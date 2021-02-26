Турция назвала условие применения С-400 Названы сроки утверждения первой военной концепции ЕС 26 февраля 2021, 14:46 Текст: Алина Назарова

Лидеры стран Евросоюза намерены интенсифицировать разработку первой военной концепции сообщества под названием «Стратегический компас ЕС» и принять ее к марту будущего года, говорится в заявлении саммита Евросоюза. «Мы поручили верховному представителю (ЕС по иностранным делам и политике безопасности) Жозепу Боррелю активизировать работу над «Стратегическим компасом ЕС», используя весь имеющийся в его распоряжении инструментарий, с прицелом утверждения этого документа (на саммите сообщества) в марте 2022 года», – отмечается в заявлении, передает ТАСС. Осенью прошлого года представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель официально подтвердил разработку нового документа о военной автономии Евросоюза – «Стратегического компаса ЕС». По данным СМИ, «Стратегический компас» Евросоюза более всего будет походить по форме на стратегическую концепцию НАТО. Цель нового документа – определение общего видения внешних угроз безопасности Евросоюза, методов их парирования и планирование совместных проектов по разработке инновационных видов вооружений, включая танки нового поколения.

В Германии связали «Северный поток – 2» с транзитом газа через Украину 24 февраля 2021, 16:49

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Текст: Алексей Дегтярев

Германия выступает за сохранение транзита газа в ЕС через Украину наряду со строительством «Северного потока – 2», заявил официальный представитель немецких властей Штеффен Зайберт. «Для правительства ФРГ было и остается центральным, чтобы Украина, также с «Северным потоком – 2», оставалась страной-транзитером газа. Поэтому мы активно участвовали в том, чтобы при европейском посредничестве... Россия и Украина заключили новый договор о транзите», – пояснил Зайберт, передает РИА «Новости». Представитель немецкого правительства добавил, что заключение российско-украинского договора о транзите газа стало «важным сигналом для обеспечения безопасности европейского энергообеспечения». Ранее из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из проекта «Северный поток – 2». Об этом сообщили немецкие СМИ со ссылкой на доклад Госдепартамента Конгрессу США. Напомним, Госдепартамент США упомянул в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа. До этого появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии. Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому Газпром гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января 2020 года после истечения предыдущего контракта. Вакцинацию итальянской певицы «Спутником V» сочли «позором Евросоюза» 26 февраля 2021, 05:52

Фото: Corriere Altomilanese/YouTube

Текст: Наталья Ануфриева

Журналист Тим Макналти в статье для британской газеты Express назвал позором Евросоюза (ЕС) вакцинацию итальянской певицы Анны Марии Кьюри российской вакциной «Спутник V». Макналти указал, что артистка сделала прививку во время гастролей в России и раскритиковала в беседе с телеканалом RT работу ЕС по проведению вакцинации. Журналист счел этот факт унизительным для европейских чиновников, передает РИА «Новости». «В Европе существует огромная проблема, поскольку здесь не удается вакцинировать население как можно быстрее. Это мешает возвращению к нормальной жизни, а здесь, в Москве, все работает более или менее в привычном режиме: магазины, театры – все открыто. Мы, музыканты, шокированы тем, что у нас все театры, как и другие учреждения культуры, закрыты. Я не могу понять, почему в Европе с этим медлят», – заявила тогда Кьюри. Она также предложила начать поставки российской вакцины в европейские страны, чтобы восполнить дефицит необходимых для прививки препаратов и начать всеобщую вакцинацию. Макналти отметил, что Хорватия уже готовит почву для приобретения «Спутника V». Аналогичные переговоры с представителями из России ведет Словакия. Ранее стало известно, что российская вакцина против коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в 37 странах мира с общим населением свыше 1,1 млрд человек. Между тем в постпредство России при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке начали поступать запросы на российские вакцины от коронавируса от стран-членов ООН, которые буквально выстроились за ними в очередь. Напомним, «Спутник V» зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе и Гватемале. Японцы поразились служащим в Арктике российским военным 23 февраля 2021, 19:26

