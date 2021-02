В ЛНР начался второй этап вакцинации «Спутником V» Назван самый вредный продукт для мужчин 21 февраля 2021, 17:54 Текст: Ксения Панькова

Самый вредный продукт на столе для мужчин – это майонезные салаты, заявила врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова. «Наши мужчины сейчас толстеют, очень много испытывают стресса. Ничего хорошего такие продукты не дают», – рассказала Ura.ru Дианова. Но если очень хочется, следует их хотя бы заправлять сметаной, а не майонезом, уточнила она. По ее словам, из напитков лучше исключить соки и газировки. «Количество сахаров в них простимулирует брожение. А это значит, что будет метеоризм, что может привести к тяжести, несварению в животе», – поделилась она. Алкоголь же, как отметила диетолог, стоит растягивать в приеме. «Вопрос в том, чтобы люди относились умеренно к скорости принятия», – советует Дианова. Общей рекомендацией к столу является обилие овощей, которые богаты клетчаткой. К мясу она порекомендовала добавить овощи. Ранее эксперт по питанию Даррен Кирби перечислил продукты, которые следует включит в рацион вместо более вредных аналогов, чтобы похудеть.

Российский вертолет стал символом крупнейшей на Ближнем Востоке выставки оружия 21 февраля 2021, 10:13

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Российский боевой вертолет Ми-28НЭ «Ночной охотник», а также боевая машина пехоты БМП-3 стали одними из главных символов крупнейшей на Ближнем Востоке выставки вооружений IDEX 2021, которая открылась в воскресенье. Отечественный вертолет и БМП вошли в список из шести образцов вооружения, размещенных на всех демонстрационных материалах, которые выпустил организационный комитет салона вооружений, передает ТАСС. На рекламных стендах и в каталогах изображена наиболее современная модель Ми-28НЭ. Вертолет оснащен надвтулочной радиолокационной станцией, блоками неуправляемых ракет С-13, противотанковыми управляемыми ракетами «Атака» и управляемыми ракетами класса «воздух – воздух» «Игла-В». Прежде российские системы вооружения практически не входили в список символов IDEX. Международная выставка IDEX – крупнейший ближневосточный салон вооружений, проводится раз в два года в Абу-Даби, в этом году выставка проходит с 21 по 25 февраля. Суд признал Навального виновным по делу о клевете на ветерана 20 февраля 2021, 18:52

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Алина Назарова, Елизавета Булкина

Суд признал виновным блогера Алексея Навального по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и приговорил его к штрафу в размере 850 тыс. рублей. «Суд постановил признать Навального Алексея Анатольевича виновным в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 128.1 УК РФ («Клевета»)», – зачитала приговор судья Вера Акимова. Суд пришел к выводу, что вина Навального доказана показаниями самого ветерана, его внука, сиделки и соседки, а также свидетелей, обнаруживших в Сети комментарии блогера и сообщивших о них в Следственный комитет. Приговор также учитывает результаты экспертизы лингвиста, выступавшей на стороне обвинения. «Суд приходит к выводу, что потерпевший Артеменко самостоятельно, осознанно и добровольно давал показания, чтобы защитить свое имя от клеветы», – добавила судья. Являясь пользователем сервиса Telegram и владельцем страницы в сети Twitter, Навальный имел «умысел на публикацию сведений, подрывающих авторитет потерпевшего», продолжила Акимова. «По совокупности преступлений [с учетом приговора по «Ив Роше] назначить Навальному Алексею Анатольевичу наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы (блогеру предстоит отсидеть в колонии около 2,5 лет – прим. ВЗГЛЯД) со штрафом в размере 850 тыс. рублей», – объявила судья. Сам Навальный отказался признать вину в клевете. Блогер добавил, что не знает ветерана Артеменко и никогда его не знал. Гособвинитель просил признать Навального виновным в клевете на ветерана и оштрафовать блогера на 950 тыс. рублей. Защита блогера настаивала на вынесении оправдательного приговора. Ветеран Игнат Артеменко, являющийся потерпевшим по делу, принял участие в заседании по видеосвязи из дома, передает ТАСС. Прокурор на заседании отметил, что Навальный умышленно распространил сведения, порочащие ветерана. «Навальный с сознательным умыслом распространил ложные сведения в отношении Артеменко. Эти сведения, не имеющие отношения к действительности, повлекли моральные страдания», – сказал прокурор. Дело о клевете было возбуждено минувшим летом из-за комментариев блогера к видео, в котором Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, однако 17 января 2021 года он вернулся в Россию и был задержан. Навальному вменяли статью за клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК). Нынешняя редакция статьи УК предусматривает три вида наказания: штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы либо лишение свободы на срок до двух лет. Однако данная редакция вступила в силу лишь в декабре 2020 года. Ранее санкция статьи не предусматривала лишения свободы, поэтому Навальному по итогам этого процесса новый тюремный срок не угрожал. Напомним, 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. 20 февраля Бабушкинский суд столицы поствновил зачесть в срок наказания время, проведенное осужденным Навальным с 28 февраля 2014 года по 30 декабря 2014 года. В остальной части оставил решение Симоновского суда без изменения, а жалобу защиты Навального – без удовлетворения. «Считает, что ему позволено все»: эксперты оценили новый приговор Навальному 20 февраля 2021, 21:10 Текст: Игорь Кравченко

