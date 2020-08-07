«Испанский Горбачёв» превзошел президента СССР

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У России обнаружилась стратегическая зависимость от Белоруссии

Отечественный тягач для ракет будет готов в лучшем случае в 2025 году Максим Блинов/РИА «Новости»
Экономики России и Белоруссии тесно взаимосвязаны. Зависимость Минска от Москвы очевидна каждому. Но и Россия в некоторых сферах тоже зависит от Белоруссии. Причем эти импортируемые товары жизненно необходимы для обороноспособности нашей страны, а импортозаместить их Москва пока не может. Подробности...
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Почему Польша ненавидит «Северный поток – 2»

Партийность президента никак не влияет и на интересы американских продавцов СПГ, прямым конкурентом которых является «Северный поток &#8722; 2» DPA/ТАСС
Официальная Варшава вновь заявила, что газопровод «Северный поток – 2» является угрозой для безопасности «всего региона», но прежде всего для Украины. Почему Польша так печется об украинских заработках на транзите российского газа, учитывая ее многочисленные претензии к «героизации бандеровцев»? И верно ли утверждение, что после сдачи проекта Москва может сделать с Киевом «все, что захочет»? Подробности...
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Как Россия окончательно разгромила Швецию

Русские галеры стали одним из главных инструментов победы при Гренгаме Франсуа Перро "Бой при Гренгаме"
Ровно 300 лет назад состоялось сражение, которое окончательно утвердило Россию как одну из самых могущественных империй. Речь идет о битве при Гренгаме 7 августа 1720 года, в ходе которой галеры русского флота нанесли жестокое поражение шведской эскадре. Поражение было настолько обидным, что сегодня в Швеции сочиняют лживые легенды об этом сражении. Подробности...
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Взрыв в Бейруте обнажил важнейшую уязвимость мировой экономики

Морской порт был воротами Ливана во внешний мир. Теперь он попросту не существует Валерий Мельников/РИА «Новости»
Катастрофа в Бейруте, судя по всему, только начало гигантской гуманитарной трагедии. Все дело в том, что чудовищный взрыв полностью разрушил то, на чем держалась практически вся связь Ливана с внешним миром, а именно морской порт. Почему морские порты и морские коммуникации так важны для выживания Ливана – и в целом для современной цивилизации? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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«Испанский Горбачёв» превзошел президента СССР

Никита Коваленко, политический обозреватель
Эмиграция монарха, пусть даже бывшего, из собственной страны – ситуация из ряда вон выходящая в любые времена, обычно связанная с внутренним или внешним конфликтом. Вот и сейчас отъезд почётного короля Хуана Карлоса I из Испании вызвал бурный резонанс. Подробности...

Не отнимайте у детей книги для взрослых

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Люди делятся всего на две категории – те, кто читает книги, и те, кто нет. Остальные расовые различия совершенно не важны. Мое поколение еще как-то старалось передать детям уважение к книгам и привычку читать. У них, детей, это получается уже хуже. Подробности...
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Россия разбаловала Батьку

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
На примере отношения к Лукашенко мы должны помочь нашим соседям сделать правильный вывод. Россиян в заложники брать не то что не стоит, а крайне опасно для их собственной власти. Даже если мы при этом открытом уроке обидим и выставим в плохом свете Батьку. Он-то нас выставил. Подробности...
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    «Испанский Горбачёв» превзошел президента СССР

    Никита Коваленко
    политический обозреватель
    		7 августа 2020, 09:44

    Эмиграция монарха, пусть даже бывшего, из собственной страны – ситуация из ряда вон выходящая в любые времена, обычно связанная с внутренним или внешним конфликтом. Вот и сейчас отъезд почётного короля Хуана Карлоса I из Испании вызвал бурный резонанс, хотя спровоцировали его совсем иные причины. Официальных обвинений ему пока не предъявлено, однако испанская прокуратура подозревает, что экс-глава государства мог получить «откат» и иметь незадекларированные счета за границей.

    Особый оттенок произошедшему придаёт сама фигура испанского короля, который отрёкся от престола в пользу сына в 2014 году. Хуан Карлос – не просто декоративный европейский монарх, а историческая личность, сыгравшая большую роль в судьбе Испании. Его зачастую называют «испанским Горбачёвым». Вот только корректность такого сравнения вызывает большие сомнения.

    Определённые сходства, конечно есть. В первую очередь, оба национальных лидера, придя к власти, взяли курс на демократизацию своей страны. Именно это – главная причина, по которой за испанским монархом закрепился такой эпитет. Кроме того, как Михаил Горбачёв, так и Хуан Карлос отказались от государственной идеологии, однопартийного строя, организовали выборы, инициировали переход к рыночной экономике. Также каждый из них пережил свой путч и столкнулся с проблемой сепаратизма. Казалось бы, целый набор совпадений.

