США отказались от контактов с Ираном до выполнения пунктов СВПД

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3 февраля, среда | Последнее обновление — 00:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: США задумались о возвращении в Договор по открытому небу
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Консервативная позиция – это позиция «по умолчанию», продиктованная обыкновенным здравым смыслом. Вы просто можете сказать «нет» и даже не объяснять, почему. Да потому что вы находитесь в здравом рассудке, вот почему.
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2 февраля 1943 года завершилась сталинградская эпопея – капитулировали последние части некогда грозной 6-й армии Паулюса, попавшей в окружение на берегу Волги. В плен сдалось около 80 тысяч человек, среди этого числа в итоге не выжило и одной десятой.
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В Казани прошел XXIII республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан – 2021», в котором победила 18-летняя студентка КФУ Дина Юнусова. Она обошла 29 соперниц и получила право участвовать в финале конкурса «Мисс Россия»
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28 января стало известно о смерти Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. Он известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и многим другим выдающимся фильмам. Лановой был соучредителем патриотического движения «Бессмертный полк России»
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В поселке Богучаны в Красноярском крае вертолет Ми-8АМТ при неудачной посадке зацепил несколько зданий на территории аэропорта и другой вертолет. На борту находились три члена экипажа и 22 вахтовика, пострадавших нет. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности
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17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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США отказались от контактов с Ираном до выполнения пунктов СВПД
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Новая американская администрация не пойдет на контакт с властями Ирана, пока Тегеран не предпримет шаги по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
«Что касается нашей стратегии по СВПД и сдерживания ядерной программы Ирана, то в первую очередь мы собираемся вести тесные консультации с нашими союзниками и партнерами – это то, что мы делаем. Мы также консультируемся с членами Конгресса. Мы не вели никаких консультаций с Ираном. И я не ожидаю, что мы их проведем до того, как будут предприняты эти первоначальные шаги», – приводит слова дипломата ТАСС.
«Мы очень четко изложили свою позицию <...>: если Иран вернется к всестороннему соблюдению своих обязательств по СВПД, США сделают то же самое, и тогда мы будем использовать это в качестве платформы для заключения более продолжительного и прочного соглашения, которое также касается других областей, вызывающих обеспокоенность. Конечно, мы еще далеки от этого. Иран дистанцировался от соблюдения требований по ряду направлений», – добавил дипломат. «В этом процессе предстоит сделать много шагов, <...> прежде чем мы дойдем до этапа, когда будем напрямую контактировать с Ираном и будем готовы принять различного рода [его] предложения», – сказал представитель американского внешнеполитического ведомства
«Мы готовы пойти по пути дипломатии, если Иран возобновит всестороннее соблюдение [СВПД]», – уточнил Прайс. По его версии, «Иран находится на пути к созданию ядерного оружия, и это еще один признак того, что это вызов, который не терпит отлагательств».
В понедельник глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф допустил возможность создания спецмеханизма по координации усилий для возврата к полному выполнению условий ядерной сделки. Он также выразил мнение, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель мог бы выступить в качестве координирующей фигуры между США и Ираном в достижении консенсуса по этому вопросу. Кроме того, Зариф заметил, что Иран может сократить, но не станет блокировать доступ наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на свои ядерные объекты.
Ранее Москва призвала Тегеран не предпринимать шаг, затрудняющие выполнение ядерной сделки. При этом в российском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что возвращение США к выполнению своих обязательств по СВПД не должно становиться предметом торга или поводом для пересмотра сделки, равно как и навязывания Ирану или остальным участникам договоренностей дополнительных условий.
В прошлую пятницу советник 46-го президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан назвал ядерную программу Ирана одним из самых приоритетных направлений в работе новой американской администрации.
В прошлый вторник глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран готов вернуться к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе при условии снятия всех американских санкций и прекращения вмешательства Вашингтона в экономическое сотрудничество республики с другими странами.
В день инаугурации 46-го президента США Блинкен заявил, что Байден намерен добиваться заключения долгосрочной сделки с Ираном по ядерной программе на основе Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), а также решения ракетной проблемы Тегерана. Президент Ирана Хасан Роухани призвал новую администрацию США избавится от «всех черных пятен прежних четырех лет» и вернуться к выполнению ядерной сделки, пообещав, что Тегеран в ответ будет «действовать в соответствии со всеми своими обязательствами».