«Страна была слишком добра к Алексею Навальному, и, видимо, зря. То, как блогер вел себя в суде по делу о клевете на ветерана войны, показало – он считает, что ему позволено все, и не понимает, что чувствуют люди», – сказала газете ВЗГЛЯД политтехнолог Алена Август, комментируя вынесенный в субботу приговор Навальному по делу о клевете на ветерана. «Не удивлюсь, что сейчас кто-то скажет, что наш суд был слишком мягок к Навальному, учитывая, что он нарушил условия содержания на условном сроке по делу «Ив Роше» около 50 раз. Притом некоторые люди получают реальный срок после двух нарушений. Страна была слишком добра к нему, и, видимо, зря. Это стало особенно ясно во время заседаний по делу о клевете на ветерана войны Игната Артеменко», – считает политконсультант Алена Август. «То, как блогер вел себя в суде по делу о клевете, говорит о том, что он считает, что ему позволено все, и не понимает, что чувствуют люди», – подчеркнула собеседница. Уважительное отношение к ветеранам – святая тема, потому что в каждой семье были и есть те, кто воевал во времена Великой Отечественной войны, подчеркнула Август. «Мой дед вернулся с войны без зрения... Для каждой семьи есть священные вещи. А Навальный, судя по его поведению, считает себя каким-то небожителем, то есть сверхчеловеком. Иначе он вел бы себя по-другому. Порой его заносило в такие дебри, и могло показаться, что он выступает с трибуны на марше нацистов», – отметила она. По оценке Август, во время последней речи в суде мысль Навального сводилась к тому, что Россия нужно было проиграть в Великой Отечественной войне. «Но тогда в живых остались бы далеко не все. А те, кто остались, были бы под гнетом фашистов. Навальный явно зарвался в стремлении выслужиться перед своими спонсорами. Он уже не чувствует границ. Скорее всего, он изначально спланировал вести себя максимально вызывающе и тем самым загнать на реальный срок и в роли несчастного быть чем-то полезным. Но по количеству вышедших на протесты мы видим, что он теряет сторонников. Если бы западные кураторы узнали бы, сколько на самом деле людей вышло на митинги, а не просто потусить, они сильно разочаровались бы», – полагает эксперт. Август уверена, что в своем пылу Навальный «стал тем, кем является на самом деле». «Поэтому те, кто относился к нему хотя бы с интересом, сейчас постараются забыть о нем. Оскорбление ветерана – это уже не юмор, а откровенное издевательство, в том числе над судом. Граница толерантности пройдена», – подытожила Август. Суды до сих пор относятся к этому обычному блогеру с какой-то нежной либеральностью, осторожностью, недоумевает член президентского Совета по правам человека (СПЧ), председатель совета Общероссийской общественной организации «Союз семей военнослужащих России» Мария Большакова. «Алексей Навальный заслуживает куда более строгого наказания и вообще за свои действия, и особенно за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны. Навальный ведь задел не только одного Игната Артеменко, но и всех оставшихся в живых участников Великой Отечественной. Вы же понимаете: они все в почтенном возрасте, заслуженные. И вдруг такой плевок им в душу!» – сказала Большакова. «То, как нагло вел себя Навальный по отношению к ветерану, вызвало очень сильное возмущение не только у меня, но и у всей ветеранской общественности. Я общаюсь со многими ветеранами войны – они так и сказали, что очень переживают. Как он мог в таком грубом тоне отзываться про ветерана Великой Отечественной?! По нашему мнению, наказать его следовало более строго. Учитывая то, что подсудимый свою вину не признал, даже не извинился ни перед Игнатом Артеменко, ни перед ветеранским сообществом в целом, его нужно было привлечь к куда более серьезной ответственности, чем просто штраф», – считает глава Союза семей военнослужащих. «Сейчас суд определил Навальному степень наказания – штраф. Но друзья помогут ему эту сумму быстро собрать. Он погасит штраф – и будет дальше издеваться? Надо, чтобы наказание соответствовало тяжести преступления. Глумление над участником Великой Отечественной войны, ложь и клевета в адрес ветерана недопустимы», – подчеркнула Большакова. «Должна сказать, что на этом суде защита Навального вела себя так же нагло и надменно, как и сам Навальный. Очень недостойно. Навальный оскорблял судью. А ведь за это он тоже должен ответить, тоже должна быть на этот случай статья в Уголовном кодексе. Как можно прощать такие вещи Навальному и его адвокатам?» – возмущается Большакова. «Вообще в Уголовный кодекс нужно внести поправку, ужесточающую наказание за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. И чем скорее вопрос решится на законодательном уровне скорее, тем лучше. Это ведь отягчает вину – унижать ветеранов в нашей стране, в стране, где ветераны пользуются уважением и государства, и общественности. Надо такие выходки в корне пресекать», – убеждена глава Союза семей военнослужащих. В субботу Бабушкинский суд Москвы признал Навального виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и приговорил его к штрафу в 850 тыс. рублей. Гособвинитель попросил признать Навального виновным в клевете на ветерана и оштрафовать блогера на 950 тыс. рублей. Защита блогера настаивала на вынесении оправдательного приговора. Навальный был признан виновным по части 2 статьи 128.1 УК «Клевета». Нынешняя редакция статьи предусматривает три вида наказания за клевету, содержащуюся в публичном выступлении. Это штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы либо лишение свободы на срок до двух лет. Однако данная редакция вступила в силу лишь в декабре 2020 года. Ранее санкция статьи не предусматривала лишения свободы, поэтому Навальному по итогам этого процесса новый тюремный срок не угрожал. Соловьев вынес приговор соцсети Clubhouse 21 февраля 2021, 13:41

