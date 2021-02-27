В Литве мужчина умер через несколько минут после прививки от COVID Армения оценила отношения с Россией Экс-король Испании занял деньги у друзей для погашения долга 27 февраля 2021, 11:57

Фото: Irekia/wikipedia.org

Текст: Вера Басилая

Предприниматели, пожелавшие остаться неизвестными, одолжили бывшему королю Испании Хуан Карлосу I 4,4 млн евро для уплаты долгов по налогам, сообщила газета El Pais. По информации издания, знакомые экс-главы государства подписали в присутствии нотариуса договоры займа, чтобы избежать юридических проблем. Для помощи Хуану Карлосу I была избрана такая форма, поскольку дарение привело бы к необходимости уплаты налогов в размере до 40%. Речь идет о десяти благожелателях, хотя сначала желающих помочь было 30 человек. Лица, одолжившие средства почетному королю, пожелали не раскрывать своих имен, передает ТАСС. Во всех договорах займа указана процентная ставка (которая может составлять 0%) и срок погашения долга. Как уточняет издание, последний пункт является спорным, учитывая, что Хуану Карлосу I 83 года, и он не может нести ответственность за долгосрочный кредит, если только его не оплатят наследники. Адвокат Хуан-Карлоса подтвердил, что почетный король погасил задолженность по налогам на сумму 4,4 млн евро. По версии El Pais, речь идет о незадекларированном доходе, общая сумма которого превышала 8 млн евро, куда входили и расходы на рейсы на частных самолетах, которые до 2018 года оплачивались экс-главе государства фондом его родственника. Как утверждает газета El Mundo, речь идет о погашенной задолженности за те годы, когда на него уже не распространялась неприкосновенность главы государства после отречения от престола. Представленная декларация касается 2014–2018 годов. По версии газеты, фонд оплачивал частные перелеты Хуана Карлоса I с 2006 года. Ранее юристы парламента Испании разрешили расследование деятельности Хуана Карлоса I. Напомним, что против короля началось расследование, которое сосредоточено на нарушениях, связанных с отмыванием денежных средств. 3 августа Хуан Карлос I объявил о решении покинуть Испанию. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что «Испанский Горбачев» превзошел президента СССР.

Захарова ответила на обвинения ЕС в недопуске иностранцев в Крым 26 февраля 2021, 15:50

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Евросоюз сам различными способами блокировал доступ своих граждан на территорию Крыма, а теперь заврался, обвиняя Россию в недопуске иностранцев на полуостров, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Что касается недопуска кого бы то ни было в Крым, о чем сделал заявление постпред ФРГ при ООН, я хотела бы это заявление опровергнуть. Это же вы (Евросоюз) считаете возможной дискриминацию даже на визовом направлении, как бы заботясь о правах человека, а потом обвиняя нас, что мы не пускаем кого-то в Крым. Да вы заврались уже», – заявила Захарова. Дипломат напомнила, что ЕС сам запугивал своих граждан санкциями за посещение региона, не выдавал визы жителям Крыма, блокировал туристические возможности на этом направлении, передает ТАСС. Захарова добавила, что российская сторона всегда проявляла готовность принять в субъектах страны, включая Крым, со специальным визитом любые международные контрольные механизмы в области прав человека при условии, что они будут осуществляться в рамках их мандатов и согласно процедурам, применимым к такому визиту. «Мы также приветствуем посещение Крыма политиками, журналистами, общественными деятелями, потому что считаем это наиболее эффективным способом донесения до мировой общественности правдивой информации о ситуации на полуострове», – отметила она. Представитель МИД также призвала европейских дипломатов прекратить использовать международные площадки для распространения очевидной неправды, в частности о Крыме. Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал постпреда Германии Кристофа Хойсгена не распространять небылицы об ужасах в якобы «оккупированном Крыму» и невозможности посещения полуострова зарубежными наблюдателями. Крым часто посещают зарубежные наблюдатели. Так, в октябре прошлого года в Крым прибыла с ознакомительным визитом крупная делегация из западных стран. В состав делегации вошли 22 человека из Норвегии, Бельгии, Голландии, США, Германии. По итогам глава делегации Хендрик Вебер заявил, что информация в иностранной прессе о притеснении крымских татар не соответствует действительности. Эксперт рассказал о самом приемлемом для Германии компромиссе по «Северному потоку – 2» 26 февраля 2021, 16:50

