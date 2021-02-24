Первый медицинский автопоезд начал работу в Хабаровском крае

Бригада врачей в составе медицинского автопоезда «Здоровье» отправились из Хабаровска для помощи жителям отдаленных поселений региона, первый пункт назначения – район имени Лазо.

В автоколонне из пяти машин отправились терапевт, педиатр, а также несколько узких специалистов. Каждый специализированный КамАЗ оснащен флюорографом, электрокардиографом, маммографом, аппаратом УЗИ, стоматологическими креслами и лабораторией, пишет «Московский комсомолец».

Врачебная бригада сформирована из специалистов больницы района имени Лазо и краевого диагностического центра «Вивея». Все медработники отбирались на добровольных началах. Как рассказала Татьяна Прохорова, медицинская сестра районной больницы поселка Переяславка, основная нагрузка будет идти на терапевта. Также у населения востребованы специалисты УЗИ, окулисты, кардиологи и гинекологи. Помимо осмотров планируется также вакцинация населения от коронавируса.

Проводить специалистов пришли врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов, а также министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко. Они осмотрели каждый комплекс, отметив, что автомобильный поезд – первый в практике региональной медицины. С запуском проекта качество медицинской помощи в районах должно вырасти, приблизившись к общекраевому.

Бойченко подчеркнул, что планируется ежедневно проводить порядка 300 исследований и осмотров врачами-специалистами. В течение месяца консультации получат жители 19 населенных пунктов в каждом из которых живут от девяти до 1654 человек. «В течение месяца автопоезд «Здоровье» будет работать в районе имени Лазо. За это время мы с администрациями муниципалитетов согласуем график дальнейших перемещений до конца года. В планах – тиражировать этот опыт, чтобы запустить в перспективе и второй, и третий такой автопоезд», – отметил Бойченко.

Кроме перемен в сфере здравоохранения в Хабаровском края проходит реформа в сфере сельского хозяйства. С момента назначения Михаила Дегтярева исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края были принят ряд принципиальных решений, касающихся сельского хозяйства и обеспечения продуктовой безопасности региона.

Так, для поддержки фермеров и сельхозпредприятий региона увеличена ставка субсидии на поддержку собственного производства молока с 6,5 до 12 рублей. Также была оптимизирована процедура бюрократических формальностей для получения выплаты. Как следствие, количество сельскохозяйственных товаропроизводителей края, обратившихся за данной субсидией, значительно увеличилось, пишет АмурПРЕСС.

Кроме того, в регионе возрождена государственная поддержка тепличного овощеводства. В декабре 2020 года между тремя сельскохозяйственными товаропроизводителями края распределено 17,5 млн рублей средств на покупку технологического оборудования. В крае возобновлена племенная работа. Создано АНО «Хабаровскплемсервис», которое возглавило это направление.

Также укрепляется материально-техническая база села. 14 сельхозпредприятий субсидированы в размере 51,1 млн рублей на приобретение 34 единиц новой сельскохозяйственной техники. На базе АНО «КСФ» создана машинно-тракторная станция, оснащенная новыми специализированными сельскохозяйственными машинами, для восстановления и вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых краевых земель.

Одновременно по распоряжению Дегтярева на 60% увеличена компенсация из бюджета сельскохозяйственным предприятиям и гражданам за ущерб, причиненный африканской чумой свиней, с эпидемией которой регион столкнулся в августе 2020 года. Также разработан нормативно правовой акт, позволяющий краевым хлебопекам получать субсидии из федерального бюджета. За каждую тонну выпускаемой продукции они получат по 2 тыс. рублей, что должно сдержать рост цен на хлеб для населения.

«Все это говорит о том, что Михаил Дегтярев держит руку на пульсе важнейшей для жизни края сельскохозяйственной отрасли. Он видит, что происходит сейчас и при случае оперативно вмешивается в ситуацию, переводя управление на «ручной режим». А главное – его команда выработала стратегию развития агропромышленного комплекса края, которое начала последовательно осуществлять», отмечает издание.