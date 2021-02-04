Для предпринимателей в Москве подготовили антиковидные инструкции

В Москве для предпринимателей создали сборник антиковидных инструкций, его разработали в столичном штабе по защите бизнеса совместно с представителями предпринимательского сообщества из разных отраслей.

По словам руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина, во время пандемии стало ясно, что бизнесменам необходима помощь в документальном оформлении процесса исполнения различных антиковидных требований, передает «Вечерняя Москва».

«Сборник поможет бизнесу разобраться и при необходимости юридически подтвердить принятие мер по соблюдению действующих правил режима повышенной готовности в Москве», – сказал он.

Предполагается, что данный «антивирусный пакет» поможет контрольным органам максимально точно определять, кем именно могли быть допущены нарушения: компанией, индивидуальным предпринимателем или одним из должностных лиц предприятия.

В создании оригинального справочника также принимали участие московские органы контроля и надзора. В основу документа легли действующие рекомендации Роспотребнадзора, а также указы мэра столицы, приказы и распоряжения профильных органов исполнительной власти города.

Между тем стали известны самые востребованные онлайн-сервисы инвестиционного портала Москвы в 2020 году: по словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, наиболее востребованными являются онлайн-запись на осмотр объектов торгов, возможность задать интересующий вопрос через линию прямых обращений, а также сервис, принимающий заявки на ознакомление с конкурсной документацией.

«С момента запуска инвестиционного портала Москвы в 2014 году предприниматели воспользовались ими более 145 тыс. раз. Это почти половина от общего количества обращений к сервисам ресурса», – уточнил он.

Портал помогает бизнесменам найти информацию об инвестиционных проектах столицы, мерах поддержки промышленности, торгах по продаже и аренде городского имущества, налоговых режимах и льготах.

Воспользоваться инструментами платформы могут только зарегистрированные пользователи.

Инвестиционный портал был создан при поддержке правительства Москвы. Ежедневно сайт посещают более 8,2 тыс. уникальных пользователей. На портале зарегистрировано 42 тыс. личных кабинетов, позволяющих открыть полный доступ к функционалу ресурса.

В 2020 году было запущено мобильное приложение «Инвестиционный портал Москвы». Оно доступно в App Store и Google Play.