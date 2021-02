Черногория получила «Спутник V» из Сербии Посол оценил отношение в Австрии к «Северному потоку – 2» и вакцинам из России 17 февраля 2021, 23:41 Текст: Антон Антонов

Российский посол Дмитрий Любинский рассказал об энергетическом диалоге России и Австрии, а также об интересе в Австрии к российским вакцинам от коронавируса. Он напомнил, что Газпром и OMV «тесно сотрудничают более 50 лет». Проект «Северный поток – 2», по его словам, «остается при политической поддержке с обеих сторон в центре российско-австрийского энергетического диалога». Австрия принимает в проекте «активное участие в качестве инвестора», передает ТАСС. Кроме того, Любинский сообщил, что «борьба с распространением COVID-19 входит в нашу двустороннюю повестку дня». Об убедительной эффективности российских вакцин свидетельствуют «многочисленные запросы», которые российская сторона получает от «австрийских граждан, медицинского сообщества и компаний с производственными мощностями». Россия «высоко ценит этот интерес и всегда открыта для диалога с австрийскими партнерами». Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц назвал «Северный поток – 2» европейским проектом, который отвечает интересам Европы, а также заявил, что Австрия готова организовать у себя производство российской вакцины от коронавируса, если та будет зарегистрирована Европейским агентством лекарственных средств.

Путин объяснил нападки на «Северный поток – 2» 17 февраля 2021, 12:12 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин выразил мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине. В среду Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Госдумы, передает ТАСС. «Почему так все крутится вокруг «Северного потока – 2»? Хотят заставить Россию платить за их [Запада] геополитический проект на Украине», – считает глава государства. Ранее западные СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена может пересмотреть политику в отношении проекта по строительству газопровода, в том числе провести переговоры о возможном смягчении санкций. При этом ранее США подтвердили готовность ввести санкции против «Северного потока – 2». В свою очередь в МИД России заявили, что американские санкции не помешают завершить проект. До этого стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии. Западные СМИ: Байден готов к переговорам о смягчении санкций против «Северного потока – 2» 17 февраля 2021, 10:57

Фото: Jim LoScalzo/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Администрация президента США Джо Байдена может пересмотреть политику в отношении проекта по строительству газопровода «Северный поток – 2», в том числе провести переговоры о возможном смягчении санкций, сообщают СМИ. В материалах британского издания The Financial Times и американского The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники говорится, что готовность к таким переговорам выразил новый госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Deutsche Welle. В свою очередь, правительство Германии намерено заключить новое соглашение с Вашингтоном, чтобы завершить и ввести в эксплуатацию газопровод. Британское издание пишет, что рассматриваются две возможные стратегии для осуществления этого плана: создать механизм, позволяющий прерывать поставки газа, чтобы не дать Москве использовать «Северный поток – 2» для давления на Украину, или не запускать уже достроенный газопровод до тех пор, пока российская сторона не согласится изменить в определенной степени свою политику. О том, что администрация Байдена уже начала переговоры о будущем газопровода с Берлином, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного германского чиновника. Среди прочего, речь идет об угрозе санкций против компаний, участвующих в строительстве. Отмечается, что политика нового американского лидера в отношении «Северного потока – 2» еще не сформулирована, однако он стремится улучшить связи с Берлином, пострадавшие в период правления Дональда Трампа. При этом ранее США подтвердили готовность ввести санкции против «Северного потока – 2». В свою очередь в МИД России заявили, что американские санкции не помешают завершить проект. До этого стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии. Названы условия для предотвращения третьей волны COVID 17 февраля 2021, 16:24 Текст: Ксения Панькова

Третьей волны коронавируса в России удастся избежать, если заданный темп прививочной кампании от COVID-19 в стране сохранится, а уровень вакцинации населения от гриппа составит 60%, считает вирусолог Михаил Щелканов. «Трудно оценивать темпы вакцинации по всей стране, но, думаю, как раз на эти цифры – 70% вакцинированных от SARS-CoV-2 и 60% от гриппа – выйдем примерно к началу осени», – сообщил вирусолог, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Сомова при Роспотребнадзоре, профессор Дальневосточного федерального университета, передает «Ридус». При этом Щелканов отметил, что если не удастся достичь уровня иммунной прослойки населения в 70% хотя бы в каком-то одном регионе России, то третья волна возможна. В сложившейся ситуации любой прогноз носит условный характер, признал эксперт. «Нельзя сбрасывать со счетов, что и наши зарубежные партнеры начали совершенно открытую компанию против наших вакцин. <...> Проблема вышла на уровень политических элит, причем даже не отдельных стран, а отдельных блоков политических. У нормальных здравых специалистов, не ангажированных политически, вопросов ко всем трем отечественным вакцинам никогда не было», – добавил он. За минувшие сутки в России выявлено 12 828 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4 млн случаев заболевания.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Проект «Северный поток – 2» будет реализован, этому не помешают американские санкции, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков. Он добавил, что в Москве уже «сбились со счету», оценивая объемы санкционных мер в отношении России со стороны США. Рябков выразил уверенность, что «Северный поток – 2» будет достроен, и здесь нам не помешают никакие американские санкции», передает РИА «Новости». Он добавил, что в Москве уже «сбились со счету», оценивая объемы санкционных мер в отношении России со стороны США. «Количество санкционных волн приближается к сотне. Но искомого США изменения нашего курса не происходит. К сожалению, США не демонстрируют ни малейшей готовности, что называется, изучать альтернативные пути, как-то договариваться. Скорее всего, они не будут этого делать и дальше», – сказал замглавы МИД. Ранее США подтвердили готовность ввести санкции против «Северного потока – 2». До этого стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии. Хорватия решила получить «Спутник V» в обход ЕС 17 февраля 2021, 02:46 Текст: Антон Антонов

Хорватия планирует получить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» до ее регистрации Европейским агентством лекарственных средств, страна не хочет зависеть от распределения вакцины внутри ЕС, сообщили источники из правящей партии «Хорватское демократическое содружество». Значительная партия вакцины может прибыть в Хорватию в течение следующих недель. Власти страны хотят дождаться регистрации вакцины Европейским агентством и сразу после этого начать вакцинацию. Как пояснил источник, такая схема позволит Хорватии «не зависеть от распределения внутри ЕС», не нарушая при этом правил Евросоюза, передает ТАСС со ссылкой на Jutarnji list. Напомним, Российский фонд прямых инвестиций опубликовал заявку на регистрацию вакцины в ЕС. В РФПИ допустили возможность одобрения вакцины Европейским агентством по лекарственным препаратам в феврале – начале марта. При этом отдельные страны ЕС уже выразили интерес к российской вакцине или даже получили партии «Спутника V». Начало общедоступной вакцинации в США пришлось сдвинуть на конец весны 17 февраля 2021, 00:30

Фото: Sascha Steinach/imago-images.de/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В США вакцинация от коронавируса станет общедоступной не раньше середины мая, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Говоря о том, когда «вакцина станет широко доступной для основной части населения», Фаучи отметил, что раньше ожидания были связаны с концом апреля. Однако Johnson & Johnson не смогла «предложить» нужного количества доз вакцины, поэтому «рамки массовой вакцинации сдвигаются» на «середину – конец мая или начало июня», передает ТАСС со ссылкой на CNN. Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщают, что сейчас в стране двумя дозами вакцины привиты около 15 млн человек, еще около 39,7 млн прошли первую стадию вакцинации, запас вакцины израсходован на 72%. Сейчас вакцинация доступна для определенных групп населения. Организация вакцинации уже подверглась критике со стороны американских СМИ и расовых меньшинств. «Окна» на вакцинацию быстро закрываются, запись ведется через интернет, из-за чего и у пожилых возникают трудности, рекомендации ЦКПЗ не учитывают повышенную уязвимость некоторых групп к коронавирусу из-за отсутствия у них доступа к дорогостоящей медицинской помощи. Напомним, новый глава государства Джо Байден заявил, что Дональд Трамп на посту президента США не справился с подготовкой страны к вакцинации от коронавируса. Разработчики «Спутник V» предложили ЕС начать производство в Европе 17 февраля 2021, 21:08 Текст: Ксения Панькова

