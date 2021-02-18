Лукашенко дал согласие на изменение соглашения с Россией по газу

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18 февраля, четверг | Последнее обновление — 11:06 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Умер Андрей Мягков
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И впрямь – снесли на Лубянке памятник Дзержинскому сгоряча, примерно так же, как и царя когда-то радостно свергли, а теперь задумались – стоило ли? Ну, правда, других же проблем нет.
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18 февраля 1945 года в нацистском концлагере был зверски замучен советский генерал Дмитрий Карбышев. Немцы не смогли склонить его к сотрудничеству – за это Карбышев заплатил жизнью. А что было с «обычными» советскими пленными?
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Сама природа и физика в частности как бы говорят нам, что зеленые любители бюджетиков – идиоты. Но никому от этого не легче. Они продолжат бубнить про потепление, даже если на дворе будут громоздиться айсберги. Это люди без стыда и совести.
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В Москве побит суточный рекорд 1973 года, когда выпало 7 мм осадков. В пятницу показатель составил 9 мм, но снегопад не прекращается. Всего за последние 30 часов в столице выпало 27 мм осадков при месячной норме в 36 мм. Город встал в 10-балльных пробках, а на уборку снега с улиц уйдет не менее трех дней
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Утром в пятницу, 12 февраля, в супермаркете на окраине Владикавказа прогремел мощный взрыв. Здание магазина полностью разрушено. Жертв нет, одного человека достали живым из-под завалов. Причиной инцидента называют разгерметизацию баллонов с газом
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В Германию в начале февраля пришло резкое потепление и проливные дожди. Из-за таяния снега и постоянных осадков из берегов вышла река Рейн, частично затопив многие населенные пункты, находящиеся на ее берегах
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17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Лукашенко дал согласие на изменение соглашения с Россией по газу
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке и транзите газа по белорусской территории.
Правительство Белоруссии, согласно указу, уполномочено на проведение переговоров и подписание протокола. «Уполномочить правительство Республики Беларусь на проведение переговоров по проекту протокола, разрешив при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера», – говорится в тексте документа, передает ТАСС.
Протокол будет временно применяться по истечении десяти дней с даты его подписания до вступления в силу. Другие подробности не приводятся.
Ранее сообщалось, что цена на газ для республики в 2021 году составит 128,5 долларов за тысячу куб. м. В 2020 году она была 127 долларов за тыс. куб. м. Согласованный сторонами уровень цен на газ на 2021 год находится практически на уровне 2020 года, но значительно ниже, чем предусмотрено формулой, определяющей цену на газ для Белоруссии, зафиксированной в межправительственном соглашении о порядке формирования цены при поставке и транзите газа, который подписан в 2011 году.
Соглашение между правительствами двух стран о порядке формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию и его транспортировке по газопроводам, расположенным на ее территории, подписано 25 ноября 2011 года. Оно закрепляет формулы цены на поставляемый в Белоруссию газ. Для республики она состоит из цены газа для потребителей Ямало-Ненецкого автономного округа плюс затраты на транспортировку и хранение.
Газпром отреагировал на сокращение запасов газа во Франции ниже 30%
Газпром выждал момент, когда запасы газа во Франции (они в процентном соотношении сейчас самые низкие среди стран Европы) опустились ниже 30%, и напомнил о росте поставок российского газа в республику, сообщили СМИ.
По данным Gas Infrastructure Europe, запасы газа в ПХГ Франции на утро понедельника сократились до 29,04%.
«Спрос на природный газ в странах Европы на фоне холодной, морозной зимы продолжает расти, а заполненность европейских подземных хранилищ – сокращаться. Экспорт газа Газпрома во Францию с начала 2021 года увеличился почти в полтора раза», – передает «Интерфакс» сообщение компании.
Днем ранее компания сообщила, что за полтора месяца 2021 года поставки российского газа во Францию выросли на 43,7%.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Газпром спас Европу от морозов с выгодой.
Украинский дипломат заметил распад «клуба друзей против Путина»
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Бывший руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и дипломат Роман Бессмертный заявил, что в мире начался распад «клуба друзей против [президента России Владимира] Путина».
«Вспомните телефонный разговор Путина и новоизбранного президента США [Джо Байдена]. Буквально через неделю – продолжение действия договора СНВ-3 <...> и начало ни с того, ни с сего строительства «Северного потока», – цитирует Бессмертного «Спутник».
По его мнению, Россия в скором времени достроит газопровод «Северный поток – 2» и даже введет в эксплуатацию. Дипломат также высказался о предложениях остановить строительство этого проекта в случае, если Россия перестанет переводить транзитом газ через Украину.
