Госсекретарь США пообещал китайскому коллеге «привлекать КНР к ответственности»

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил китайскому коллеге, члену политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, что США будут «привлекать КНР к ответственности», сообщил официальный представитель госдепа Нед Прайс. По словам Прайса, Блинкен «подтвердил, что США будут работать совместно с союзниками и партнерами в защиту наших общих ценностей и интересов, чтобы привлечь КНР к ответственности за ее действия, угрожающие стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе и в Тайваньском проливе, и за то, что она (КНР) подрывает международный порядок, основанный на правилах», передает РИА «Новости». Также, по его словам, госсекретарь США заявил китайскому коллеге, что Вашингтон продолжит отстаивать права человека в Синьцзян-Уйгурском автономном округе, Тибете и Гонконге. «Он также настоятельно призвал Китай присоединиться к международному сообществу в осуждении военного переворота в Бирме», – заявил Прайс. Ранее в КНР заявили о критическом моменте в отношениях Китая и США.

В Европе заговорили об опасности поддержки Навального 5 февраля 2021, 17:07 Международному сообществу необходимо задаться вопросом, действительно ли следует делать ставку на Алексея Навального, так как он исповедует отвергаемые Брюсселем и Вашингтоном расизм и ксенофобию, считает журналист популярной в Италии газеты La Serenissima, издаваемой в Сан-Марино, Джулиано Бифольки. «Его (Навального – прим. ВЗГЛЯД) политика может дестабилизировать Россию изнутри, поощряя рост межэтнических и межконфессиональных конфликтов (православные русские и мигранты/этнические меньшинства, исповедующие ислам), тем самым давая превосходную почву для распространения пропаганды джихадистов, что приведет к политическому и социально-экономическому кризису, который в эпоху глобализации может стать угрозой международной безопасности на всей евразийской геополитической арене», – пишет Бифольки. Журналист в своем материале описал биографию и политическую карьеру блогера. Она, по словам автора, началась в 2000 году в партии «Яблоко», на тот момент в адрес Навального выдвигались обвинения в национализме. В 2006 году он высказался за организацию «Русского марша» в Москве, в котором принимали участие несколько экстремистских и ксенофобских группировок. В 2007 году, продолжает Бифольки, Навальный основал движение «Народ», вдохновленное национал-демократическими идеями в поддержку прав этнических русских, оно образовало альянс с движениями, выступающими против иммиграции из бывших советских республик, таких как Азербайджан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. «В настоящее время Алексей Навальный является лидером партии «Россия будущего», которая среди своих задач называет децентрализацию власти, сокращение числа государственных чиновников, сокращение полномочий президента и возможный переход к парламентской республике, приватизацию экономики и средств массовой информации, в то время как в области внешней политики партия ратует за введение визового режима со странами Центральной Азии, чтобы способствовать разрыву с советским прошлым в пользу большей открытости в сторону Европы», – описал журналист программу Навального. По мнению Бифольки, Навальный поддерживает антиимиграционную политику, результатом которой могут стать серьезные социальные потрясения. «Сильная антииммиграционная политика, проводимая Навальным и его партией в стране, где проживают около 6 млн мигрантов, и общество которой полиэтнично и многоконфессионально, может не только вызвать и разжечь социальные волнения, а также отвергаемые Брюсселем и Вашингтоном расизм и ксенофобию, но и дать жизнь тем сепаратистским движениям, которые в прошлом вызвали Первую чеченскую войну (1994–1996 гг.) на Северном Кавказе и последовавшее усиление вооруженных боевиков, со временем превратившееся в терроризм», – указал автор. Во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. На заседание 2 февраля приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами. Грузия раскритиковала Россию за приговор стрелявшему по российским военным грузина 5 февраля 2021, 13:14 Текст: Дмитрий Александров,