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

В Японии удивились российским военнослужащим, несущим службу в холодных арктических условиях, пользователь портала Yahoo News Japan Тамаки Сакимура подчеркнул, что в этом регионе фиксируются запредельно низкие температуры. «Обеспечение в этих условиях устойчивости и безопасности службы боевых истребителей остается пока уравнением со многими неизвестными», – цитирует Сакимуру РИА «Новости». Он отметил, что Россия улучшает оборону в Арктике, потому в этот регион направлен экспериментальный отряд с тяжелыми истребителями-перехватчиками МиГ-31БМ. «Взлетно-посадочная полоса на военном аэродроме острова Южный, как и положено, бетонная. Но зимой она покрывается плотным слоем снега и льда, который постоянно утрамбовывается, превращаясь во второе покрытие ВПП. При температурах около минус 50 градусов Цельсия авиационное топливо густеет. Поэтому приходится постоянно уделять самое пристальное внимание вопросам его хранения, доставки к истребителям и их заправки», – пояснил японский пользователь. Ранее в Китае высоко оценили характеристики российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», назвав ее лучшей в мире. Генштаб США заявил о нежелании воевать с Россией 24 февраля 2021, 03:30

Фото: Alfredas Pliadis/Xinhua/

Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Вашингтон отслеживает «вложения» Москвы и Пекина в ракетные технологии для их сдерживания, потому что не хочет войны с Россией и Китаем, заявил замглавы комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен. Он ценил «практическую проблему» соотношения «российских ядерных сил и имеющегося у них потенциала» с «возможностями» США для «эффективного реагирования». По его словам, если смотреть «на региональные потенциалы России и Китая, их вложения в ракеты средней дальности (крылатые, гиперзвуковые и баллистические), то это является вызовом». Хайтен заявил о необходимости «изучить данную обстановку, защитить себя, противодействовать этим угрозам, сдерживать». «Потому что последнее, что мы хотим, так это войны с Россией и Китаем», – приводит его слова ТАСС. Как заявил Хайтен, китайские ракеты средней дальности угрожают США в западной части Тихого океана. По его словам, Россия и Китай делают «значительные вложения в ракетные технологии», поэтому «абсолютно необходим усердный анализ того, как лучше этому противодействовать». Хайтен указал, что «потенциал» американской системы ПРО «в данный момент явно сосредоточен на Северной Корее, а не на Китае, России и Иране». США «начинают пристально следить за Ираном, потому что Иран значительными темпами продолжает строительство ракет». Хайтен заявил, что «противники США наблюдали» за Америкой «в течение 25 лет, разрабатывали стратегии противодействия сильным сторонам» США. ВС США «всегда по отдельности рассматривали свою ядерную доктрину, ПРО, космос». Генерал призвал «начать рассматривать стратегическое сдерживание так, чтобы принимать во внимание все в целом». Хайтен сказал, что Вашингтон, размещая ПРО, «удерживает противников от развертывания вооружений», так как «они не думают, что их оружие будет в полной мере эффективно». Однако «есть проблемы» на «стадии уничтожения», поскольку системы Patriot – это «ограниченный ресурс», их «всегда недостаточно», сказал генерал, добавив, что даже на продажу другим странам этих комплексов не хватает. Хайтен заявил: «Если посмотреть, как люди покупают системы ПВО и ПРО в мире, они хотели бы купить Patriot , но у нас по большей части нет Patriot для продажи, кроме того, что мы уже продали», – приводит его слова РИА «Новости». Генерал заявил, что коронавирус показал слабые стороны логистической системы в США: «Мы увидели огромные уязвимости в цепи поставок». Он не стал «вдаваться в засекреченные подробности», но заверил, что «цепь поставок слаба».По его словам, ситуация с поставками материалов для борьбы с пандемией напрямую отражает и ситуацию с поставками для оборонных нужд: «Это не только перчатки, маски и защитные костюмы, но это материалы, которые нужны для производства вакцины, а это напрямую перетекает в материалы, которые нужны нам для наших систем вооружений, для разработок. У нас просто нет прочной устойчивой цепи поставок». Напомним, Пентагон признал наличие проблем в системе ПРО США. В сентябре 2019 года американские системы ПВО не смогли защитить нефтяные объекты Саудовской Аравии от атаки беспилотников. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС 24 февраля 2021, 13:32

Фото: МИД РФ/РИА «Новости»

