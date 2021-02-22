Встреча Путина и Лукашенко в Сочи завершилась

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Партия «Справедливая Россия» сменила название
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Съезд партии «Справедливая Россия» был открыт приветственным обращением президента Владимира Путина, он пожелал объединенной партии «достойно проявить себя на предстоящих выборах». Одним из первых решений съезда стала смена названия партии.
«Ваша партия является одной из авторитетных политических сил в стране», – говорится в приветствии Путина, сообщает РИА «Новости». Текст обращения президента зачитал лидер СР Сергей Миронов.
Также лидер страны добавил, что законодательные инициативы СР вызывают «неизменное уважение».
«Уверен, что начатый объединительный процесс позволит вам с еще большей энергией результативно трудиться на благо отечества, достойно проявить себя на предстоящих выборах. Желаю успехов!», – говорится в обращении.
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов объяснил, что объединение партий произойдет на базе СР, потому что социал-демократическая платформа – это «самая динамичная и восприимчивая ко всему новому идеология современности».
«Политическо-организационной платформой для объединения трех партий стала «Справедливая Россия». И это естественно, учитывая многолетнюю нашу работу», – подчеркнул он.
Миронов заметил, что «социал-демократии догмы чужды, мы абсолютно реалистичны и мы открыты всему новому, позитивному и прогрессивному».
В свою очередь Захар Прилепин заявил, что он готов возглавить объединенную партию, если такое предложение появится.
«Да, готов (возглавить – прим. ВЗГЛЯД). Должно все органично происходить с полным учетом интересов и взаимоотношений сторон. Ничего волюнтаристского происходить не должно. Но, если потребуются и мои личные ресурсы на той или иной стадии в той или иной степени, то, конечно, коль мы ввязались в такую историю, мы должны нести полную ответственность за происходящее», – заявил Прилепин.
Партия «Справедливая Россия» официально изменила название, теперь она называется «Справедливая Россия – За правду». Изменение в уставе было принято на заседании съезда партии в понедельник.
В единую партию объединились три партии: «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России».
28 января лидеры партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» подписали манифест об объединении трех политических сил. Церемония подписания прошла в четверг в Государственном центральном музее современной истории России.
Кроме того, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил всем партиям левого фланга, в том числе и КПРФ, и ЛДПР, объединяться. Первый зампред партии «За правду» Александр Казаков, комментируя объединение, сказал газете ВЗГЛЯД, что «либеральная экономика России давно показала неспособность к росту, и чтобы добиться изменений в экономической политике – нам нужно объединяться».
Лондон решил призвать СПЧ ООН принять меры против России
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Глава британского МИДа Доминик Рааб намерен призвать Совет ООН по правам человека принять меры в связи с «систематическими нарушениями прав человека» в России, Белоруссии, Мьянме и Китае, сообщают информационные агентства.
«Мы призываем других членов совета рассмотреть вопрос о том, соответствуют ли действия России ее международным обязательствам в сфере прав человека и ценностям, преданности которым мы добиваемся и которые мы пообещали поддерживать», – приводит РИА «Новости» фрагмент речи Рааба, с которой он в понедельник выступит на заседании СПЧ ООН.
Выдержки из его выступления были заранее распространены Форин-оффисом. Рааб собирается назвать выборы в Белоруссии сфальсифицированными. Он также планирует осудить «пытки, принудительный труд и принудительную стерилизацию женщин», которые, по его словам, в «промышленном масштабе» происходят в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Кроме того, он хочет потребовать от военных в Мьянме «отойти в сторону». Очередная сессия Совета ООН по правам человека будет проходить с 22 февраля по 23 марта, передает ТАСС.
Отметим, что Рааб намерен выступить на фоне продолжающихся в США преследований участников акций протеста в Вашингтоне 6 января, а также ареста в Испании рэпера Пабло Хаселя, которого обвинили в клевете в адрес монархии и прославлении терроризма (поддержке Группы антифашистского сопротивления). О ситуации в США и Испании в ставших известными фрагментах речи британца ничего не сказано. Напомним, Великобритания активно включилась в синьцзянский вопрос – Лондон решил защищать права уйгур, которых, как пишут западные СМИ, китайцы сгоняют в специальные лагеря.