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев заявил, что социальная сеть Clubhouse не протянет долго, если продолжит блокировать пользователей. Соловьев ответил в своем Telegram-канале на пост главного редактора журнала Esquire Сергея Минаева, которого забанили в Clubhouse после дискуссии на тему феминизма. «Добро пожаловать в клуб забаненных. С таким администрированием сеть долго не протянет. Ну и теперь ясно кто «написал 4 млн доносов. Люди «со светлыми лицами»», – заявил Соловьев. Минаев в своем посте в Telegram рассказал, что его аккаунт с 90 тыс. подписчиков был заблокирован. «Дискуссия с российскими феминистками закончилась следующим образом: задав вопросы, высказавшись, и выйдя из комнаты, сегодня с утра я обнаружил, что забанен в этой прекрасной сети (я только что перешагнул порог в 90 тыс. подписчиков). Забанили после коллективного стукачества, феминисток, разумеется», – написал он. Минаев добавил, что забанены были также модераторы дискуссии – телеведущий Павел Осовцов и создатель ювелирной марки Anima Михаил Барышников. Напомним, Соловьев ранее сообщил, что Clubhouse заблокировал его аккаунт. По словам журналиста, службы соцсети не ответили на его письмо с вопросом о причинах блокировки. Соловьев заявил, что находится в контакте с Роскомнадзором по этому поводу. Зеленский ввел санкции против сети магазинов «Спортмастер» 21 февраля 2021, 09:34

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях в отношении зарегистрированной в Сингапуре компании Sportmaster Operations, которая является головной организацией для сети «Спортмастер». Указом президента компании запрещается проводить торговые операции и выводить капитал за пределы Украины, осуществлять транзит и перевозку ресурсов по стране. Санкции введены на три года, передает РИА «Новости». Между тем из-за закрытия магазина «Спортмастер» без работы останутся около 4 тыс. человек, заявил совладелец киевского ТРЦ Dream Town Александр Меламуд. По данным бизнесмена, украинский рынок составляет 3-4% оборота сети «Спортмастер».