Напомним, 5 января официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди сообщил, что уровень обогащения урана на иранском ядерном объекте в Фордо достиг 20% (оружейный уровень). После этого Великобритания, Германия и Франция призвали Иран незамедлительно прекратить обогащение урана как нарушение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что решение Ирана обогащать уран до 20% является отступлением Тегерана от обязательств, прописанных в СВПД, однако это следствие грубых нарушений обязательств сделки со стороны США. Ранее США вышли из ядерной сделки с Ираном, в ответ Тегеран отказался от ряда своих обязательств по СВПД.
В бундестаге ответили на критику «Северного потока – 2» русской пословицей
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«Такие заявления напоминают известную русскую пословицу «в чужом глазу соломину видеть, в своем – бревна не замечать», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат бундестага Вальдемар Гердт, комментируя предложение немецкой оппозиции отказаться от проекта «Северный поток – 2» из-за якобы насилия в отношении протестующих в России.
«К больным людям нужно относиться снисходительно. Таких оппозиционеров больше нельзя называть адекватными – они отказываются от явного преимущества для своей страны, и ради чего? «Зеленые» как никто должны знать, что «Северный поток – 2» гораздо чище экологически, чем тот сжиженный газ, который поступает из США. Получается, собственная идеология противоречит их действиям», – с сожалением констатировал депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.
По мнению собеседника, насилие в отношении российских митингующих, которое немецкие либералы выдвинули в качестве аргумента против строительства газопровода – «причина, высосанная из пальца». «Это напоминает известную пословицу «в чужом глазу соломину видеть, в своем – бревна не замечать». Так что нам в первую очередь надо следить за тем, чтобы самим не скатиться в полную диктатуру», – считает Гердт.
«Понятно, что те, кто делает такие заявления, проплачены. Как иначе объяснить то, что даже их идеологическая позиция идет вразрез с их словами? Их купили, и теперь они отрабатывают те деньги, которые получили», – заключил собеседник.
Ранее немецкая оппозиция призвала отказаться от проекта «Северный поток – 2». В частности, о невозможности продолжать строительство газопровода на фоне насилия в отношении демонстрантов в России заявили представители немецких «зеленых» и либералов, сообщает Deutche Welle. Между тем в МИД Германии заявили о неизменности позиции по «Северному потоку – 2».
При этом немецкая оппозиция не стала упоминать и проводить аналогии с насильственными инцидентами в отношении протестующих в самой Германии и других странах Европы. Например, в ноябре 2020 года берлинская полиция впервые за много лет применила водометы в центре столицы Германии, чтобы не допустить к бундестагу участников акции протеста против поправок к закону об эпидемиологической защите. В результате разгона митинга один из манифестантов получил ранения, а вызвавшие протест поправки в итоге были приняты.
Полиция Нидерландов также применила водометы, дубинки и слезоточивый газ на акциях протеста в Амстердаме и Эйндховене против мер правительства по борьбе с COVID-19. Как сообщило местное издание NL Times, такие меры были использованы в ответ на действия протестующих, которые кидали в полицейских петарды. Несколько десятков человек были задержаны.
«Во Франции, если протест становится агрессивным, полиция не церемонится – применяются и слезоточивый газ, и штурмовые колонны, которые разбивают агрессивную толпу на сегменты. Как только появляется реальная угроза жизни и здоровью правоохранителей, в ход идут самые жесткие методы, – напомнил член Научного совета при Совете безопасности РФ, профессор МГУ Андрей Манойло. – При этом в России ни водометы, ни слезоточивый газ не применяются, а использование индивидуальных дубинок носит единичный характер».
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Кремль пообещал Боррелю жесткий ответ Лаврова по ситуации с Навальным
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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель получит от главы МИД Сергея Лаврова жесткий ответ, если привезет в Москву жесткий месседж по ситуации с Алексеем Навальным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Визит Борреля в Москву ожидается 4-6 февраля. Накануне официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано заявил, одной из целей визита Борреля в Россию является обсуждение ситуации вокруг Навального. Сообщалось, что он намерен в этой связи передать «общее послание стран ЕС, а не свое собственное», передает РИА «Новости».
