удержание под контролем ядерного распространения в полной мере отвечает интересам национальной безопасности Америки»,  – подчеркнул Салливан.

    Ранее аппарат директора нацразведки США, ФБР и Агентство по обеспечению кибербезопасности страны заявили, что за масштабной атакой на правительственные учреждения США, вероятно, стоят российские хакеры. 

    Кремль неоднократно отвергал обвинения в кибератаках против госструктур США. А также заявлял о невмешательстве в американские выборы.

    Кроме того, МИД, комментируя публикацию посольства США по незаконным акциям, призвал американских коллег заняться собственными проблемами и не вмешиваться во внутренние дела других государств.

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    Байден собрался указами «восстановить место Америки в мире»

    5 февраля 2021, 04:58

    Текст: Наталья Ануфриева

    Президент США Джо Байден собирается подписать документы, направленные на восстановление Вашингтоном своего места на мировой арене, заявляет пресс-служба Белого дома.

    В сообщении Белого дома говорится, что Байден «подпишет исполнительные акты по восстановлению места Америки в мире», передает ТАСС.

    «Администрация ставит дипломатию обратно в центр внешней политики США. (...) Сегодня президент Байден предпринимает дополнительные действия, направленные на подтверждение наших ценностей на мировой арене, восстановление ясности и лидерства в сфере того, как Америка проводит свою внешнюю политику, на поддержку и расширение возможностей специалистов по нацбезопасности, (...) на создание современных сил в области национальной безопасности, которые выглядят так, как и страна, которой они служат», – также указали там.

    Так, например, президент США подпишет меморандум о структуре Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме.

    «Сегодняшние переплетающиеся между собой вызовы требуют нового, более широкого понимания национальной безопасности, которое признает, что традиционная нацбезопасность, экономическая безопасность, безопасность в сфере здравоохранения и экологическая безопасность взаимосвязаны. Структура СНБ Байдена будет отражать межотраслевой характер ключевых вызовов, стоящих перед страной, за счет того, что члены кабинета из ведомств, занимающихся внутриполитическими вопросами, будут чаще участвовать в процессе принятия решений по национальной безопасности», – сказано в сообщении.

    Также он подпишет меморандум, направленный на модернизацию того, как учреждения, занимающиеся вопросами нацбезопасности, набирают сотрудников. В соответствии с этим документом будет сформирована межведомственная рабочая группа, которая, помимо прочего, займется разработкой предложений относительно найма и поддержки специалистов в области набезопасности, в том числе «создания дополнительных путей для привлечения на государственную службу американцев, обладающих навыками в критически важных областях, таких как киберсфера, технологии, наука».

    В пресс-релизе сообщается также о подписании хозяином Белого дома указа об увеличении квоты приема беженцев из-за рубежа до 125 тыс. человек в 2022 финансовом году (начнется 1 октября) и меморандума о защите прав представителей ЛГБТ-сообщества в мире.

    Вместе с тем журнал Foreign Policy отмечает, что первая внешнеполитическая речь Джо Байдена во многом была упреком в адрес предшественника Дональда Трампа, однако были и совершенно новые моменты, например внимание к среднему классу.

    По мнению издания, заявления нынешнего главы вашингтонской администрации представляли собой смесь популистских и отвергающих влияние финансовых корпораций (анти-уолл- стритовских) идей мощного прогрессивного крыла демократов.

    «Байден заявил о намерении заставить мир забыть о четырех турбулентных годах президентства Трампа и вместо этого вновь увидеть в США мирового лидера», – указывается в публикации.

    При этом новый американский лидер не говорил о том, «как он собирается ликвидировать ущерб в отношениях с Европой, кроме заявлений о сохранении войск в Германии или выработке многостороннего подхода в давлении на Китай».

    Журнал считает, что Байден внедрил новый принцип национальной безопасности – благополучие среднего класса: «Самым значительным новым элементом стало внимание к рабочему классу: больше не будет четкого разделения между внешней и внутренней политикой».

    Ранее Белый дом заявил о желании Байдена сотрудничать с Россией.

    Между тем сами американцы из-за прихода кандидата от демократов к власти начали массово скупать оружие.

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    Американский канал решил убрать из эфира поддерживающего Трампа ведущего

    6 февраля 2021, 07:56

    Текст: Наталья Ануфриева

    Телекомпания Fox News Media убирает из эфира одну из самых популярных программ Lou Dobbs Tonight («Сегодня вечером с Лу Доббсом»), ведущий которой поддерживает экс-президента США Дональда Трампа и его утверждения о фальсификациях на выборах, сообщают американские СМИ.

    Газета Los Angeles Times сообщает со ссылкой на представителя телеканала, что программа Доббса выходила в эфир дважды за вечер, в 17.00 и 19.00. Со следующей недели программа будет называться Fox Business Tonight, ее будут вести Джеки Де Анжелис и Дэвид Эсман, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что 75-летний Доббс продолжат работать по контракту с Fox News, но, вероятно, он больше не появится в эфире телекомпании.

    Об отказе от программы стало известно спустя сутки после того, как компания Smartmatic, производящая программное обеспечение для проведения голосования, подала иск против Fox News и трех ведущих телеканала, в том числе Доббса.

    Тем не менее, ряд источников газеты указывают, что решение об отмене Lou Dobbs Tonight возникли еще до подачи иска.

    Компания по выборным технологиям Smartmatic требует 2,7 млрд долларов с экс-президента Дональда Трампа и телеканала Fox News за клевету. Там заявляют, что Трамп и телеканал якобы вступили в сговор с целью распространения ложных сведений о компании.

    Кроме того, компания Dominion Voting Systems подала иск против адвокатов Трампа Руди Джулиани и Сидни Пауэлл, требуя с них 1,3 млрд долларов.

    Ранее стало известно, что в возможную партию Трампа захотели вступить 37% избирателей в США.

    СМИ сообщали, что Трамп перед уходом с поста президента США обсуждал со своими единомышленниками возможность создания «новой политической партии». Он якобы хотел назвать данное объединение «Патриотической партией».

    Также газета Politico утверждала, что Трамп говорил людям, входящим в его окружение, о намерении баллотироваться в президенты США в 2024 году.

    Однако политолог-американист Борис Межуев в комментарии газете ВЗГЛЯД усомнился в способности Трампа создать новую партию: «Партия – это не только избиратели, но и спонсоры, чьи финансы позволяют проводить успешные избирательные кампании. Сомневаюсь, что Трамп способен самостоятельно профинансировать свою партию».

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    Стало известно отношение Трампа к бану в социальных сетях

       7 февраля 2021, 03:54
    Фото: Jaap Arriens/ZUMA/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп чувствует себя более счастливым вне социальных сетей, заявил старший советник бывшего американского лидера Джейсон Миллер в интервью британскому изданию The Sunday Times.

    По словам Миллера, «Президент сказал, что сейчас он чувствует себя более счастливым». «Он сказал, что это хорошо находиться вне социальных сетей, не чувствовать влияния замкнутого мирка ненависти, в который часто превращаются социальные сети», – приводит слова Миллера ТАСС.

    Он признался, что впервые за многие годы видит Трампа «на самом деле расслабленным». Старший советник 46-го президента США также утверждает, что супруга бывшего главы Белого дома Меланья Трамп очень рада этой ситуации. «Она сказала, что ей это нравится, что он намного счастливее и что он куда веселее проводит время», – приводит издание слова Миллера.

    Напомним, 9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Президент Франции Эммануэль Макрон счел блокировку аккаунтов бывшего американского лидера в соцсетях «новым насилием». Телеведущий Владимир Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи 45-го президента США Дональда Трампа.

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    Адвокат Трампа попросил приостановить процесс импичмента из-за шаббата

    7 февраля 2021, 09:27

    Текст: Ксения Панькова

    Адвокат экс-президента США Дональда Трампа Дэвид Шон попросил приостановить процесс импичмента республиканца вечером 12 февраля ради соблюдения шаббата (седьмой день недели в иудаизме, суббота, в который Тора предписывает евреям воздерживаться от работы), сообщили СМИ.

    По данным издания New York Times, адвокат Трампа направил письмо лидеру демократического большинства в сенате Чаку Шумеру, лидеру республиканцев в сенате Митчу Макконнеллу и сенатору-демократу Патрику Лихи, который будет председательствовать на процессе импичмента. Шон отметил в письме, что он исповедует иудаизм и соблюдает шаббат, из-за чего не сможет участвовать в разбирательстве после захода солнца в 12 февраля. В связи с этим он попросил приостановить процесс, если он не будет завершен к началу шаббата (17.24 пятницы по местному времени), передает РИА «Новости».

    Он также принес извинения за неудобства, которые, причинит другим людям, участвующим в этом процессе. «Моя просьба о том, чтобы процедура импичмента не проводилась во время еврейской субботы», – говорится в письме адвоката.

    «Мы с уважением относимся к этой просьбе и, конечно, удовлетворим ее», – заявил представитель Шумера Джастин Гудмэн, не пояснив подробностей.

    Издание указывает, что неясно, как именно смогут выполнить просьбу Шона. Если лидеры сената примут решение ускорить процесс таким образом, чтобы он завершился к вечеру пятницы, то данная процедура импичмента президента может стать самой быстрой в истории, отмечает New York Times.

    Рассмотрение импичмента Трампу пройдет на следующей неделе. Ранее два адвоката, которые должны были представлять экс-президента США на процессе об импичменте в сенате – Дебора Барбье и Бутч Бауэрс – покинули его команду.

    Напомним, глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия, который произошел 6 января. После этого контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об импичменте Трампа, а спикер Палаты представителей, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение.

    Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, инаугурация которого прошла 20 января, обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.

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    Гильдия киноактеров США собралась наказать Трампа за «побег»

    6 февраля 2021, 13:41

    Текст: Вера Басилая

    Гильдия киноактеров США (SAG-AFTRA) может «наказать» Дональда Трампа, несмотря на его выход из организации, сообщает TMZ со ссылкой на президента ассоциации, актрису Габриэль Картерис.

    Бывший экс-президент США «сбежал» за день до дисциплинарных слушаний по возможному нарушению им конституции гильдии, захотев миновать процедуру и сыграв на опережение. В результате руководство SAG-AFTRA решило ввести дополнительные меры, которые не позволят экс-президенту США когда-либо вновь стать членом организации, передает РИА «Новости».

    Ранее совет гильдии предъявил Трампу обвинения, в том числе связанные с его ролью в штурме Капитолия, а также с поддержкой кампании по дезинформации, «которая нацелена на дискредитацию и в итоге представляет угрозу безопасности журналистов».

    Трамп, в свою очередь, 4 февраля направил письмо в адрес Габриэль Картерис. В нем он заявил об уходе из организации и добавил, что ему безразличны заключения, которые могут принять на дисциплинарном слушании.

    РАнее гильдия киноактеров США (Screen Actors Guild Award, SAG) поблагодарила бывшего президента США Дональда Трампа за решение добровольно выйти из состава этого профессионального объединения.

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    Трамп отказался выступать на процессе по импичменту

    5 февраля 2021, 02:24

    Текст: Евгения Шестак

    Бывший американский лидер Дональд Трамп не намерен выступать на процессе по импичменту в сенате, сообщили СМИ со ссылкой на письмо адвокатов экс-президента Брюса Кастора и Дэвида Шоена.

    Шоен в ответ на приглашение Трампу выступить в cенате, направленное одним из обвинителей, членом палаты представителей Джейми Раскиным, заявил, что это очередной «пиар-трюк», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN. 

    «Использование нашей Конституции для возбуждения дела об импичменте слишком серьезно, чтобы пытаться играть в эти игры», – говорится в письме.

    Советник Трампа Джейсон Миллер также подтвердил телеканалу, что экс-лидер отказался от дачи показаний в сенате. «Президент не будет давать показания в ходе неконституционного разбирательства», – отметил он.

    Рассмотрение импичмента Трампу, несмотря на то, что он уже покинул свой пост по истечении полномочий, пройдет на следующей неделе. Ранее два адвоката, которые должны были представлять Трампа на процессе об импичменте в сенате – Дебора Барбье и Бутч Бауэрс – покинули его команду.

    Глава республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти возложил на Трампа вину за штурм Капитолия. После этого контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию об импичменте Трампа, а спикер Палаты представителей, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала обвинительное заключение.

    Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, инаугурация которого прошла 20 января, обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.

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    Песков назвал неприемлемыми «нотки ультимативности» в словах Байдена о России

    5 февраля 2021, 13:20

    Текст: Алина Назарова

    В Кремле считают неприемлемыми «нотки ультимативности» в заявлениях президента США Джо Байдена о России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Нотки какой-то ультимативности вообще неприемлемы для нас, мы уже сказали, что мы не будем внимать такого рода заявлениям, каким-то менторским заявлениям, не собираемся», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что в Кремле сожалеют об агрессивной и неконструктивной риторике президента США по отношению к России.

    Напомним, президент США Джо Байден, выступая в Госдепартаменте с программной речью по внешней политике, заявил, что он «ясно дал понять президенту (России Владимиру) Путину, что в отличие от своего предшественника, дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России – вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, – прошли. Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и защищать жизненные интересы нашего народа».

    Он подчеркнул, что США сталкиваются с решимостью России нанести ущерб американскому лидерству, а также растущие амбиции Пекина соперничать с Вашингтоном. Также он назвал КНР основным конкурентом США и пообещал, что Вашингтон будет конкурировать с Пекином «с позиции силы».

    Эксперт-американист Борис Межуев, комментируя газете ВЗГЛЯД заявление президента США, заявил, что «серьезных рычагов воздействия на российскую политику у США нет, но они будут пытаться испортить думскую избирательную кампанию 2021 года».

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    Гильдия киноактеров США поблагодарила Трампа за выход из ее состава

    5 февраля 2021, 14:32

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Гильдия киноактеров США (Screen Actors Guild Award, SAG) поблагодарила бывшего президента США Дональда Трампа за решение добровольно выйти из состава этого профессионального объединения, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на заявление SAG-AFTRA.

    «Спасибо вам», – передает ТАСС заявлениt SAG-AFTRA.

    Профсоюз в четверг опубликовал письмо 45-го президента США. Трамп в послании уведомил о своем решении выйти из состава профобъединения, членом которого он являлся с 1989 года. SAG-AFTRA несколько недель назад проголосовал за рассмотрение вопроса о целесообразности дальнейшего членства республиканца, учитывая его «роль в подстрекательстве к нападению на здание Конгресса 6 января».

    С точки зрения профсоюзных деятелей, действия и заявления Трампа противоречат уставу SAG-AFTRA. «Дональд Трамп сделал мишенью для нападок такие основополагающие для профсоюза ценности, как демократия, истина, уважение американцев всех рас и вер, а также незыблемость свободы прессы», – отметила председатель объединения Габриэлль Картерис.

    Трамп эпизодическую роль в фильме «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке». Съемки этого фрагмента проходили в нью-йоркском отеле Plaza, в то время принадлежавшем миллиардеру.

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