Россия предложила США заявить о недопустимости ядерной войны

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном предложил, чтобы Москва и Вашингтон заявили о недопустимости ядерной войны. Об этом сам Лавров сообщил на конференции по разоружению в Женеве.

«Последовательно выступаем за переподтверждение Россией и США, другими участниками ядерной «пятерки» основополагающей формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Повторил это наше предложение государственному секретарю США Энтони Блинкену в телефонном разговоре 4 февраля», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

Министр отметил, что вопросом первоочередной важности остается обеспечение сдержанности в ракетной сфере в условиях прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности. «Наше предложение остается в силе: не будем развертывать такие ракеты наземного базирования в тех регионах, где не будут размещаться аналогичные средства американского производства. Призываем страны НАТО к аналогичным встречным шагам. Наши конкретные предложения о взаимных мерах верификации хорошо известны», – добавил он.

Ранее МИД заподозрил Запад в планировании ограниченных ядерных войн. Как отметили в ведомстве, именно поэтому было бы так важно на двусторонней основе с США, а также в более широком формате, в частности в формате «ядерной пятерки» государств, подтвердить формулу Горбачева – Рейгана о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

Кроме того, Россия призывает администрацию президента США Джо Байдена активизировать усилия по вопросу иранской ядерной сделки. «В контексте обзора ДНЯО также требуют конструктивного подхода вопросы создания зоны, свободной от ядерного и других видов оружия массового уничтожения и средств его доставки, на Ближнем Востоке так же, как и ситуация вокруг иранской ядерной программы. Призываем всех, в первую очередь новую администрацию США, активизировать усилия на этих важных для мирового сообщества направлениях», – заявил министр.

Ранее Соединенные Штаты оповестили ООН, что отзывают прошение администрации экс-президента Дональда Трампа о возобновлении санкций против Ирана.

5 января, официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди сообщил, что уровень обогащения урана на иранском ядерном объекте в Фордо достиг 20% (оружейный уровень). После этого Великобритания, Германия и Франция призвали Иран прекратить обогащение урана как нарушение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).