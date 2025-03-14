После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».8 комментариев
Шпокявичюс назначен новым генконсулом России в Кракове
Генеральным консулом России в польском городе Кракове назначен Таурас Шпокявичюс, сообщил МИД России.
В российском дипведомстве отметили, что приказом МИД России Таурас Шпокявичюс назначен новым генеральным консулом России в Кракове, передает ТАСС.
Шпокявичюс родился в 1965 году и окончил Московский государственный институт международных отношений в 1990 году. С этого момента он начал свою дипломатическую карьеру, занимая различные посты как в центральном аппарате министерства, так и за рубежом.
Он работал в посольствах и консульствах СССР и России в Монголии и Польше, а также в посольстве России в Словакии. С июля 2023 года Шпокявичюс занимал должность заместителя начальника отдела в консульском департаменте Министерства иностранных дел России.
Новый генеральный консул владеет литовским, монгольским, польским и словацким языками. Он имеет дипломатический ранг советника первого класса.