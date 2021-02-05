Оскорбленному Навальным ветерану стало плохо во время суда

Ветерану Великой Отечественной войны Игнату Артеменко, который является потерпевшим по делу в отношении Алексея Навального о клевете, стало плохо во время судебного заседания, ему вызвали скорую.

Ветеран участвует в заседании по видеосвязи, рядом с ним находятся судья и родственники. «Потерпевшему стало плохо, ему вызвана скорая помощь», – сообщила судья, передает РИА «Новости».

После этого суд объявил перерыв.

Ранее ветеран потребовал от Навального публичных извинений и попросил огласить его показания, данные во время предварительного следствия, так как плохо себя чувствует. Навальный в суде несколько раз допустил оскорбительные высказывания в адрес ветерана.

Дело возбудили из-за комментариев блогера к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, однако 17 января 2021 года он вернулся в Россию и был задержан.

Навальному вменяли клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Политолог Алексей Мартынов не исключил, что Навальный может получить еще один срок по делу о клевете на ветерана.

Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.

На заседание 2 февраля приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами.