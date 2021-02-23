Киев ввел санкции против «Спортмастера» из-за работы в Крыму Украинский школьник поругался с военными из-за русского языка 23 февраля 2021, 09:55 Текст: Дмитрий Зубарев

В городе Днепр одиннадцатиклассник устроил скандал на уроке патриотического воспитания из-за разговора с украинскими военными на русском языке, рассказал его отец Алексей Пономаренко. По его словам, инцидент произошел 18 февраля. Представители семи высших учебных заведений ВСУ проводили мероприятие, на котором агитировали детей поступать туда после школы. На уроке также присутствовал сын Пономаренко Михаил. Первый выступивший военный, приехавший из Львова, говорил на «ломаном» украинском языке, рассказал Пономаренко. «Следующий военный из Киева говорит: если вы не против, то я перейду на русский. Класс молчит, два учителя, которые присутствовали на этой презентации, молчат, а Михаил говорит: «Я против, продолжайте, пожалуйста, на украинском». Тот скривился, продолжил на украинском (очень плохом, но все же украинском)», – передает РИА «Новости» Пономаренко-старшего. Аналогичным образом сын Пономаренко не дал выступить на русском языке представителю учебных заведений ВСУ из Харькова и самого Днепра. «И тут началось! Выпрыгивает представитель (районного. – прим. ВЗГЛЯД) самарского военкомата, который организовал это патриотическое мероприятие, и вдвоем с харьковчанином начинают, мягко говоря, на повышенных тонах ругать моего сына, подлетают к нему и пытаются морально съесть», – пожаловался мужчина. По его утверждению, в ответ его сын, являющийся кандидатом в мастера спорта по боксу, якобы начал угрожать представителю военкомата, заявив: «Дядя, я сейчас такую беседу с тобой проведу, что тебя отсюда вынесут». Также юноша обвинил военных в том, что они «не имеют уважения» к украинскому языку и самой Украине. При этом на следующий день сын Пономаренко пришел с жалобой к директору школы, которая, по словам его отца, полностью поддержала его позицию и провела воспитательную беседу с учителями. «Вопрос: какую же Украину мы собираемся строить с такими «военными» и «учителями». Неужели нельзя было подтянуть украиноязычных представителей, которые бы не позорили свою форму и придерживались своего устава и конституции Украины?» – возмутился мужчина. Также он заявил, что гордится действиями своего сына. Ранее украинские националисты выявили в TikTok очередную «участницу информационной российской спецоперации». Пособницей ФСБ объявили школьницу из Киева, которая призналась, что ее раздражает украинский язык.

На Украине разъяснили разрешение НАТО летать над Крымом 21 февраля 2021, 17:29

Фото: REUTERS/Francois Lenoir

Текст: Ксения Панькова

Бывший постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин прокомментировал разрешение со стороны Киева использовать воздушное пространство в «Симферопольском районе полетной информации» (РПИ), предположив, что вряд ли авиация будет подлетать к Крыму ближе, чем на 12 миль. По его словам, самолетам НАТО разрешается летать в зоне ответственности Симферопольского аэропорта. Бабин утверждает, что якобы «никакая международная организация не признает за Россией права управлять с Симферопольского аэропорта авиационными потоками». Он добавил, что «до сих пор, согласно международному воздушному праву, это зона ответственности Украины», сообщает Obozrevatel. При этом он подчеркнул, что Украина вовсе не приглашает авиацию НАТО летать над Крымом. Она только «разрешает» делать это. Вместе с тем Бабин предположил, что самолеты НАТО вряд ли будут подлетать ближе, чем на 12 миль к полуострову. Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Украина предлагает использовать воздушное пространство в «Симферопольском районе полетной информации» (РПИ) для воздушных операций НАТО по транспортировке войск. Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Эксперты раскрыли худший сценарий для Украины 21 февраля 2021, 20:21 Текст: Ксения Панькова

Опрошенные изданием «Апостроф» эксперты перечислили сценарии развития Украины после приостановки сотрудничества с Международным валютным фондом, отметив, что отказ может грозит Киеву «наихудшим сценарием». Инвестиционный банкир и финансовый аналитик Сергей Фурса заявил, что у Украины есть запас прочности до лета, передает РИА «Новости». С ним согласился старший аналитик инвестиционной компании «Альпари» Вадим Иосуб. По его мнению, если весной Украина выполнит требования фонда, то к лету получит следующий транш и сможет избежать серьезных проблем, но без помощи МВФ следует ожидать заметного ухудшения ситуации. Прежде всего отсутствие финансирования, по словам эксперта, влечет сохранение имеющихся проблем: продолжат процветать коррупция, олигархия и «карманное правосудие». «А для украинцев это будет означать постоянную бедность по примеру латиноамериканских стран», – предостерег экономист. Если в стране сохранится коррупция на нынешнем уровне, на Украину не придут инвестиции, а займы придется брать под более высокие проценты, что приведет к удорожанию обслуживания госдолга на миллиард долларов ежегодно, пояснил Иосуб. Аналитик компании «Центр биржевых технологий» (ЦБТ) Максим Орыщак обратил внимание на то, что к программе сотрудничества с МВФ привязаны другие займы Украины – макрофинансовая помощь от ЕС и два транша от Всемирного банка. В сумме это 1,3 млрд долларов. «То есть можно считать, что страна осталась без финансирования», – пояснил Орыщак. Отказ от сотрудничества с МВФ грозит Украине «наихудшим сценарием». Речь идет о сокращении инвестиций, трудностях с покрытием дефицита бюджета, удорожании обслуживания госдолга и снижении резервов, предупредил Иосуб. Фурса прогнозирует серьезный удар по экономике и курсу национальной валюты, если до конца года Киев не возобновит программу сотрудничества с МВФ. «Часть денег будет браться из резервов Нацбанка, забираться ликвидность у банков – то есть будет элемент эмиссии. Будет удар по экономике, удар по гривне», – объяснил эксперт. По словам эксперта, даже если не произойдет «обвала в самый низ», валютный курс вполне может упасть на 10% и дойти до уровня 30 гривен за доллар. Орыщак же допустил, что Украина просто не сможет обслуживать и погашать долги. «Без внешнего кредитования вопрос дефолта страны открыт», – констатировал он, добавив при этом, что такое возможно уже в следующем году. Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины Тимофей Милованов написал в Facebook, что Международный валютный фонд (МВФ) «обкакался» при пересмотре программы взаимодействия с Киевом. До этого постпред МВФ на Украине Йоста Люнгман заявил, что миссия фонда завершила работу на Украине без результата. В фонде отметили, что для завершения первого пересмотра программы нужен больший прогресс. Миссия МВФ начала свою работу по пересмотру программы stand-by по Украине в декабре 2020 года. Милованов является бывшим министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. На свою нынешнюю должность он был назначен в ноябре 2020 года. Сам Милованов заявлял, что его опыт поможет справиться со множеством вызовов, которые стоят сегодня перед Украиной. Совет управляющих МВФ в начале июня 2020 года одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в 5 млрд долларов. Первый транш в 2,1 млрд страна уже получила. Согласно меморандуму, ожидалось, что за выделением этих 2,1 млрд после утверждения программы должны последовать перечисления, оставшегося в четыре приема примерно по 700 млн долларов, два из которых предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся – по итогам двух обзоров в 2021 году. При этом Украина в 2021 году должна вернуть МВФ почти 1,7 млрд долларов долгов, в то время как Киев может рассчитывать только на два транша в размере 1,4 млрд долларов. В декабре депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал МВФ за отношение к жителям страны. «Международному валютному фонду мы нужны как дойная корова: забрать землю, убить промышленность, ... (ему нужны) дешевые развитые рабы», – сказал парламентарий. Глава МИД Украины: Москва навсегда утратила влияние над Киевом 20 февраля 2021, 12:44

Фото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Украина движется к членству в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе, а Москва навсегда утратила влияние над Киевом, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в обращении по случаю седьмой годовщины «Майдана» 2014 года. «Москва не удержала Украину в сфере своего влияния. Напротив, навсегда потеряла ее. Сегодня Украина продолжает свое развитие как европейское государство, которое движется к членству в ЕС и НАТО. Украинский народ никогда не спрашивал, не спрашивает и не будет спрашивать ни у кого разрешения выбирать собственное будущее», – сказал он, передает ТАСС. Точкой отсчета потери Кулеба назвал 2014 год, когда состоялось воссоединение Крыма с Россией, которое Киев не признает. Глава МИД Украины также утверждает, что международная коалиция в поддержку Украины сохраняется и укрепляется, о чем свидетельствуют санкции против России и ряд резолюций международных организаций. «Украинское государство было, есть и будет соборным, свободным и независимым», – так завершил свое обращение глава МИД. Ранее Кулеба заявил, что министерство иностранных дел Украины готовит документы для обращения к Европейскому союзу с просьбой ввести новые санкции в отношении России из-за ситуации в Крыму. Зеленский ввел санкции против сети магазинов «Спортмастер» 21 февраля 2021, 09:34

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях в отношении зарегистрированной в Сингапуре компании Sportmaster Operations, которая является головной организацией для сети «Спортмастер». Указом президента компании запрещается проводить торговые операции и выводить капитал за пределы Украины, осуществлять транзит и перевозку ресурсов по стране. Санкции введены на три года, передает РИА «Новости». Между тем из-за закрытия магазина «Спортмастер» без работы останутся около 4 тыс. человек, заявил совладелец киевского ТРЦ Dream Town Александр Меламуд. По данным бизнесмена, украинский рынок составляет 3-4% оборота сети «Спортмастер».



Меламуд рассказал, что разговаривал по телефону с директором по развитию всей сети, который заявил, что компания была абсолютно «законопослушной» – «ни кривых схем, ни зарплат в конвертах», «платили все налоги, соцстрах, пенсионный», «не лезли в политику».



«Украина потеряет многомиллионные налоговые поступления, и около 4 тыс. человек останутся без работы. Об инвестиционном климате я уже не заикаюсь. Не останавливайтесь на достигнутом, дорогая власть!» – написал Меламуд в своем Facebook. В последний санкционный список включены 19 юридических и восемь физических лиц, в том числе депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук, а также его супруга Оксана Марченко. Медведчук назвал незаконными введенные Киевом санкции и заверил, что останется на Украине и продолжит политическую борьбу. Киевский политолог Михаил Погребинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что власти Украины решили выдавить из страны лидера ОПЗЖ Медведчука. По мнению эксперта, до ареста политика дело вряд ли дойдет. Медведчук назвал власть Зеленского торжеством беспредела, анархии и беззакония 20 февраля 2021, 11:55

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Руководитель политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук назвал незаконными введенные Киевом санкции против него, его супруги и товарища по фракции Тараса Козака, он также заверил, что останется на Украине и продолжит политическую борьбу. «Против меня и моего товарища по фракции Тараса Козака, а также членов наших семей незаконно, без каких-либо доказательств, ввели санкции. Как специалист в области права могу сказать: все те санкции, которые вводятся действующей властью по отношению ко мне, моей семье, моим соратникам и журналистам, являются незаконными и не могут применяться иначе как по решению суда. Но это в правовом или в условно правовом государстве. Однако то, что творит сегодня власть, можно назвать только торжеством беспредела, анархии и беззакония», – заявил политик, передает ТАСС. Медведчук считает, что «Зеленский перешел последние нравственные границы, ударив по самому дорогому – его любимой жене Оксане Марченко». «Они действительно думают, что я предам свои принципы, свою страну, в которой похоронены мои родители, где учатся мои дети, где живет моя семья, испугаюсь и сбегу? Зря. Не дождутся! Борьба будет продолжена», – заверил он. В пятницу Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц. Киевский политолог Михаил Погребинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что власти Украины решили выдавить из страны лидера ОПЗЖ Медведчука. По мнению эксперта, до ареста политика дело вряд ли дойдет. Кадыров пошутил над фотографией с вице-премьером Украины 22 февраля 2021, 20:04 Президент Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал фотографию, на которой он запечатлен рядом с вице-премьером Украины Олегом Уруским, заявив, что ранее понятия не имел, кто он такой, а вся «шумиха вокруг снимка высосана из пальца». «Хотел бы обратиться к тем, кто раздул этот скандал: не занимайтесь ерундой! До вчерашнего дня я понятия не имел, кто такой Уруский. Знал бы – не подпустил. Подойти и, тем более, пожать руку таким людям считаю для себя неприемлемым. Лица, которые причастны к многочисленным бедам и страданиям собственного народа на Донбассе и в других регионах, для меня нерукопожатны! Что касается Уруского, для него должно быть честью оказаться рядом с нами. Так что пусть распечатает снимок и повесит на самое почетное место дома и на работе. Можешь гордиться этим!», – сообщил Кадыров в своем Telegram-канале. Глава Чечни пошутил, что на выставке IDEX 2021 в Абу-Даби к нему «подошел незнакомый мужчина и предложил выслушать секретную информацию». «Не успел я осмыслить ситуацию, как мой визави начал делиться сведениями, составляющими государственную тайну. При этом очень суетился и озирался по сторонам. Как выяснилось, таинственным незнакомцем оказался вице-премьер Украины Олег Уруский», – написал политик. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал от Уруского объяснений после того, как в Сети появилась фотография, на которой тот стоит рядом с Кадыровым. Позже выяснилось, что снимок был сделан на выставке военной техники IDEX 2021 в ОАЭ, а порядок размещения глав делегаций определялось службой протокола государства-организатора. Британия дала деньги украинским «административным структурам Крыма» 20 февраля 2021, 18:51