Грузия возложила на Россию ответственность за осуждение Верховным судом Южной Осетии на 12,5 лет гражданина Грузии Зазы Гахеладзе, задержанного в прошлом году за незаконное пересечение границы и стрельбу в сторону российских военных, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. МИД Грузии выразил «глубочайшее возмущение» в связи с «провокационным решением российского оккупационного режима» - после войны 2008 года Тбилиси называет Абхазию и Южную Осетию «территориями, оккупированными Россией». «Это реальное проявление деструктивных планов России с целью дестабилизации в Грузии, и это происходит на фоне деклараций Москвы о желании диалога и сотрудничества», – заявили в МИД Грузии. Грузинское внешнеполитическое ведомство также отметило, что этот приговор «несет опасность эскалации, целенаправленно мешает процессу мирных переговоров, осложняет на месте вопросы безопасности». Грузия в этом заявлении, в частности, призвала Россию «прекратить тяжелые нарушения прав человека на оккупированных территориях». Тбилиси призвал международное сообщество помочь в освобождении приговоренного грузина. Выступила с заявлением и Служба госбезопасности Грузии, и она также возложила ответственность на российскую сторону, которая «осуществляет эффективный контроль» в Южной Осетии. В этом заявлении обвинения Гахеладзе названы «выдуманными, абсурдными». Верховный суд Южной Осетии приговорил гражданина Грузии, жителя села Квемо Чала Каспского муниципалитета Зазу Гахеладзе к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы. Гахеладзе признали виновным по обеим статьям обвинения – ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы). Российские военные задержали Гахеладзе 11 июля 2020 года возле крепости Схвило. При задержании они ранили Гахеладзе в ногу. Грузина обвинили, что он пытался скрыться и произвел около десять выстрелов в сторону российских военнослужащих. Симоньян ответила Навальному на обвинения в продажности журналистов RT 5 февраля 2021, 15:59

Текст: Алина Назарова

Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила сотрудникам телеканала обратиться к юристам после обвинений в продажности со стороны блогера Алексея Навального. В ходе заседания суда Навальный заявил, что дело о клевете на ветерана Игната Артеменко якобы было сфабриковано «пиарщиками RT». Кроме того, он оскорбил сотрудников телеканала RT, заявив: «Когда я говорю, что на RT работают продажные люди, я что, соврал?» Этот комментарий не остался без внимания главреда RT Маргариты Симоньян. «Конечно, соврал. Соврал и оклеветал. Тысячи достойных людей. Звоните юристам, коллектив. Прямо руки чешутся еще чего-нибудь сфабриковать», – написала она в Telegram. В комментарии стриму «Прекрасная Россия бу-бу-бу» она сыронизировала относительно внимания Навального к ее персоне. «Мне, как сорокалетней женщине с тремя детьми, даже лестно, что такой симпатичный, почти еще не старый почти блондин уже десять лет так зафиксирован моей особой. Я рожаю, я старею, то толстею, то худею, а он все больше фиксируется и фиксируется. Я даже не могла себе представить в юности, что буду пользоваться таким колоссальным успехом, мне очень лестно», – заявила главред RT. «Мы, как вы помните, сделали просто ролик, в котором был этот ветеран, и ветерану никто не платил. Навальный увидел этот ролик. А он вообще все, что видит с таким зелененьким логотипчиком RT... у него начинается внутренний мандраж», – добавила Симоньян. В ходе заседания в пятницу ветеран потребовал от Навального публичных извинений и попросил огласить его показания, данные во время предварительного следствия, так как плохо себя чувствует. Навальный в суде несколько раз допустил оскорбительные высказывания в адрес ветерана. Дело возбудили из-за комментариев блогера к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, однако 17 января 2021 года вернулся в Россию и был задержан. Навальному вменяли клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы либо лишение свободы на срок до двух лет. Политолог Алексей Мартынов не исключил, что Навальный может получить еще один срок по делу о клевете на ветерана. Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. Россия выслала дипломатов ЕС за участие в незаконных акциях 5 февраля 2021, 17:24