Текст: Алина Назарова

Планы ЕС ввести новые санкции в отношении России из-за ситуации с Алексеем Навальным нелогичны и идут вразрез с европейскими достижениями в сфере защиты прав человека, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале. Захарова напомнила о заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что решение о санкциях в отношении Москвы было консолидировано по итогам его визита в Россию, передает ТАСС. «Это вообще за гранью какой-либо логики. Как только пропадает логика, соответственно, мы имеем дело с заранее разыгранной абсурдной историей, со сценарием информационной кампании. Но это все является унижением в первую очередь ЕС – объединения стран с древнейшей историей, с богатой культурой с экономическими достижениями, с достижениями в сфере прав человека – с теми самыми правами человека, которым всегда ЕС уделял истинное, настоящее внимание, не превращая это в цирк, что сейчас его заставляют делать», – заявила Захарова. Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в течение недели Брюссель введет новые санкции против России в связи с арестом Навального. Министры иностранных дел ЕС уже согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции. Напомним, Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. Вышестоящая инстанция жалобу адвокатов подсудимого отклонила. Также суд признал Навального виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и приговорил его к штрафу в размере 850 тыс. рублей. В российском МИД рекомендовали странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами. А глава Минюста Константин Чуйченко указал, что требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) освободить осужденного Навального является необоснованным и неправомерным, а также расценивается как «грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства».



Ранее в итальянском издании «Геополитические новости» вышла статья «Дело Навального: Россия обвиняет ЕСПЧ во вмешательстве в национальную судебную систему». В ней журналист Гвидо Келлер отмечает, что просьба ЕСПЧ является «сигналом, интерпретируемым Москвой как политика двойных стандартов, которую Запад часто применяет не только в отношении России, но и в отношении тех стран, которые воспринимаются как «враги» или «угроза». Журналист также указывает на противоречие требований ЕСПЧ Конституции России, которая предусматривает невыполнение положений международных соглашений, если они противоречат национальному законодательству. «То, что было сделано Страсбургским судом, признается Москвой как явное вмешательство в ее внутреннюю политику и в ее национальную судебную систему, и даже если Страсбург претендует на право и полную автономию, он вмешивается и подрывает и так сложные российско-европейские отношения», - делает вывод Келлер. В США рассказали, как учения НАТО чуть не привели к ядерной войне с СССР 24 февраля 2021, 14:44

Фото: Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Советский Союз из-за масштабных учений Североатлантического альянса Able Archer в 1983 году готовился к ядерной войне с США, пишет The Drive со ссылкой на рассекреченные материалы Госдепартамента США. Документ включает в себя множество подробностей возникшей в 1983 году нестабильной ситуации, а также почти полностью неотредактированный текст высокопоставленного чиновника американской разведки генерал-лейтенанта Леонарда Перрутса. Согласно этим данным, 2 ноября 1983 года находящаяся в ГДР 16-я воздушная Краснознаменная армия перевела самолеты в повышенную боеготовность. Оснащенные ядерным оружием самолеты должны были уничтожать цели противника на первой линии, передает РИА «Новости». Эксперты объяснили подготовку СССР к войне серьезным недопониманием, возникшим из-за учений НАТО Able Archer. Их целью была «проверка способности сил альянса в Европе и за ее пределами вести ядерные войны в реалистичной манере». Согласно отчету Президентского консультативного совета по внешней разведке (PFIAB), реакция СССР и ОВД на учения Able Archer была беспрецедентной. «В 1983 году мы могли непреднамеренно поставить наши отношения с Советским Союзом на волосок от ядерной войны», – заключили в PFIAB. Ранее автор портала Overt Defence, опираясь на данные американского Военно-морского аналитического центра, раскрыл сценарий превентивного удара Североатлантического альянса по Калининградской области, который включает уничтожение ракетных комплексов «Искандер» и систем С-400, блокаду Балтийска и ликвидацию войск. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему планы США по «разгрому» ПВО Калининграда лишены смысла. Постпред России при ЕС пообещал асимметричные санкции Европе 24 февраля 2021, 21:45

Фото: Zhang Cheng/Xinhua/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Россия ответит на новые санкции Евросоюза, не исключено, что асимметрично, но речь о разрыве отношений по инициативе РФ не идет, заявил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов. «В случае дальнейших деструктивных действий Евросоюза Российская Федерация не будет сидеть сложа руки, а найдет соответствующие способы и методы воздействия на ситуацию. Можно это называть асимметричным ответом, можно как-то иначе, но, безусловно, без последствий такие действия не останутся », – приводит РИА «Новости» слова Чижова телеканалу «Россия 24». По словам дипломата, Россия не собирается по своей инициативе разрывать отношения с Евросоюзом. «Все, что в наших отношениях с ЕС на сегодняшний день, увы, заморожено, все это результат действий наших доблестных партнеров из Евросоюза и тех, кто их поддерживает с разных сторон. Поэтому речь никогда не шла о том, что РФ по своей инициативе разорвет отношения с Евросоюзом», – передает ТАСС. Ранее президент Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России. Напомним, представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, которые анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Министры иностранных дел Евросоюза уже согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом блогера Алексея Навального. Во Франции рассказали о российском оружии «на грани научной фантастики» 25 февраля 2021, 14:35 Текст: Алина Назарова

Европейское руководство Европы затерялось между незнанием недавних событий и застарелыми стереотипами, оно не осознает, что российское вооружение гораздо мощнее, чем кажется, пишет Ксавье Рофе во французском издании Atlantico. Автор привел в пример Россию и ее военный потенциал: по его словам, ленивая европейская общественность «сонно покоится на удобном представлении о ржавых российских танках и ядерных ракетах в полуразвалившихся ангарах». Однако, как подчеркнул Рофе, эксперты на протяжении десяти лет видят иную картину, поэтому он предложил рассмотреть российский арсенал, который, по его словам, более высокотехнологичный, чем кажется на первый взгляд. Автор напомнил об организованной Польшей в конце прошлого года симуляции боевых действий, которая шокировала Варшаву. «На первой неделе войны с Россией «польская армия прекратила бы существование», потеряв от 60% до 80% личного состава и техники», – пишет Рофе, передает РИА «Новости». Эксперты объяснили это тем, что Москва за последние десятилетия разработала высокотехнологичный арсенал «на грани научной фантастики». При этом специалисты утверждают, что аналогов этому вооружения у Германии, Франции и Великобритании нет. Также автор привел в пример ситуацию, возникшую в Черном море в апреле 2014 года: бомбардировщик Су-24 с комплексом «Хибины» пролетел над эсминцем «Дональдом Куком» – в итоге «электронный мозг» корабля умер. Похожая ситуация произошла с двумя французскими фрегатами в 2018 году. Прибытие российских сил в Сирию, как пишет Рофе, изменило всю расстановку сил. Так, средства радиоэлектронной борьбы «Красуха-4» создали для средств НАТО непроницаемый пузырь, а радары, связь со спутниками-шпионами, сотовая связь, Wi-Fi перестали работать. «В условиях перенасыщения электронными контрмерами и фальшивой информацией противник должен попытаться поставить помехи для работы хорошо зашифрованных и многочисленных российских систем», – отметил автор. По его словам, такие «невидимые щиты», как «Москва-4», «Ртуть-БМ», «Инфауна», не дают увидеть, как взлетают и приземляются самолеты. Боевые сухопутные роботы типа «Уран-9» автор назвал «жемчужиной российского арсенала»: они созданы для разведки, а также огневой поддержки и ликвидации целей. Кроме того, роботы могут нести ракеты, пулемет, пушку и огнемет. Управлять «Ураном-9» можно удаленно. Кроме того, Рофе напомнил о существовании роботизированных комплексов «Платформа М» и «Арго», боевого робота «Нерехта», а также подводного робота «Гном». Ранее китайские СМИ сообщили, что российские военные комплексы «Сармат», «Авангард» и «Ярс» обладают выдающимися боевыми свойствами, они чрезвычайно опасны для потенциального противника. В ноябре президент Владимир Путин заявил, что, учитывая современные военно-политические риски, Россия будет заниматься модернизацией ядерных сил. ЧФ взял под наблюдение тральщики ВМС Испании и Греции в Черном море 25 февраля 2021, 15:55

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Силы и средства Черноморского флота следят за тральщиками ВМС Испании и Греции, зашедшими в четверг в Черное море, сообщили в Национальном центре управления обороной России. «Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями тральщиков – искателей мин «Тахо» ВМС Испании и «Эуропи» ВМС Греции, зашедших в акваторию Черного моря 25 февраля», – сказали в центре, передает ТАСС. В середине февраля Североатлантический альянс заявил о намерении усилить свое присутствие в Черном море – и в это в добавление к регулярному присутствию американских эсминцев у берегов Крыма. Военные корабли стран НАТО подходят вплотную к российским границам чуть ли не каждый месяц. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему они себе позволяют такое и что ВМФ России мог бы этому противопоставить. В США обеспокоились возможностью закупки Египтом Су-35 у России 23 февраля 2021, 21:35 Текст: Алексей Дегтярев

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонной беседы с главой МИД Египта Самехом Шукри выразил обеспокоенность возможной покупкой Каиром российских Су-35. «Госсекретарь выразил обеспокоенность по поводу прав человека, которые, как он подчеркнул, будут иметь ключевое значение в двусторонних отношениях между США и Египтом, и потенциальной закупки Египтом истребителей Су-35 у России», – цитирует заявление главы пресс-службы госдепа Неда Прайса ТАСС. В октябре 2019 года стало известно, что Египет предпочел российские танки Т-90МС, которые отлично зарекомендовали себя в Сирии и Ираке, американским Abrams для замены советских Т-55 и Т-62. Президент ФРГ предостерег от разрыва связей с Россией 25 февраля 2021, 20:41 Текст: Елизавета Булкина

Обрывать связи с Россией нельзя, несмотря на сложный период в отношениях, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время виртуальной ежегодной конференции Восточного комитета германской экономики. «В эту сложную фазу наших отношений мы должны следить за тем, чтобы не оборвались все связи», – передает его слова ТАСС. Штайнмайер отметил, что за последние 20 лет между Западом и Востоком было разрушено много мостов. «Это тревожная ситуация, особенно в кризисное время, и это я открыто говорю в адрес Москвы. Мы живем в период сложных отношений, но есть прошлое до и будущее после него. (…) Мы, обе стороны, несем ответственность за будущее мирной Европы», – добавил президент Германии. При этом, заявил он, ЕС и Германия не могут закрывать глаза на то, что в России якобы ограничивается пространство для развития гражданского общества. «Мы и впредь будем оценивать действия России в точки зрения соблюдения этих обязательств», – сказал Штайнмайер. Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в течение недели Брюссель введет новые санкции против России в связи с арестом Навального. Министры иностранных дел ЕС уже согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции. Представитель МИД России Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС. Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Россия ответит на новые санкции Евросоюза, не исключено, что асимметрично, но речь о разрыве отношений по инициативе России не идет. В Пентагоне сочли Россию угрозой для США и союзников в Европе 25 февраля 2021, 04:57 Текст: Наталья Ануфриева

Россия, несмотря на введенные против нее санкции, остается угрозой существования для США и их европейских союзников, считает глава Европейского командования ВС США генерал Тод Уолтерс. Уолтерс заявил на форуме ассоциации ВВС, что «мы живем во время конкуренции великих держав», и сейчас победа «гарантирует, что конкуренция великих держав не перерастет в глобальную войну», передает ТАСС. «Несмотря на сохраняющиеся экономические санкции, Россия проводит дестабилизирующие и злонамеренные действия в мире, при этом многие действия происходят рядом с Европой», – указал он Уолтерс также перечислил набор стандартных обвинений в отношении российской стороны: в частности, Москва, по его мнению, пытается «разделить и ослабить партнеров и союзников США». «Россия остается постоянной угрозой существования для США и наших европейских союзников», – приводит его высказывания пресс-служба Пентагона. Вместе с тем генерал считает, что Россия и Китай «продолжают милитаризацию Арктики» и пытаются создать экономический плацдарм для регионального влияния. Напомним, Россия неоднократно отмечала конфронтационность идеи США о соперничестве великих держав и призывала отказаться от подобной концепции. Ранее начальник штаба сухопутных войск США генерал Джеймс Макконвилл заявил о соперничестве с Россией в Европе и Арктике. Начались серийные поставки в армию комплексов противотанковой обороны «Завет» 25 февраля 2021, 10:26 Текст: Дмитрий Зубарев