«Угрозы нарастают, братство или дружба, клуб друзей против Путина, он как на тоненьких ножках шатается. От этого Украине не легче становится, потому что мы в первом окопе», – сказал Бессмертный.
На прошлой неделе стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.
При этом в понедельник газета Handelsblatt со ссылкой на заявление минэкономики ФРГ сообщила, что Германия и США пока не ведут прямой диалог по вопросу газопровода «Северный поток – 2».
Гендиректор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс заявил, что попытки вмешательства в реализацию «Северного потока – 2» негативно сказываются на инвестиционном климате Германии, этот проект является мостом для сохранения российско-немецких отношений.
Путин объяснил нападки на «Северный поток – 2»
Президент Владимир Путин выразил мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.
В среду Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Госдумы, передает ТАСС.
«Почему так все крутится вокруг «Северного потока – 2»? Хотят заставить Россию платить за их [Запада] геополитический проект на Украине», – считает глава государства.
Ранее западные СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена может пересмотреть политику в отношении проекта по строительству газопровода, в том числе провести переговоры о возможном смягчении санкций.
При этом ранее США подтвердили готовность ввести санкции против «Северного потока – 2». В свою очередь в МИД России заявили, что американские санкции не помешают завершить проект.
До этого стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2».
В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.
«Фортуна» возобновила укладку «Северного потока – 2»
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Трубоукладчик «Фортуна» после недельной паузы, вызванной штормами на Балтике, вновь начал укладку трубы газопровода «Северный поток – 2», свидетельствуют данные систем глобального позиционирования морских судов.
«Фортуна» возобновила строительство газопровода в датских водах 6 февраля – в том же месте, где ее один год и два с половиной месяца назад остановили американские санкции. До этого, с 24 января, судно проводило морские испытания. 7 февраля трубоукладчик остановился в связи с ухудшением погодных условий на Балтике, передает «Интерфакс».
Строительство двух ниток газопровода «Северный поток – 2» в исключительной экономической зоне Дании планируется завершить до конца апреля 2021 года.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что «Северный поток – 2» в итоге будет достроен, несмотря на деструктивные действия США, которые пытаются затянуть процесс, этот проект уже реализован более чем на 95%.
Тем временем стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в Сенате США призвали Белый дом ввести санкции против газопровода.
Лукашенко одобрил проект о перевалке белорусских нефтепродуктов в России
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией о перевозке и перевалке нефтепродуктов для экспорта в третьи страны через российские морские порты, сообщила пресс-служба белорусского главы государства.
По данным пресс-службы, Лукашенко уполномочил министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии на проведение переговоров по проекту соглашения и подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта, передает ТАСС.
В сентябре прошлого года глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что Москва и Минск проработают переброску нефтепотоков из портов Литвы в Россию. Минск подтвердил подготовку переброски нефтепотоков из Литвы в российские порты.
В ходе визита главы российского правительства в Минск 3 сентября Михаил Мишустин и премьер Белоруссии Роман Головченко обсудили переброску нефтепотоков из литовских портов на российский порт Усть-Луга в Ленобласти.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала об угрозах Лукашенко лишить Литву транзита нефтепродуктов.
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Минск ответил на призывы ЕП приостановить запуск БелАЭС
В работе над своей первой ядерной энергетической программой Минск придерживается стандартов безопасности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявили в Департаменте по ядерной и радиационной безопасности МЧС Белоруссии (Госатомнадзор) в ответ на призывы ЕП приостановить запуск БелАЭС.
«Беларусь в ходе реализации своей первой ядерной энергетической программы неизменно следует стандартам безопасности МАГАТЭ и фундаментальным принципам безопасности. Беларусь широко использует инструментарий международных оценочных миссий и партнерских проверок, добровольно пригласила и приняла ряд миссий МАГАТЭ», – цитирует департамент ТАСС.
Отмечается, что в плановом порядке реализуются рекомендации, полученные в ходе многочисленных экспертных миссий. Новая миссия по вопросам физической защиты (IPPAS) уже запрошена Минском, она запланирована на середину текущего года, а в четвертом квартале 2021 года будет организована пост-миссия IRRS.
Также в департаменте рассказали, что эксперты МАГАТЭ заметили, что «в Беларуси создана регулирующая инфраструктура ядерной и радиационной безопасности и в ходе миссии продемонстрирована твердая приверженность реализации принципов обеспечения ядерной и радиационной безопасности».