Меламуд рассказал, что разговаривал по телефону с директором по развитию всей сети, который заявил, что компания была абсолютно «законопослушной» – «ни кривых схем, ни зарплат в конвертах», «платили все налоги, соцстрах, пенсионный», «не лезли в политику».



«Украина потеряет многомиллионные налоговые поступления, и около 4 тыс. человек останутся без работы. Об инвестиционном климате я уже не заикаюсь. Не останавливайтесь на достигнутом, дорогая власть!» – написал Меламуд в своем Facebook. В последний санкционный список включены 19 юридических и восемь физических лиц, в том числе депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук, а также его супруга Оксана Марченко. Медведчук назвал незаконными введенные Киевом санкции и заверил, что останется на Украине и продолжит политическую борьбу. Киевский политолог Михаил Погребинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что власти Украины решили выдавить из страны лидера ОПЗЖ Медведчука. По мнению эксперта, до ареста политика дело вряд ли дойдет. Билл Гейтс назвал причину энергетического коллапса в Техасе 21 февраля 2021, 09:19

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Массовое отключение электричества из-за непогоды в американском штате Техас и гибель людей в результате этого можно было предотвратить, заявил основатель Microsoft Билл Гейтс, сообщил телеканал CNN. Гейтс прокомментировал заявление губернатора Техаса Грега Эбботта о том, что в массовом отключении электроэнергии виновато обмерзание ветряных установок. Миллиардер считает, что основная проблема заключалась в электростанциях, работающих на природном газе, передает РИА «Новости». «Это не из-за зависимости от возобновляемых (источников энергии)... Это электростанции на природном газе, которые не были погодостойкими. Они могли бы быть. Это стоит денег, и было принято компромиссное решение, но оно не сработало, и трагично то, что это привело к гибели людей», – заявил основатель Microsoft. Беспрецедентная снежная буря обрушилась на 25 штатов в США, остановив работу НПЗ. Из-за рекордного похолодания миллионы жителей южных штатов США остались без электричества, больше всего пострадал штат Техас. Жертвами аномальных холодов в ряде американских штатов стали 50 человек, большая часть смертей приходится на Техас. Три человека погибли в результате торнадо в штате Северная Каролина. При этом жителям Техаса начали приходить счета за электроэнергию на тысячи долларов на фоне экстремальных холодов. Прилепин объяснил свою инициативу по поводу памятника Дзержинскому 20 февраля 2021, 20:01

Фото: Алексей Майшев/РИА «Новости»

Текст: Ксения Панькова

Лидер партии «За правду», писатель Захар Прилепин объяснил поддержку идеи о возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве, отметив, что общество имеет право на реализацию своих представлений о необходимых ему памятниках, «о достойном и чуждом в национальной истории». Прилепин отметил, что не высказывался против возведения памятника бывшему верховному правителю России Александру Колчаку. «В России снят и с помпой прошел панегирический (и не вполне историчный) фильм о Колчаке; равно как ряд фильмов и сериалов о других деятелях Белого движения. Одновременно в России сняли примерно тонну фильмов и сериалов про садистов и маниаков из ЧК-ГПУ-НКВД-Красной армии; а также о работе [бывшего премьера Советского Союза Владимира] Ленина на немецкую разведку, которые шли в прайм-тайм на центральных каналах. И это также не считается элементом Гражданской войны, хотя вызывает безусловное раздражение серьезной части нашего общества», – написал он на своей странице в Facebook. Писатель также напомнил, что в России есть памятники Петру Великому и Степану Разину. «Есть памятники [объединителю горцев Дагестана и Чечни Имаму] Шамилю и [военачальнику Алексею] Ермолову. Есть памятники [полководцу] Александру Суворову и [башкирскому национальному герою] Салавату Юлаеву. Они не вызывают у большинства населения России никаких вопросов. Это признак гражданского общества, веротерпимости, мужества и равновесия общества», – сказал он. При этом Прилепин отметил, что спокойно видит «в этом ряду Дзержинского, равно как и Колчака». «Равно как и находящийся в непосредственной близости от возможного памятника Дзержинскому Соловецкий камень», – продолжил он. По его словам, фигура Дзержинского, пожалуй, даже более значима для жителей России, «чем фигуры Ельцина или того же Колчака». «И точно не уступает в известности другому видному и важному деятелю – Петру Столыпину, которому также имеется памятник в Москве», – добавил Прилепин. «И если мы это знаем – к чему закрывать на это глаза? Мы дали людям демократические институты, заплатив за их существование, на мой вкус, аномальную цену. Но это просто издевательство какое-то – разрушить во имя демократии колоссальную страну, а демократическими институтами не пользоваться. Больше демократии, друзья мои. Больше доверия русским людям. Они справятся со своей, с нашей историей», – заключил писатель. Ранее группа российских деятелей культуры и журналистов призвала вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве. Обращение с просьбой рассмотреть возможность возвращения памятника адресовано правительству и мэрии Москвы. Среди подписавших – Захар Прилепин, Дмитрий Пучков, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Лекух, Владимир Селиванов, Леся Рябцева и другие. Возможность возвращения на Лубянскую площадь памятника Дзержинскому либо размещения там другого монумента обсуждается давно. На ваш взгляд Нужно ли вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку? Да