Холдинг «Росэлектроника» (входит в Ростех) начал серийные поставки в Вооруженные силы комплексов управления противотанковой обороной «Завет», повышающих эффективность борьбы с бронетехникой противника, сообщила пресс-служба корпорации. «Росэлектроника» начала серийные поставки комплексов автоматизированного управления противотанковыми формированиями «Завет», которые обеспечивают целеуказание противотанковым соединениям и позволяют организовать отражение атаки бронетехники противника. Автоматизированные системы управления повышают эффективность различных видов вооружения в 1,5-2 раза», – передает РИА «Новости» сообщение Ростеха. Командно-наблюдательная машина из состава комплекса «Завет» представлена на стенде «Росэлектроники» в рамках проходящей в Абу-Даби международной оружейной выставки IDEX-2021. С помощью разведывательной оптико-электронной системы и выносной РЛС она способна обнаруживать цели на дистанции до 7 километров и распознавать на расстоянии до 5 км. После определения координат противника и обработки данных «Завет» автоматически распределяет бронетанковые цели между средствами поражения. «Завет» принимает и передает сообщения подчиненным и вышестоящим пунктам управления с помощью радиосвязи и по проводным каналам. «Возможности изделия позволяют производить обмен информацией на расстоянии до 100 км. Обмен информацией идёт в режиме времени, близком к реальному», – говорится в релизе. В корпорации добавили, что в случае выхода из строя пунктов управления «Завет» передаёт их функции подчиненным или вышестоящим инстанциям, за счет чего обеспечивается непрерывность управления и боевая устойчивость противотанковой обороны Напомним, ранее в четверг источник в ОПК сообщил, что система управления огнем танка Т-14 «Армата» впервые в истории танкостроения оказалась способна без участия экипажа находить, распознавать и брать на сопровождение цели на поле боя, при этом решение о поражении по-прежнему принимает человек. Венесуэла объявила персоной нон грата посла ЕС 24 февраля 2021, 19:46 Текст: Алексей Дегтярев

Венесуэльское правительство объявило персоной нон грата посла Евросоюза в стране Исабель Брильанте Педросу после введенных ЕС санкций в отношении Каракаса, заявил глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса. «По решению президента [Венесуэлы] Николаса Мадуро мы вручили Исабель Брильанте Педросе ноту, в которой она объявлена персоной нон грата», – цитирует ТАСС Арреаса. Министр пояснил, что у посла есть 72 часа для того, чтобы покинуть страну. Ранее ЕС расширил список санкций по Венесуэле, он включил в него высокопоставленных военных, членов Национального избирательного совета и депутатов нового состава парламента. Венесуэльских политиков добавили в перечень «за их роль в действиях и решениях, подрывающих демократию и верховенство закона в стране, а также за серьезные нарушения прав человека». В июне 2020 года посла ЕС уже объявляли персоной нон грата после решения Евросоюза усилить санкции в отношении Венесуэлы, но после стороны опубликовали совместное заявление, в котором признали решение недействительным. Высылка была отменена. В конце 2020 года Соединенные Штаты расширили санкции против Венесуэлы. До этого США и ЕС отказались признавать итоги парламентских выборов в Венесуэле. В МИД России подчеркнули, что выборы в Национальную ассамблею (парламент) Венесуэлы соответствовали стандартам прозрачности и демократии. Модуль «Барнаул-Т» для сетецентрических войн впервые показали за рубежом 24 февраля 2021, 07:52 Текст: Дмитрий Зубарев

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» впервые представил на выставке IDEX 2021 экспортный вариант модуля «Барнаул-Т» из состава единой системы управления войсками в тактическом звене, сообщили в пресс-службе холдинга. «Модуль обеспечивает современными средствами автоматизации, связи и обмена данными батарейный командирский пункт тактических воинских формирований противовоздушной обороны. Оборудование позволяет повысить эффективность управления силами и оружием ПВО, координацию их действий, повышает мобильность и живучесть техники в боевой обстановке», – передает ТАСС сообщение «Росэлектроники». Как уточнили в пресс-службе, ранее модуль разведки и управления выполнялся на гусеничном шасси. Планируется, что использование колесной базы повысит экспортный потенциал изделия, так как подразделения, с которыми обычно взаимодействует модуль, в армиях потенциальных инозаказчиков не используют гусеничную технику. Модуль разведки и управления на колесном шасси из состава единой системы управления войсками в тактическом звене «Барнаул-Т» разработан и производится НПП «Рубин» (входит в концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника»). Единая система управления тактического звена (ЕСУ ТЗ) разрабатывается для реализации концепции сетецентрической войны. ЕСУ ТЗ существенно повышает эффективность применения вооружений за счет обеспечения возможности решения огневых задач в режиме реального времени и организации взаимодействия при маневре огнем и подразделениями. Напомним, в субботу Росэлектроника анонсировала показ за рубежом системы автоматизации управления боем для ПВО.