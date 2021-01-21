Китай заявил о готовности сотрудничать с администрацией Байдена

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21 января, четверг | Последнее обновление — 11:04 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Киев распорядился не выпускать Медведчука в Россию
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О чем же думают украинские власти? О том, что Европа – после Брекзита, после ковида – сможет дать Украине что-то более существенное, чем кружевные трусики? В этих условиях впору не выдавливать русский язык, а принимать специальную программу по его развитию.
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Русские должны ненавидеть свою власть, свое государство, тогда Россия погрузится в смуту и ослабнет. Казалось бы, против такого примитивного приема у русских давно уже должно было выработаться противоядие.
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Конфуз с ЧМ по хоккею, как бы он ни был обиден для нас и наших братьев-белорусов, да и для чиновников ИИХФ тоже, – на самом деле весьма своевременное, полезное, хотя и не дружественное понуждение к рациональной ревизии своих представлений о международном престиже, к отказу от имитаций.
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Джозеф Робинетт Байден – младший принес в среду присягу на ступенях Капитолия в качестве 46-го президента США, а Камала Харрис стала вице-президентом страны. Новый глава Америки назвал день своей инаугурации «днем истории, надежды и обновления», призвав американский народ к единению
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Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, с конца прошлого года боровшийся с COVID-19, умер на 72-м году жизни. Коллеги отмечают, что с его смертью ушла целая эпоха и высказывают надежды на сохранение «Ералаша»
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Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
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17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Китай заявил о готовности сотрудничать с администрацией Байдена
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Китай поздравляет американского лидера Джозефа Байдена с инаугурацией и выражает готовность сотрудничать с новой администрацией президента, заявил посол КНР в Вашингтоне Цуй Тянькай.
«Поздравляю президента Байдена с инаугурацией. Китай стремится к взаимодействию с новой администрацией [Соединенных Штатов] ради гармоничного и стабильного развития отношений между нашими странами», – цитирует ТАСС посла.
По словам дипломата, китайские власти стремятся объединить усилия с США для достойного ответа на вызовы в области здравоохранения, в вопросах борьбы с климатическими изменениями и мер по стимулированию экономического роста.
В среду Байден вступил в должность 46 президента США, после чего прибыл в Белый дом. После прибытия в резиденцию американского президента в Вашингтоне Байден через интернет привел к присяге сразу несколько сотен сотрудников новой администрации.
Накануне МИД Китая объявил о введении санкций в отношении американских граждан, в том числе против Майкла Помпео, занимавшего пост госсекретаря США в администрации Трампа. В список, помимо Помпео, вошли глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро, помощник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен, постоянный представитель США при ООН Келли Крафт, экс-глава Минздрава США Алекс Азар и экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.
Соловьев оценил требование американской НКО удалить Telegram из App Store
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«Свобода слова в США может быть любой, если она соответствует высоким требованиям спонсоров Демократической партии», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя требование американской некоммерческой организации Coalition for a Safer Web от Apple удалить из App Store мессенджер Telegram.
«Некоторым американцам не мешало бы вспомнить собственную конституцию и поправки к ней, а также действовать в соответствии с теми принципами, которые они столько лет декларируют и требуют всех вокруг соблюдать», – считает журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
Он напомнил о том, что ко Дню российской печати Госдеп США опубликовал заявление, в котором американские дипломаты критиковали Россию за якобы несоблюдение прав журналистов, представителей неправительственных организаций и за закон об иноагентах. При этом изначально обращение было написано только на русском языке, без дублирования на английский язык.
«Я бы порекомендовал американцам воспользоваться этим переводом и прочесть обращение. Там все очень точно сказано, но не про Россию, а про США. Прежде чем критиковать кого-то, начните с себя!» – призвал собеседник.
«Атака на свободу слова в Америке в очередной раз показывает, что произведение Джорджа Оруэлла «1984» написано не про СССР, как многие полагали, а именно про Запад и западные страны. Кроме того, в нынешней Америке, если у людей взгляды не демократические, а, к примеру, республиканские, они не заслуживают свободы слова, – пояснил собеседник. – А если сети не контролируют эту ситуацию, то они должны быть уничтожены».
«Как говорил Генри Форд – машина может быть любого цвета, если этот цвет черный. Так и свобода в США. Она может быть любой, если она соответствует высоким требованиям спонсоров Демократической партии. Шаг влево или шаг вправо – расстрел», – подытожил Соловьев.