Текст: Алексей Дегтярев

В России дипломатов Германии, Польши и Швеции объявили персонами нон грата за участие в несогласованных акциях протеста в поддержку блогера Алексея Навального, сообщил МИД. «Участвовавшие в незаконных акциях дипломаты в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года объявлены персонами нон грата. Им предписано в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте МИДа. Уточняется, что речь идет об участвовавших в митингах дипломатических сотрудниках генконсульств Швеции, Польши в Петербурге и об участвовавшем в митинге в Москве после Германии. В МИД вызвали послов Германии, Швеции и временного поверенного в делах Польши, им заявили протест в связи с участием дипломатов в незаконных митингах. «Российская сторона ожидает, что в дальнейшем дипломатические миссии Королевства Швеция, Республики Польша и Федеративной Республики Германия и их персонал будут строго следовать нормам международного права», – заключили в ведомстве. Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. На заседание 2 февраля приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами. В Германии предложили ввести мораторий на строительство «Северного потока – 2» 5 февраля 2021, 15:16

Текст: Алина Назарова

Глава комитета Бундестага по международным делам Норберт Ретген выступил за введение моратория на строительство газопровода «Северный поток – 2» для проведения переговоров между Россией, Евросоюзом и США. «Вероятно, решение могло бы выглядеть следующим образом: ЕС, Россия и США могли бы ввести мораторий на строительство («Северного потока – 2»), но на этот раз не в качестве санкции, а в качестве паузы для вступления в переговоры. Таким образом, будет устранена серьезная озабоченность Запада, а именно то, что этот газопровод будет использоваться как геополитическое оружие против государств Восточной Европы», – отметил Ретген, передает ТАСС. По мнению политика, введение моратория позволит достигнуть долгосрочного сотрудничества между ЕС, Россией и США. Во вторник СМИ сообщили, что США впервые сигнализировали о готовности начать диалог о снятии санкций с «Северного потока – 2», но требуют выполнения ряда предварительных условий. В частности, они хотят, чтобы вопрос реализации газопровода был увязан с механизмом, который позволит не допустить эксплуатацию Nord Stream 2 в случае сокращения транзитных поставок через Украину. США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. Трубоукладчик «Фортуна» 24 января возобновил укладку газопровода «Северный поток – 2», на данном этапе ведутся работы в водах Дании. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Сванидзе поспорил с Невзоровым о подвиге Зои Космодемьянской 5 февраля 2021, 11:11

Текст: Ирина Яровая

«Зоя Космодемьянская, несомненно, героическая девушка, но ее подвиг нужно рассматривать отдельно от преступного советского приказа», — заявил газете ВЗГЛЯД телеведущий Николай Сванидзе, комментируя высказывание журналиста Александра Невзорова о якобы отсутствии подвига Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. «Мне сложно оценивать высказывание Александра Невзорова, так как я лично не слышал этих слов. Однако уверен, что Зоя Космодемьянская – несомненно, героическая девушка, и то, как она вела себя на допросах – это подвиг, заслуживающий огромного уважения и восхищения», – заявил тележурналист Николай Сванидзе. При этом, по мнению собеседника, приказ Ставки Верховного Главнокомандования «разрушать и сжигать дотла» все населенные пункты в тылу немецких войск «был, само собой, преступным». «Но подвиг Зои Космодемьянской и этот преступный советский приказ нужно рассматривать отдельно друг от друга. Помещать их в один флакон ни в коем случае нельзя», – заключил Сванидзе. Ранее журналист Александр Невзоров в эфире своей программы на «Эхо Москвы» рассуждал о новом фильме, посвященном Зое Космодемьянской. Он заявил, что убитая фашистами девушка якобы не совершила никакого подвига. «Заслуги-то никакой не было... Фанатик, исполняющий преступный приказ», – сказал он. В ответ на это Российское военно-историческое общество подало в Генпрокуратуру заявление с обвинением Невзорова в нарушении статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). «Заслуги Космодемьянской Зои признаны государством, о чем свидетельствует высокое звание Героя Советского Союза, присужденное посмертно. Попытки переоценить действия Героя Советского Союза фактически являются клеветой на Советское государство и фальсификацией исторической правды», – говорится в заявлении РВИО. Ведомство напомнило, что Зоя Космодемьянская выполняла приказ Ставки Верховного Главнокомандования № 0428, в котором ставилась задача «выгнать немецко-фашистских захватчиков из всех населенных пунктов на холод в поле, выкурить их из всех помещений и теплых убежищ и заставить мерзнуть под открытым небом». Для этого было приказано «разрушать и сжигать дотла» все населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40-60 километров в глубину от переднего края и 20-30 километров вправо и влево от дорог. Зоя Космодемьянская – красноармеец диверсионно-разведывательной группы штаба Западного фронта СССР. При выполнении в возрасте 18 лет боевого задания в тылу врага была схвачена на оккупированной территории. После жестоких пыток и допросов была повешена немецко-фашистскими захватчиками. Космодемьянская стала первой женщиной, которая получила звание Героя Советского Союза (посмертно) во время Великой Отечественной войны. В мае 2020 года российский лидер Владимир Путин поздравил участников торжественной церемонии открытия нового музейного комплекса Героя Советского Союза Зои Космодемьянской «Зоя». В МИД сыронизировали по поводу присутствия дипломатов на суде по делу Навального 5 февраля 2021, 11:35

Текст: Алина Назарова

Министерство иностранных дел сыронизировало по поводу присутствия иностранных дипломатов в Бабушкинском суде Москвы на процессе против Алексея Навального по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. «Приветствуем стремление британского, французского и других посольств поддержать на заседании суда ветерана Второй мировой войны», – заявили в МИД, передает ТАСС. В пятницу утром представитель посольства Великобритании прибыл в Бабушкинский суд Москвы, где будет рассмотрено дело Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Дело возбудили из-за комментариев блогера к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, однако 17 января 2021 года он вернулся в Россию и был задержан. Навальному вменяется клевета (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). По данной статье предусмотрен штраф в размере до одного миллиона рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Политолог Алексей Мартынов заявил газете ВЗГЛЯД, что Навальный может получить еще один срок по делу о клевете на ветерана. Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. На заседание 2 февраля приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами. В то же время глава МИД России Сергей Лавров заявил, что истерика Запада в связи с делом Алексея Навального и ситуацией в России зашкаливает. Жена замминистра энергетики раскрыла схемы хищения 700 млн рублей 5 февраля 2021, 10:33

Текст: Дмитрий Зубарев

Басманный райсуд Москвы перевел из СИЗО под домашний арест Валерию Коваленко – жену замминистра энергетики России Анатолия Тихонова, обвиняемую вместе с ним в хищении более 700 млн рублей. Женщина помогает следствию раскрывать схемы хищения и отмывания денег не только своего мужа, но и других теневиков, сообщили СМИ. Как пишет «Коммерсант», с очередным ходатайством о продлении сроков содержания под стражей для пяти фигурантов громкого расследования о хищениях в Минэнерго в Басманный райсуд обратился старший следователь ГСУ СКР по особо важным делам Максим Бакун, известный благодаря целому ряду громких расследований. Материалы, поступившие в суд еще 1 февраля, были «расписаны» судье Евгении Николаевой. В них речь шла о самом Анатолии Тихонове, его гражданской жене Валерии Коваленко, советнике чиновника Романе Рыжкове и двух знакомых – вице-президентах АО «Ланит» Викторе Серебрякове и Владимире Макарове. Планировалось, что их рассмотрят одновременно по системе видео-конференц-связи из СИЗО, однако 3 февраля ходатайство на Коваленко, которая официально никак не связана с Минэнерго и числится одним из руководителей ООО «Фонтекс», было возвращено в СК, а вместо него поступило новое – об изменении ранее избранной меры пресечения на домашний арест. В результате было принято решение передать материал по Коваленко другой судье – Евгении Пироговой, а заключенную доставить для участия в заседании. По некоторым данным, смягчение позиции следствия было связано с показаниями, которые стала давать обвиняемая, раскрыв ряд схем, которые использовались для хищения средств и вывода их заграницу. Валерия Коваленко была освобождена в зале суда под надзор сотрудников ФСИН. Отбывать арест она будет в элитной квартире на Патриарших прудах. Остальных фигурантов, категорически отрицающих свою причастность к мошенничеству в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), суд оставил в СИЗО. В сентябре сообщалось о задержании замминистра энергетики Анатолия Тихонова по подозрению в мошенничестве. СМИ отмечали, что Тихонов не признавал свою вину. РЭА Минэнерго России признано потерпевшей стороной по уголовному делу о хищении более 600 млн рублей. Тихонова арестовали, следствие считает его организатором преступной схемы. Слуцкий о высылке дипломатов: Мы не позволим раздавать печеньки Госдепа на российских улицах 5 февраля 2021, 19:10