Нет

Ещё не определились

Еще в феврале 2014 года комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме выступила против установки памятника Дзержинскому на Лубянской площади в центре столицы. Перед этим РПЦ выступила против реставрации памятника Дзержинскому, поскольку, по мнению церкви, подобные действия оскорбляют память всех, кто невинно пострадал в СССР. При этом речь шла только о реставрации, а не о возвращении памятника на то место, где он стоял до начала 1990-х. Летом 2015 года Лубянская площадь вновь стала предметом активного обсуждения москвичей после предложения КПРФ вернуть на нее памятник Дзержинскому. Соответствующее предложение поддержала Мосгордума. Однако, как отмечала газета ВЗГЛЯД, уже появились опасения, что восстановление монумента спровоцирует раскол в обществе. В то же время начали поступать предложения восстановить на Лубянской площади фонтан или организовать пешеходную зону. По данным социологического опроса ВЦИОМ, за восстановление памятника Дзержинскому на Лубянской площади высказалось 37% москвичей, в то время как предложенный «Единой Россией» проект пешеходной зоны с фонтаном поддержало 56%. Памятник основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии был поставлен в 1958 году на бывшей и будущей Лубянской площади, с 1926 по 1991 год носившей имя Дзержинского. Железного Феликса изваял выдающийся советский скульптор Евгений Вучетич, и воздвигли его под окнами здания бывшего страхового общества «Россия», в котором с 1918-го размещалась штаб-квартира ВЧК (позднее – ОГПУ, НКВД, МГБ, КГБ). Несмотря на несомненную художественную ценность, памятник был низвергнут с пьедестала 22 августа 1991 года как один из главных символов рухнувшего коммунистического режима. Британия дала деньги украинским «административным структурам Крыма» 20 февраля 2021, 18:51

Фото: Кирилла Горелова/grivna.ks.ua

Текст: Ксения Панькова

Великобритания выделила Украине 168 тыс. фунтов стерлингов (около 235 тыс. долларов) на проект поддержки украинских «властей» Крыма, расположенных в соседней с российским Крымом Херсонской области Украины, сообщило посольство Великобритании в Киеве. «В день седьмой годовщины незаконной аннексии Крыма Великобритания объявляет о финансировании нового проекта по облегчению доступа к жизненно важным услугам для украинцев, проживающих в Крыму. Великобритания выделила 168 тыс. фунтов стерлингов на данный проект поддержки местных административных структур в соседней с Крымом Херсонской области, благодаря которому нуждающиеся смогут посещать местные больницы и получать украинские паспорта», – говорится в сообщении на сайте британского посольства. Отмечается, что Британия «приветствует новую международную «Крымскую платформу», инициированную Украиной. Власти Украины после присоединения Крыма к России создали на своей территории параллельные «крымские органы власти», которые обозначили абревиатурой АРК (Автономная Республика Крым). Офис постоянного представительства президента Украины в АРК расположен в Херсоне. Главное управление СБУ в АРК также находится в Херсоне. Его работу в 2016 году возобновили указом президента Украины. Ранее сообщалось, что посольство Великобритании в Киеве профинансирует проекты по реинтеграции Крыма в состав Украины и «противодействию нарушениям прав человека» на полуострове со стороны России. Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Президент Эстонии выступила за ратификацию пограничного договора с Россией 21 февраля 2021, 02:45