После президентских выборов в Белоруссии, на которых победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции. 1 февраля власть в Мьянме перешла в руки главнокомандующего ВС Мин Аун Хлаина, в стране было введено чрезвычайное положение. Кроме того,
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Тихановская признала поражение оппозиции в уличных протестах
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Белорусская оппозиция проиграла в уличных протестах, заявила экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская в интервью швейцарской газете Le Temps, сообщив также о создании структур для продолжения действий в будущем.
«Я должна признать, что мы проиграли улицу», – заявила Тихановская. Она пояснила, что это произошло из-за «отсутствия средств для борьбы с насилием режима против манифестантов». «У них [служб правопорядка Белоруссии] есть оружие, у них есть сила, поэтому на настоящий момент – да, как представляется, мы проиграли», – передает слова Тихановской ТАСС.
По мнению экс-кандидата, «белорусы устали», «они боятся». «Но сегодня мы строим структуры для завтрашней борьбы. Мы работаем над тем, чтобы связать различные инициативы оппозиции, которые возникли почти повсюду: врачи, учителя, силы полиции…» – добавила она.
Тихановская пояснила, что стратегия «состоит в том, чтобы лучше организоваться, оказывать постоянное давление на режим – до того момента, когда люди вновь будут готовы выйти на улицу, возможно, весной».
«Возвращение к демократии займет больше времени, чем предусматривалось. (…) В Белоруссии люди хотят видеть свет в конце туннеля, думать о дне, когда все станет хорошо. Поскольку они рассчитывали на быстрое решение, то сейчас они ждут фантастического плана, мессию, который им скажет: «Завтра мы выйдем на улицу, а послезавтра [президент Александр] Лукашенко уйдет». Однако такого плана не существует, никто не может предвидеть того, что произойдет», – сказала лидер белорусской оппозиции.
Она добавила, что «сейчас – время обдумать с народом видение будущего».
Напомним, после президентских выборов в Белоруссии начались массовые протестные акции. На выборах победил Александр Лукашенко, он официально вступил в должность 23 сентября. Тихановская заявила, что не считает Лукашенко легитимным президентом, обвинив его в «попытке захвата власти». Себя Тихановская назвала «символом свободы» Белоруссии.
Лукашенко поблагодарил Путина за помощь белорусской экономике
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь экономике республики, отметив, что «деньги не выброшены на ветер».
«Я, конечно, очень благодарен Вам за ту поддержку, которую Вы оказываете экономике Белоруссии. Должен Вас проинформировать, что это не зря, деньги не выброшены на ветер», — сказал он в ходе встречи с Путиным, передает ТАСС.
В свою очередь Путин отметил, что уровень стратегического партнерства Москвы и Минска подтверждается. «Мне приятно констатировать, что тот уровень взаимодействия, стратегического партнерства, союзничества, он подтверждается, и Россия остается самым крупным торгово-экономическим партнером Белоруссии – около 50%, мы самый крупный инвестор, свыше 4 миллиардов долларов проинвестировано российскими партнерами в белорусскую экономику», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Он отметил, что инструменты взаимодействия двух стран отлажены хорошо.
В понедельник главы России и Белоруссии встретились для переговоров в Сочи.
Тихановская назвала санкции ЕС против Белоруссии насмешкой
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Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что ограничительных мер, принятых ЕС, недостаточно для оказания давления на президента страны Александра Лукашенко и его окружение, сообщает британская газета Times.
«Под санкциями находятся всего 90 человек. Это насмешка, и режим Лукашенко смеется», – заявила изданию Тихановская, по словам которой предпринятых Брюсселем шагов против Минска «смехотворно мало», передает ТАСС.
Она добавила, что страны Запада должны «прекратить финансовую поддержку режима Лукашенко» и вводить новые санкции против представителей власти, уличенных в нарушении прав человека, а также судей, «выносящих приговоры невиновным».