Текст: Алексей Дегтярев

Высылка дипломатов Швеции, Польши и Германии была необходима, так как они откровенно нарушали международные нормы и российские законы, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. «Высылка иностранных дипломатов, участвовавших в незаконных акциях в Москве, – необходимая мера в ответ на откровенное и показательное нарушение международного права и российского законодательства. Кроме того, это еще и реакция на попытки вмешательства во внутренние дела и юрисдикцию РФ», – сказал Слуцкий ТАСС. Он добавил, что дипломатические работники должны поддерживать «достойный уровень двустороннего диалога». «Кейс [блогера Алексея] Навального не имеет никакого отношения к этому. Наоборот, он стал беспричинным раздражителем во взаимодействии с Германией и рядом других стран коллективного Запада», – указал парламентарий. «Мы подали вполне отчетливый и ясный сигнал европейским столицам о том, что никто не позволит раздавать печеньки Госдепа на российских улицах и политизировать несанкционированные акции», – заключил Слцкий. В пятницу в России дипломатов Германии, Польши и Швеции объявили персонами нон грата за участие в несогласованных акциях протеста в поддержку блогера Алексея Навального. На заседание суда по делу Навального 2 февраля приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами. СБУ заявила о переходе спецназовцев на «сторону России» 5 февраля 2021, 22:57 Текст: Евгения Шестак

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что ей якобы удалось разоблачить агентурную сеть российских спецслужб, которая действовала в ряде областей страны. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства. Утверждается, что в состав агентурной сети входили бывшие спецназовцы военной разведки Украины. Группа якобы действовала в Киевской, Одесской, Николаевской, Житомирской и Черниговской областях. «В частности, российские агенты готовили диверсионные операции. Им было поручено создать условия для осуществления диверсий на территории Николаевской области», – отметили в СБУ. Также агенты якобы собирали данные о дислокации и перемещениях украинских войск, выполняли вербовочную работу. В числе прочего предполагаемым агентам приписывают намерение похитить одного из бывших командующих сил специальных операций. За это якобы предлагалось вознаграждение в 100 тыс. долларов. Отмечается, что у якобы «завербованных ФСБ агентов» изъяли четыре АК-74, два пистолета, два РПГ, 44 гранаты, около четырех тысяч патронов и примерно три килограмма тротила. Ране Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Херсонской области мужчину, который якобы является агентом ФСБ России по прозвищу Джигурда. Умер актер из «Бригады» Виталий Альшанский 5 февраля 2021, 15:05

Текст: Алина Назарова

Актер Виталий Альшанский, известный по ролям в сериалах «Полицейский с Рублевки» и «Бригада», умер в возрасте 52 лет, причиной смерти могла стать сердечная недостаточность, сообщила актриса Ольга Сидорова. «Он умер. Я точно не знаю, что произошло, говорят, что сердечная недостаточность», – сказала Сидорова, передает РИА «Новости». Она отметила, что смерть Альшанского стала для нее большой неожиданностью. «Виталик был совершенно здоровый, по крайней мере, как я его знала. Меньше месяца назад мы виделись, он пел, танцевал, мы с ним общались, никаких намеков на то, что человеку нехорошо, не было», – добавила актриса. Виталий Альшанский родился в 1968 году в Новочеркасске, окончил режиссерский факультет Театрального института имени Щукина. Снимался в сериалах «Полицейский с Рублевки», «Бригада», «Молодежка», «Наваждение» и других. Умерла актриса Татьяна Иваненко 5 февраля 2021, 14:45