Ранее американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web («Коалиция за более безопасный интернет») через суд в штате Калифорния потребовала от Apple удалить из App Store мессенджер Telegram. Аналогичный иск планируется подать к Google.
Глава НКО, экс-посол США в Марокко Марк Гинсберг заявил, что «Telegram сам по себе выделяется из общего ряда в качестве сверхраспространителя», провоцирующего насилие контента «даже в сравнении с Parler», передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.
Напомним, «массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре и усилилась после блокировки учетных записей Дональда Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах.
Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что только с 9 по 12 января количество пользователей созданной им системы обмена сообщениями выросло на 25 млн. В целом число землян, зарегистрированных в Telegram, перевалило за полмиллиарда.
В то же время социальная сеть Twitter временно заблокировала аккаунт республиканки и члена Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин.
«Через несколько дней после того, как картель Кремниевой долины начал полномасштабную атаку по заморозке свободы слова в Америке, исключив из онлайн-платформы президента Дональда Трампа и удаляя неизвестное число консерваторов, Twitter решил приостановить мой личный аккаунт, не предоставив объяснений», – заявила Грин.
«Цензура должна прекратиться», – подчеркнула республиканка.
Отметим, что Грин, представляющая Республиканскую партию, ранее заявила о намерении поднять вопрос импичмента избранному президенту США Джо Байдену на следующий день после его инаугурации.
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Соловьев высмеял сообщения о краже ноутбука Пелоси для «разведки России»
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«Это набор смешных глупостей, придуманных из ненависти к России», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя сообщение о задержании в США женщины, подозреваемой в планах передать Службе внешней разведки России украденный ноутбук спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
«Люди, которые придумывают этот бред, вообще в курсе, что на дворе XXI век? Зачем физически что-то передавать?» – задается вопросом журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
«Авторы этих заявлений рассуждают так, будто в век современных технологий какой-то хитрый агент повезет этот ноутбук через океан, а там люди со стамеской будут его взламывать и вытаскивать информацию», – с иронией отмечает собеседник.
«Это все настолько смехотворно, – считает Соловьев, – что может сравниться лишь с историей о «флешках для Гааги», когда украинский журналист Дмитрий Гордон заявлял, что передал таким образом интервью с экс-главой минобороны ДНР Игорем Гиркиным (Стрелковым) и депутатом Госдумы Натальей Поклонской».
«Все это набор смешных глупостей – подчеркнул телеведущий. – Но он укладывается в одну понятную логику, суть которой заключается в ненависти к России и к попыткам во всем обвинить нашу страну».
Накануне американские правоохранители задержали женщину, подозреваемую в планах передать Службе внешней разведки России украденный ноутбук спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Ранее сообщалось, что ФБР расследует показания, что женщина, укравшая ноутбук спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси во время беспорядков в Капитолии, планировала продать его российским спецслужбам.
До этого в краже ноутбука
подозревался 53-летний гражданин США Кристофер Стэнтон Джорджия, который был найден мертвым
в собственном доме после проведения обыска.
В то же время помощник Пелоси заявлял, что украденный ноутбук использовался только для презентаций.
В начале января сторонники Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.
Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
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Познер указал на потерю США образа «лучшей страны в мире»
США утратили образ «лучшей страны в мире» и «светоча демократии», заявил журналист Владимир Познер.
Американцы привыкли ставить США в пример другим, но сейчас американскую демократию уже невозможно преподнести как образец, сказал он. Познер отметил, что США десятки лет культивировали свой имидж, но события последних месяцев «нанесли ущерб образу Америки в мире», причем «ущерб долгосрочный», который «не пройдет завтра или послезавтра». «Как надолго – может быть, навсегда», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на RTVI.
Напомним, Познер имеет гражданство трех стран: России, США и Франции. 6 января сторонники президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс. В ходе протестов погибли четыре человека.
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Байден назначил врио госсекретаря США
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Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден назначил временно исполняющим обязанности госсекретаря США сотрудника Госдепартамента высокого ранга, посла Дэна Смита, сообщило Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.
Смит будет исполнять обязанности главы американского внешнеполитического ведомства до тех пор, пока Сенатом США не будет утверждена кандидатура Энтони Блинкена, выдвинутого ранее Байденом на пост госсекретаря США на постоянной основе, передает ТАСС.