Фото: Илья Питалев/РИА Новсти

Текст: Ирина Яровая

Власти Германии подготовили компромиссный вариант по «Северному потоку – 2», который учитывает интересы и Вашингтона, и Берлина, и Киева, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Так он прокомментировал сообщения об изучении правительством ФРГ четырех вариантов действий в ситуации с газопроводом «Северный поток – 2». «Серьезные переговоры по «Северному потоку – 2» между Джо Байденом и Ангелой Меркель еще не ведутся, им это только предстоит. Но самый приемлемый для Германии вариант уже понятен», – полагает немецкий политолог Александр Рар. По его словам, немецкие власти считают компромиссным следующий вариант: «Германия поддерживает транзит газа через Украину. Одновременно она согласна с российскими аргументами о необходимости скорейшего запуска газопровода «Северный поток – 2» для диверсификации топливных поставок. При этом Германия готова закупать у США большое количество сжиженного природного газа». Рар уверен – в будущем «Северный поток – 2» все равно полностью заменит перекачку топлива через Украину, потому что инфраструктура для газовых поставок через эту страну крайне устарела. «Украине нужно провести гигантскую работу по модернизации всей газотранспортной системы, но ни денег, ни воли у нее на это нет. А зарубежные деньги, российские или западные, она брать не хочет – ведь тогда придется делиться прибылью, а Украина все хочет получать одна», – считает эксперт. Несмотря на большое количество газовых потоков, которые идут в Европу, стратегически важным источником топлива остается Россия, отметил Рар. «Да, есть план к 2050 году стать полностью независимыми от всех традиционных источников энергии, в том числе от нефти и газа, – напомнил эксперт. – Но многие эксперты уверены, что за 30 лет полностью перейти на возобновляемые источники – это утопия, к тому же, далеко не все европейские страны готовы на такое пойти. Поэтому пусть все эти трубы на всякий случай будут через 30 лет они смогут поставлять не только газ, если он понадобится, но и водород, который можно спокойно прокачивать через «Северный поток – 2». Ранее германское издание Handelsblatt сообщило о том, что правительство ФРГ изучает четыре варианта действий в ситуации с газопроводом Nord Stream, в том числе временное замораживание проекта и продолжение строительства вопреки всем санкциям. В докладе, попавшем в распоряжение издания, говорится о «переговорах на высоком уровне» с кабинетом Меркель. По информации газеты, не только в Вашингтоне, но и в Берлине думают о том, каким образом «положить конец изнурительным спорам» вокруг газопровода. Среди рассматриваемых Берлином вариантов действий – сценарий, при котором США отказываются от угроз санкциями, если будет снята или хотя бы снижена «опасность» для Украины. Этот вариант предусматривает так называемый механизм отключения – прекращения подачи газа в случае, если Россия остановит транспортировку газа через территорию Украины. Речь идет о том, чтобы «Северный поток – 2» не использовался в качестве оружия против Украины, указывает газета. Другая опция заключается в замораживании строительства с целью проведения переговоров, однако здесь возникает вопрос о том, каким образом использовать выигранное время. Согласно изданию, в Госдепе США обсуждается возможность создания комиссии, которой будет поручена выработка практических решений, к работе данного ведомства будут привлечены не только американцы, но и европейцы. Третий вариант действий предусматривает оказание инвестиционной помощи Украине, что позволит смягчить позицию Вашингтона. Наконец, четвертый вариант предполагает продолжение строительства газопровода вопреки всем мерам противодействия проекту, пишет СМИ. В нынешний вторник в прессе появились сообщения о том, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Так, германская нефтегазовая компания Wintershall Dea завершила инвестиции в «Северный поток – 2», вложив в него 730 млн евро. Страховая фирма Munich Re Syndicate Ltd., в свою очередь, также прекратила сотрудничество с консорциумом Nord Stream 2. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Зеленский назвал условие прекращения ненависти к России на Украине 26 февраля 2021, 14:15

Фото: Eibner-Pressefoto/EXPA/Schroetter

/imago images/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к России, заявив, что для прекращения ненависти между русскими и украинцами Москва должна «вернуть» Киеву Крым. «Крым был сердцем Украины. Солнечным, добрым, светлым. Семь лет назад у нас вырвали сердце. Мы никогда не забудем, кто это сделал, и никогда не забудем, кто позволил это сделать. Некоторые убеждали, что вырвали наше сердце законно и вежливо. А теперь, сжимая его в руках, искренне недоумевают, почему Украина обижена, почему не хочет иметь хороших отношений, почему столько ненависти, почему Украина не может этого забыть и простить», – сказал Зеленский, слова которого приводит портал «Обозреватель» в своем Telegram. Президент Украины добавил, что подписал указ о мерах по «деоккупации» Крыма, в том числе по поддержке крымско-татарской культуры и защите прав жителей полуострова. Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Депутат: Зеленский открыто признался в ненависти к русским на Украине 26 февраля 2021, 17:15