«Был очень важен тот факт, что международное сообщество не стало признавать Лукашенко законным победителем на выборах. Поддержали, но решать проблему не захотели», – сказала Тихановская. Она также призвала Запад оказывать дополнительную поддержку оппозиционным СМИ, защитникам прав человека и участникам забастовок.
Ранее Тихановская признала поражение белорусской оппозиции в уличных протестах.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждать Лукашенко от «фантастического плана» Тихановской.
Напомним, после президентских выборов в Белоруссии начались массовые протестные акции. На выборах победил Александр Лукашенко, он официально вступил в должность 23 сентября. Тихановская заявила, что не считает Лукашенко легитимным президентом, обвинив его в «попытке захвата власти». Себя Тихановская назвала «символом свободы» Белоруссии.
Эксперт оценила текущий рейтинг президента России
Рейтинг главы государства устойчив, но в феврале социологи традиционно фиксируют его небольшое снижение. В 2021 году к обычной зимней усталости прибавился психологический эффект от затянувшейся пандемии, недавних морозов и рекордных снегопадов, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Наталья Линдигрин.
«На мой взгляд, рейтинги в целом находятся в устойчивом коридоре. Сейчас некоторые коллеги делают предположения, что показатели снижаются, но если посмотреть по истории замеров, то в феврале всегда стабильно отмечается снижение рейтингов», – считает исполнительный директор АНО «Институт региональных проблем Наталья Линдигрин.
По словам эксперта, свою роль играет психологическое состояние респондентов. «Люди уже отпраздновали Новый год, эйфория от праздников проходит, а зима еще тянется. Также прошли сильные морозы, продолжаются снегопады, не прекращается пандемия», – заметила Линдигрин. По ее оценке, все это, безусловно, дало о себе знать в феврале.
«Поэтому я бы не обращала внимания на незначительные колебания и вернулась бы к этому вопросу через месяц, к концу марта», – подытожила эксперт.
На этой неделе Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) опубликовал результаты еженедельного опроса, которые показывают отношение россиян к работе президента, правительства, а также к партиям. Большинство россиян (55%) положительно оценивают работу Владимира Путина на посту президента. 29% опрошенных придерживаются противоположной точки зрения.
Анонсировано участие Путина в коллегии ФСБ в очном формате
Президент Владимир Путин на следующей неделе примет участие в заседании коллегии ФСБ, сообщили в эфире телеканала «Россия 1».
Коллегия, где президент России Владимир Путин традиционно участвует, как и прежде пройдет в очном формате. Кроме того, у главы государства запланированы переговоры с лидерами Белоруссии и Киргизии, передает РИА «Новости».
Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что на встрече 22 февраля Путина с Лукашенко будут обсуждаться конкретные вопросы, связанные с дальнейшим углублением интеграции Минска и Москвы.
Напомним, было заявлено, что президент России Владимир Путин 24 февраля проведет переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, лидеры обсудят перспективы сотрудничества и вопросы интеграции.
На Украине осудили притеснения журналистов в Белоруссии
Главы МИД и министерства культуры и информполитики Украины Дмитрий Кулеба и Александр Ткаченко осудили притеснения журналистов в Белоруссии, сообщила пресс-служба украинского дипведомства.
«Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба совместно с министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко выражают возмущение событиями в Белоруссии, где властные институты продолжают притеснения и репрессии против журналистов. Весь демократический мир признает средства массовой информации четвертой властью и не вмешивается в их профессиональную деятельность. Наступление на свободу слова, жизни и здоровья журналистов в Белоруссии открыто нарушает эти базовые принципы», – цитирует ТАСС заявление министров.
Украина «решительно стоит на защите демократии и свободы журналистской деятельности и вместе с международным сообществом осуждает наступление белорусской власти на представителей СМИ», подчеркивается в заявлении.
Ранее суд в Минске приговорил двух сотрудниц телеканала «Белсат» к двум годам колонии за активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок.
Между тем, осуждая нарушение свободы слова в Беллоруссии, Киев демонстрирует двойные стандарты, не упоминая о притеснении СМИ на Украине. Напомним, в феврале каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине.