    Тем не менее, различия куда более весомы. Стоит начать с того, что масштаб фигур различен. Экс-монарх изменил только свою собственную страну, внешний же эффект был не столь значим. Да, Испания стала одной из западных демократий, интегрировалась в европейское сообщество и стала открытой для мира, что благотворно сказалось на внешнеполитической роли королевства и ситуации в Европе. Однако это вряд ли можно сравнить с завершением холодной войны, изменением глобального мироустройства, а также государственных границ в Европе, которые стали результатом действий советского лидера.

    Вот только польза от такого глобального размаха Горбачёва весьма неоднозначна, если мы абстрагируемся от того ореола романтизма, которым окутывает его фигуру и деятельность Запад. Безусловно позитивным событием стало объединение Германии (правда, вина за её разделение лежала совсем не на Советском Союзе). Окончание холодной войны, казалось бы, тоже исключительно хорошее событие. Сложно переоценить положительный эффект от разоруженческих инициатив и снятие напряжённости в отношениях СССР и США, а также ликвидации риска возникновения ядерного конфликта. Но фактически Запад посчитал, что он просто одержал победу в холодной войне и не в полном объёме выполнил взятые на себя обязательства перед СССР и Россией, как правопреемницей. В итоге всё это привело к формированию однополярного мира, в котором гегемон в лице США диктует всем остальным свои условия, оказывая экономическое, политическое и санкционное давление, а зачастую и прибегая к прямому военному вмешательству.

    Фото: Jack Abuin,Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

    Ещё хуже обстоят дела с внутриполитической компонентой. Демократизация, внедрение многопартийности и проведение всеобщих выборов – это благо для обеих стран. Однако, если в Испании экономические и социально-политические преобразования в конечном итоге увенчались успехом, то в Советском Союзе они были сырыми и непродуманными. Как утверждали многие советские деятели того времени, Горбачёв действовал чуть ли не вслепую. В итоге это привело лишь к экономической разрухе, ослаблению политической власти, росту национальных настроений и социальному недовольству.

    Но самое главное различие в том, что Хуан Карлос – не просто реформатор, разрушивший режим, созданный другом Адольфа Гитлера, последним диктатором Европы Франсиско Франко. Экс-король сумел объединить страну, примирив между собой различные политические силы, и сохранить её целостность, несмотря на сепаратистские тенденции в Каталонии и Стране Басков, которые подкреплялись террористической активностью местных радикальных группировок (каталонская Terra Lliure самораспустилась в 1991 году, а баскская ЭТА сложила оружие в 2011-м). Кроме того, испанский монарх лично предотвратил государственный переворот в 1981 году, одной своей речью заставив сдаться военных, попытавшихся захватить власть.

    Руководство же Михаила Горбачёва, как известно, вылилось в распад СССР. Он не смог ничего противопоставить подписанию Беловежских соглашений Борисом Ельциным, Станиславом Шушкевичем и Леонидом Кравчуком, предпочтя просто уйти в отставку. При этом провал августовского путча, в ходе которого Горбачёва попытались отстранить от власти – это тоже отнюдь не заслуга первого советского президента.

    Таким образом, вряд ли короля-объединителя Испании уместно сравнивать с президентом развала СССР. Что касается их личностных особенностей, то тут чаша весов склоняется в сторону Горбачёва, который не был замешан в каких-либо громких скандалах. А Хуан Карлос, уже будучи в солидном возрасте, несколько подпортил свою репутацию. То ходили слухи, что король завёл интрижку с германской принцессой, то он поехал на дорогостоящую (и вызвавшую негодование зоозащитников) охоту на слонов во время финансового кризиса в стране. А теперь дошло и до подозрений со стороны прокуратуры.

    Правда, даже в этом случае Хуан Карлос, в отличие от Горбачёва, вряд ли нанесёт ущерб своей стране. И даже на судьбе монархии это отразится минимально.

    Во-первых, адвокат экс-короля уже успел заявить, что скрываться от прокуратуры он не намерен и остаётся в её распоряжении, несмотря на отъезд (который некоторые считают бегством, а некоторые добровольным изгнанием). Да и подозрения не факт, что подтвердятся.

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    Во-вторых, он весьма своевременно передал трон сыну, обладающему кристально чистой репутацией (и даже отказавшемуся от наследства отца из опасений, что там могут присутствовать сомнительные финансовые активы).

    В-третьих, в данный момент в Испании впервые за долгое время сложилось довольно устойчивое правительство, и входящие в него партии, хотя и по-разному оценивают поступок короля, уже заявили, что не намерены из-за этого нарушать единство правящей коалиции.


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