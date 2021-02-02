У Мосгорсуда задержали человека с травматическим пистолетом

Рядом со зданием Московского городского суда задержали молодого человека с пистолетом, в суде рассматривается представление ФСИН о замене блогеру Алексею Навальному условного наказания на реальный срок, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Недалеко от здания Мосгорсуда задержан молодой человек, у которого при себе обнаружены травматический пистолет и веревка», – сообщил собеседник ТАСС.

Он добавил, что правоохранители сейчас устанавливают обстоятельства инцидента.

Возле здания суда усилены меры безопасности, полицейские у станции метро «Преображенская площадь» выборочно останавливают молодых людей, ведут их досмотр и проверяют документы.

В Общественной наблюдательной комиссии Москвы сообщили, что задержаны более 230 человек.

Во вторник в Мосгорсуде проходит выездное заседание, где будет рассмотрено представление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене Навальному условного срока на реальный по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше». Накануне Генпрокуратура поддержала представление столичного управления ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше».

Сам блогер в суде представился индивидуальным предпринимателем. «Работаю в ИП Навальный», – заявил он, отвечая на вопросы судьи Натальи Репниковой.

К зданию суда также прибыли около 20 представителей посольств западных стран, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии. Представитель МИД Мария Захарова назвала визит послов в суд вмешательством во внутренние дела страны.

Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. 18 января суд отправил блогера под арест на месяц.