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд поддержала ратификацию пограничного договора с Россией, отметив, что настала очередь «восточному соседу» сделать шаг. «Я одна из тех, кто всегда думал, что важно заключить пограничный договор, но и другая сторона должна быть к этому готова», – цитирует ее издание Postimees. По словам эстонского лидера, настала очередь «восточному соседу отреагировать» на желание Эстонии ратифицировать документ. Ранее глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс сообщила, что Таллин может сделать первый шаг в вопросе ратификации пограндоговора с Россией и объявить о готовности начать этот процесс. Немецкие СМИ рассказали о дилемме Байдена из-за «Северного потока – 2» 21 февраля 2021, 09:54

Фото: Evan Vucci/AP/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Вашингтон хотел бы вернуться к тесному сотрудничеству с Германией, однако этому мешают разногласия по вопросу строительства газопровода «Северный поток – 2», пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung. Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом по случаю его вступления в должность подняла вопрос «Северного потока – 2», передает РИА «Новости». По данным издания, Байден, «обмениваясь любезностями» с Меркель, «ставит под угрозу консенсус» между демократами и республиканцами по поводу проекта газопровода из России в Германию. Кроме того, газета напоминает о письме, направленном двумя сенаторами президенту США, в котором они призывают не отказываться от жесткой политики администрации экс-президента США Дональда Трампа по вопросу «Северного потока – 2». Также пока неизвестно, в чем может заключаться уступка Байдена, учитывая непреклонную позицию Берлина относительно судьбы газопровода, пишет газета. Автор статьи указал на дилемму, перед которой оказался президент США. На протяжении длительного времени «Северный поток – 2» вызывал споры между Германией и США. Байден и государственный секретарь Энтони Блинкен ясно дали понять, что они заботятся об улучшении отношений со своими союзниками, прежде всего с ФРГ. Однако пример «Северного потока – 2» показывает, насколько сложно на практике «переключить рычаг», говорится в материале. Однако, отмечает автор статьи, Берлин в любом случае должен использовать шанс на партнерство с США, появившийся после «эры грубостей» Трампа, но успех во многом будет зависеть от того, смогут ли немцы сделать «интересное предложение» Байдену. Издание Handelsblatt отмечает, что Вашингтон в качестве компромисса рассматривает возможность временного отключения газопровода, если транзит российского газа через Украину будет ограничен. Такое предложение, утверждает издание, должно поступить от Берлина. Между тем Госдепартамент США перечислил в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа. Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине. В то же время появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии. МИД Австрии о санкциях против России: «Не надо рубить сук, на котором сидишь» 21 февраля 2021, 12:41

Фото: Xinhua/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Евросоюзу не следует рубить сук, на котором он сам сидит, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью изданию Welt am Sonntag, говоря о европейских санкциях против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. В понедельник главы МИД стран ЕС обсудят «соразмерную реакцию» на ситуацию вокруг Навального. Ожидается, что министры попросят Европейскую службу внешних связей (EEAS) представить список лиц и организаций, против которых будут введены санкции, передает РИА «Новости».



Австрия, по словам Шалленберга, поддерживает введение антироссийских санкций, но при этом предостерегает ЕС от чрезмерной реакции. Министр заявил, что санкционный список должен быть «грамотным с политической точки зрения и надежным – с юридической». «В противном случае мы срубим сук, на котором сидим сами», – сказал глава австрийского МИДа. Шалленберг считает, что Евросоюз должен придерживаться двусторонней политики в отношении России, предусматривающей в том числе диалог. «Обозначение границ там, где это необходимо, и диалог там, где это возможно», – сказал министр. Ранее ряд стран Евросоюза внесли предложения по санкциям в отношении России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, однако общего решения пока нет, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель намерен обсудить 22 февраля принципиальное согласие министров ЕС на принятие решения. Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам ЕС новые санкции против России. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что взаимодействие ЕС и Москвы сошло на нет. Болгары оценили «приступ патриотизма» и высказались о войне с Россией 21 февраля 2021, 16:23