В целом, как сообщает Reuters, Байден произвел временные назначения на 23 должности в федеральных ведомствах. В частности, и. о. министра финансов стала Энди Бокол, а временным главой Минюста США – Монти Уилкинсон.
Кроме того, еще во вторник сотрудник американского оборонного ведомства Томас Мьюир, ответственный за процесс передачи полномочий новой администрации, сообщил, что со среды исполняющим обязанности главы Пентагона станет первый заместитель министра обороны США Дэвид Норкуист. Он будет временно возглавлять министерство обороны США до утверждения кандидатуры генерала Ллойда Остина на этот пост на постоянной основе.
Накануне Байден вступил в должность 46 президента США, после чего прибыл в Белый дом.
Ранее кандидат на пост госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкен на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам назвал Россию «неотложным вызовом» для Соединенных Штатов. Он также заявил о намерении новой администрации делать все возможное для остановки строительства газопровода «Северный поток – 2». Кроме того, Блинкен решительно поддержал поставки американского оружия Украине.
В воскресенье МИД России заявил о готовности к нормальному диалогу с США при новой администрации. В прошлую пятницу в МИД констатировали, что нормализации диалога с уходящей администрацией США за прошедшие четыре года так и не произошло, при этом в Москве допустили возможность дальнейшей деградации отношений с Вашингтоном.
Двух бойцов Нацгвардии США отстранили от участия в инаугурации Байдена
Два бойца Национальной гвардии США не допущены к службе на инаугурации избранного президента Джозефа Байдена по соображениям безопасности, сообщила CNN со ссылкой на источник в американском минобороны.
По его данным, двое военнослужащих были отстранены от службы на инаугурации после проверок личного состава на наличие связей с экстремистскими группировками. При этом нет точной информации о причине отстранения военнослужащих. Неизвестно также, связаны ли они между собой, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФБР проводят дополнительные проверки бойцов Национальной гвардии на предмет того, не представляет ли кто-то из них угрозу в связи с предстоящей 20 января инаугурацией избранного президента США Джозефа Байдена.
В понедельник мэр Вашингтона Мюриэл Боузер заявила об угрозе беспорядков в жилых районах.
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Более трети американцев усомнились в справедливости итогов выборов
Более трети американских избирателей не доверяют избирательной системе США, свидетельствуют результаты исследования, проведенного изданием Hill совместно с компанией HarrisX.
Согласно изданию, 65% зарегистрированных избирателей заявили либо о большой, либо о по крайней мере некоторой уверенности в том, что избирательная система страны обеспечивает «справедливый и точный» подсчет голосов. В противовес им 35% респондентов заявили о малой степени уверенности или же об отсутствии уверенности как таковой, передает РИА «Новости».
Примечательно, что среди демократов доверие к избирательной системе США выше (67%), чем среди независимых (43%) и республиканцев, среди которых о доверии заявили лишь 19%. При этом доверие американцев к избирательной системе своего собственного штата выше, показал опрос. Здесь о доверии заявили 73% избирателей, о недоверии – 27%.
Исследование проводилось онлайн среди 2854 зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность составляет плюс-минус 1,8 процентных пункта.
Ранее сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия.
В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
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Дуров рассказал о борьбе Telegram с пропагандой насилия в США
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Модераторы Telegram пресекают работу американских каналов, пропагандирующих насилие, заявил основатель мессенджера Павел Дуров.
Он сообщил, что в начале января модераторы стали «получать все большее количество сообщений» о «связанной с США публичной активности» на платформе. В ответ Telegram действовал «решительно» и «на прошлой неделе модераторы заблокировали сотни публичных призывов к насилию». По словам Дурова, платформа приветствует мирные протесты и дебаты, но запрещает публичные призывы к насилию.
Как отметил Дуров, «доля пользователей из США составляет менее 2% от общего количества», но администрация Telegram «внимательно следит за ситуацией». Дуров заявил, что модераторы продолжают удалять контент, который «непосредственно провоцирует насилие», передают РИА «Новости» и ТАСС.
В воскресенье американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web («Коалиция за более безопасный интернет») через суд в штате Калифорния потребовала от Apple удалить из App Store мессенджер Telegram. Аналогичный иск планируется подать к Google. Coalition for a Safer Web обвиняет Telegram в том, что руководство мессенджера не приняло достаточных ограничительных мер против пользователей, которые распространяли расистский контент, сообщения экстремистского характера и призывы к насилию в связи с беспорядками у Конгресса США.
