Собянин: Москве еще рано разрешать массовые мероприятия РФПИ заявил о поставке Мексике 24 млн доз вакцины «Спутник V» 4 февраля 2021, 19:53 Текст: Вера Басилая

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) поставит 24 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V» в Мексику, сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев в интервью CNN Philippines. Принято решение о поставке российской вакцины в Мексику. «Мексиканский регулятор заключил соглашение с РФПИ на закупку 24 млн доз вакцины», – передает ТАСС заявление главы фонда. Мексика первой в Северной Америке зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V». Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства. Ранее Египет объявил о планах одобрить российскую вакцину «Спутник V». Также министерство здравоохранения Бразилии заявило о готовности приобрести партии вакцины «Спутник V» и индийского препарата Covaxin для дальнейшего использования в рамках национальной программы иммунизации населения. Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. Результаты уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Чуть ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза.

«Спутник V» вызвал удивление на Западе 4 февраля 2021, 08:43

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Россия смогла удивить западные страны созданием вакцины против коронавируса «Спутник V», пишут СМИ. Журналист Жак Шустер в статье для газеты Welt отмечает, что в октябре 1957 году весь мир следил за тем, как СССР запускает в космос первый искусственный спутник Земли. По его словам, это событие напугало Европу и США, передает РИА «Новости». «С тех пор Россия почти ничем не могла удивить Запад с технической точки зрения. Лишь вакцина против коронавируса, которая рано поступила на рынок, показала: Россия, пожалуй, больше, чем «Верхняя Вольта с ракетами» (высказывание Гельмута Шмидта об СССР)», – заявляет автор. Он отметил, что публикация в авторитетном медицинском журнале Lancet результатов III фазы клинических исследований «Спутника V» доказала высокую эффективность препарата. По мнению Шустера, это оправдывает решение Москвы начать использовать вакцину до обнародования окончательных данных о ней. Напомним, эффективность вакцины уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза. Вакцину на законных основаниях уже применяют: в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинее, Тунисе и Армении. Также сообщается о скорой регистрации «Спутника V» в Индии. В РФПИ назвали сроки регистрации «Спутник V» в Евросоюзе 3 февраля 2021, 21:21

Фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency

Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» может быть одобрена для применения в Евросоюзе в феврале – начале марта, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1». «Мы подали документы на одобрение [вакцины «Спутник V»] в Европейскую медицинскую ассоциацию, которая является европейским регулятором, и этот процесс рассмотрения может занять февраль, может быть, начало марта», – передает его слова ТАСС. Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан ранее заявил, что условием для применения вакцин из России и Китая в Евросоюзе является сертификация со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA). 22 января президент России Владимир Путин обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем противодействие распространению коронавирусной инфекции, возможность использования и совместного производства вакцин. Днем ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом России заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины «Спутник V» на территории Евросоюза. Ранее постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов не исключил возможность регистрации российской вакцины «Спутник V» в Европе. 20 января Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) подтвердило получение заявки на выдачу научного заключения от разработчика российской вакцины «Спутник V». ВОЗ обсуждает с Россией предоставление вакцины от COVID нуждающимся странам 3 февраля 2021, 21:45 Текст: Елизавета Булкина

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ведет переговоры с различными производителями вакцин от коронавируса, в том числе с Россией, о предоставлении препаратов нуждающимся странам, заявила представитель организации в России Мелита Вуйнович. «Просто недостаточно доз на все страны, и очень важно не оставить тех, кто не может купить вакцину. Так что да, ВОЗ очень активно подключена, переговоры идут со всеми странами, на самом высоком уровне, ожидаем и поддержку России, других стран, чтобы предоставить вакцину всем нуждающимся», – передает ее слова РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24». Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. Результаты уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Чуть ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза. В среду стало известно, что Минздрав Никарагуа зарегистрировал «Спутник V». Центральноамериканское государство стало 18-й страной в мире, одобрившей применение вакцины. Ранее в тот же день препарат зарегистрировала Мексика. К этому моменту вакцину на законных основаниях уже применяют: в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинее, Тунисе и Армении. Также сообщается о скорой регистрации «Спутника V» в Индии. Медведчук назвал причину отказа Украины от «Спутника V» 4 февраля 2021, 11:28