Госатомнадзор напомнил, что еще за несколько лет до ввода в эксплуатацию первого энергоблока организовал «всеобъемлющую экспертизу документов, обосновывающих безопасную эксплуатацию энергоблока». Тогда были проведены стресс- тесты по оценке устойчивости АЭС к экстремальным внешним природным воздействиям и их сочетанию.
Госатомнадзор отметил, что с августа 2020 года по настоящее время первый блок БелАЭС проходит этапы ввода в эксплуатацию, все это время проходит тестирование оборудования и испытания в различных режимах работы ядерной установки, «ситуации, классифицируемые как чрезвычайные или нештатные, отсутствовали».
Как сообщил госатомнадзор, экспертиза безопасности, позволяющая принять решение о возможности осуществления деятельности в области использования атомной энергии, проводится строго в рамках лицензионного процесса.
Ранее в Минске заявили, что резолюция Европарламента по Белорусской АЭС политизирована, это пример применения двойных стандартов.
В четверг Европарламент принял резолюцию, в которой предлагает Еврокомиссии работать над приостановкой запуска Белорусской АЭС. По мнению ЕП, эксплуатация этой АЭС может угрожать всему Евросоюзу.
Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) планируется сдать в промышленную эксплуатацию в апреле – мае этого года. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что запуск Белорусской АЭС меняет энергетическую карту Европы.
Западные СМИ: Байден готов к переговорам о смягчении санкций против «Северного потока – 2»
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Администрация президента США Джо Байдена может пересмотреть политику в отношении проекта по строительству газопровода «Северный поток – 2», в том числе провести переговоры о возможном смягчении санкций, сообщают СМИ.
В материалах британского издания The Financial Times и американского The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники говорится, что готовность к таким переговорам выразил новый госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Deutsche Welle.
В свою очередь, правительство Германии намерено заключить новое соглашение с Вашингтоном, чтобы завершить и ввести в эксплуатацию газопровод.
Британское издание пишет, что рассматриваются две возможные стратегии для осуществления этого плана: создать механизм, позволяющий прерывать поставки газа, чтобы не дать Москве использовать «Северный поток – 2» для давления на Украину, или не запускать уже достроенный газопровод до тех пор, пока российская сторона не согласится изменить в определенной степени свою политику.
О том, что администрация Байдена уже начала переговоры о будущем газопровода с Берлином, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного германского чиновника. Среди прочего, речь идет об угрозе санкций против компаний, участвующих в строительстве.
Отмечается, что политика нового американского лидера в отношении «Северного потока – 2» еще не сформулирована, однако он стремится улучшить связи с Берлином, пострадавшие в период правления Дональда Трампа.
При этом ранее США подтвердили готовность ввести санкции против «Северного потока – 2». В свою очередь в МИД России заявили, что американские санкции не помешают завершить проект.
До этого стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2».
В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.
Минск допустил достижение серьезных договоренностей на встрече Путина и Лукашенко
В рамках встречи президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко могут быть достигнуты серьезные договоренности, касающиеся интеграционных процессов, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
«Встреча прорабатывается, готовятся соответствующие материалы к этой встрече и с одной, и с другой стороны. И я думаю, что это тоже будет очень важно с учетом того, что уже и премьеры много раз встречались, и мы продвинулись вперед в решении ряда важных для обеих стран вопросов торгово-экономического взаимодействия. Поэтому встреча будет», – сказал Макей РБК.
По его словам, последние события, которые происходят внутри и вокруг России и Белоруссии, могут и обязательно подтолкнут страны к более тесным интеграционным процессам в двустороннем формате и рано или поздно – в многостороннем формате в рамках Евразийского экономического союза. «Поэтому, думаю, нашим президентам есть что обсудить, есть о чем поговорить, и будут, мне так кажется, достигнуты серьезные договоренности на перспективу», – считает министр иностранных дел Белоруссии.
Встреча Путина и Лукашенко может состояться в конце февраля. По словам главы белорусского МИД, в повестке дня встречи будут и конкретные вопросы, связанные с дальнейшим углублением интеграции между Россией и Белоруссией.
Эстония признала невозможность ограничить поставки с БелАЭС в Балтию
Покупать электроэнергию с БелАЭС Таллин не будет, но и ограничить ее поставки на рынок стран Балтии не может, заявил министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас.