Фото: Кирилла Горелова/grivna.ks.ua

Текст: Ксения Панькова

Великобритания выделила Украине 168 тыс. фунтов стерлингов (около 235 тыс. долларов) на проект поддержки украинских «властей» Крыма, расположенных в соседней с российским Крымом Херсонской области Украины, сообщило посольство Великобритании в Киеве. «В день седьмой годовщины незаконной аннексии Крыма Великобритания объявляет о финансировании нового проекта по облегчению доступа к жизненно важным услугам для украинцев, проживающих в Крыму. Великобритания выделила 168 тыс. фунтов стерлингов на данный проект поддержки местных административных структур в соседней с Крымом Херсонской области, благодаря которому нуждающиеся смогут посещать местные больницы и получать украинские паспорта», – говорится в сообщении на сайте британского посольства. Отмечается, что Британия «приветствует новую международную «Крымскую платформу», инициированную Украиной. Власти Украины после присоединения Крыма к России создали на своей территории параллельные «крымские органы власти», которые обозначили абревиатурой АРК (Автономная Республика Крым). Офис постоянного представительства президента Украины в АРК расположен в Херсоне. Главное управление СБУ в АРК также находится в Херсоне. Его работу в 2016 году возобновили указом президента Украины. Ранее сообщалось, что посольство Великобритании в Киеве профинансирует проекты по реинтеграции Крыма в состав Украины и «противодействию нарушениям прав человека» на полуострове со стороны России. Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. На Украине футбольный тренер получил желтую карточку из-за языкового скандала 21 февраля 2021, 20:57 Текст: Ксения Панькова

На Украине во время футбольного матча главный тренер команды «Львов» Виталий Шумский получил желтую карточку после требования к арбитру говорить на украинском. Инцидент произошел во время встречи 15-го тура УПЛ Львов – Колос. Шумский после перепалки с 4-м арбитром получил желтую карточку от главного арбитра Виктора Копиевского, сообщает «Футбол 24». После матча Шумский объяснил в эфире ТК Футбол, что во время диалога с резервным судьей Николаем Кривоносом попросил арбитра разговаривать с ним на украинском языке. По словам Шумского, арбитр не прислушался к просьбе наставника, а взамен сказал главному судье – показать тренеру желтую карточку. Напомним, с 16 января на Украине начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за использование русского языка и языков национальных меньшинств в сфере услуг. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, сумма взысканий составит от 5 тыс. 100 до 6 тыс. 800 гривен (180 – 242 доллара). Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли новый закон заставить население страны перейти на украинский язык. СБУ обвинила Россию в попытке украсть чертежи «секретного» танка 22 февраля 2021, 17:26 Текст: Елена Мирошниченко

В Харькове задержали мужчину, который якобы пытался добыть техническую документацию по разработке и производству украинского танка Т-84БМ «Оплот» в интересах России, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). «Вражеский агент пытался привлечь работника харьковского государственного предприятия «ХКБМ имени Морозова», которое занимается разработкой танка. Под контролем оперативников СБУ вражеский агент получил от работника образцы технических материалов и отработанными каналами передал копии представителю российской спецслужбы», – говорится на сайте контрразведки СБУ. Отмечается, что гражданина Украины якобы завербовали представители Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России, когда тот ездили в страну. «Российский агент» был задержан в тот момент, когда он получал «полный комплект технической документации», которая имела гриф ограниченного доступа. Ему предъявлено обвинение по подозрению в госизмене. При этом дальнейшая судьба «представителя российской спецслужбы», который получил копии «секретных» документов в сообщении не указывается. В начале февраля СБУ заявила, что ей якобы удалось разоблачить агентурную сеть российских спецслужб, которая действовала в ряде областей страны. В Крыму заявили об «имперских амбициях» Британии на Украине 21 февраля 2021, 14:22