«Во-первых, это будет визави нашего министра иностранных дел Лаврова. Вы знаете, что министр иностранных дел Лавров ситуацию с обитателем московского СИЗО готов обсуждать (он неоднократно об этом говорил), готов обсуждать открыто и предельно откровенно. Поэтому если некий жесткий месседж везется, то у меня нет сомнений, что наш министр даст не менее жесткий ответ на этот жесткий месседж», – сказал Песков, комментируя предстоящий визит главы европейской дипломатии.
Представитель Кремля подчеркнул, что решение о возможной встрече Борреля с Навальным будут принимать судьи или следователи. «Мы не можем считать такую встречу возможной или невозможной, это не наша прерогатива», – пояснил он.
«Такие решения принимают следователи, судьи – в разных ситуациях по-разному. И только, собственно, от них любые просьбы на этот счет они МИДом будут ретранслированы туда. С другой стороны, они же (Боррель и Навальный), они же не родственники, не знакомые... Опять же, это не нам высказывать такое мнение», – добавил Песков.
Во вторник в Мосгорсуде проходит выездное заседание, где будет рассмотрено представление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене Навальному условного срока на реальный по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше».
ФСИН попросила суд заменить условное наказание Навальному на 3,5 года колонии. Накануне Генпрокуратура поддержала представление столичного управления ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше».
На заседание Мосгорсуда приехало большое количество дипломатов из иностранных государств. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского Навального является вмешательством во внутренние дела страны.
Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. 18 января суд отправил блогера под арест на месяц.
В США назвали условия для отмены санкций против «Северного потока – 2»
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США впервые заявили о готовности начать диалог о снятии санкций с «Северного потока – 2» при выполнении германской стороной ряда условий, сообщили СМИ со ссылкой на источники в американской администрации.
По словам источника газеты Handelsblatt, Германия должна выложить на стол переговоров пакетное решение, в противном случае ей не удастся решить с США проблему «Северного потока – 2», передает РИА «Новости».
В частности, американцы заинтересованы в том, чтобы вопрос реализации газопровода был увязан с механизмом, который позволит не допустить эксплуатацию газопровода в случае сокращения транзитных поставок через Украину.
Также издание отмечает, что канцлер Германии Ангела Меркель обсуждала по телефону с новым президентом США Джо Байденом тему «Северного потока – 2», однако в официальном заявлении кабмина ФРГ по итогам разговора об этом ничего не было сказано. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт лишь сообщил о готовности обоих лидеров сотрудничать в вопросе преодоления международных вызовов.
США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод.
Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. Трубоукладчик «Фортуна» 24 января возобновил укладку газопровода «Северный поток – 2», на данном этапе ведутся работы в водах Дании.
Суд заменил условный срок Навального на реальный
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Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.
«Суд находит представление ФСИН подлежащим удовлетворению», – огласила решение судья Наталья Репникова. Суд отправил Навального в колонию на три с половиной года, передает РИА «Новости».
«Суд полагает необходимым назначить Навальному наказание в виде колонии общего режима», – добавила судья.
С учетом проведенных под домашним арестом 10 месяцев после изменения порядка отбытия наказания за совершенные экономические преступления Навальный должен отбыть оставшийся срок в колонии – 2 года и 8 месяцев.
Во вторник в Мосгорсуде прошло выездное заседание, где было рассмотрено представление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене Навальному условного срока на реальный по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше».
ФСИН попросила суд заменить условное наказание Навальному на 3,5 года колонии. Накануне Генпрокуратура поддержала представление столичного управления ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше».
На заседание Мосгорсуда приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Захарова также заявила, что Россия отреагирует на каждый случай вмешательства во внутренние дела со стороны иностранных дипломатов в Москве в связи с разбирательством по делу блогера.
В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил иностранных дипломатов, приехавших на суд над Навальным, о недопустимости вмешательства во внутренние дела страны и давления на суд.
Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. 18 января суд отправил блогера под арест на месяц.
Захарова объяснила присутствие иностранных дипломатов на суде по делу Навального
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Присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского блогера Алексея Навального является вмешательством во внутренние дела страны, заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.
