Авиакомпании США предупредили о передаче властям персональных данных пассажиров для борьбы с COVID

19 февраля 2021, 22:18 Текст: Елизавета Булкина

Ведущие американские авиакомпании в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса будут передавать властям данные о пассажирах, чтобы отследить их контакты, сообщила организация Airlines for America, представляющая интересы основных авиаперевозчиков. «В целях расширения существующих мер по обмене необходимой информацией о контактах перевозчики договорились просить пассажиров добровольно предоставлять следующие основные данные, чтобы помочь Центру по профилактике и контролю за заболеваниями…: официальное имя, два телефонных номер, адрес электронной почты и адрес, где путешественники будут жить в США или адрес постоянного места жительства в США», – передает заявлении организации РИА «Новости». В организацию входят Alaska Airlines, American Airlines, Delta Air Lines, Hawaiian Airlines, JetBlue Airways, Southwest Airlines and United Airlines. Граждане других государств при въезде в США в обязательном порядке должны заполнять подобные формуляры для пограничного контроля. По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в США зарегистрировано более 27,82 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 490540 человек. Страна занимает первое место в мире по обоим показателям.

В Германии заявили об искусственном происхождении коронавируса 19 февраля 2021, 10:28

Ученый-физик из Гамбурга профессор Роланд Визендангер по итогам исследований пришел к выводу, что причиной пандемии коронавируса SARS-CoV-2 стала лабораторная ошибка, а утечка произошла в Институте вирусологии в Ухане. Визендангер, по его словам, с января по декабрь 2020 года изучил большое число научных публикаций и материалов в СМИ, общался со многими учеными, после чего проанализировал собранные факты и пришел к выводу об искусственном происхождении вируса, передает Deutsche Welle. В подтверждение своей точки зрения ученый составил каталог доказательств. В пресс-релизе Гамбургского университета подчеркивается, что изложенная информация не претендует на научность, однако содержит весомые аргументы в пользу гипотезы Визендангера. Целью публикации объявлено начало широкой общественной дискуссии на эту тему. Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по итогам миссии в Китае заявили, что коронавирус, вероятнее всего, имеет животное происхождение. Напомним, бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Экс-глава Госдепартамента США Майк Помпео в свою очередь заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Пекин категорически отвергает все обвинения со стороны Вашингтона по поводу коронавируса. Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев оценил гипотезу об искусственном происхождении коронавируса. Министр обороны Германии узнала о планах России извлечь выгоду из пандемии 19 февраля 2021, 10:52

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр выразила мнение, что Россия и Китай якобы попытаются извлечь политическую выгоду из пандемии коронавируса. «Нам известно, что в России, в том числе в силовых структурах, обсуждается, что из-за коронавируса многие государства на Западе будут заняты последствиями нынешнего кризиса и нанесенным экономическим ущербом, и это даст больше пространства для российского влияния на международной арене», – отметила Крамп-Карренбауэр, передает РИА «Новости». По мнению главы Минобороны Германии, было бы «наивно» полагать, что Россия и Китай не захотят «использовать ситуацию вокруг COVID-19 в собственных интересах». Говоря о Китае, она назвала эту страну «противоречивым вызовом» для Евросоюза и НАТО. «С одной стороны, важный экономический партнер, большая страна, без которой не решить глобальные вопросы человечества вроде изменения климата. Но это еще и страна, которая стремится оказывать влияние, прибегая к методам, о которых мы можем сказать, что они не согласуются ни с мультилатерализмом, ни с порядком, основанным на соблюдении правил», – констатировала немецкий министр. Она указала на то, что пока это не находило отражение в доктрине НАТО, но теперь странам альянса, а также Евросоюза предстоит найти ответ на этот стратегический вызов. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, западная пресса бьет тревогу – благодаря фантастическому успеху вакцины «Спутник V» Россия внезапно получила шанс вернуть свои геополитические позиции. Причем даже в странах, которые принято называть «задним двором США». «Крупнейший научный прорыв Москвы за долгие годы» принесет России не только культурные и политические, но и вполне материальные дивиденды. Иностранные дипломаты в России прошли вакцинацию «Спутником V» 19 февраля 2021, 11:43

Сотрудники посольств Испании, Белоруссии, Монголии, Молдавии и Афганистана приняли предложение российского МИД вакцинироваться от коронавируса «Спутником V». «Посольство (Испании) получило приглашение МИД РФ, и несколько сотрудников прошли вакцинацию», – сказали в посольстве. При этом в дипмиссии не стали уточнять, привился ли сам посол, подчеркнув, что это частная информация, не подлежащая разглашению, передает РИА «Новости». Дипломаты из Белоруссии также сообщили, что воспользовались предложением МИД России о вакцинации. «Такую ноту мы получили, и некоторые мои коллеги, насколько мне известно, уже воспользовались предложением и поставили себе вакцину», – сообщил представитель посольства. Посол Монголии и сотрудники посольства в России также прошли вакцинацию «Спутником V». «Рада сообщить, что дипломаты нашего посольства давно сделали прививку. Именно «Спутник V». Самым первым сделал себе наш посол», – сообщили в посольстве. Вакцинация состоялась по инициативе посла, ее прошли большинство сотрудников дипмиссии, рассказали в посольстве. «У одного-двух человек в первые дни было недомогание, а у остальных нормально прошло», – сообщили в дипмиссии. Большинство сотрудников посольства Молдавии в России также привились российской вакциной от COVID-19. «Наши действия в плане предотвращения заболевания коронавирусной инфекцией основываются на национальных и российских предписаниях, которые мы выполняем. Мы благодарны российской стороне за оказанное содействие», – сообщили в посольстве. На уточняющий вопрос, какова была реакция сотрудников посольства на приглашение пройти вакцинацию, в дипмиссии ответили: «Вопрос о вакцинации – это индивидуальное решение каждого человека. У нас большинство себе поставили ее». Посол Афганистана в Москве также заявил, что он и сотрудники дипмиссии привились «Спутником V». «Лично я и мои сотрудники уже привились, это произошло в прошлый четверг. Никаких жалоб у меня не было, чувствую себя очень хорошо», – заявил посол. Ранее в МИД сообщили, что приглашения принять участие в кампании по вакцинации были разосланы всем посольствам, аккредитованным в России. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Попова назвала единичными случаи завоза новых штаммов COVID-19 в Россию 18 февраля 2021, 23:45 Текст: Евгения Шестак

В России не зафиксировано распространение «британского» и других новых штаммов коронавирусной инфекции, есть только единичные случаи завоза новых мутаций заболевания на территорию страны, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Распространения иного штамма, чем те штаммы, которые мы видели и видим в Российской Федерации, распространения иных штаммов в Российской Федерации на сегодняшний день нет», – сказала Попова в эфире телеканала «Россия 1». При этом она заявила о «единичных находках» случаев заражения новыми штаммами. Кроме того, Попова рассказала, что новая российская тест-система для выявления «британского» штамма коронавируса может определить мутацию, которая также встречается в бразильском и южноафриканском вариантах. Глава Роспотребнадзора назвала это «уникальной разработкой». «Она такая первая в мире, это сокращение времени и расширение возможности увидеть вирус, который имеет вот эту 501-ю мутацию, о которой все сегодня говорят», – рассказала Попова. По ее словам, такая мутация есть как в «британском», так и в «южноафриканском» и «бразильском» штаммах. Ранее Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал первую в мире тест-систему для выявления «британского» штамма COVID-19. Накануне врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков объяснил опасность «британского» штамма COVID-19 для детей. Он также предупредил переболевших COVID-19 о риске подхватить «британский» штамм коронавируса. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число новых случаев коронавируса, как и число жертв, в мире продолжает снижаться, однако число стран, где выявлены «британский», «южноафриканский» и «бразильский/японский» штаммы, продолжает расти. Напомним, в декабре 2020 года Россия временно приостановила авиасообщение с Великобританией из-за выявленного там нового штамма коронавируса. Позже Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией до 16 февраля. Число случаев коронавируса в мире превысило 110 млн 18 февраля 2021, 22:17 Текст: Вера Басилая

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 110 млн случаев, скончалось 2 432 825 человека, сообщает университет Джонса Хопкинса. По последним данным университета, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, коронавирусной инфекцией в мире заразились 110 024 593 человека, скончались 2 432 825 пациентов, выздоровели почти 62 миллиона заразившихся, передает РИА «Новости». Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. За минувшие сутки в России выявлено 13 447 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1950, Санкт-Петербурге – 1094, Московской области – 577. Эстонский медик выступил в защиту «Спутника V» 19 февраля 2021, 14:43 Текст: Елизавета Булкина