Рогозин назвал Путину точность спутников «Глонасс»
Точность навигационных спутников «Глонасс» составляет 2,6 метра, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин президенту Владимиру Путину.
«Точность – 2,6 метра, 100-процентный охват всей территории Земли. Лучше всего, конечно, в северном полушарии, так сама группировка конфигурирована», – сказал глава Роскосмоса, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24».
Рогозин уточнил, что спутники нового поколения «Глонасс-К2» будут обеспечивать точность 1,3 метра. Сейчас, по словам гендиректора Роскосмоса, 28 спутников системы на орбите, из которых на «боевом дежурстве» находятся 23.
Рогозин также сообщил, что Россия планирует 29 пусков космических ракет-носителей в этом году. С начала года уже осуществлены два космических пуска – по одному с космодромов Байконур и Плесецк. Он добавил, что в прошлом году Россия осуществила 17 пусков космических ракет и семь пусков баллистических ракет.
Кроме того, он сообщил, что Роскосмос в прошлом году смог полностью выполнить гособоронзаказ.
Ранее Роскосмос предложил Институту медико-биологических проблем РАН и Федеральному медико-биологическому агентству начать непосредственную подготовку к отправке российских космонавтов на Луну и другие тела Солнечной системы, запустив в 2024 году за пределы геомагнитного поля планеты научный аппарат с растениями и животными на борту для изучения возможности их длительного пребывания в таких условиях, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
В Сочи началась встреча Путина и Лукашенко
Встреча президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина проходит в Сочи. Регламента по продолжительности переговоров нет, как планируется, лидеры вместе пообедают и покатаются на лыжах, сообщили СМИ.
Планируется, что лидеры двух стран подробно обсудят широкий комплекс вопросов развития белорусско-российских отношений, совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности, взаимодействие в интеграционных структурах», передает БелТА.
Кроме того, президенты обменяются мнениями по международной повестке дня.
Ранее Кремль сообщил, что Путин встретится с Лукашенко 22 февраля. Перед этим Лукашенко заявил, что планирует визит в РФ и договорился со своим российским коллегой встретиться в начале 20-х чисел февраля. Глава МИД республики Владимир Макей заявил, что на встрече будут обсуждаться конкретные вопросы, связанные с дальнейшим углублением интеграции Минска и Москвы.
Россияне сказали, кого считают настоящими мужчинами
Россияне считают настоящими мужчинами президента России Владимира Путина и народного артиста СССР Василия Ланового, следует из данных опроса ВЦИОМ.
По данным исследования, граждане считают настоящими мужчинами из известных актеров, певцов, политиков, общественных деятелей Путина (9%), Ланового (9%), также в тройку вошел Константин Хабенский (6%), при этом 45% затруднились ответить на вопрос, передает РИА «Новости».
Больше всего опрошенные ценят в мужчинах честность (19%) и надежность (14%), а также порядочность (9%), мужественность (7%), верность (6%), работоспособность (5%).
Также респондентам предложили продолжить фразу: «Настоящий мужчина должен...». 18% ответили, что оберегать свою семью, 8% – быть защитником семьи или Родины, еще столько же (8%) – быть настоящим мужчиной, 5% – быть ответственным.
Кроме того, большинство россиян (85%) считают, что мужчина и женщина должны в равной мере участвовать в ведении хозяйства. Еще 7% считают, что это обязанность женщины, 5% – что обязанность мужчины, а 2% отметили, что это зависит от хозяйства и от занятости каждого.
По отношению к воспитанию детей 86% россиян высказались также, что мужчина и женщина должны в равной мере заниматься этим, 9% думают, что это обязанность женщины, 2% – мужчины, лишь 1% ответил, что это зависит ситуации и от занятости каждого.
Больше половины граждан (59%) считают, что основным кормильцем в семье должен быть мужчина, 35% полагают, что мужчина и женщина должны участвовать в формировании бюджета семьи, 3% – что это зависит от того, как у кого получается и как складывается карьера у каждого, лишь 1% уверен, что за это должна отвечать женщина.
Более двух третьих опрошенных (71%) думают, что организацией досуга семьи должны заниматься как мужчина, так и женщина в равной степени, 18% – что женщина, 6% – что скорее мужчина, 2% – что это зависит от талантов и занятости каждого.
