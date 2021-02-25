В Роспотребнадзоре усомнились в подъеме заболеваемости коронавирусом весной

Подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией весной в России не ожидается, однако сезонные колебания числа заразившихся возможны, считает заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Горелов заявил, что «говорить о третьей волне коронавируса неправильно, так как под волной в эпидемиологии понимается снижение уровня заболеваемости до нулевых значений и затем новый подъем», нулевую отметку в России пока не перешли, и «правильнее говорить о подъеме и снижении заболеваемости коронавирусом», передает РИА «Новости».

«В данный момент как раз наблюдается фаза снижения, и весеннего подъема мы не ожидаем, хотя сезонных колебаний суточной заболеваемости не исключаем», – сказал он.

Эксперт пояснил, что эпидемическая ситуация будет зависеть от соблюдения россиянами правил профилактики – ношения масок, соблюдения социальной дистанции, вакцинации.

Он также подчеркнул, что Россия не приблизится к нулевым показателям заболеваемости, пока не будет сформирована иммунная прослойка минимум в 60% населения.

Вместе с тем, по его словам, гриппа в этом сезоне практически нет, чему поспособствовала успешная кампании по вакцинации: «В этом году от гриппа привилось беспрецедентное количество – 84 млн человек. Люди боялись заболеть сразу двумя инфекциями и проявили сознательность, повлияв таким образом на эпидситуацию. Надеемся, что так же ответственно люди подойдут и к вакцинации от коронавируса».

Ранее вирусолог Михаил Щелканов заявил, что третьей волны коронавируса в России удастся избежать, если заданный темп прививочной кампании от COVID-19 в стране сохранится, а уровень вакцинации населения от гриппа составит 60%.