Фото: Alexander Polegenko/AP/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Что это за сердце такое, если официальный Киев в течение 24 лет только и думал, как бы побольнее пнуть или уколоть этот столь «дорогой» каждому украинцу орган?» – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Руслан Бальбек, комментируя заявление президента Украины о том, что Крым якобы был сердцем Украины. «Ненависть – это ключевое слово, характеризующее отношение Украины к русскоязычному населению полуострова. Это было при всех президентах. Зеленский просто открыто признался в том, что многие на Украине ненавидят русских», – сказал депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек. Ранее в пятницу президент Украины Владимир Зеленский обратился к России, заявив, что для прекращения атмосферы ненависти между русскими и украинцами Москва должна «вернуть» Крым. «Крым был сердцем Украины. Солнечным, добрым, светлым. Семь лет назад у нас вырвали сердце», – пожаловался Зеленский. Депутат также удивлен выбором метафоры, которую использовал Зеленский, поскольку никогда ранее в истории независимой Украины ее лидеры не называли Крым «сердцем» республики – напротив, Крым почти официально считался самой нелояльной, пророссийски настроенной территорией. «Что это за сердце такое, если официальный Киев в течение 24 лет только и думал, как бы побольнее пнуть или уколоть этот столь «дорогой» каждому украинцу орган?» – риторически спрашивает Бальбек. «Сегодня Зеленский, по сути, разочаровавшийся в окружающем мире политик. От злости он начинает выплескивать наружу все, что у него вертится в голове. А там, похоже, осталась только ненависть», – подчеркнул Бальбек. Президент Украины добавил, что подписал указ о мерах по «деоккупации» Крыма, в том числе по поддержке крымско-татарской культуры и защите прав жителей полуострова. Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота, произошедшего в Киеве в феврале 2014 года. В Москве неоднократно заявляли, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. Но Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Пригожин рассказал о своих страхах в связи с будущими концертами Валерии 26 февраля 2021, 19:23

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Артисты в надежде на отмену запретов на массовые мероприятия уже планируют концерты на весну. Однако есть риск, что зрители пока могут опасаться посещать места с большим количеством людей, сказал газете ВЗГЛЯД продюсер Иосиф Пригожин. Из-за распространения коронавирусной инфекции в России были введены ограничения на проведение массовых мероприятий, из-за чего артисты не могут выступать перед полным залом фанатов. Тем не менее в связи с улучшением эпидемиологической ситуации россияне не теряют надежду, что вскоре смогут вернуться к прежней жизни. «У нас с певицей Валерией стоит концерт на 17 апреля, в день ее рождения. Мы пока планируем зал «Крокус Сити Холл» всего на три тысячи человек. Это первый концерт-тур, и больше мы пока не делаем, потому что должно совпасть несколько вещей: благополучие у людей, материальная возможность и желание пойти на мероприятие», – говорит Пригожин. Он подчеркивает, что может без проблем организовать концерт «хоть сегодня, хоть завтра», но есть определенный страх, что желание зрителей может не совпасть с желанием артистов и концертных площадок, поскольку ограничительные меры и страх заразиться парализовали россиян, и они какое-то время могут бояться ходить в места, где много людей. «Я очень надеюсь, что спрос будет высокий. Но если все все-таки не совпадет, то будет грустно, потому что когда ты вкладываешь деньги в организацию концертов, то у тебя есть определенный поток, это как предприятие. А когда ты, например, год не делал концерты, то ты рискуешь», – рассказывает собеседник. Продюсер также выразил уверенность, что люди соскучились по обычной нормальной жизни, и понадеялся, что это подтолкнет граждан к посещению концертов. Ранее из-за санитарных ограничений российский поп-певец Филипп Киркоров на год отказался от концертов на площадках для выступлений. В начале февраля мэр столицы Сергей Собянин заявил, что пока рано разрешать в столице проведение массовых мероприятий, однако в четверг сообщил, что в течение одного–двух месяцев московское правительство может снять несколько ограничений. Стало известно о состоянии избитого музыканта группы «Машина времени» 26 февраля 2021, 17:15 У трубача группы «Машина времени» Александра Дитковского, на которого накануне напали неизвестные в Москве, сломана лицевая кость, он готовится к операции, сообщил пресс-секретарь коллектива Антон Чернин со ссылкой на музыканта. «У меня сломана лицевая кость, на той неделе операция, но не волнуйтесь, ничего страшного. Милиция (полиция – прим. ВЗГЛЯД) уже приходила и сегодня приедет еще, их ищут», – передает ТАСС слова Дитковского. Музыкант рассказал подробности происшествия. По его словам, нападавших было трое, они хотели отобрать деньги. «А я, понятно, не хотел отдавать. Слово за слово, они полезли в драку, двоих я столкнул лбами, но тут поскользнулся и упал, и они стали меня пинать», – рассказал Дитковский. Ранее сообщалось, что участника музыкальных коллективов «Машина времени» и «Квартал» Александра Дитковского избили в Москве, его доставили в больницу. Представители музыканта написали заявление в полицию, нападавших ищут. Голосование по памятнику на Лубянской площади завершили досрочно 26 февраля 2021, 21:00 Текст: Алексей Дегтярев

