Последнюю статую диктатора Франко демонтировали в Испании 45 лет спустя после его смерти

В России оценили выход 18 европейских компаний из «Северного потока – 2»

«Пока все идет нормально, и чей-то отказ от участия в реализации газопровода не является для России проблемой», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя сообщения о выходе как минимум 18 европейских компаний из проекта «Северный поток – 2».

«Сейчас Газпром решает проблемы по мере их поступления: сначала необходимо закончить строительство газопровода, затем ввести его в эксплуатацию. Скорее всего, на стадии строительства никаких проблем не возникнет – «Северный поток – 2» строится российскими компаниями. При этом судно-трубоукладчик «Фортуна», которое уже давно попало в черный список, продолжает работать без перебоев», – рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Однако, считает собеседник, проблемы могут начаться на стадии получения разрешений на ввод газопровода в эксплуатацию. «Среди этих 18 европейских компаний могли быть те, которые выдавали необходимые документы для ввода проекта в эксплуатацию. Но пока мы до конца не знаем, действительно ли это так: возможно, что выход этих компаний из проекта является следствием предыдущих санкций, и их давно заменили другими», – предположил Юшков.

«Пока что все идет нормально, и чей-то отказ от участия в реализации «Северного потока – 2» не является помехой. Нужно дождаться, когда Газпром начнет собирать бумаги для разрешения на ввод в эксплуатацию, и тогда станет ясно, возникают ли проблемы, задержки и какие есть альтернативы», – заключил эксперт.

Ранее из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из проекта «Северный поток – 2». Об этом сообщили немецкие СМИ со ссылкой на доклад Госдепартамента Конгрессу США.

Напомним, Госдепартамент США упомянул в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа.

До этого появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.

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