Фото: Efrem Lukatsky/АР/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Киев отказывается от покупки российской вакцины «Спутник V» в угоду США, а также из-за того, что о предоставлении этого препарата Украине договорился с Москвой именно он. «Когда господин министр здравоохранения (Максим) Степанов заявил еще на той далекой стадии осени прошлого года, что мы будем рассматривать все вакцины, может быть, и российскую, то его пригласили в посольство США. И уже на выходе из посольства США вместе с исполняющим обязанности посла США не он, Степанов, а она, представитель США на Украине, заявила, что Украина не будет покупать русскую вакцину», – передает РИА «Новости» слова Медведчука в интервью программе «Браты» на канале RT. Он напомнил, что «когда на переговорах с президентом России Путиным попросил о предоставлении вакцины «Спутник V» Украине, то Владимир Владимирович ответил согласием». «Сказал, что, безусловно, официальные органы должны выйти (на контакт) и мы готовы сегодня предоставить с целью приобретения и использования в интересах украинских граждан вакцину «Спутник V». Месяц прошел. Учитывая, что об этом договорился Медведчук – один из лидеров оппозиции, естественно, как киевская власть может во главе с гонористым и необоснованно мнящим из себя главу государства принять подобное предложение!» – заявил Медведчук. Он также отметил, что несмотря на то, что было доказано, что «ни одна из вакцин, существующих в мире – ни Модерна, ни Пфайзер/Биотек, ни Астразенека, не прошли третьей стадии клинических испытаний, они (Киев) начали говорить, что, нет, мы не можем брать в России, она не эффективна». «То есть вот этот бред сивой кобылы, который извергается Зеленским, его министром здравоохранения, представителями политического бомонда власти на Украине – это все то, что направлено против интересов людей», – подчеркнул Медведчук. Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что никто на Украине не будет регистрировать российскую вакцину от коронавируса, вакцинация на Украине начнется в феврале 2021 года. Напомним, Украина отказалась от российского препарата «Спутник V» и ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцин от коронавируса. Вместе с тем число заболевших COVID-19 в стране увеличилось. 13 января украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. Бразилия решила закупить российскую вакцину «Спутник V» 4 февраля 2021, 02:13 Текст: Евгения Шестак

Министерство здравоохранения Бразилии готово приобрести партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и индийского препарата Covaxin для дальнейшего использования в рамках национальной программы иммунизации населения. «Решение о продолжении переговоров принято после того, как Национальное агентство по санитарному надзору утвердило новый протокол, в соответствии с которым упрощается процесс предоставления разрешения на экстренное временное использование вакцин в условиях ЧС, отменяется требование о проведении третьей фазы клинических испытаний. Министерство рассчитывает получить препараты в феврале», – говорится в документе, передает ТАСС. Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. Результаты уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Чуть ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза. В среду стало известно, что Минздрав Никарагуа зарегистрировал «Спутник V». Центральноамериканское государство стало 18-й страной в мире, одобрившей применение вакцины. Ранее в тот же день препарат зарегистрировала Мексика. К этому моменту вакцину на законных основаниях уже применяют: в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинее, Тунисе и Армении. Также сообщается о скорой регистрации «Спутника V» в Индии. Тульский минздрав прокомментировал фотографии со сваленными на полу морга телами 4 февраля 2021, 14:57 Текст: Абдулла Шакиров

Фотография с телами, лежащими на полу морга в Туле, была сделана во время установки стеллажей в помещении, руководство морга не допускало его перегрузки, заявили в министерстве здравоохранения Тульской области. «В январе в бюро судебно-медицинской экспертизы проводилась установка стеллажей для хранения тел. Фото сделаны во время подготовки стеллажей к монтажу. Ограничений в приеме и хранении тел в этот период не было. Сегодня по факту публикации сотрудник ведомственного контроля регионального минздрава выехал в бюро: тела умерших хранятся в соответствии с установленными нормами», – передает сообщение ведомства РИА «Новости». Как пишут «Тульские новости», ранее один из жителей Тулы предоставил видеозаписи и фотографии из городского «Бюро судебно-медицинской экспертизы», на которых тела умерших складывают друг на друга. Автор предположил, что таким образом хранятся «неоплаченные тела». После появления информации о валяющихся в морге телах областная прокуратцра начала проверку. В октябре сообщалось о переполненном морге Новокузнецкого филиала патологоанатомического бюро Кемеровской области, куда отвозили умерших от COVID-19. В соцсетях рассказали, что тела якобы складывали на полу. После этого власти Кемеровской области пообещали помочь с организацией похорон родственникам умерших. Китай обнаружил коронавирус в мясе птицы из России 3 февраля 2021, 20:37 Текст: Алексей Дегтярев

