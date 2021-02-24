В ЯНАО спасли пролежавшую два дня под завалами сгоревшего дома собаку

В Лабытнанги спасатели нашли в доме, сгоревшем и разрушившемся два дня назад, живую собаку, ее извлекли из-под завалов, сообщили в региональном управлении МЧС.

Возгорание произошло в субботу в многоквартирном двухэтажном деревянном доме на 16 квартир, через два часа пожар локализовали, но на полную ликвидацию ушло 12 часов, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Из здания эвакуировали пятерых человек, двое из них были госпитализированы. Через двое суток пожарные получили сообщение от жительницы дома о том, что под завалами находится живая собака.

«Хозяйка указала предполагаемое местонахождение собаки, которая была успешно найдена и извлечена из-под завалов. Бедное животное, находясь в заточении столько времени, еще и пережило крепкий мороз, который в последние дни ощутили все ямальцы», – отметили в МЧС.

Заледеневший ошейник на питомце разрезали гидравлическими ножницами, животное передали хозяйке.

Всего в доме жили 34 человека или 17 семей. Четверо из них разместились в гостинице, остальные – у родственников. В резервном фонде муниципалитета подготовили средства для покупки необходимого и помощи погорельцам с восстановлением документов. Также им предложат временное жилье.

В декабре 2020 года в поселке Синдор в Коми маленький пес спас десятилетнего мальчика от нападения волка. Терьер накинулся на хищника в тот момент, когда тот собирался напасть на ребенка.