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В России оценили планы Байдена возобновить ядерную сделку с Ираном
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«Если с Ирана снимут санкции в результате возвращения к ядерной сделке, то для России это в любом случае хорошо и выгодно», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов, комментируя заявление кандидата на пост госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном заключении долгосрочной сделки с Ираном по ядерной программе при избранном президенте Джо Байдене.
«В возвращении США к наследию Обамы в отношении Ирана нет ничего удивительного. Во-первых, вся избирательная кампания Байдена была построена на обещании отхода от трамповских позиций по всем линиям. Во-вторых, сами ядерные договоренности с Ираном были подписаны при Обаме, когда именно Байден был вице-президентом – это тоже одна из причин. Наконец, весь концептуальный подход демократов к политике говорит в пользу международных соглашений и договоренностей. Новая администрация уже начала реализацию этого подхода», – объяснил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Международного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.
Однако, по мнению собеседника, для заключения долгосрочной сделки по ядерной программе Вашингтон может предложить новые переговоры, на которые Иран будет вынужден согласиться. «Иран находится в очень тяжелой экономический ситуации, он зажат санкциями, и не исключено, что Тегеран пойдет на новые условия, выдвинутые Америкой. Прошлые переговоры были очень долгими, мучительными и тяжелыми, и новый процесс будет точно не легче», – уверен политолог.
«Что касается России, то наших интересов это напрямую не касается. На предыдущем этапе переговоров роль Москвы была важной, но технической – наша страна лишь помогала США и Ирану договориться. Возможно, в этот раз они постараются обойтись самостоятельно. А если санкции все-таки будут отменены и Тегеран выйдет из отчаянного положения – для нас это в любом случае хорошо и выгодно. Иран, конечно, не наш союзник, но отношения между нашими странами достаточно обширные», – заключил Лукьянов.
Ранее кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен заявил, что избранный президент Джозеф Байден будет добиваться заключения долгосрочной сделки с Ираном по ядерной программе на основе Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), а также решения ракетной проблемы Тегерана.
«СВПД имел успех в рамках своих собственных положений. Как считает избранный президент, если Иран вернется к соблюдению [этих положений], мы также это сделаем. Но мы будем использовать его (СВПД) как платформу для поиска – с нашими союзниками и партнерами, которые снова будут с нами на одной стороне – более долгосрочного и более твердого соглашения. Я думаю, что до этого еще далеко», – приводит ТАСС слова Блинкена на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.
Президент Ирана Хасан Роухани в свою очередь отметил, что Иран готов к выполнению условий соглашения по своей стороне, если Белый дом также вернется к соблюдению сделки.
Напомним, 5 января официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди сообщил, что уровень обогащения урана на иранском ядерном объекте в Фордо достиг 20% (оружейный уровень). После этого Великобритания, Германия и Франция призвали Иран незамедлительно прекратить обогащение урана до 20% как нарушение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что решение Ирана обогащать уран до 20% является отступлением Тегерана от обязательств, прописанных в СВПД, однако это следствие грубых нарушений обязательств сделки со стороны США.
В 2018 США вышли из ядерной сделки с Ираном. В ответ Тегеран отказался от ряда своих обязательств по СВПД. Евросоюз не согласился следовать примеру США и выразил намерение придерживаться условий сделки.
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был подписан в 2015 году властями Ирана с Россией, США, Францией, Великобританией, Китаем и Германией и предполагал заморозку ядерной программы Ирана в обмен на снятие санкций.
Демократы получили контроль над Сенатом США
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Представители Демократической партии США после приведения к присяге трех новых сенаторов получили формальный контроль над Сенатом Соединенных Штатов.
Принесли присягу сенаторы-демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок из Джорджии, каждый из которых победил во втором туре соперника от Республиканской партии. Также к Сенату присоединился Алекс Падилья, которого губернатор Калифорнии назначил представлять штат в верхней палате Конгресса США вместо Камалы Харрис, ставшей вице-президентом Соединенных Штатов в новой американской администрации, передает РИА «Новости».
После приведения к присяге трех новых сенаторов расклад в Сенате – 50 на 50 сенаторов от обеих партий, но вице-президент Харрис в официальном качестве президента Сената может голосовать при равном распределении голосов, что дает демократам технический контроль над палатой.