Китайские власти нашли в мясе птицы российского производства генетический материал коронавирусной инфекции, сообщил Россельхознадзор. «Главное таможенное управление КНР проинформировало о выявлении властями провинции Гуандун генома COVID-19 в 13 партиях продукции трех российских предприятий по производству мяса и субпродуктов птицы, аттестованных на экспорт в Китай», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. Эти компании находятся в Брянской, Воронежской и Курской областей, добавили в Россельхознадзоре. На данный момент, согласно законодательству Китая, с 3 февраля приостановлен прием импортных деклараций на продукцию с этих предприятий на четыре недели, передает РИА «Новости». Партии продукции с коронавирусом подлежит либо вернуть, либо уничтожить. Россельхознадзор приостановил сертификацию продукции этих компаний в Китай и начал собственное расследование. «Возможность возобновления экспорта подконтрольных товаров будет зависеть от полноты и качества предоставленных в рамках проведения расследования материалов и принятых коррекционных мер», – указали в ведомстве. В ноябре Китай запретил импорт продукции птицеводства из республики Татарстан, Саратовской, Костромской и Томской области в связи с распространением в этих регионах гриппа птиц. Врач назвал три не дающие заразиться коронавирусом причины 4 февраля 2021, 08:29 Текст: Дмитрий Зубарев

Некоторые люди могут не заболевать COVID-19, так как уже переболели другой разновидностью коронавируса, недавно перенесли вирусную инфекцию или обладают местным иммунитетом, рассказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Как объяснил специалист, наличие антител свидетельствует, что организм встречался с возбудителем заболеваниям. При этом некоторые люди не восприимчивы к болезням, например, к ВИЧ. «При коронавирусной инфекции таких людей гораздо больше. Однозначно сделать вывод, по какой причине они невосприимчивы, - это еще на этапе научной дискуссии», – передает РИА «Новости» слова Вознесенского. По его словам, первая версия связана с наличием перекрестного иммунитета, то есть человек уже сталкивался с заболеванием, вызванным другим коронавирусом. Второе предположение – перед встречей с COVID-19 человек уже перенес какую-то вирусную инфекцию, и это стало причиной повышения уровня интерферонов. Если их очень много, то снижается восприимчивость к вирусным инфекциям. Третья версия связана с возможным существованием местных элементов иммунитетов, иммунных комплексов, которые препятствуют проникновению вируса на уровне слизистой дыхательных путей. Какой из этих механизмов работает, является предметом научной дискуссии, добавил эксперт. Ранее американские ученые пришли к выводу, что прием мелатонина – гормона, который регулирует цикл сна и бодрствования, может оказывать позитивный эффект при лечении COVID-19. В России рассказали о совместных испытаниях вакцин от COVID-19 с Китаем 4 февраля 2021, 15:38 Текст: Елизавета Булкина

В ближайшее время Россия и Китай объявят о начале совместных испытаний комбинированных вакцин от коронавируса, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Министр напомнил о проекте комбинированной вакцины – российской «Спутник V» и британской AstraZeneca. Клинические испытания могут быть одобрены в ОАЭ в ближайшие дни. «Документы на проведение клинических испытаний комбинированной вакцины «Спутник V» – AstraZeneca при поддержке РФПИ (Российского фонда прямых инвестиций) поданы в ряд стран, одобрение начала клинических испытаний и первый укол ожидаются в ближайшие дни в ОАЭ. В частности, будет проверена эффективность комбинированной вакцины против новых штаммов коронавируса. Первые предварительные результаты можно ждать уже в марте – апреле», – передает слова Мантурова ТАСС. Он подчеркнул, что это является важным примером кооперации российских и международных производителей вакцин, при этом на нем не планируется останавливаться. «У РФПИ есть аналогичные запросы от китайских производителей. Ожидаем, что о совместных клинических испытаниях будет объявлено в ближайшее время», – добавил глава ведомства. В декабре Российский фонд прямых инвестиций, Центр им. Гамалеи, AstraZeneca и российская компания «Р-фарм» подписали соглашение о разработке и реализации программы клинических исследований комбинации вакцин от коронавируса. Глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что центр предложил оксфордским коллегам добавить компонент вакцины «Спутник V» к компоненту, который входит в состав вакцины AstraZeneca. Оксфордская вакцина будет двухкомпонентной, и это дает возможность поднять напряженность иммунитета, который будет возникать в результате использования этой вакцины, и продлить срок защитного действия этого препарата. Результаты совместных клинических испытаний комбинации российского препарата «Спутник V» с вакциной британско-шведской компании AstraZeneca появятся не раньше весны, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. В центре «Вектор» рассказали о продолжительности иммунитета после «ЭпиВакКороны» 4 февраля 2021, 16:08 Текст: Елизавета Булкина