Кавалер ордена Красного Креста Эстонии, доктор медицинских наук Адик Левин назвал «политической демагогией» заявления экс-главы МИД страны, депутата эстонского парламента от партии Isamaa Урмаса Рейнсалу, по словам которого вакцина против коронавируса «Спутник V» является якобы «гибридным оружием России». «Я лично считаю, что высказанное вами, это исключительно политическая демагогия. Почему? Да потому что теперь, когда международно признанный журнал Lancet опубликовал материал о высокой эффективности вакцины «Спутник V», многие скептики поняли, что речь идет о хорошей и действенной вакцине», – передает заявление Левина Sputnik Meedia. Врач разъяснил Рейнсалу, как печатают научные публикации. «Научная работа оформляется в виде статьи, которую отправляют редакции журнала. До публикации материал рассылают нескольким рецензентам. Убежден, что в данном случае этот материал оценивал не один мирового уровня топ-ученый, а сразу несколько. Они, к счастью, далеки от политики. Да и журнал далек от политики», – пояснил эксперт. По словам Левина, публикация в Lancet дала возможность представить «Спутник V» Лекарственному департаменту Европейского союза, и не исключено, что препарат будет одобрен для использования в странах Евросоюза. «Надо полагать, Господь послал человечеству пандемию для того, чтобы мы прекратили информационную войну, чтобы мы все сели за один стол, дабы обсудить, как избавиться от пандемии», – пишет Левин. Он добавил, что вместо того чтобы помочь людям, чтобы они не болели коронавирусом, и предупредить их смерти, в Эстонии власти занимаются второстепенными вещами и делами. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как страны Прибалтики держат оборону против российской вакцины. Вирусолог спрогнозировал развитие коронавируса весной 19 февраля 2021, 08:39 Текст: Алина Назарова

Вирусолог Центра имени Гамалеи Минздрава России, профессор Александр Бутенко рассказал, как может развиваться ситуация с коронавирусной инфекцией весной. Социальная активность, которая увеличится с наступлением весны и улучшением погоды, может повлиять на рост числа заболевших, но это будет связано лишь с тем, что люди стали больше контактировать, гулять, ходить, перемещаться, заявил профессор Бутенко в интервью радио Sputnik. По его мнению, сезонный фактор не имеет значения в этой ситуации и не влияет на динамику эпидемического процесса. «Оказалось, что в тропических странах, где все время высокая температура, никакой сезонности нет. Два ярких примера – Бразилия и Индия. Вирус передается непосредственно от больного человека здоровому при близком контакте, при разговоре, при чихании, при кашле, поэтому это всесезонное заболевание, я так думаю», – отметил Бутенко. Вирусолог подчеркнул, что несмотря на снижение заболеваемости в последнее время, нельзя отказываться от строгого соблюдения санитарных правил. Он также назвал другие меры, которые помогут достичь стабильного улучшения. «Два фактора в совокупности очень важны – приобретение естественного иммунитета после перенесенного заболевания или при заболевании, которое прошло бессимптомно, и вакцинация. Когда в совокупности число иммунных лиц достигнет 60-70%, это будут уже факторы, резко ограничивающие заболеваемость», – заключил Бутенко. Ранее вирусолог Михаил Щелканов заявил, что третьей волны коронавируса в России удастся избежать, если заданный темп прививочной кампании от COVID-19 в стране сохранится, а уровень вакцинации населения от гриппа составит 60%. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В России выявили 13,4 тыс. новых случаев коронавируса 19 февраля 2021, 11:05

За минувшие сутки в России выявлено 13 433 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 13 433 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 10,9% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1972, Санкт-Петербурге – 1057, Московской области – 687. Всего в стране выявлено 4 139 031 вирус-положительный пациент в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 679 949 человек, из них 18 637 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 470 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 82 396 человек. Накануне, 18 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 13 447. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 14. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. «Спутник V» одобрила тридцатая страна 19 февраля 2021, 14:20 Текст: Дмитрий Зубарев

Министерство здравоохранения Сан-Марино одобрило применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V», таким образом, вакцина одобрена уже в 30 странах, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). «РФПИ объявляет о решении министерства здравоохранения Сан-Марино, старейшей в мире конституционной республики, одобрить применение российской вакцины против коронавируса «Спутник V», – передает РИА «Новости» заявление фонда. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Республика Сан-Марино стала 30-й страной мира, которая одобрила применение вакцины «Спутник V». При этом препарат входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. «Старейшее государство Европы, Сан-Марино, присоединилось сегодня к 29 другим государствам мира, где «Спутник V» станет одним из главных инструментов в борьбе с коронавирусом. Вакцина «Спутник V» широко признана медицинскими специалистами и государственными регуляторами как один из наиболее эффективных, безопасных и доступных препаратов», – отметил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Ранее Мексика стала первым государством Северной Америки, зарегистрировавшим вакцину «Спутник V». В январе сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве в Турции вакцины от коронавируса «Спутник V». Всем посольствам в России направили приглашение на вакцинацию 19 февраля 2021, 10:18 Текст: Алина Назарова

МИД направил всем посольствам и представительствам международных организаций в России приглашение принять участие в кампании по вакцинации. «Практика приглашения дипломатического корпуса к вакцинации против коронавирусной инфекции распространена во многих государствах. МИД России не является исключением. Поскольку речь идет о быстро распространяющемся и представляющем угрозу для всех категорий граждан заболевании, приглашения принять участие в кампании по вакцинации были разосланы всем посольствам и представительствам международных организаций, аккредитованным в РФ», – заявили в МИД, передает ТАСС. Тем временем западная пресса бьет тревогу – благодаря фантастическому успеху вакцины «Спутник V» Россия внезапно получила шанс вернуть свои геополитические позиции. Причем даже в странах, которые принято называть «задним двором США». «Крупнейший научный прорыв Москвы за долгие годы» принесет России не только культурные и политические, но и вполне материальные дивиденды. Ученые подсчитали потерянные человечеством из-за COVID-19 годы 19 февраля 2021, 15:01 Текст: Абдулла Шакиров

В период пандемии коронавируса человечество потеряло более 20 млн лет жизни, заявил доктор Эктор Аролас из Университета Помпеу Фабра в Испании. «В общей сложности в 81 стране из-за COVID-19 могло быть потеряно 20 507 518 лет жизни – 16 лет на каждую смерть», – цитирует ученого РИА «Новости» со ссылкой на Scientific Reports. В своем исследовании испанские специалисты использовали данные по числу скончавшихся от COVID-19 в 81 стране, проанализировав разницу между возрастом, когда умерли эти люди, и средней продолжительностью жизни в каждой из стран. Деля расчеты, ученые применяли метод «Потерянных лет жизни», при помощи которого смогли оценить среднее количество лет, которые человек мог прожить, если бы не умер раньше времени. Как отметили исследователи, они не учитывали количество лет, потерянных из-за смертей, только косвенно связанных с коронавирусом. При этом они ученые подчеркнули, что те, кто умер от сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний, из-за пандемии потеряли больше лет жизни. По информации Daily Mail, наиболее пострадавшей от пандемии в пересчете на годы страной стал Непал – его жители потеряли в среднем около 26 лет. В таких странах, как Бельгия, Дания, Люксембург, Словения, Швеция и Швейцария на одну смерть от COVID-10 люди потеряли менее десяти лет жизни. С начала пандемии коронавирусом в мире заболели 110 млн человек. Выздоровели 62,1 млн жителей Земли, умерли – 2,44 млн. В Польше решили обязать граждан носить хирургические маски 19 февраля 2021, 11:59 Текст: Наталья Ануфриева

Министерство здравоохранения Польши подготовило распоряжение, обязывающее граждан носить медицинские хирургические маски для противодействия распространению коронавируса, заявил советник польского правительства по эпидемиологическим вопросам Анджей Хорбан. Хорбан в утренней программе телеканала ТВН24 заявил, отвечая на вопрос о введении хирургических масок: «Я надеюсь, что так будет. Да». «Речь идет о том, чтобы использовать приличные маски, по крайней мере так называемые хирургические маски, не говоря уже о масках с фильтром», – передает его слова ТАСС. По его словам, соответствующее решение Минздрав огласит до конца дня. Всего начиная с 4 марта 2020 года, когда в республике был выявлен первый случай инфицирования коронавирусом, им заразились 1,6 млн человек, умерли 41 тыс., выздоровели 1,3 млн. За все время эпидемии в Польше было сделано более 9,3 млн тестов на коронавирус. За последние четыре недели суточный прирост инфицированных в стране крайне редко превышал уровень в 7 тыс. Самым низким был показатель в 2,4 тыс. заразившихся за 24 часа, а самым высоким – 7,7 тыс. На фоне отмены ряда ограничений кривая заболеваемости вновь пошла вверх. Хорбан выразил опасение, что к концу будущей недели суточный прирост может составить 10-15 тыс. В Польше сохраняется объявленный властями в марте режим эпидемии. С 1 февраля власти республики разрешили возобновить работу магазинов в торговых центрах и музеев. 12 февраля на две недели двери для посетителей смогли открыть театры и кинотеатры, открытые спортивные комплексы, бассейны, гостиницы, горнолыжные склоны, сауны и массажные кабинеты. При этом гражданам рекомендовано оставаться дома и работать удаленно. По всей стране обязательно ношение масок, рестораны, кафе и бары работают только навынос. Приглашать в гости более пяти человек запрещено. Большинство школьников занимаются дистанционно, за исключением учеников младших классов. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. В РФПИ назвали сроки поставок «Спутника V» Африканскому союзу 19 февраля 2021, 15:09 Текст: Елизавета Булкина