Фото: REUTERS/Stoyan Nenov

Текст: Ксения Панькова

Читатели болгарской газеты «Факты» оценили решение министерства образования Болгарии ввести программу начальной военной подготовки в школах для учащихся 8–10-х классов. В публикации говорится, что о патриотизме в Болгарии принято говорить «как о покойнике – или хорошее, или ничего», передает «ИноСМИ». Феномен патриотизма, как отмечает газета, рассматривают однобоко, история интерпретируется необъективно, не учитываются «темные стороны» патриотизма. «Разговоров о «славных болгарских воинах» и бесчисленных врагах в стране достаточно, такой патриотизм «роет окопы, а не прокладывает мосты», – говорится в статье. Некоторые читатели считают, что военная подготовка для школьников будет нелишней. Другие высказались о том, зачем ее вводят и с кем будет воевать Болгария. Так, читатель под ником Кси поддержал решение министерства образования Болгарии. «Военную подготовку надо было вернуть, навыки нелишние, кто хочет мира – готовится к войне», – написал он. «Я НАТО присягу не давал!» – возразил Трьстика. Последния Софиянец напомнила, что раньше в школах были занятия по военной подготовке со стрельбой. «Американцы готовятся к войне, а русские?» – поинтересовался Джоко. Пользователь обратил внимание на то, что современные подростки «не смогут прокормить себя на природе, если рядом нет Макдональдса и КФС». «Они не понимают, как связаны курица и яйцо, но зато знают, что каждый месяц 20-го числа надо оплатить интернет!» – возмутился комментатор. «Конечно, готовимся (точнее, нас готовят) к войне – к войне против России», – написал Стефан Петров. Он напомнил, что европейские страны закупают истребители, а у США на вооружении истребители-бомбардировщики. «Понимаете, кого мы будем бомбить? Для этого же было подписано соглашение о строительстве центра НАТО в Варне», – добавил он. Пользователь Гост не согласился с комментатором и обратил внимание на количество истребителей в российской армии. «И мы со своими пятью F-16 на них нападем? Несерьезно и просто смешно», – написал он. В свою очередь Алис48 призвала помнить об истории Болгарии и заявила, что на Россию страна никогда не нападет. «Именно они освободили нас от турецкого рабства, поэтому нет, нет и еще раз нет», – отметила она. Также комментатор упомянула о том, что болгарские солдаты отказались стрелять на учениях НАТО по чучелам, одетым в российскую форму. «В качестве полигона можно использовать Народное собрание (парламент). Утром, когда депутаты входят, по ним надо открыть огонь (как в пейнтболе). Так будет определяться кворум. По-моему, было бы круто», – предложил Орсун. «Изучение военного дела не должно превращаться в самоцель – «приступ патриотизма», – написал Иван Грозни. Он отметил важность изучения компьютеров, робототехники и оружия и призвал быть готовыми защищать себя. «Хорошо жить в мире и взаимопонимании, но в любом случае, как говорил маршал Жуков, порох должен быть сухим», – заключил комментатор. Пользователь Троцки поддержал введение военной подготовки. «Через несколько лет придут цветные люди и окажется, что современные поколения с радужным флагом будут отражать кибератаки своими смартфонами», – написал он. Определены сроки серийных поставок танков «Армата» 21 февраля 2021, 13:22

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Серийные поставки новейших танков Т-14 «Армата» в Вооруженные силы России начнутся в 2022 году после апробации в войсках его установочной партии, заявил разработчик машины – генконструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (входит в концерн «Уралвагонзавод») Андрей Терликов. «Армату» впервые представили за рубежом на выставке IDEX-2021 в Абу-Даби. «Серийные контракты на поставку «Арматы» заключены между Минобороны и УВЗ. Госиспытания идут, ожидаем их окончания в ближайшие год-два. До конца 2021 года по одному из контрактов запланирована поставка установочной партии машин... С 2022 года мы выйдем на устойчивые серийные поставки этих машин», – передает слова Терликова РИА «Новости». Сейчас Уралвагонзавод обсуждает с Минобороны вопросы проведения войсковых испытаний «Арматы», готовности армейской инфраструктуры к эксплуатации машин, а также подготовку операторов новейших танков.