После вакцинации от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона» иммунитет будет сохраняться в течение года, заявила и.о. заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству ГНЦ «Вектор» Татьяна Непомнящих в ходе выступления на круглом столе «Российская наука и медицина vs COVID-19. Вызовы и достижения». «Мы рассчитываем, что иммунитет от нее будет сохраняться в течение года», – передает ее слова РИА «Новости». Непомнящих добавила, что влияние мутаций коронавируса на эффективность препарата не зафиксировано. «Проводится мониторинг штаммов, которые циркулируют на территории России. Это позволяет нам оценивать, не произошли ли мутации в тех фрагментах белка, на которые, собственно, наша вакцина вызывает выработку антител. Мы непрерывно проводим такой мониторинг, и в настоящее время каких-либо мутаций [которые влияли бы на эффективность] нет. Она [вакцина] у нас рассчитана на консервативные участки [вируса]», – пояснила замгендиректора «Вектора», передает ТАСС. В октябре президент Владимир Путин объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона». Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук, поставки препарата запланированы на март. Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. В ВОЗ усомнились в возникновении коронавируса на уханьском рынке 4 февраля 2021, 06:42 Текст: Наталья Ануфриева

Все условия для того, чтобы новая коронавирусная инфекция распространилась на рынке морепродуктов в китайском Ухане, есть, однако это не означает, что вирус возник именно там, заявил эксперт группы ВОЗ от России, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков. Дедков заявил, что эксперты ВОЗ были на этом рынке, передает РИА «Новости». «Я не очень знаком с санитарными правилами Китая, но глядя на это, экстраполируя на наше законодательство, конечно, рынок весьма далек от совершенства (...) Не факт, что это там произошло, нет никаких доказательств, что именно там произошел вирус, может, в другом месте вирус появился, но гипотетически там все условия для распространения вируса есть», – сказал он. Эксперт отметил, что рынок уже не в том состоянии, в котором был, сейчас он закрыт, идет снос, однако даже сейчас можно сделать такой вывод. «Все очень скученно, рынок маленький, все тесно. Естественно, что там все что угодно могло произойти. Все условия распространения для любой инфекции есть, когда санитарные нормы не соблюдаются. Привело это или нет, мы не знаем, выглядит это так, что вполне могло быть. Все условия для того, чтобы там инфекция распространилась, есть», – подчеркнул Дедков. В данный момент в Китае находится международная группа экспертов ВОЗ, которая занимается выяснением происхождения COVID-19. Специалисты прибыли в китайский Ухань 14 января, после чего были помещены на обязательный 14-дневный карантин, 29 января карантин завершился, и эксперты начали работу. Напомним, уханьский рынок «Хуанань», на котором продавались овощи, морепродукты и даже мясо диких животных, закрылся 1 января 2020 года, когда эпидемиологическое расследование вспышки неизвестного на тот момент заболевания привело к нему. Первые заболевшие работали именно на этом рынке. Однако ученые до сих пор не пришли к однозначному выводу относительно роли, которую он сыграл в распространении вируса. Ранее вмериканский телеканал CNN сообщал о якобы наличии доказательств сокрытия Китаем масштабов пандемии COVID-19. Экс-президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Избранный президент США Джозеф Байден в свою очередь заявлял, что не считает нужным принимать в отношении КНР меры из-за распространения по миру COVID-19. В Италии оценили эффективность «Спутника V» 4 февраля 2021, 16:15 Текст: Абдулла Шакиров

