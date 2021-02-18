Прокуратура попросила не менять приговор Шестуну

Юрист указал на странность в поведении ЕСПЧ по делу Навального

«Стандартный срок рассмотрения дела в ЕСПЧ – несколько лет. А тут вдруг, едва адвокаты Алексея Навального отправили жалобу, как суд уже готов вынести свой вердикт», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель коллегии адвокатов «Кирьянов и партнеры» Артем Кирьянов, комментируя сообщения о том, что Страсбургский суд потребовал от России освободить Навального.

Прежде всего удивляет скорость, с которой Страсбург вмешался в ход событий, которые развиваются вокруг блогера Алексея Навального, отметил председатель коллегии адвокатов «Кирьянов и партнеры», член Общественной палаты России Артем Кирьянов. «Стандартный срок рассмотрения дела в ЕСПЧ – несколько лет. При этом Евросуд если и берется за рассмотрение дела, то лишь при наличии серьезных оснований, после долгих раздумий. А тут вдруг, едва адвокаты Навального отправили жалобу, как тот уже готов вынести свой вердикт», – недоумевает адвокат.

«Для меня, как для юриста, ситуация более чем странная. Вместо того, чтобы «стоять над схваткой», спокойно разбираться в качестве арбитра, западноевропейские судебные органы, похоже, решили повлиять на предстоящее апелляционное решение российского суда. Как известно, 20 февраля, в эту субботу, Мосгорсуд примет свое решение по поводу замены Навальному условного срока реальным. Такое решение уже принял один из районных судов Москвы. То есть, по сути, западные судьи пытаются подменить собой наше национальное правосудие», – пояснил Кирьянов.

«В общем, с чисто юридической точки зрения это очень странная трансграничная попытка Страсбурга управлять вердиктами судов в российской юрисдикции. На самом деле у ЕСПЧ нет оснований для такого вмешательства – ни по российскому, ни по международному праву», – добавил адвокат.

«Но эта ситуация выглядит странно только с юридической точки зрения. С политической же все ясно – Страсбургский суд демонстрирует свою ангажированность в деле Навального.

ЕСПЧ превратился в некий таран, с помощью которого Запад пытается проломить стены юридической суверенности России», – полагает Кирьянов.

По мнению эксперта, в требованиях ЕСПЧ, помимо юридической аргументации, которая выглядит слабой и надуманной, явно просматривается пиаровский и политический интерес. «Конечно, с точки зрения буквы закона никакого толку от этого не будет, учитывая, что в России сильная юридическая школа», – заметил собеседник.

Но при всей правовой беспочвенности требований Страсбургского суда, сам казус с заявлением по Навальному нельзя игнорировать, полагает собеседник. «Это повод задуматься по поводу степени вовлеченности Навального в европейский политический процесс, который, мягко говоря, не совсем совпадает с российскими интересами»,– подчеркнул Кирьянов.

В среду адвокат блогера Ольга Михайлова сообщила ТАСС, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге потребовал от России немедленно освободить блогера Алексея Навального на основании 39-го правила регламента ЕСПЧ об обеспечительных мерах. Обращение по этому поводу Михайлова подала в Страсбург еще 20 января, то есть спустя несколько дней после задержания Навального.

Ранее в Минюсте сообщили, что Россия не освободит Навального, осужденного по делу «Ив Роше», в рамках обеспечительных мер, если такие требования поступят со стороны ЕС, поскольку это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства.

2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.

Западные политики «унизили» ЕСПЧ, заставив его «решать сиюминутные текущие проблемы» в скандале вокруг Навального, считает адвокат Дмитрий Аграновский. По его мнению, решение «очень плохое» и оно обострит отношения Москвы и ЕСПЧ, а кроме того повредит тысячам российских граждан, которые ждут вердиктов Европейского суда по своим собственным жалобам.

«Нам из-за Навального замаячила перспектива выхода из-под юрисдикции Европейского суда. И скорее мы выйдем, и тысячи жалоб останутся без рассмотрения, чем Россия освободит Навального», – сказал Аграновский РАПСИ.

Кроме того, адвокат уверен, что вынесенное решение не соответствует правилу № 39 регламента о применении обеспечительных мер. «Решение совершенно необоснованное, потому что у Навального нет никаких оснований для применения правила 39, его жизни и здоровью ничего не угрожает», – сказал он. Адвокат объяснил, что данное правило применяется при запрете на экстрадицию, когда установлено, что человеку может угрожать опасность для жизни, кроме того, судьи ЕСПЧ крайне осторожно и редко применяют данное правило, добавил он.

Аграновский также считает, что представители далеко не всех стран в ЕСПЧ готовы были поддержать подобный вердикт по поводу Навального. «Перевесили, скорее всего, Латвия и Литва, которые полностью находятся под контролем США», – сказал он.