Турция решительно осудила попытку госпереворота в Армении

Анкара расценивает события в Армении как попытку переворота и решительно осуждает ее, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Где бы в мире не происходил переворот, мы это осуждаем. Так же мы решительно осуждаем эту попытку (в Армении). Можно критиковать, требовать отставки правительства – это нормально. Не только свержение правительства с помощью армии, а даже призыв с ее стороны – это неприемлемо», – сказал Чавушоглу, передает РИА «Новости».

Министр подчеркнул, что стабильность в Армении важна для перемирия в Нагорном Карабахе

В среду премьер-министр Армении неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. По его словам, «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%».

Позже президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».

В четверг Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в свою очередь сообщил, что после требований о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Пашинян также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».