Результаты третьей фазы испытаний российской вакцины от коронавиурса «Спутник V» оказались «исключительно интересными», считает президент Высшего совета здравоохранения при минздраве Италии Франко Локателли. «Что касается российской вакцины «Спутник V», то публикация, появившаяся несколько дней назад в журнале The Lancet, является исключительно интересной. Я полагаю, что мы должны подходить к любой вакцине с позиции, которую я бы определил как «светскую», а именно: мы должны оценивать их уровень безопасности и эффективности посредством строгого анализа, который гарантируют европейский и итальянский регулирующие органы, и выносить оценки на основании научных публикаций, которые будут делаться», – передает слова Локателли РИА «Новости». Как сообщил президента совета, в феврале в Италии планируется использовать 4 млн доз вакцин, в марте – 8,3 млн доз и во втором квартале этого года – 25 млн. По его словам, это препараты Pfizer/BioNThec, Moderna и AstraZeneca. Научный журнал The Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. В Италии интерес к российскому препарату вырос после сокращения поставок вакцины Pfizer. Ранее власти Италии собрались подать в суд на американскую компанию Pfizer из-за задержек с поставками вакцин от коронавируса, разработанных совместно с немецкой BioNTech. Лауреат Нобелевской премии отреагировал на данные об эффективности «Спутника V» 4 февраля 2021, 09:10 Текст: Наталья Ануфриева

Эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» выглядит очень обнадеживающей, а изменение препарата в случае мутации вируса не доставит его производителям сложностей, считает лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине, австралийский вирусолог Питер Доэрти. Доэрти отметил, что «эффективность (вакцины «Спутник V») – более чем 90% – выглядит великолепно, и к тому же Россия имеет долгую историю разработки хороших вакцин, передает ТАСС. «Стратегия использования двух аденовирусных векторов имеет смысл, и она, как я понимаю, использована в «Спутнике». Конечно, если вирус значительно изменится в результате мутации, - похоже, что сейчас он находится в процессе трансформации, – (создателям вакцины) придется немного «подправить» препарат, но это не будет сложным», – добавил он. Вирусолог также отметил, что стратегия использования двух аденовирусных векторов была использована и при создании вакцин фармакологическими компаниями Janssen и AstraZeneca. Питер Чарльз Доэрти – австралийский ученый, вирусолог и иммунолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1996 года за открытия в области иммунной системы человека, в частности ее способности выявлять клетки, пораженные вирусом. Напомним, научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. Результаты уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза. Вакцину на законных основаниях уже применяют: в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинее, Тунисе и Армении. Также сообщается о скорой регистрации «Спутника V» в Индии. Мошенники наживаются на желающих привиться от COVID-19 американцах 4 февраля 2021, 17:18 Текст: Елизавета Булкина

В США с ростом доступности вакцин от коронавируса активизировались мошенники, которые предлагают американцам за деньги получить эксклюзивный препарат без очереди. Злоумышленники часто обещают доверчивым американцам за отдельную плату быстрее получить вакцину или даже предоставить личную партию препарата. Кроме того, мошенники за деньги предлагают доставить вакцину на дом или записать имя пациента в лист ожидания на вакцинацию, передает CNN. В профильных ведомствах напоминают, что вакцинация проводится бесплатно, а подробную информацию и личные данные не следует передавать через подозрительные платформы или сомнительным лицам. Кроме того, гражданам США разъясняют, что прививки делаются только в авторизованных пунктах вакцинации. Напомним, по всему миру людям ввели более 104 млн доз вакцин от коронавируса, что превысило число заразившихся, следует из подсчетов Bloomberg. По данным СМИ, с начала эпидемии коронавирус поразил более 103,8 млн человек. В США число инфицированных превысило 26 млн. ВОЗ дала совет россиянам на фоне спада заболеваемости COVID-19 4 февраля 2021, 03:31 Текст: Евгения Шестак

Россиянам не стоит расслабляться и пренебрегать мерами профилактики COVID-19 на фоне снижения заболеваемости коронавирусом, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. «Когда начинается спад случаев, очень важно, чтобы делалась оценка рисков. <...> Россия большая, так что невозможно сказать, что везде будет одинаково. Тренд очень хороший, но нужно быть и далее осторожным. И если что-то поменяется, то сразу применять меры. Должна быть гибкая система», – сказала она в эфире телеканала «Россия 24». Вуйнович подчеркнула, что меры профилактики – масочный режим, проветривание, гигиена – должны соблюдать подавляющее большинство людей. В данной ситуации важно снизить число зараженных практически до нуля и быть очень осторожным. «Но и при этом уровне не надо расслабляться», – добавила она. Ранее доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн заявил газете ВЗГЛЯД, что третья волна COVID-19 если и наступит, то не этой весной, а только осенью 2021 года. Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России наблюдается тренд на снижение заболеваемости коронавирусом, что можно заметить по осенним показателям.