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди назвала многоходовкой выделение Великобританией денег на поддержку украинских «властей» Крыма, напомнив британцам, что Херсонская область Украины – это не Крым. «Для нас, крымчан, подобные английские многоходовки понятны и неинтересны. При этом следует напомнить далеким английским коллегам, что Херсон – это не Крым, так что участь направленных на Украину для украинских якобы крымских, но на самом деле херсонских властей, английских фунтов будет такая же, как и 2,5 млрд фунтов стерлингов (более 2,7 млрд евро), направленных якобы для развития британско-украинских торговых контрактов», – цитирует РИА «Новости» Ковитиди. По ее словам, отработанная двумя сторонами схема не включает интересы рядовых украинцев. Она также отметила, что «английских денег так и не увидели в сельском хозяйстве, здравоохранении и развитии инфраструктуры». «Вывод очевиден: выделение без разницы каких средств официальному Киеву является лишь подтверждением имперских амбиций Великобритании в отношении Украины, рассматриваемой Лондоном в разрезе своих экономических и геополитических интересов», – подчеркнула сенатор. Накануне посольство Великобритании в Киеве сообщило, что Великобритания выделила Украине 168 тыс. фунтов стерлингов (около 235 тыс. долларов) на проект поддержки украинских «властей» Крыма, расположенных в соседней с российским Крымом Херсонской области Украины. Власти Украины после присоединения Крыма к России создали на своей территории параллельные «крымские органы власти», которые обозначили абревиатурой АРК (Автономная Республика Крым). Офис постоянного представительства президента Украины в АРК расположен в Херсоне. Главное управление СБУ в АРК также находится в Херсоне. Его работу в 2016 году возобновили указом президента Украины. Ранее сообщалось, что посольство Великобритании в Киеве профинансирует проекты по реинтеграции Крыма в состав Украины и «противодействию нарушениям прав человека» на полуострове со стороны России. Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Вице-премьера Украины заставили объясняться за фото с Кадыровым 22 февраля 2021, 15:19

Фото: facebook.com/dshmyhal

Текст: Абдулла Шакиров

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал от вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского объяснений после того, как в Сети появилась фотография, на которой тот стоит рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. «Жду срочного объяснения от Олега Уруского», – написал Шмыгаль в Facebook. Позже Уруский на своей странице в Facebook объяснил, что снимок был сделан во время церемонии открытия международной военно-технической выставки IDEX 2021, в которой он участвовал в качестве главы делегации украинского правительства, а порядок размещения глав делегаций определялось службой протокола государства-организатора. Он отметил, что никаких контактов с Кадыровым у него не было и не планировалось. «Украинская делегация обратила внимание местного протокола о неприемлемости подобных ситуаций в будущем. Я не считаю возможным «шарахаться» от представителей ни страны-агрессора, ни какой-либо другой страны, демонстрируя, таким образом, неуверенное поведение и слабость украинской стороны», – сообщил Уруский. Российскую делегацию на выставке возглавляет министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В состав российской экспозиции, организатором которой выступает «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех»), включены 53 организации, 15 из которых представляют продукцию военного назначения. Международная выставка IDEX в Абу-Даби проводится раз в два года. В этом году она проходит с 21 по 25 февраля, передает ТАСС. На Украине пожаловались на ослабление армии 21 февраля 2021, 03:21

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ослабли по сравнению с периодом президентства Петра Порошенко, заявил бывший секретарь Совета безопасности Украины, глава штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов. «Начиная с 2014 года было наращивание мощности вооруженных сил и в вопросах вооружения, и в вопросах профессионализма, и в вопросах техническо-материального обеспечения, сейчас этого нет», – цитирует РИА «Новости» Турчинова. По его словам, команда Порошенко передала преемникам «сильную армию», о которой они не заботятся. Он добавил, что впервые за семь лет финансирование ВСУ осталось на прошлогоднем уровне. Ранее украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что за последние годы 70 тыс. солдат уволились из ВСУ из-за нестабильности, денежные вознаграждения, выдаваемые за службу, военные называют «иудскими». Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Медведчука 20 февраля 2021, 19:51 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о санкциях против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также еще шести граждан и 19 юридических лиц, об этом говорится в тексте указа, опубликованном на сайте офиса президента. «Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 года «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры – санкции», – сообщается на сайте офиса президента. В пятницу Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц. Медведчук назвал незаконными введенные Киевом санкции и заверил, что останется на Украине и продолжит политическую борьбу. Киевский политолог Михаил Погребинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что власти Украины решили выдавить из страны лидера ОПЗЖ Медведчука. По мнению эксперта, до ареста политика дело вряд ли дойдет. Зеленский понадеялся на получение средств МВФ без выполнения требований 22 февраля 2021, 12:53 Текст: Ксения Панькова

