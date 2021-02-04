Врач назвал три не дающие заразиться коронавирусом причины

Некоторые люди могут не заболевать COVID-19, так как уже переболели другой разновидностью коронавируса, недавно перенесли вирусную инфекцию или обладают местным иммунитетом, рассказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Как объяснил специалист, наличие антител свидетельствует, что организм встречался с возбудителем заболеваниям. При этом некоторые люди не восприимчивы к болезням, например, к ВИЧ.

«При коронавирусной инфекции таких людей гораздо больше. Однозначно сделать вывод, по какой причине они невосприимчивы, - это еще на этапе научной дискуссии», – передает РИА «Новости» слова Вознесенского.

По его словам, первая версия связана с наличием перекрестного иммунитета, то есть человек уже сталкивался с заболеванием, вызванным другим коронавирусом. Второе предположение – перед встречей с COVID-19 человек уже перенес какую-то вирусную инфекцию, и это стало причиной повышения уровня интерферонов. Если их очень много, то снижается восприимчивость к вирусным инфекциям.

Третья версия связана с возможным существованием местных элементов иммунитетов, иммунных комплексов, которые препятствуют проникновению вируса на уровне слизистой дыхательных путей. Какой из этих механизмов работает, является предметом научной дискуссии, добавил эксперт.

Ранее американские ученые пришли к выводу, что прием мелатонина – гормона, который регулирует цикл сна и бодрствования, может оказывать позитивный эффект при лечении COVID-19.