«В Мосгорсуд, где на выездном заседании Симоновского районного суда будет рассмотрено представление ФСИН о замене Навальному условного наказания на реальное, прибыли около 20 представителей посольств таких западных стран как США, Болгария, Польша, Латвия, Австрия», – написала Захарова в Facebook.
Дипломат подчеркнула, что традиционно представители иностранных посольств поддерживают своих граждан в зарубежных судах. Захарова добавила, что даже если «западники» рассматривают Навального как «своего», он все еще является гражданином России.
По ее словам, «это уже не просто вмешательство во внутренние дела суверенного государства», а «саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России».
Также она предположила, что присутствие иностранных дипломатов на суде может быть связано с переживаниями по поводу «судьбы закачанных миллионов в противоправную деятельность на российской территории».
Ранее сообщалось, что на заседание Мосгорсуда приехало около 20 представителей иностранных посольств, в их числе США, Болгария, Польша, Латвия, Австрия, Швейцария.
Во вторник в Мосгорсуде проходит выездное заседание, где будет рассмотрено представление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене Навальному условного срока на реальный по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше». Накануне Генпрокуратура поддержала представление столичного управления ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше».
Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. 18 января суд отправил блогера под арест на месяц.
Климкина напугала речь Путина на форуме в Давосе
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил о «шантаже» со стороны России из-за речи президента Владимира Путина на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Климкин считает, что выступление российского лидера на Всемирном экономическом форуме в Давосе в формате онлайн осталось без должного внимания. Экс-глава МИД Украины сравнил выступление с Мюнхенской речью, произнесенной Путиным в 2007 году, которая, по словам украинского политика, имела эффект «разорвавшейся бомбы». «Эта (речь в Давосе – прим. ВЗГЛЯД) рассматривается как начало торгов с новой американской администрацией», – написал Климкин на своей странице в соцсети Facebook.
Он обратил внимание на прошедший в конце января в Донецке форум «Русский Донбасс», что, по его мнению, говорит о «готовности» Москвы к «абхазскому сценарию».
«Нашей реакцией на этот шантаж должен быть общий с нашими друзьями ответ – что российский режим получит, если пойдет дальше», – отметил дипломат. Климкин также призывал не допустить никаких переговоров «за спиной» Украины.
Напомним, президент России Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе в формате онлайн заявил, что градус агрессивной внешнеполитической риторики ряда стран возрастает и можно ожидать, что более агрессивным станет характер действий по отношению к странам, не согласным с ролью послушных сателлитов.
Адмирал раскритиковал призывы покончить с заходом кораблей ВМС США в Черное море
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«В невоенное время России нужно решать проблемы с американскими судами исключительно в рамках существующих дипломатических норм», – заявил газете ВЗГЛЯД адмирал Владимир Комоедов, комментируя призыв вице-адмирала Петра Святашова решительно отреагировать на действия американского флота в Черном море.
«Такое предложение возможно реализовать только силовым путем. В конце концов, мы не хозяева Черного моря и не управляем проливами Босфор и Дарданеллы. Мы подчиняемся конвенции Монтре. И как в таком случае можно закрыть проход для американских судов в эти воды?» – задается вопросом бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов.
Собеседник уверен – в невоенное время в Черном море невозможно установить сети или боновые заграждения, заминировать дно или применить радиоэлектронную борьбу. «Такими методами мы только нарушим существующие торговые пути и сложившийся баланс сил. К тому же у нас был случай, когда наш бомбардировщик Су-24 якобы применил комплекс радиоэлектронной борьбы «Хибины», после чего весь экипаж «Дональда Кука» оказался полностью деморализован и бросил управление кораблем. Но, уверен, американцы сейчас уже научились этому противодействовать и встает вопрос: а что дальше?» – считает Комоедов.
По мнению адмирала, сегодня действовать нужно более тонкими методами. «России нужно выносить дипломатические ноты в случае, если США нарушают время пребывания в наших водах или превышают положенное водоизмещение судов, кроме того, непосредственно следить за их кораблями. Также, поскольку между президентами наших стран уже были первые контакты, думаю, все проблемы можно решить в рамках существующих международных норм», – заключил Комоедов.
Ранее вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов призвал
решительно отреагировать на действия американского флота в Черном море.
«Он что, так и будет бесцеремонно ходить? Надо с этим кончать. Надо нам показать не все сразу зубы, но хотя бы некоторые. Ну сколько можно творить все, что захочется? <...> Ребята, ну пора вам, наверное, и получить, сколько можно испытывать русских моряков на прочность?» – сказал Святашов. Он уточнил, что «не надо развязывать войну», но у России есть адекватные способы ответа американцам.
Напомним, 23 января в Черное море зашел эсминец ВМС США «Дональд Кук». Российский бомбардировщик Су-24 пролетел вблизи американского эсминца, видео полета снял экипаж корабля.
Позднее в акваторию прибыл эсминец ВМС США «Портер». В НАТО появление кораблей объяснили ответом на «наращивание военной мощи» России.
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Задержан второй подозреваемый в нападении на полицейского в Петербурге
Второй подозреваемый в насилии в отношении полицейского на несанкционированной акции задержан в Петербурге, сообщила пресс-служба СК города.
«В Санкт-Петербурге задержан второй подозреваемый в применении насилия в отношении представителей власти», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. В пресс-службе напомнили, что ранее по подозрению в нападении был задержан 32-летний уроженец Архангельска.
«В результате проведения дальнейших следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД России задержан второй подозреваемый в совершении указанного преступления – мужчина 1989 года рождения, уроженец Архангельской области», – сказано в сообщении.
Ранее в СК сообщили, что в Петербурге задержан мужчина, напавший на сотрудника ОМОНа во время несанкционированной акции на Пионерской площади. Напомним, в воскресенье на несанкционированной акции в Москве мужчина набросился с ножом на сотрудников Росгвардии.
После несанкционированных акций 23 января следователи возбудили 21 уголовное дело. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Байден начал терять популярность среди американцев
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Рейтинг 46-го президента США Джо Байдена опустился на два процентных пункта (п. п.) по сравнению с первыми днями политика в должности главы новой американской администрации, сообщило издание The Hill.
Исследование, проведенное изданием совместно с Исследовательской службой Харриса с 28 по 29 января, показало, что работу Байдена на посту президента одобряет 61% респондентов. При этом в ходе опроса, проводившегося 21-22 января, положительно о работе главы государства отзывались 63% респондентов, передает ТАСС.
Издание отмечает, что последний опрос также выявил падение на шесть п. п. уровня одобрения деятельности демократа Байдена среди избирателей, поддерживающих Республиканскую партию, – с 30% до 24%. Поддержка среди сторонников демократов осталась на прежнем уровне – 94%. Опрос проводился в онлайн-формате среди 945 зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность составляет около 3,19 п. п.
Напомним, 26 января Госдепартамент США проинформировал о необходимости всем направляющимся в Соединенные Штаты пассажирам, включая американских граждан, с 26 января перед посадкой на самолет предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус. 21 января Байден заявил о провале вакцинации от коронавируса в США. В тот же день он подписал десять исполнительных указов, направленных на активизацию борьбы с пандемией нового коронавируса в США. При этом в администрации Байдена оказались не в курсе, сколько в США имеется готовых к применению доз вакцины от нового коронавируса.
В январе инфекционист и кандидат на пост главы Центра по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски предсказала Штатам 500 тыс. жертв COVID-19 к середине февраля. В середине декабря 2020 года число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.
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Иностранные дипломаты приехали на заседание суда по делу Навального
На заседание Мосгорсуда, где будет решаться вопрос о замене условного срока на реальный блогеру Алексею Навальному по делу «Ив Роше», приехало большое количество дипломатов из иностранных государств.
Видео публикует Telegram-канал «Кремлевская прачка».
К суду прибыли машины зарубежных дипломатических ведомств, на заседании присутствуют около 20 представителей посольств, в их числе США, Болгария, Польша, Латвия, Австрия, Швейцария. Автозак с Навальным также уже прибыл к зданию суда, передает ТАСС.
Возле суда и на прилегающих к нему улицах усилены меры безопасности усилены у Мосгорсуда. Начало заседания назначено на 11.00 мск. Рассмотрение представления ФСИН состоится в том же зале, где рассматривалась апелляционная жалоба на приговор актеру Михаилу Ефремову.
Во вторник в Мосгорсуде пройдет выездное заседание, где будет рассмотрено представление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене Навальному условного срока на реальный по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше».
Ранее Генпрокуратура поддержала представление столичного управления ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше».
Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. 18 января суд отправил блогера под арест на месяц.
ФСИН попросила суд заменить условное наказание Навальному на 3,5 года колонии
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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) просит отменить условный срок блогеру Алексею Навальному по делу «Ив Роше» и исполнить приговор суда в виде трех с половиной лет колонии общего режима, об этом было сказано в ходе выездного заседания Симоновского суда в Мосгорсуде.
«В связи с многократным нарушением правил условного осуждения, прошу суд отменить условное наказание Навальному и исполнить реальное наказание в виде трех лет шести месяцев колонии общего режима», – передает заявление представителя ФСИН ТАСС.
«После вынесения приговора Навальный был уведомлен надлежащим образом об условиях надзора, но более 50 раз нарушал общественный порядок, что является нарушением условий контроля за условно осужденным», – добавил представитель ведомства.
Прокурор подчеркнула, что Навальный не представлял сведения во ФСИН о своем местонахождении с конца сентября 2020 года по середину января 2021 года.
«Хочу обратить внимание суда, что та справка из немецкой клиники Charite о пребывании там, которую осужденный предоставляет сегодня, ранее не предоставлялась. Более того, сведения о местонахождении Навального не предоставлялись ни во ФСИН, ни в прокуратуру», – сказала представитель надзорного ведомства.
Суд также приобщил к делу письмо из клиники Charite о завершении лечения Навального и решение ЕСПЧ по делу «Ив Роше».
Ранее Генпрокуратура поддержала представление столичного управления ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше».
Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. 18 января суд отправил блогера под арест на месяц.
Вице-адмирал призвал покончить с заходом кораблей США в Черное море
Вице-адмирал, бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов призвал решительно отреагировать на действия американского флота в Черном море.
«Он что, так и будет бесцеремонно ходить? Надо с этим кончать. Надо нам показать не все сразу зубы, но хотя бы некоторые. Ну сколько можно творить все, что захочется? <…> Ребята, ну пора вам, наверное, и получить, сколько можно испытывать русских моряков на прочность?» – сказал Святашов NSN.fm.
Он уточнил, что «не надо развязывать войну», но у России есть адекватные способы ответа американцам.
«Пора сказать: имейте совесть. Чего мы боимся? Есть методы, которые должны предотвратить угрозу в наших водах: радиоэлектронная борьба и многое другое», – объяснил Святашов.
Напомним, 23 января в Черное море зашел эсминец ВМС США «Дональд Кук». Позднее в акваторию прибыл эсминец ВМС США «Портер». В НАТО появление кораблей объяснили ответом на «наращивание военной мощи» России.
Россия передала ОБСЕ материалы о насилии полиции в отношении протестующих в Европе
МИД России передал действующему председателю ОБСЕ Анн Линде видеосвидетельства случаев полицейского насилия в отношении мирных протестующих в странах-членах ОБСЕ.
«В ходе встречи с министром иностранных дел Швеции, действующим председателем ОБСЕ А.Линде передали видеоматериалы, на которых зафиксированы многочисленные случаи полицейского насилия в отношении мирных протестующих в странах-членах ОБСЕ. Данные факты упорно игнорируются как официальными лицами, так и ведущими СМИ. При этом нас же и обвиняют в собственных «грехах», – говорится в сообщении министерства в Facebook.
Внешнеполитическое ведомство опубликовало видео с моментами с акций и митингов в разных странах, в том числе в США, Франции, Австрии. В ролике демонстрируются кадры, на которых полицейские избивают граждан и журналистов. В конце видео – кадры с различных несанкционированных акций, прошедших недавно в России. На видео видно, как участники незаконных акций применяют насилие по отношению к российским правоохранителям.
«Для сомневающихся подготовили наглядную демонстрацию, «на контрасте». Как у них, и как у нас. Почувствуйте разницу», – отметили в МИДе.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что действия стражей порядка во время несанкционированных акций в России оправданы, так как происходили на фоне агрессивного поведения провокаторов.