Украина не выполнила ряд требований Международного валютного фонда (МВФ) для получения очередного транша, однако рассчитывает на получение средств фонда до конца 2021 года, заявил украинский президент Владимир Зеленский. «Программу МВФ никакую не закрыла [для Киева], мы находимся в программе. Я считаю, что у нас очень хорошие отношения с МВФ», – цитирует ТАСС Зеленского. По его словам, украинская сторона не выполнила взятые на себя обязательства из-за некоторых вещей. «Например, по юридическому направлению – закон о Высшем совете правосудия. Их кормили много лет, что будет такой закон. А мы теперь очень быстро должны какие-то вещи делать. Это непросто… Мы рассчитываем на эти деньги. Я уверен в этом (что до конца года Киев получит деньги от МВФ – прим. ВЗГЛЯД)», – цитирует РИА «Новости» президента Украины. Также, по словам Зеленского, Киев должен принять еще ряд законопроектов в экономической сфере. Он отметил, что у него есть ряд вопросов по требованиям МВФ по закону о Высшем совете правосудия. «Есть много правок о Высшем совете правосудия, есть вопросы Конституционного суда. Мы должны создать законопроект, который потом Конституционный суд признает соответствующим конституции», – сказал украинский президент, отвечая на вопрос, что его не устраивает в требованиях фонда. Ранее опрошенные эксперты перечислили сценарии развития Украины после приостановки сотрудничества с Международным валютным фондом, отметив, что отказ может грозит Киеву «наихудшим сценарием». Напомним, внештатный советник главы офиса президента Украины Тимофей Милованов написал в Facebook, что Международный валютный фонд (МВФ) «обкакался» при пересмотре программы взаимодействия с Киевом. До этого постпред МВФ на Украине Йоста Люнгман заявил, что миссия фонда завершила работу на Украине без результата. В фонде отметили, что для завершения первого пересмотра программы нужен больший прогресс. Миссия МВФ начала свою работу по пересмотру программы stand-by по Украине в декабре 2020 года. Совет управляющих МВФ в начале июня 2020 года одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в 5 млрд долларов. Первый транш в 2,1 млрд страна уже получила. Согласно меморандуму, ожидалось, что за выделением этих 2,1 млрд после утверждения программы должны последовать перечисления, оставшегося в четыре приема примерно по 700 млн долларов, два из которых предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся – по итогам двух обзоров в 2021 году. При этом Украина в 2021 году должна вернуть МВФ почти 1,7 млрд долларов долгов, в то время как Киев может рассчитывать только на два транша в размере 1,4 млрд долларов. В декабре депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал МВФ за отношение к жителям страны. «Международному валютному фонду мы нужны как дойная корова: забрать землю, убить промышленность, ... (ему нужны) дешевые развитые рабы», – сказал парламентарий. Индия отправила Украине 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca 21 февраля 2021, 17:15 Текст: Ксения Панькова

Партия из 500 тыс. доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca отправлена из Индии на Украину, сообщил украинский министр здравоохранения Максим Степанов, отметив, что лично проконтролировал отгрузку первой партии препарата. Степанов отметил, что лично проконтролировал отгрузку первой партии вакцин AstraZeneca с завода-производителя в индийском городе Пуне. «500 тыс. доз вакцины едут на Украину… Сейчас вакцина транспортируется в Мумбаи», – написал он в Facebook. «Дальше – долгий путь грузовым самолетом с остановкой в Стамбуле, и уже на днях вакцина прибудет на Украину. При транспортировке будут выполнены все температурные требования, необходимые для поддержания качества вакцин», – добавил глава украинского Минздрава. Ранее сообщалось, что компания AstraZeneca подала документы в государственный экспертный центр Минздрава Украины на регистрацию вакцины от коронавируса. Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от использования вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией. Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД