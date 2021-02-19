США отозвали заявление Трампа о восстановлении санкций против Ирана

Соединенные Штаты оповестили ООН, что отзывают прошение администрации экс-президента Дональда Трампа о возобновлении санкций против Ирана.

Письмо с данной информацией передал в Совет Безопасности ООН исполняющий обязанности посла США в организации Ричард Миллс. Он пишет, что от лица правительства США уведомляет СБ о том, что Вашингтон отзывает направленные ранее письма, передает РИА «Новости».

«Видение США заключается в том, что меры, указанные в параграфах 7, 8, а также с 16 по 20 резолюции 2231, остаются в силе», – говорится в письме.

В параграфе 7 резолюции 2231, которая регламентировала создание СВПД, говорится как раз об отмене действия резолюций, вводивших ряд санкций против Ирана.

Кроме того, высокопоставленный американский чиновник отметил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность «дипломатического пути» для восстановления ядерной сделки с Ираном и будут готовы к переговорам, если Евросоюз направит им соответствующее приглашение.

«Мы [США] готовы появиться, если такая встреча состоится», – отметил источник.

В свою очередь официальный представитель госдепартамента Нед Прайс добавил, что США готовы к организованной ЕС встрече с участием «шестерки» международных посредников и Ирана.

«США примут приглашение от высокого представителя Евросоюза принять участие во встрече «шестерки» и Ирана, чтобы обсудить дипломатический путь по иранской ядерной программе», – заявил Прайс.

Ранее США отказались от контактов с Ираном до выполнения пунктов СВПД. Президент США Джозеф Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты не снимут с Ирана санкции до прекращения обогащения урана. В ответ Иран отказал США в праве выдвигать Тегерану условия по ядерной сделке. Москва призвала Тегеран не предпринимать шаги, затрудняющие выполнение ядерной сделки. При этом в российском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что возвращение США к выполнению своих обязательств по СВПД не должно становиться предметом торга или поводом для пересмотра сделки, равно как и навязывания Ирану или остальным участникам договоренностей дополнительных условий.

Напомним, 5 января, официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди сообщил, что уровень обогащения урана на иранском ядерном объекте в Фордо достиг 20% (оружейный уровень).

После этого Великобритания, Германия и Франция призвали Иран прекратить обогащение урана как нарушение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что решение Ирана обогащать уран до 20% является отступлением Тегерана от обязательств, прописанных в СВПД, однако это следствие грубых нарушений обязательств сделки со стороны США. До этого США вышли из ядерной сделки с Ираном, в ответ Тегеран отказался от ряда своих обязательств по СВПД.