Лидерам республиканцев и демократов в Cенате предстоит договориться о распределении постов и комитетов. Также республиканцы добиваются, чтобы демократы не отменяли правило парламентской обструкции – филибастера – которое требует во многих вопросах согласия не менее чем 60 сенаторов и обеспечивает больше компромисса между партиями.
Накануне Байден вступил в должность 46 президента США, после чего прибыл в Белый дом.
Напомним также, 18 ноября 2020 года спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси переизбрали лидером Демократической партии в нижней палате американского законодательного органа.
Байден в первый день президентства собрался избавиться от «наследия Трампа»
Избранный президент США Джо Байден в первый день на посту планирует подписать ряд указов, чтобы изменить «политическое наследие Дональда Трампа».
В частности, Байден планирует подписать указы о прекращении строительства стены с Мексикой, возвращении США в Парижское соглашение по климату и Всемирную организацию здравоохранения, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.
Советники Байдена сообщают, что будущий американский лидер подпишет указы почти сразу после принесения присяги в Капитолии.
Позднее на сайте переходной команды демократа появилось сообщение о том, что Байден сразу после инаугурации распорядится прекратить строительство стены на границе Соединенных Штатов с Мексикой. «В своей прокламации сегодня избранный президент Байден объявит о немедленном прекращении действия режима чрезвычайного положения, который был использован в качестве предлога для оправдания перенаправления средств из других фондов на строительство стены», – передает ТАСС текст заявления.
В сообщении также сказано, что Байден намерен в среду подписать ряд других документов, смягчающих миграционную политику США. Речь идет о возвращении отсрочки депортации для молодых людей, которые были ввезены в США еще детьми. Она была введена при Бараке Обаме, но отменена при Трампе. Байден также подпишет указ, отменяющий введенные Трампом ограничения на въезд в США представителей ряда арабских и африканских стран.
Накануне действующий президент Соединенных Штатов республиканец Дональд Трамп выступил с прощальной речью, отметив достижения уходящей американской администрации и заявив о намерении передать власть новой администрации в полдень в среду. Инаугурация избранного президента США Джо Байдена состоится в полдень 20 января (20.00 мск в среду).
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Эксперт усомнился в способности Трампа создать новую партию
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«Партия – это не только избиратели, но и спонсоры, чьи финансы позволяют проводить успешные избирательные кампании. Сомневаюсь, что Трамп способен самостоятельно профинансировать свою партию», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Борис Межуев. Так он прокомментировал сообщения западных СМИ о якобы планах Дональда Трампа создать «Патриотическую партию».
«У Трампа есть устойчивая поддержка избирателей, которые ему верны. Он уходит со своего поста в расколотой стране, причем раскол проходит в значительной степени по вопросу отношения к его личности. И хотя на этом политическая судьба Трампа не заканчивается, он вряд ли уживется в Республиканской партии», – сказал политолог-американист Борис Межуев.
«Если говорить о новой партии, то нужно понимать, что такая организация не состоит лишь из избирателей. Партия – это крупные деньги и спонсоры, чьи финансы позволяют проводить успешные избирательные кампании. Сомневаюсь, что Трамп способен самостоятельно профинансировать свою партию. Ему необходимо обеспечить наличие выдвиженцев во всех штатах. Сможет ли он собрать людей, которые рискнут вложиться в его партию? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Трампа оставили многие», – отметил эксперт.
«Также я не верю в трехпартийную систему в США. В свое время в результате раскола Республиканской партии появилась Прогрессивная партия во главе с Теодором Рузвельтом, однако в 1912 году он проиграл президентскую кампанию демократу Вудро Вильсону. Схожую попытку уже в 1992 году предпринял Росс Перо, однако и это не принесло никаких значимых результатов», – напомнил собеседник.
«Единственный вариант, при котором партию Трампа может ждать успех – это если он одним ударом выбьет электоральную базу из-под Республиканской партии по примеру того, как в свое время республиканцы вышибли вигов. Но, повторюсь, здесь все зависит от финансовых возможностей Трампа», – заключил Межуев.
Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило о том, что Дональд Трамп в последнее время обсуждал с единомышленниками возможность создания в США новой политической партии. По информации источников издания, Трамп хотел бы назвать новое политическое объединение «Патриотической партией».