Частичные поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» Африканскому союзу могут начаться в мае, а основная часть – в июне 2021 года, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. «Частичные поставки российской вакцины «Спутник V» Африканскому союзу могут начаться в мае, но основная часть начнется в июне 2021 года», – передает его слова РИА «Новости». Ранее Африканская платформа по вопросам медицинского снабжения (AMSP), структура Африканского союза, заявила, что получила от России предложение поставить 300 млн доз вакцины «Спутник V». В начале января министр здравоохранения ЮАР Звелини Мкизе сообщил, что Южно-Африканская Республика ведет двусторонние переговоры с Россией по поводу использования в ЮАР препарата «Спутник V» для вакцинации населения страны от нового коронавируса. Собянин: Здравоохранение Москвы выдержало экстремальную нагрузку во время пандемии 19 февраля 2021, 09:19 Текст: Алина Назарова

Пандемия коронавируса идет на спад, система здравоохранения выдержала экстремальную нагрузку, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. «Пандемия идет на спад. И хотя впереди еще много работы, очевидно, что система здравоохранения выдержала эту экстремальную нагрузку. И не в последнюю очередь потому, что московские врачи не сталкивались с дефицитом медицинского оборудования», – говорится в сообщении на сайте Собянина. Мэр указал, что еще в 2011-13 годах было проведено полное переоснащение городских больниц и поликлиник Москвы. «Меняли абсолютно все – от термометров до аппаратов рентгена и УЗИ. Наиболее современное оборудование – хирургические роботы, томографы, ангиографы – в таком объеме было закуплено впервые. Москвичи быстро привыкли к тому, что томографию можно сделать в обычной районной поликлинике, а срок ожидания исследования, как правило, не превышает 7-10 дней», – добавил Собянин. Градоначальник отметил, что в период пандемии эти томографы спасли тысячи человеческих жизней, позволив обеспечить раннюю диагностику ковидной пневмонии, а значит – и своевременное лечение заболевших людей. Он также рассказал о планах обновить уже устаревшую медицинскую технику. «Десять лет назад мы закупили качественную и современную на тот момент технику, значительная часть которой прослужит еще много лет и даже десятилетий. Но, к сожалению, «тяжелое» оборудование лучевой диагностики приходится менять гораздо чаще – приблизительно раз в 8-10 лет. ... Поэтому еще до пандемии в 2019 году мы приняли решение о полном обновлении высокотехнологичной техники городского здравоохранения», – указал мэр. Он добавил, что в 2020-2023 годах городские больницы и поликлиники получат 6 тысяч единиц новейшего оборудования – ангиографов, томографов, маммографов, аппаратов УЗИ и многое другое. Ранее Собянин сообщил, что международные клинические исследования вакцины «Спутник Лайт» стартовали в Москве, также в российской столице пройдут исследования вакцины «Спутник V» для подростков от 14-18 лет. Индийская фармкомпания подала заявку на одобрение вакцины «Спутник V» 19 февраля 2021, 13:56 Текст: Елизавета Булкина

Индийская фармацевтическая компания Dr. Reddy's Laboratories подала заявку для одобрения экстренного использования вакцины от коронавируса «Спутник V» в Индии, сообщило издание «Минт» со ссылкой на соответствующее заявление компании. «Dr. Reddy's сегодня объявила, что запустила процесс в Главном управлении по лекарственным средствам Индии (Drugs Controller General of India, DCGI) по одобрению на экстренное использование <...> вакцины-кандидата «Спутник V», – передает заявление фармкомпании ТАСС. Ранее первый замминистра иностранных дел Индии Харш Вардхан Шрингла сообщил, что третья фаза испытаний российский вакцины «Спутник V» в Индии завершится к середине марта, после этого будет рассмотрено ее экстренное применение в стране.