Психолог раскрыла секрет хорошего настроения

Позитивный настрой, взгляд на проблемы с другой стороны и убеждение самого себя в том, что стакан наполовину полон – помогут сохранить хорошее настроение, несмотря на пасмурную холодную погоду и пандемию коронавируса, сказала газете ВЗГЛЯД психолог Наталья Панфилова.

В мире 4 февраля отмечают праздник хорошего настроения. Его точное происхождение неизвестно, но большинство историков относят его появление к середине тридцатых годов прошлого века. Другое название праздника – День чудаков. Считается, что хорошее настроение особенно необходимо тем, кто уже устал от долгой зимы с ее короткими пасмурными днями.

«На самом деле, хорошее настроение, как не банально это звучит, оно всегда внутри нас. И во многом оно зависит именно от того, насколько человек умеет гибко находить компромиссы сам с собой. Поднятие настроения – инициатива самого человека. Например, человек собирался определенным образом одеться, а позже выяснил, что для данного наряда на улице слишком холодно и ему придется выбрать другой наряд – тоже может стать как поводом для разочарования, так и источником положительной эмоции», – рассказывает Панфилова.

Она отмечает, что также немаловажно, чтобы человек проводил время с близкими людьми, старался больше уделять времени своему хобби. Необходимо также научиться абстрагироваться от негативных мыслей.

«Нужно не давать возможность разрастись тому, что вас огорчает. Это из серии «стакан наполовину пуст или наполовину полон». То есть мы должны сами себя тянуть к хорошему. Очень часто мы сами придаем настроение какому-либо событию. Например, на улице хорошая погода и человек расстраивается, что ему в этот день нужно идти на работу вместо того, чтобы пройтись хотя бы немного времени под солнышком и порадоваться», – объясняет психолог.

Соответственно, специалист настоятельно рекомендует россиянам находить в каждой ситуации то, что может порадовать. Также следует не позволять мелочам вроде погоды или пандемии расстраивать себя. «Настроение – это некая опора, которая и создает вкус жизни», – заключила Панфилова.

Ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД декан факультета психологии МГУ, директор Психологического института Российской академии образования, президент Российской академии образования Юрий Зинченко рассказал, что для преодоления зимней депрессии в период пандемии коронавируса необходимо помочь себе перешагнуть через негатив и продолжить развиваться в новой нормальности.