В разговоре с министром энергетики Литвы Дайнюсом Крейвисом Аас сказал, что «физически невозможно ограничить движение электроэнергии в общей электросети северо-западной части России, Белоруссии и стран Балтии до 2025 года». Он подчеркнул, что «против законов физики не пойдешь». Эстонский министр призвал завершить синхронизацию электросетей стран Балтии с Европой до 2025 года, это требует ускоренной «прокладки морского электрокабеля между Литвой и Польшей», передает ТАСС со ссылкой на BNS.
Напомним, Россия завершила строительство важнейшего для энергетики Восточной Европы проекта – Белорусской атомной электростанции, которая меняет энергетическую карту Европы. Официальная церемония запуска БелАЭС состоялась 7 ноября. Первый энергоблок планируется сдать в промышленную эксплуатацию в апреле – мае.
Посол США в Греции пожаловался на «манипуляции России в газовых вопросах»
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Американский посол в Греции Джеффри Пайетт утверждает, что проект газопровода «Северный поток – 2» якобы «разделяет Европу».
Пайетт заявил, что у США и Греции «есть несколько основ сотрудничества в области энергетики». Он отметил роль Греции в развитии «энергетической диверсификации» и важность таких проектов, как Трансадриатический газопровод, «трубопровод IGB с Болгарией, плавучая установка регазификации в Александруполисе, новый газовый соединитель между Грецией и Северной Македонией». Эти проекты, по словам посла, «меняют энергетическую карту Европы и помогают снизить зависимость от российского газа», передает РИА «Новости».
Он выразил гордость в связи с тем, что США «стали крупнейшим импортером СПГ в Грецию». Вашингтон приветствовал планы Греции по отказу от производства бурого угля к 2028 году, для реализации которых необходимо «использовать газ в качестве промежуточного топлива». США рады, что «большая часть этого газа сейчас не будет трубопроводным газом из России, а будет СПГ от надежных поставщиков по всему миру». Вашингтон «рассматривает СПГ как важнейшее промежуточное топливо».
Пайетт заявил также, что позиция США по газопроводу «Северный поток – 2» не изменилась. Он заявил: «Президент Байден ясно дал понять, что «Северный поток – 2» – плохая сделка». Посол сказал, что эта сделка «разделяет Европу, делает Украину и Центральную Европу уязвимыми для российских манипуляций». По его словам, все это «идет вразрез с заявленными самим» ЕС «целями в области энергетики и безопасности». Пайетт заявил, что он «лично пережил в свое время, в качестве посла на Украине, манипуляции России в газовых и энергетических вопросах».
Напомним, антироссийские настроения в Греции начали усиливаться с момента приезда в страну Пайетта, который до этого (с 2013 года по 2016 год) работал послом США на Украине и был одним из инициаторов евромайдана.
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Названы фатальные последствия для Германии в случае отказа от «Северного потока – 2»
Германии в случае отказа от «Северного потока – 2» придется отказаться от множества рабочих мест, завышать цены на газ и электроэнергию, что может стать для нее фатальным, заявил глава правления Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес.
«Для Германии как промышленного региона было бы фатальным искусственное сокращение дешевого трубопроводного газа до того, как появятся альтернативы. Следствием этого будет завышение цен на газ и электроэнергию для потребителей и потеря рабочих мест», – заявил Гермес в своей статье для издания Handelsblatt, передает РИА «Новости».
Он добавил, что ослабление немецкой экономики также ударит по Евросоюзу, так как Германия платит налоги на пакеты помощи от последствий коронавируса.
Гермес добавил, что даже если отказ от угля и ядерной энергетики в Германии не повысит потребление газа, добыча этого топлива в Нидерландах, которая прекратится в 2022 году, «должна быть компенсирована». Дорогой американский СПГ может привести к негативным последствиям для экологии из-за способа производства, маршрута и доставки.
«В пользу «Северного потока – 2» говорит как раз экологический аспект: этот современный трубопровод лучше защищен от утечек газа, чем старые трубопроводы. А благодаря современной стали «Северный поток – 2» может быть даже заполнен до 70% водородом», – отметил он.
Существующие погодные условия снижают уровень заполнения газовых хранилищ в Германии, что говорит о важности надежного газоснабжения, подчеркнул Гермес. «В частности, на рынке отопления все большую роль играет газ. «Северный поток – 2» – это самый прямой путь к месторождениям в Северной Сибири и, следовательно, важный компонент в обеспечении газоснабжения Германии и Европы», – полагает политик.
На прошлой неделе стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.
Миллер объяснил, как сэкономить 30% на подключении домовладений к газу
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Создание единого оператора газификации может сократить цену на финальное подключение домовладений к газу на 30%, заявил глава Газпрома Алексей Миллер.