Вторая волна незаконных протестов, к которым призывали сторонники блогера Алексея Навального прошла в воскресенье, 31 января, и обернулась новыми столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел. При этом ранее общественники отметили снижение активности на акциях протеста в России.
В СК сообщили, что в Петербурге задержан мужчина, напавший на сотрудника ОМОНа во время несанкционированной акции на Пионерской площади. Напомним, в воскресенье на несанкционированной акции в Москве мужчина набросился с ножом на сотрудников Росгвардии.
После несанкционированных акций 23 января следователи возбудили 21 уголовное дело.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Бородина дала совет россиянам с зарплатой в 20 тыс. рублей
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Люди, которые получают низкую зарплату или живут в несчастливом браке, не должны обвинять других в своих проблемах. Об этом заявила телеведущая Ксения Бородина. Она дала им совет, как перестать писать гадости в интернете и начать больше зарабатывать.
«Есть выражение, все что происходит в нашей жизни – мы допускаем. Если у вас зарплата 20 тысяч, это не я вам ее подбросила. Это вы ее для себя выбрали, допустили. Или вы вышли замуж и сидите несчастные в этом браке, не можете работать, так я вас не просила так жить!» – написала Бородина в своем Instagram.
Бородина призвала людей с низкой зарплатой превратить свою зависть в «позитивную мотивацию».
«Почему вы не хотите пойти и найти другую работу, переучиться, найти подработку? Потому что написать гадость, назвать человека тварью, по причине его дохода – проще, чем заняться собой?» – спросила телеведущая.
При этом она подчеркнула, что лично не пишет «злые анонимки всем из списка Forbes», потому что занята работой.
Среди подписчиков Бородиной мнения разделились. Некоторые считают, что телеведущая права, однако другая часть возражает, что не все так просто, как она описывает.
«Если бы все было так просто, то полстраны были бы миллионерами», – написал пользователь под ником loragrupp.
Ранее Бородина заняла четвертое место в рейтинге российских блогеров, больше всего заработавших на рекламе в Instagram, который составил журнал Forbes. Телеведущая заработала на рекламе 0,77 млн долларов.
В КНР заявили о критическом моменте в отношениях Китая и США
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Китайско-американские отношения находятся в критическом моменте, сталкиваются с новыми возможностями и новыми вызовами, заявил член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи.
Как подчеркнул глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам в ходе онлайн-встречи с представителями Национального комитета американо-китайских отношений, вопрос о том, по какому пути пойдут отношения между США и КНР, привлек внимание не только народов двух стран, но и всего международного сообщества, передает ТАСС.
«Содействие возвращению двусторонних отношений в предсказуемое и конструктивное русло, построение модели мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами – общая задача, которая стоит перед Китаем и Соединенными Штатами», – указал он. «Это также соответствует ожиданиям всего мира», – резюмировал Ян Цзечи.
В прошлый четверг новый госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отношения с Китаем являются «самыми важными в мире», при этом они включают «некоторые враждебные аспекты», «конкурентные аспекты», а также «аспекты сотрудничества». Днем ранее Блинкен и отставной генерал Ллойд Остин в статусе кандидата на пост главы Пентагона объявили Китай наиболее значительным вызовом для США, а кандидат на пост главы Нацразведки США назвала Китай одновременно соперником и партнером.
Между тем в декабре 2020 года директор Нацразведки США Джон Рэтклифф назвал Китай крупнейшей угрозой Америке, демократии и свободе во всем мире со времен Второй мировой. В ноябре зампредседателя Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джон Хайтен заявил о необходимости сдерживания Китая. В сентябре Майк Помпео, занимавший пост госсекретаря в администрации 45-го американского президента Дональда Трампа, назвал Китай главной внешней угрозой для США в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Он также сравнил отношения Соединенных Штатов и Китая с новой холодной войной. В июле Помпео выступил с исторической речью в президентской библиотеке Ричарда Никсона в городе Йорба-Линде на юге Калифорнии, где объявил о крахе прежней политики безоглядного взаимодействия США и Китая, подчеркнув, что Вашингтон не станет «далее закрывать глаза на фундаментальные политические и идеологические различия» с Пекином.
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