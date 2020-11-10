Ученые нашли новое потенциальное средство для лечения COVID-19

Прием мелатонина – гормона, который регулирует цикл сна и бодрствования, может оказывать позитивный эффект при лечении COVID-19, следует из исследования американских ученых.

Выводы специалистов основываются на данных пациентов Кливлендской клиники.

Выяснилось, что прием гормона на 30% увеличивал шансы на выздоровление после поправки на возраст, расу, вредные привычки и различные сопутствующие заболевания. Примечательно, что среди афроамериканцев этот показатель увеличивался с 30 до 52% с поправкой на те же переменные.

«Очень важно отметить, что эти результаты не предполагают, что люди должны начинать принимать мелатонин без консультации со своим врачом», – передает РИА «Новости» слова автора исследования Фейсенга Ченга.

Ученые отметили, что для научного подтверждения пользы мелатонина потребуются масштабные исследования.

Напомним, в октябре во Всемирной организации здарвоохранения заявили, ччто дексаметазон по-прежнему является единственным на сегодняшний день эффективным средством против коронавируса в тяжелой форме.