Инвестиции в постройку уличных газопроводов в поселках и строительство «последней мили» (подключение потребителя) до 2025 года оценивается в сумму до 354 млрд рублей, цитирует Миллера ТАСС.
«При введении единого оператора эта сумма – 354 млрд рублей – со стороны газификации может быть уменьшена на 30%. И тогда это уже не 354 млрд рублей, а 220 млрд рублей. Это существенная оптимизация затрат, которая будет достигнута за счет введения института единого регионального оператора», – сказал он.
По его словам, оптимизация затрат в случае введения единого оператора может быть и выше 30%. Эта мера позволит заключать комплексный договор, в который смогут войти подключение граждан, договор на поставку газа, договор о техобслуживании.
«Это будет комплексный договор, который может предоставляться гражданам через единый портал государственных услуг», – указал Миллер.
В январе глава Газпрома в ходе беседы с президентом Владимиром Путиным заявлял, что компания завершит технически возможную газификацию в России к 2030 году.
«К 2030 году будет на 100% завершена технически возможная газификация в нашей стране. Мы с регионами также подписали планы-графики синхронизации работ на 2021 год. Газпром и регионы уже начиная с 1 января набирают совершенно новую скорость, новые темпы работы», – сказал тогда Миллер.
Газпром нарастил экспорт в Германию на 35%
Поставки газа в страны дальнего зарубежья компанией Газпром в 2021 году выросли на 36,5% (на 7,4 млрд куб. м) – до 27,5 млрд куб. м.
Больше всего в процентном отношении вырос экспорт в Италию – на 112,7%. Поставки в Германию увеличились на 35,5%, Турцию – 30,5%, Францию – 43,7%, Польшу – 63,7%, передает ТАСС.
Экспорт газа в Китай также регулярно увеличивается. На прошлой неделе поставки по газопроводу «Сила Сибири» в КНР достигли рекордной отметки, превысив на 2,7% плановые суточные показатели, отмечается в сообщении.
Согласно проекту генеральной схемы развития газовой отрасли России, в 2035 году объем поставок природного газа по трубопроводам в Европу (включая страны Балтии) по сравнению с уровнем 2019 годом увеличится на 1,8% – до 197,8 млрд куб. метров. При этом возможно, что экспорт российского трубопроводного газа в Европу увеличится на 9,5% по сравнению с 2019 годом – до 212,8 млрд кубометров.
Газпром с начала этого года увеличил добычу газа на 6,9% (4,5 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 70 млрд куб. м.
В конце прошлого года в Газпроме заявляли, что в 2021 году комапния планирует умеренно нарастить экспорт газа в Европу – до 183 млрд кубометров, а поставки голубого топлива в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в тот же период вырастут вдвое.
МИД: Американские санкции не помешают достроить «Северный поток – 2»
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Проект «Северный поток – 2» будет реализован, этому не помешают американские санкции, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков. Он добавил, что в Москве уже «сбились со счету», оценивая объемы санкционных мер в отношении России со стороны США.
Рябков выразил уверенность, что «Северный поток – 2» будет достроен, и здесь нам не помешают никакие американские санкции», передает РИА «Новости». Он добавил, что в Москве уже «сбились со счету», оценивая объемы санкционных мер в отношении России со стороны США.
«Количество санкционных волн приближается к сотне. Но искомого США изменения нашего курса не происходит. К сожалению, США не демонстрируют ни малейшей готовности, что называется, изучать альтернативные пути, как-то договариваться. Скорее всего, они не будут этого делать и дальше», – сказал замглавы МИД.
Ранее США подтвердили готовность ввести санкции против «Северного потока – 2».
До этого стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2».
В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.
США и Германия обсудили введение санкций по «Северному потоку – 2»
Американская администрация изучает возможность введения санкций по «Северному потоку – 2» и проводит переговоры с Германией по этому вопросу, пишут СМИ со ссылкой на источники в немецком правительстве.
Переговоры Вашингтона и Берлина включают в себя «угрозы санкций против компаний, вовлеченных в строительство «Северного потока – 2», передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.
Во вторник у администрации США заканчивается срок, когда она должна огласить список компаний, с большой вероятностью попадающих под санкции. Также США могут отказаться от введения санкций.
Члены Совета нацбезопасности страны проводили встречу, на которой обсуждался газопровод, в том числе готовность Германии ввести мораторий на проект.
Ранее министр энергетики и экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что не изменил позицию по проекту газопровода «Северный поток – 2», а постоянно ставить новые вопросы по проекту неверно.
На прошлой неделе стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.
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