Онлайн-голосование по установке памятника на Лубянской площади в Москве завершено, 55% проголосовавших выбрали установку монумента Александру Невскому. Всего на сайте «Активный гражданин» в этом голосовании приняли участие 319 897 человек, за Александра Невского отдали свои голоса 176 954 человек, за Феликса Дзержинского – 142 943. Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади началось в четверг в 10.00 мск на нескольких площадках, предполагалось, что оно продлится до 5 марта. В шорт-лист вошли памятники Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому. За пять часов со старта голосования за установку памятника на Лубянской площади проголосовали более 100 тыс. москвичей. Между тем мэр столицы Сергей Собянин предложил оставить Лубянскую площадь в том виде, в котором она находится сейчас. «Очевидно, что общественное мнение разделилось примерно пополам. А само голосование все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов. И это не очень хорошо», – пояснил глава города. Ранее вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве призвала группа российских деятелей культуры и журналистов. Ученые сообщили о рекордном замедлении Гольфстрима 26 февраля 2021, 14:12

Фото: Martin Siepmann/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Европейские ученые обнаружили замедление системы океанических течений в Атлантике (Атлантической меридиональной циркуляции, AMOC), которая существенно влияет на глобальный климат. По их данным, один из главных элементов AMOC – течение Гольфстрим – стало слабее, чем когда-либо за последние тысячу лет. Ученые Потсдамского института изучения климата решили оценить степень ослабления АМОС в долгосрочной перспективе. Для этого они изучали годовые кольца деревьев, ледяные керны, океанические отложения и кораллы, исторические записи из судовых журналов. Прямые измерения AMOC начались только в 2004 году, пишет «Коммерсант». «Результаты показывают, что AMOC была относительно стабильной до конца XIX века. С окончанием небольшого ледникового периода примерно в 1850 году океанические течения начали сокращаться, а с середины XX века последовало второе, еще более резкое ослабление», – сообщил руководитель исследования Стефан Рамсторф. Он пояснил, что Гольфстрим работает как гигантская конвейерная лента, которая транспортирует теплую поверхностную воду с экватора на север и холодную низкосоленую глубинную воду обратно на юг. Это течение перемещает почти 20 млн кубометров воды в секунду. По мнению авторов, ослабление связано с изменениями в климатической системе, которые возникли в результате деятельности человека. Дальнейшее ослабление AMOC может ускорить рост уровня моря у берегов США, привести к усилению жары и уменьшению количества осадков летом в Европе и установлению более сурового зимнего климата. Напомним, в 2018 году сообщалось, что океанологи проанализировали скорость северо-атлантических океанических течений и обнаружили, что с середины 20 века сила течений уменьшилась на 15%, достигнув самого низкого уровня за последние 1,6 тыс. лет. В Томске ребенку отказали в присвоении разряда по шахматам из-за возраста 26 февраля 2021, 20:44

Фото: Global Look Press

В Томске пятилетний мальчик Дима Крымский сдал норматив на третий юношеский спортивный разряд в первенстве региона по шахматам среди мальчиков и девочек до девяти лет, но ему отказались выдавать документ, подтверждающий разряд. Мальчику отказали в выдаче документа из-за его возраста, передают «Аргументы и Факты» со ссылкой на местные соцсети. Отмечается, что одаренного мальчика воспитывает известный титулованный томский гроссмейстер Андрей Белозеров. Пятилетний Дима записал обращение министру спорта России с просьбой отменить этот возрастной ценз. Подобные инциденты в России не редкость. К примеру, в соседней Иркутской области пятилетний ребенок из Братска тоже выполнил разряд, но заслуженно получил запись в аттестат. Стало известно о рассматривании Германией четырех вариантов по «Северному потоку – 2» 26 февраля 2021, 13:34 Текст: Алина Назарова

