США отказались от контактов с Ираном до выполнения пунктов СВПД

Новая американская администрация не пойдет на контакт с властями Ирана, пока Тегеран не предпримет шаги по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Что касается нашей стратегии по СВПД и сдерживания ядерной программы Ирана, то в первую очередь мы собираемся вести тесные консультации с нашими союзниками и партнерами – это то, что мы делаем. Мы также консультируемся с членами Конгресса. Мы не вели никаких консультаций с Ираном. И я не ожидаю, что мы их проведем до того, как будут предприняты эти первоначальные шаги», – приводит слова дипломата ТАСС.

«Мы очень четко изложили свою позицию <...>: если Иран вернется к всестороннему соблюдению своих обязательств по СВПД, США сделают то же самое, и тогда мы будем использовать это в качестве платформы для заключения более продолжительного и прочного соглашения, которое также касается других областей, вызывающих обеспокоенность. Конечно, мы еще далеки от этого. Иран дистанцировался от соблюдения требований по ряду направлений», – добавил дипломат. «В этом процессе предстоит сделать много шагов, <...> прежде чем мы дойдем до этапа, когда будем напрямую контактировать с Ираном и будем готовы принять различного рода [его] предложения», – сказал представитель американского внешнеполитического ведомства

«Мы готовы пойти по пути дипломатии, если Иран возобновит всестороннее соблюдение [СВПД]», – уточнил Прайс. По его версии, «Иран находится на пути к созданию ядерного оружия, и это еще один признак того, что это вызов, который не терпит отлагательств».

В понедельник глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф допустил возможность создания спецмеханизма по координации усилий для возврата к полному выполнению условий ядерной сделки. Он также выразил мнение, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель мог бы выступить в качестве координирующей фигуры между США и Ираном в достижении консенсуса по этому вопросу. Кроме того, Зариф заметил, что Иран может сократить, но не станет блокировать доступ наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на свои ядерные объекты.

Ранее Москва призвала Тегеран не предпринимать шаг, затрудняющие выполнение ядерной сделки. При этом в российском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что возвращение США к выполнению своих обязательств по СВПД не должно становиться предметом торга или поводом для пересмотра сделки, равно как и навязывания Ирану или остальным участникам договоренностей дополнительных условий.

В прошлую пятницу советник 46-го президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан назвал ядерную программу Ирана одним из самых приоритетных направлений в работе новой американской администрации.

В прошлый вторник глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран готов вернуться к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе при условии снятия всех американских санкций и прекращения вмешательства Вашингтона в экономическое сотрудничество республики с другими странами.

В день инаугурации 46-го президента США Блинкен заявил, что Байден намерен добиваться заключения долгосрочной сделки с Ираном по ядерной программе на основе Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), а также решения ракетной проблемы Тегерана. Президент Ирана Хасан Роухани призвал новую администрацию США избавится от «всех черных пятен прежних четырех лет» и вернуться к выполнению ядерной сделки, пообещав, что Тегеран в ответ будет «действовать в соответствии со всеми своими обязательствами».

Напомним, 5 января официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди сообщил, что уровень обогащения урана на иранском ядерном объекте в Фордо достиг 20% (оружейный уровень). После этого Великобритания, Германия и Франция призвали Иран незамедлительно прекратить обогащение урана как нарушение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что решение Ирана обогащать уран до 20% является отступлением Тегерана от обязательств, прописанных в СВПД, однако это следствие грубых нарушений обязательств сделки со стороны США. Ранее США вышли из ядерной сделки с Ираном, в ответ Тегеран отказался от ряда своих обязательств по СВПД.