Помимо этого, 68% россиян уверены, что служить в армии должны скорее мужчины, 27% – что и мужчины, и женщины, лишь 1% ответил, что женщины.
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 14 февраля. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Ранее мужчины назвали составляющие счастливой жизни.
Путин и Лукашенко покатались на лыжах в Сочи
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко покатались на лыжах в Красной поляне, после этого главы государств отправились на обед.
На склон президенты поднялись на снегоходах. Сперва лидировал Лукашенко, но на спуске первым стал Путин, сообщает РИА «Новости».
Во время катания лидеры стран поприветствовали отдыхающих на Красной поляне: они помахали тем, кто был на склоне, а затем вернулись к катанию. Во время обеда Путин и Лукашенко сидели за одним столом на определенной дистанции, но это не помешало им активно беседовать.
Это не первый раз, когда главы государств катаются на лыжах. В 2019 году Путин и Лукашенко также вместе прокатились по одному из склонов Сочи.
Напомним, в понедельник лидеры России и Белоруссии встретились в Сочи. На переговорах Лукашенко поблагодарил Путина за помощь белорусской экономике.
Минск пригрозил Западу мерами в сфере нацбезопасности
Минск примет дополнительные меры в сфере безопасности в случае продолжения Западом политики эскалации напряженности, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества минобороны Белоруссии, помощник министра Олег Воинов.
«Доведено, что в случае продолжения странами Запада политики эскалации напряженности, Республика Беларусь оставляет за собой право предпринять в 2021 году ряд дополнительных шагов в области национальной безопасности», – передает слова Воинова РИА «Новости».
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад забыл об обещаниях не продвигать Североатлантический альянс на восток. По его словам, уровень иностранного военного присутствия в регионе не контролируется.
В декабре начальник главного управления генштаба вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин указал, что НАТО активно развивает ударные возможности коалиционных сил в Европе.
До этого президент республики Александр Лукашенко заявлял, что в альянсе создается военная группировка для захвата Западной Белоруссии. НАТО заявило, что не угрожает территориальной целостности Белоруссии.
Кремль назвал тему переговоров Путина с президентом Киргизии
Президент России Владимир Путин 24 февраля проведет переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, лидеры обсудят перспективы сотрудничества и вопросы интеграции, сообщает пресс-служба Кремля.
«24 февраля в Москве пройдут переговоры президента России Владимира Путина с президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым, который будет находиться в России с визитом. Планируется рассмотреть состояние и перспективы дальнейшего развития российско-киргизского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также обсудить актуальные вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве», – передает РИА «Новости» сообщение Кремля.
Ранее в Киргизии пообещали устроить визит Жапарова в Москву.
Лукашенко назвал сроки появления белорусской вакцины от COVID-19
Белоруссия получит свою вакцину от коронавируса к осени, заявил глава республики Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«У вас уже три зарегистрированных вакцины и еще в разработке. Мы тоже идем этим путем. К осени мы получим и свою вакцину, специалисты у нас есть», – передает РИА «Новости» слова Лукашенко.
Как подчеркнул белорусский лидер, сейчас Минск активно закупает препараты от COVID-19 у России. Он также добавил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V»самая эффективная в мире, как бы ее кто «ни троллил». В свою очередь Путин отметил, что Москва передала Белоруссии технологии российских вакцин, их производство стартует в марте. «Что касается нашей совместной работы по борьбе с коронавирусной инфекцией, то она действительно развивается успешно. Первую партию (вакцин) поставили в прошлом году, в этом году в феврале и в марте будут следующие поставки», – сказал российский президент.
«Это серьезная поддержка. Если бы этого не было, нам бы трудно были с вакцинацией», – ответил Лукашенко.
Напомним, Белоруссия стала первой зарубежной страной, в которой стартовали клинические исследования вакцины «Спутник V» после ее регистрации в России. Сообщалось, что граждане Белоруссии, получившие прививку российской вакцины от коронавирусной инфекции, чувствуют себя хорошо.