Правительство Германии изучает четыре варианта действий в ситуации с газопроводом «Северный поток – 2», в том числе временное замораживание проекта и продолжение строительства вопреки всем санкциям, пишет издание Handelsblatt. В докладе, попавшем в распоряжение издания, говорится о «переговорах на высоком уровне» с правительством Германии. По информации газеты, не только в Вашингтоне, но и в Берлине думают о том, каким образом «положить конец изнурительным спорам» вокруг газопровода, пишет Прайм. Среди рассматриваемых Берлином вариантов действий – сценарий, при котором США отказываются от угроз санкциями, если будет снята или хотя бы снижена «опасность» для Украины. Этот вариант предусматривает так называемый механизм отключения – прекращения подачи газа в случае, если Россия остановит транспортировку газа через территорию Украины. Речь идет о том, чтобы «Северный поток – 2» не использовался в качестве оружия против Украины, указывает газета. Другая опция заключается в замораживании строительства с целью проведения переговоров, однако здесь возникает вопрос о том, каким образом использовать выигранное время. Согласно изданию, в Госдепе США обсуждается возможность создания комиссии, которой будет поручена выработка практических решений, к работе данного ведомства будут привлечены не только американцы, но и европейцы. Третий вариант действий предусматривает оказание инвестиционной помощи Украине, что позволит смягчить позицию Вашингтона. Наконец, четвертый вариант предполагает продолжение строительства газопровода вопреки всем мерам противодействия проекту, пишет СМИ. Во вторник СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Так, германская нефтегазовая компания Wintershall Dea завершила инвестиции в «Северный поток – 2», вложив в него 730 млн евро. Страховая фирма Munich Re Syndicate Ltd., в свою очередь, также прекратила сотрудничество с консорциумом Nord Stream 2. Тем временем Госдепартамент США указал в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Экс-координатор по теме крушения MH17 назначен послом Нидерландов в России 26 февраля 2021, 18:38

Фото: twitter.com/NLinBelgrade

Текст: Елизавета Булкина

Новым послом Нидерландов в России стал Хиллес Плух, который в 2014–2015 годах был координатором по теме авиакатастрофы рейса MH17, сообщили в посольстве королевства в Москве. «Нидерланды назначили нового посла в Российской Федерации. Это господин Хиллес Бесхор Плух. Он еще не приехал в страну», – передает сообщение дипмиссии РИА «Новости». Плух ранее работал послом Нидерландов в Сербии, в 2015–2019 годах – послом королевства в Израиле, в 2014–2015 годах он занимал пост временного поверенного по особым поручениям, временного представителя Нидерландов в Палестинской автономии, главы восточноевропейского департамента Европейского управления МИД страны и координатора по вопросам последствий авиакатастрофы MH17.



Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы. Совместная следственная группа во главе с Нидерландами без участия России представила промежуточные итоги расследования, из которых следует, что самолет якобы сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего военным из Курска. Однако российская компания «Алмаз – Антей», выпускающая вооружение, провела три эксперимента и установила, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией. 8 июня прошлого года в Нидерландах возобновились слушания по делу о катастрофе рейса MH17. На суде было заявлено, что самолет, скорее всего, сбили ракетой «Бук» типа 9М38М1, а не 9М38. Также стало известно, что Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу крушения самолета. 6 февраля 2021 года Нидерланды отказались привлекать к ответу Киев по делу о крушении MH17. Суд Нидерландов постановил приобщить к делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году отчеты российской компании «Алмаз – Антей», в которых говорится, что сбившая самолет ракета была запущена с территории, контролировавшейся украинской армией. Сообщалось, что представителей компании могут допустить к месту реконструкции крушения MH17. Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским 26 февраля 2021, 17:06

Фото: Anna Moneymaker/Keystone Press Agency

/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Соединенные Штаты продолжают поддерживать Киев и никогда не признают Крым российской территорией, заявил президент США Джо Байден. «Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину и ее союзников и партнеров сегодня, как и с самого начала этого конфликта. (…) Мы подтверждаем простую истину: Крым – это Украина», – говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома. «США не признают и никогда не признают предполагаемую аннексию полуострова Россией, и мы будем вместе с Украиной противостоять агрессивным действиям России», – сказано в сообщении. По словам Байдена, Вашингтон намерен продолжать работу, чтобы «привлечь Россию к ответственности». Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Порошенко объяснил причины потери Украиной Крыма 26 февраля 2021, 14:41 Текст: Елизавета Булкина

Экс-президент Украины Петр Порошенко в статье для «Украинской правды» пояснил, какие причины привели к тому, что Киев потерял Крым в 2014 году. «Драма 2014 года оказалась финалом почти тридцатилетней истории, в которой ошибка за ошибкой, просчет за просчетом Украина делала шаг за шагом к тому, чтобы Крым был захвачен», – цитирует статью Порошенко РИА «Новости». По словам экс-президента Украины, Россия после распада СССР начала создавать «пророссийские» автономии на территории СНГ. Однако Киев не смог помешать этому процессу, поскольку был сильно зависим от Москвы. Из-за этого, продолжил Порошенко, Украине пришлось согласиться на размещение баз ВМФ России в Севастополе. «Власть закрывала глаза на то, что Крым стал настоящим полигоном для обкатки идеологем так называемого Русского мира», – заявил он. Бывший президент считает, что жители Крыма не увидели врагов в российских военных в 2014 году из-за их «глубокой укорененности» в жизни крымчан. Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Немецкая газета: Зеленский разочаровал нежеланием проводить реформы 26 февраля 2021, 18:37

Фото: Стрингер/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Президентский срок украинского лидера Владимира Зеленского сравним со временем правления его предшественника Петра Порошенко из-за нежелания действующего главы государства проводить реформы, полагает немецкое издание Suddeutsche Zeitung. Журналист издания Флориан Хассель в своем материале заявил, что мало кто так терял поддержку избирателей, «как Владимир Зеленский на Украине», передает ТАСС. По последним опросам, президента сейчас поддерживает лишь пятая часть жителей страны, а половина выступает за его немедленную отставку и новые выборы, отметил автор. Хассель отметил, что «скромные итоги [президентства] Зеленского не являются тайной и для Европы». Он добавил, что «быстрое разочарование политиками» стало отличительной чертой украинской политики, многие украинцы верили, что Зеленский способен урегулировать конфликт в Донбассе, но этого не произошло. «Но основной причиной падения Зеленского стало его нежелание проводить настоящие реформы», – указал Хассель. По его мнению, Зеленский терпит коррупцию и бесправие в стране «в обмен на сохранение контроля». Единственным успехом украинского лидера, по мнению немецкого журналиста, стали санкции в отношении главы политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. «Функционирующее государство нуждается в независимых институтах. При Зеленском их по-прежнему нет. Наоборот, в 2020 году он де-факто подчинил себе мало-мальски независимые до сих пор центральный банк и генпрокуратуру, а практически все авторитетные реформаторы были уволены», – добавил автор. Зеленский, по его словам, реагирует на снижение рейтинга созданием рабочих групп, которые должны разработать новые законы с целью доказать «предполагаемое желание Зеленского провести реформы». «То же самое он делал уже перед выборами в 2019 году, но когда заступил на пост президента, ничего из этого не было реализовано», – пояснил Хассель. Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что Украина в союзе с Польшей пытается спровоцировать конфликты с Россией, чтобы остановить реализацию проекта «Северный поток – 2». По мнению эксперта, это громадная ошибка Киева. Компания Пригожина выдала его адрес ФБР и потребовала вознаграждение 27 февраля 2021, 02:52 Текст: Евгения Шестак

Компания «Конкорд», принадлежащая бизнесмену Евгению Пригожину, выдала его адрес Федеральному бюро расследований США (ФБР) и попросила за это вознаграждение. «Пресс-служба компании «Конкорд» готова поделиться достоверной информацией и удовлетворить любопытство представителей иностранных спецслужб. Пригожина можно найти по адресу: город Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 7», – сообщила компания в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе напомнили, что за сведения, которые приведут к аресту Пригожина, предлагается вознаграждение в размере до 250 тыс. долларов. Ранее ФБР опубликовало данные о розыске российских граждан по делу о «вмешательстве в выборы» 2016 года, в том числе Пригожина. В качестве вознаграждения за информацию, которая будет способствовать его задержанию, предлагается 250 тыс. долларов. При этом комитет сената США по разведке не нашел свидетельств того, что избирательный штаб президента Дональда Трампа перед выборами 2016 года вступал в сговор с Россией, чтобы повлиять на исход голосования.