В США заявили о превосходстве Су-35 над F-15

Российский истребитель четвертого поколения Су-35 обходит американский самолет F-15 по многим показателям и «удерживает корону лучшего истребителя», пишет издание The National Interest.

Эксперт Себастьян Роблин решил рассмотреть характеристики двух конкурирующих истребителей из России и США – Су-35 и F-15. Он подчеркнул, что российский образец поколения 4++ является глубокой модернизацией самолета Су-27, оснащенной современной электроникой, технологией «стелс» и двигателями с управляемым вектором тяги, что делает машину высокоманевренной, пишет ФАН.

Су-35 оборудован мощной радиолокационной станцией «Ирбис-Э», способной обнаруживать цели на удалении 400 километров, пишет эксперт. Однако, по мнению Роблина, РЛС APG-63(V)3, установленная на F-15, имеет большее разрешение, а также повышенную устойчивость к помехам и отслеживанию радарами противника. Также Су-35 имеет инфракрасную систему поиска и слежения, отметил аналитик, при помощи которой пилот может обнаруживать самолеты в радиусе 50 километров. По его словам, такое оборудование позволяет засекать вражеские стелс-самолеты, причем на F-15 таких приборов попросту нет.

Роблин также отметил, что российский истребитель превосходит своего американского конкурента в плане радиолокационной малозаметности. Он напомнил, что F-15 не разрабатывался в качестве стелс-истребителя, тогда как в Су-35 изначально заложены такие возможности, что делает Су-35 менее заметным для вражеских радаров.

Вопрос вооружения также был рассмотрен экспертом, который отметил, что у Су-35 имеется 12 узлов подвески ракетного вооружения, а у F-15 их всего лишь восемь. Российский и американский самолеты несут ракеты класса «воздух-воздух» большой дальности – К-77М и AIM-120D соответственно. Оба боеприпаса обладают схожими характеристиками, однако у российского образца радиус действия достигает 200 километров, а у ракеты из США – 160 километров. Су-35 может быть оборудован сверхдальней ракетой Р-37М, способной бить на 400 км, что, по мнению Роблина, будет эффективно против самолетов-заправщиков и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения.

«Су-35 имеет 12 или более жестких точек для установки ракет по сравнению с восемью на F-15C. Это явное преимущество для Су-35, который, скорее всего, выпустит несколько ракет одновременно, чтобы увеличить вероятность попадания», – пишет автор материала.

Самолет российского производства оснащен системой радиоэлектронной борьбы «Хибины», которая защищает Су-35 от ракет AIM-120, констатировал Роблин. Аналитик добавил, что подобное оборудование F-15, разработанное еще в 1970-х годах, весьма устарело.

F-15, как и его российский конкурент, обладает неплохой маневренностью, однако реактивные двигатели с управляемым вектором тяги Су-35 позволят машине из РФ «закрутить» американский истребитель в ближнем бою. Также эксперт отметил возможность самолета из России эффективно бороться с наземными целями, в отличие от F-15, который не имеет такой возможности, так как предназначен лишь для завоевания господства в воздухе.

«Су-35 удерживает корону лучшего истребителя, а также остается очень боеспособной и универсальной ракетной платформой как против воздушных, так и против наземных целей», – констатировал Роблин.

В прошлом году издание The National Interest сообщало обратило внимание на видео с российскими истребителями поколения Су-35, опубликованное Минобороны. По словам журналистов, видео продемонстрировало, что российские истребители являются «убийцами».