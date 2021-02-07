Байден решил отказаться от политики Трампа в отношении Китая

«Серьезных рычагов воздействия на российскую политику у США нет, но они будут пытаться испортить думскую избирательную кампанию 2021 года», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-американист Борис Межуев, комментируя заявление президента США Джо Байдена о планах «жестко противостоять действиям России и заставлять ее платить за свои действия».

«В отношении России политика конфронтации со стороны США носит тактический и кратковременный характер. В первую очередь Штаты будут стараться сделать думскую избирательную кампанию 2021 года болезненной для президента Владимира Путина и для всей российской власти», – считает политолог-американист Борис Межуев.

По словам эксперта, «США будут пытаться при помощи этой кампании показать, что популярность действующего российского лидера уходит и он теряет легитимность в глазах избирателя». «Таким образом, с Москвой можно будет вести диалог с позиции силы», – предполагает политолог.

«Также Соединенные Штаты не могут игнорировать ситуацию с блогером Алексеем Навальным, – рассуждает собеседник. – Общее идеологическое ожесточение против России очевидно».

В значительной степени, как полагает политолог, «кейс с Навальным» был во многом создан для того, чтобы не допустить перезагрузки отношений между Россией и США. «Хотя перезагрузка косвенно осуществляется – Договор о СНВ-3 перезаключен на пять лет. Кроме того, телефонный разговор лидеров России и США был, судя по всему, позитивным», – отметил Межуев.

«Но все же и в России, и в США есть силы, которым нужно не допустить нормализации отношений между нашими цивилизациями. Джо Байден вынужден на это реагировать. Не знаю, как он собирается заставить Россию платить, но тем не менее в этом году следует ожидать многих неприятностей», – полагает эксперт.

«С другой стороны, – добавил Межуев, – мы видим, что протест в поддержку Навального сдувается. Это значит, что на самом деле серьезных рычагов воздействия, в том числе и внутриполитических, на российскую политику у администрации США нет. К тому же любое серьезное давление на нашу страну ничем хорошим для самого же Запада не закончится».

Политолог подчеркнул, что «это приведет лишь к дальнейшему сближению России и Китая и полному провалу политики сдерживания КНР». «А антикитайское направление внешней политики США является очень устойчивым. Конфронтация с КНР носит долгосрочный стратегический характер», — заключил Межуев.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что он «ясно дал понять президенту (России Владимиру) Путину, что в отличие от своего предшественника, дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России – вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, – прошли. Мы будем без колебаний заставлять Россию платить и защищать жизненные интересы нашего народа».

Он подчеркнул, что США сталкиваются с решимостью России нанести ущерб американскому лидерству, а также растущие амбиции Пекина соперничать с Вашингтоном. Также он назвал КНР основным конкурентом США и пообещал, что Вашингтон будет конкурировать с Пекином «с позиции силы».

Также он призвал российские власти немедленно освободить блогера Алексея Навального. По его словам, «политически мотивированное заключение Навального и российские попытки подавить свободу собраний» – это вопрос, вызывающий глубокую обеспокоенность у США и всего мирового сообщества.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден планирует обсуждать с Россией не только сферы сотрудничества, но и напрямую затрагивать противоречия.

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