Отмечается, что у Трампа начались разногласия с Республиканской партией после того, как несколько его однопартийцев, включая лидера республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митча Макконнелла, обвинили действующего американского президента в провоцировании толпы на участие в беспорядках у Капитолия 6 января.
В то же время сам Трамп во время выступления с прощальной речью в качестве президента США, отметил, что «движение, которое мы начали, только начинается». При этом он не стал уточнять, о каким именно движении идет речь.
Напомним, 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.
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Лавров заявил о странностях при голосовании в США
Глава МИД Сергей Лавров рассказал о странностях на выборах президента США, отметив, что соцсети формировали общественное мнение в стране и мире «в одни ворота».
«Невозможно не вспомнить, как соцсети сопровождали голосование на выборах президента США и как они обеспечивали формирование общественного мнения и у себя, и в мире «в одни ворота». Когда за два месяца до дня выборов начинают рассылаться бюллетени в некоторых Штатах, чтобы голосовать по почте. Девяносто пять миллионов бюллетеней разослали, из которых две трети оказались заполнены. Треть просто навязывали, но люди на это не реагировали», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.
По его словам, уже само это мероприятие «по насильственному распространению бюллетеней не вполне вписывалось в американские избирательные нормативы». «Когда больше 40% голосов за обоих кандидатов были голосами по почте - знаете, это достаточно серьезная вещь», – отметил он.
Лавров напомнил, что рассылка бюллетеней велась в течение нескольких недель. «Все это покрывалось соцсетями, все это одобрялось людьми, которые выступали с жесточайшей критикой нашего голосования по поправкам в Конституцию РФ. Голосование «на пеньках» бледнеет по сравнению с тем, что сделали с механизмом голосования в США», – добавил министр.
В последний день 2020 года действующий президент США Дональд Трамп призвал не мириться с «пародией» на прошедшие в США выборы, подчеркнув, что голосование было сфальсифицировано. Согласно официальным результатам голосования выборщиков, Байден набрал 306 голосов от штатов, а Трамп – 232.
6 января сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
В среду импичмент Трампу из-за подстрекательства к мятежу прошел голосование в Палате представителей. Пелоси подписала обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента. При этом процедуру импичмента, вероятно, не удастся завершить до инаугурации Джо Байдена.
Байден прибыл в Белый дом в качестве президента США
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Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден прибыл в официальную резиденцию главы американской администрации в Вашингтоне – Белый дом.
Бронированный лимузин 46-го президента Соединенных Штатов остановился на пересечении 15-й улицы и Пенсильвания-авеню у здания министерства финансов США, расположенного по соседству с официальной резиденцией главы американской администрации. Байден с супругой прошли пешком до Белого дома небольшой отрезок пути, чтобы поприветствовать собравшихся, передает ТАСС.
В небольшом параде, который проходил по Пенсильвания-авеню до Белого дома, принимали участие оркестры, подразделения видов вооруженных сил США. Церемония инаугурации прошла в усеченном формате и при соблюдении норм социального дистанцирования в связи с распространением нового коронавируса. Кроме того, ее организаторы отказались от торжественного парада по случаю вступления в должность очередного главы государства.
В первый же день работы Байден намерен подписать 17 исполнительных указов, актов и директив, сообщила телекомпания CNN. Телекомпания отмечает, что подписание сразу 17 указов говорит о том, что Байден намерен «быстро и в агрессивной манере» отменить ряд ключевых инициатив своего предшественника – республиканца Дональда Трампа. В частности, Байден заморозит проект строительства заграждения на границе США с Мексикой. При этом, по сведениям источников телекомпании, в первую очередь Байден распорядится об обязательном ношении защитных масок на территории госучреждений.
Накануне Байден вступил в должность 46 президента США. В своей инаугурационной речи Байден заявил о намерении Штатов возобновить активное взаимодействие с остальным миром, а также пообещал, что Америка будет «вести за собой, подавая пример».
В России спрогнозировали суверенизацию интернета
«Теперь во многих странах начнется процесс, в рамках которого соцсети будут обязаны подчиняться национальному законодательству», – заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты РФ Никита Данюк, говоря о последствиях блокировки аккаунтов уходящего главы США Дональда Трампа со стороны крупнейших интернет-платформ.
«Блокировка аккаунтов Трампа – это настоящий ядерный взрыв в информационном пространстве. Социальные сети обладают большим влиянием на общественное сознание и на экономические процессы. Но сейчас получается так, что они могут иметь большое влияние на политику», – отметил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк.
Именно социальные сети, по словам собеседника, во многом способствовали разделению американского общества. «Теперь еще и значительную часть американцев, а именно около 75 млн человек, проголосовавших за Трампа, фактически лишают возможности высказывать свою точку зрения и твердо отстаивать свою позицию», – считает эксперт.
«Все это говорит о том, что самый главный атрибут любого демократического общества – свобода слова и распространения информации – в США больше не работает», – констатировал Данюк. Он пояснил, что «IT-корпорации по каким-то своим неведомым принципам начали определять, кто может высказывать свою точку зрения, а кто говорит якобы фейковые новости и призывает к вражде и нетерпимости. Непонятно, кто наделил компании такими полномочиями».
Эксперт уверен, что события в США станут толчком к большей суверенизации интернет-пространства и технологических платформ. «Во многих странах начнется процесс, в рамках которого соцсети будут обязаны подчиняться национальному законодательству. В этом смысле Россия – пионер этого движения, считая, что соцсети обязаны соблюдать свободу слова», – сказал Данюк.
Он напомнил о принятых недавно в России законах, касающихся запрета для соцсетей использовать элементы цензуры в отношении аккаунтов российских СМИ. «Если цензура все же будет применяться к нашим пользователям – тогда будут приняты ограничительные меры, вплоть до блокировки отдельных соцсетей, но это уже самая крайняя мера», – подчеркнул эксперт. – На мой взгляд, замедление трафика и штрафы более действенны».
Кроме того, собеседник призвал к созданию альтернативных платформ на базе открытого кода, которые позволят составить конкуренцию многим соцсетям.
Напомним, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Потом аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram, однако 16 января они разблокировали его страницы.
Позже аккаунт главы действующей американской администрации заблокировал стриминговый сервис Twitch, аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat.
9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Трампа. Там пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации.
В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter.
Телеведущий Владимир Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что блокировка аккаунтов Трампа в крупнейших социальных сетях стала ударом по декларируемым Западом демократическим ценностям. На этом фоне основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров призвал пользователей переходить с операционной системы iOS на Android для сохранения доступа к информации.
«Дуополия Apple и Google представляет гораздо большую проблему для свобод, чем Twitter. Apple является наиболее опасной, так как корпорация может полностью ограничить доступ к приложениям, которые вы используете. Вот почему я призываю пользователей перейти с iOS на Android – это самое меньшее, что они могут сделать для сохранения доступа к свободному потоку информации», – написал Дуров в Telegram.
Он также сообщил, что только с 9 по 12 января количество пользователей созданной им системы обмена сообщениями выросло на 25 млн. В целом число землян, зарегистрированных в Telegram, перевалило за полмиллиарда.
При этом американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web («Коалиция за более безопасный интернет») через суд в штате Калифорния потребовала от Apple удалить из App Store мессенджер Telegram. Аналогичный иск планируется подать к Google.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи действующего президента США Дональда Трампа.
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Власти США обвинили в заговоре предполагаемого лидера ультраправых в связи со штурмом Капитолия
В заговоре по делу о штурме Капитолия обвинили предполагаемого лидера ультраправой группировки «Хранители клятвы».
Согласно обнародованному судебному документу, 65-летний Томас Эдвард Колдуэлл из Вирджинии обвиняется в заговоре с целью совершения федерального преступления, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.
Он также обвиняется в препятствовании официальному разбирательству, незаконном проникновении в здание с ограниченным доступом, агрессивном поведении и нарушении общественного порядка.
«Хранители клятвы», по мнению властей, могли совершить организованные и спланированные насильственные действия. ФЮР сообщило, что существует видео от 6 января, на котором видно, как люди в одежде с атрибутикой «Хранителей клятвы» организовано пробиваются в начало толпы.
В тот же вечер, по данным ФБР, Колдуэлл отправил кому-то фотографию с беспорядков в Facebook Messenger, заявив: «Мы штурмуем замок» и «Я такой подстрекатель!». Также он отправил следующее сообщение: «Нам нужно сделать это на местном уровне. Давайте устроим штурм Капитолия в Огайо. Скажите мне когда!»
Сторонники Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, 6 января ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.
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