Текст: Алексей Дегтярев

Советская актриса, возлюбленная Владимира Высоцкого, Татьяна Иваненко скончалась на 80-м году жизни, сообщают СМИ. «В Москве ушла из жизни Татьяна Васильевна Иваненко. Ей было 79 лет», – сказал источник в правоохранительных органах столицы АГН «Москва». От чего скончалась артистка, не уточняется. Иваненко проживала в спальном районе столицы и редко выходила из квартиры. Иваненко родилась в 1941 году в семье военного. Она поступила в Театральное училище имени Щукина, проучилась там год, после этого перевелась на актерский факультет ВГИКа, окончила вуз в 1966 году. В том же году была принята в труппу Театра драмы и комедии на Таганке, где служила до конца 90-х годов. В студенчестве была замужем, но рассталась с супругом из-за отношений с Высоцким. Амурский тигр помог Охотнадзору поймать браконьеров 5 февраля 2021, 08:12

Текст: Дмитрий Зубарев

Амурский тигр, задравший в селе в Приморье собаку, косвенно помог Охотнадзору выявить факт браконьерства и задержать нарушителей, сообщает правительство региона. В четверг в районе села Верхний Перевал работала оперативная группа, которая отслеживала перемещения тигра, задравшего на территории населенного пункта бездомную собаку. «В ходе патрулирования инспекторы обнаружили в лесу автомобиль, в салоне которого находились чехлы от огнестрельного оружия... Сезон охоты на копытных животных в крае закончился еще 10 января... Они пошли по следам и обнаружили двух местных жителей, занятых разделкой туши изюбря, при которых было огнестрельное оружие без документов», – передает РИА «Новости» слова начальника регионального управления охраны объектов животного мира Алексея Сурового. По его словам, подозреваемые задержаны, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. «Что же касается тигра, из-за которого «конфликтная» группа оказалась на этой территории, специалисты установили, что он ведет себя хорошо, держится на расстоянии около 10 километров от ближайшего населенного пункта в месте с высокой плотностью кабана, собаками больше не интересуется. Можно сказать, что этот тигр косвенно помог выявить факт незаконной охоты», – добавил Суровый. По данным профильного министерства, с начала года инспекторы Госохотнадзора изъяли 16 туш незаконно добытых диких животных. Напомним, в октябре в минприроды региона сообщили, что останки погибшего краснокнижного тигра нашли у лесовозной дороги в Хабаровском крае, может быть заведено уголовное дело. В США отметили преимущества вакцины «Спутник V» 5 февраля 2021, 08:49

Текст: Наталья Ануфриева

Одним из преимуществ российской вакцины «Спутник V» от коронавируса является то, что при высокой эффективности она не требует поддержания сверхнизкой температуры во время хранения и транспортировки, в отличие от ряда других препаратов, считают специалисты трех американских университетов. Инфекционист медицинского центра при Стэнфордском университете (штат Калифорния) Дин Уинслоу заявил, что, по его мнению, указанный препарат сыграет важную роль в борьбе с пандемией в мире, передает ТАСС. Он констатировал, комментируя статью о вакцине «Спутник V» в журнале Lancet, что «в третьей фазе испытаний ее эффективность, по всей видимости, составила 91,6%». «Это немного меньше, чем у вакцин Pfizer и Moderna, их эффективность – около 95%», – отметил эксперт. Он добавил, что, «поскольку это ДНК-вакцина, она не требует хранения и перевозки при сверхнизких температурах, как РНК-вакцины». Руководитель отделения инфекционных заболеваний при медицинском факультете Гарвадского университета (штат Массачусетс) Дэниел Курицкис сказал: «Из того, что я прочитал о вакцине, я понимаю, что ее можно хранить при температуре, которую поддерживает обычный холодильник». «Это, разумеется, большое преимущество, поскольку позволяет доставить вакцину в те страны, где гораздо меньше возможностей обеспечить хранение при сверхнизкой температуре. Это означает, что в некоторых странах ее значительно проще применять», – отметил он. Инфекционист из Университета штата Джорджия в Огасте Роджер Макартур, говоря о том, что вакцина не требует поддержания сверхнизкой температуры при транспортировке, указал: «Это, конечно, преимущество, в особенности в том, что касается ее доставки в места, где вряд ли есть возможность достичь очень низкой температуры». «Но, думаю, в вакцине важнее всего эффективность и безопасность», – добавил эксперт. Комментируя публикацию в журнале Lancet о вакцине, он сказал, что препарат «выглядит очень многообещающе», это «потрясающая новость». «Очень интересная технология. Иной подход, нежели был использован в вакцине Johnson & Johnson, в которой также применен аденовирусный вектор, или в вакцине Оксфордского университета. В ней в качестве вектора использован аденовирус шимпанзе», – добавил Макартур. Курицкис сказал, что «уровень защиты, который позволяет обеспечить данная вакцина, сравним с тем, который дают вакцины Pfizer и Moderna, он несколько выше, чем, согласно поступившим предварительным данным, дают вакцины AstraZeneca и Johnson & Johnson». Однако «трудно сравнивать данные, полученные в результате разных исследований». Инфекционист подчеркнул, что продемонстрированная вакциной «Спутник V» эффективность позволяет говорить о том, что она входит в число препаратов, которые в перспективе помогут «положить конец пандемии коронавируса». Уинслоу считает, что для дальнейшего укрепления доверия к вакцине можно провести ее дополнительные исследования, в которых следует сравнить эффективность «Спутник V» с двумя РНК-вакцинами. Специалист Стэнфордского университета, говоря о статье в Lancet, также подчеркнул, что «это старейший медицинский журнал на Западе», хотя известны случаи, когда размещенные в нем «публикации приходилось отзывать». Напомним, научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. Результаты оценили в европейском отделении ВОЗ. Президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза. Вакцину на законных основаниях уже применяют: в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинее, Тунисе и Армении. Исследователи нашли недостающее вещество галактики 5 февраля 2021, 15:49 Текст: Алексей Дегтярев

Ученые разработали методику, позволяющую найти недостающие объемы холодного газа в Млечном Пути, исследования опубликовали в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Астрофизики на текущий момент смогли установить не более половины барионного (привычная форма материи – прим. ВЗГЛЯД) вещества от расчетного количества в Млечном Пути, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал. Исследователи из Австралии и США создали метод, который помог найти невидимый до этого холодный сгусток газа в десяти световых годах от Земли. Это скопление имеет порядка триллиона километров в длину и 10 млрд километров в ширину, масса материи не превышает массы Луны. Именно в таких облаках способно скрываться доселе не найденное вещество нашей галактики. «Мы подозреваем, что большая часть «отсутствующей» барионной материи находится в форме облаков холодного газа либо в галактиках, либо между галактиками. Этот газ невозможно обнаружить с помощью традиционных методов, поскольку он не излучает собственный видимый свет и слишком холодный для радиоастрономии», – отметила исследователь, аспирантка Ван Юаньмин (Yuanming Wang) из Школы физики. Астрофизики применили для определения местоположения холодных газов радиосигналы от далеких мерцающих галактик. «Мы обнаружили пять мерцающих радиоисточников, расположенных на гигантской линии в небе. Наш анализ показывает, что их свет должен был пройти через один и тот же холодный сгусток газа», – указала Ван. Ранее американские и британские астрофизики выявили в короне Солнца тонкие, похожие на перья структуры, которые формируют потоки солнечного ветра.