«Отдельная тема – боеприпасы. Заданы очень высокие требования по могуществу, по эффективности, выполняют разработку предприятия Росатома. Росатом – это элита научно-производственного комплекса России. Здесь обязательно будет успех. Работают серьезные предприятия, привлечен серьезный ресурс. Разработка боеприпасов синхронизирована. Ход госиспытаний мы фактически состыковали, скоординировали. В итоге установочная партия танков пойдет в войска с этим боеприпасом», – сказал Терликов. Генконструктор также дал разъяснения по вопросу стоимости новейшего танка. «Очень много говорится по поводу стоимости «Арматы», но здесь много не совсем точной и искаженной информации... Но даже сегодня по тем контрактам, о которых я сказал, между УВЗ и Минобороны есть полное взаимопонимание по цифрам. Здесь будет встречное движение – мы отработаем технологию, будем снижать трудоемкость, повышать технологичность и, учитывая дефлятор под новые контракты, согласовывать цену, которая устроит обе стороны», – пояснил он. Реальную стоимость военной техники можно определить лишь на третий год с начала серийного производства, после завершения отработки технологий по изготовлению финального образца, изготовлению комплектующих, отметил Терликов. Напомним, 4 февраля танк «Армата» получил разрешение на экспорт. Танк «Армата» предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, для уничтожения живой силы противника. В прошлом году сообщалось, что «Армату» хотят подготовить к боям с танками будущего. Тела двух детей обнаружены в квартире в Москве 21 февраля 2021, 02:23

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Столичные прокуроры начали проверку после обнаружения тел двоих детей – 3-летней девочки и 11-летнего мальчика, сообщила представитель надзорного ведомства Людмила Нефедова. «Прокуратура г. Москвы организовала проверку в связи с обнаружением тел девочки 2009 года рождения и мальчика 2017 года рождения в квартире на северо-востоке Москвы», – цитирует РИА «Новости» Нефедову. По предварительной информации, 20 февраля в квартире жилого дома на Ясном проезде были обнаружены тела малолетних брата и сестры, проживавших с родителями. «Их мать доставлена в медицинское учреждение», – говорится в сообщении. Между тем, как пояснил в правоохранительных органах, на шее матери детей обнаружены резаные раны. Он не исключил, что могла убить детей и попытаться покончить с собой. В ходе прокурорской проверки, будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних. Прокурор Москвы Денис Попов взял проверку на личный контроль. СК возбудил уголовное дело по факту убийства детей. «Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних)», – говорится в заявлении. Отмечается, что специалисты ведомства работают на месте произошедшего, допрашивают отца и соседей семьи. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Ранее в Москве мать вывела на прогулку троих детей без одежды и попыталась закопать их в сугроб. На странное поведение женщины обратили внимание прохожие. Житель Москвы, который вышел выгуливать собаку, вызвал экстренные службы. Детей доставили в больницу с различными степенями обморожения. Женщину тоже госпитализировали, СК проверит состояние ее психического здоровья. В США алгебру сочли расизмом 21 февраля 2021, 16:45

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Власти штата Орегон увидели в традиционном курсе математики «идеи превосходства белой расы», назвав расизмом объективность и сосредоточенность на правильном ответе. Вместо алгебры власти хотят ввести новый курс «этноматематики», передает Fox News. Орегонский департамент образования побуждает учителей записываться на курсы по продвижению так называемой этноматематики. Как учит этот курс, сосредоточенность на поиске правильного решения математических примеров – это проявление «идеи превосходства белой расы». «Объективность теперь считается расизмом. Это часть проблемы. Если есть правильные и неправильные ответы, это уже расизм. Но есть также ряд дополнительных проблем со всей этой программой. Первая – это идея о том, что учителя поддерживают расизм в классе, потому что они расисты, они не видят собственной предвзятости и не могут контролировать проявлений собственного расизма. Другая проблема – это упомянутая вами идея о том, что математика – белая дисциплина. Фундаментальная абсурдность этого очевидна любому, кто хоть немного изучил вопрос. И третье – это так называемое «мягкий шовинизм заниженных ожиданий». Людям говорят, что небелые студенты не могут соответствовать заданным стандартам, так что стандарты надо менять», –приводит ИноТВ комментарий старшего редактора Post Millenial Либби Эммонса каналу Fox News. По его словам, дети понимают, когда с ними ведут себя угодливо. «Они понимают, когда их гладят по головке и говорят им, что они молодцы, при этом что они сами знают, что не справляются. Мы также знаем, что дети преуспевают, когда с них спрашивают. Любой родитель вам это скажет! Когда от ребенка ожидают соответствия какому-то уровню ответственности, дети могут делать успехи. Им это нужно! Им нужна возможность позаботиться о себе и быть на уровне. Да! Каждый ребенок это знает! И когда мы ведем себя с ними так, будто они идиоты, как будто для изучения математики им необходимы уроки интерпретативного танца, дети видят нас насквозь! Очевидно же! Не знаю, кто здесь одурачен», – отметил он.