Разработчики российской вакцины от коронавируса «Спутник V» предложили ЕС ускорить поставки вакцины, задействовав производственные мощности в Европе после одобрения EMA. «Массовые дозы «Спутник V» для европейцев были предложены после утверждения EMA и после завершения массовой вакцинации в России в июне 2021 года. Этот график можно ускорить, задействовав производственные мощности ЕС, ожидающие утверждения EMA», – говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте «Спутника V» в Twitter. Также разработчики «Спутник V» отметили, что ждут, когда EMA начнет «текущий обзор» вакцины и официально объявит об этом на своем веб-сайте. «Мы надеемся, что ЕС и EMA оценят вакцину на научной, а не на политической основе. «Спутник V» уже одобрен 29 странами», – добавляется в сообщении. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что для того, чтобы сделать централизованный заказ вакцины от коронавируса «Спутник V» для Евросоюза, российской стороне необходимо «предоставить полный доступ на производственные площадки», а после сделать запрос в ЕМА (Европейское агентство лекарственных средств), как и все другие лаборатории. В среду Габон стал 29 страной, зарегистрировавшей российскую вакцину. Спутник V» в настоящее время зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Черногории. Напомним, Российский фонд прямых инвестиций опубликовал свою заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в ЕС, которая была подана в конце января. В РФПИ допустили возможность одобрения российской вакцины против коронавируса Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA) в феврале – начале марта. При этом отдельные страны ЕС уже выразили интерес к российской вакцине или даже получили партии «Спутника V». ВОЗ констатировала снижение смертности от коронавируса в мире 17 февраля 2021, 01:56 Текст: Антон Антонов

За неделю смертность от коронавируса в мире снизилась на 10%, сообщила Всемирная организация здравоохранения. В еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ говорится, что «число сообщений о новых случаях заражения продолжает снижаться». С 8 по 15 февраля в мире число случаев коронавирусом снизилось на 16% – выявлено 2726974 заболевших. Сообщается о 81340 летальных исходах. По данным на 15 февраля, всего в мире было зафиксировано 108246992 случая COVID-19, 2386717 пациентов скончались. Наибольший спад заболеваемости наблюдается в Африке (20%), Западно-Тихоокеанском регионе (20%), Европе (18%), а также в Северной и Южной Америках (16%). Смертность там упала соответственно на 21%, 13%, 19% и 2%. В Юго-Восточной Азии и в Восточном Средиземноморье уровень смертности от коронавируса упал на 9%, передает ТАСС. В феврале эксперт ВОЗ Мария ван Керкховен сообщила, что темпы распространения коронавируса в мире снижаются благодаря применению ограничительных мер и вакцинации от COVID-19. Переболевших ковидом бессимптомно предупредили об опасности более тяжелого заражения 17 февраля 2021, 14:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Люди, бессимптомно перенесшие коронавирусную инфекцию, могут заболеть повторно спустя полгода-год в более тяжелой форме, заявил главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков. «Люди, которые переболели в легкой бессимптомной форме полгода-год назад, начинают болеть повторно, и, соответственно, это уже не бессимптомная форма, а более тяжелая», – передает ТАСС слова Тимакова в эфире телеканала «Москва-24». Тимаков также отметил, что новые штаммы коронавируса могут появиться в России примерно через два месяца. По мнению инфекциониста, учитывая эти факторы, опасно отменять масочный режим в общественных местах. «Осталась большая группа людей, которые очень восприимчивы к коронавирусу. <...> Пока у нас нет нормальных солнечных дней, постоянно открытых окон в помещении, то есть пока не началось лето и жара, <...> отменять масочный режим в общественных местах считаю крайне опасным», – добавил он. В среду в сообщении штаба в Telegram указывалось, что «за последние сутки в России выявлено 12 828 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 10,1% не имели клинических проявлений болезни». Всего в стране выявлено 4 112 151 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 642 582 человек, из них 17 919 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 467 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 81 446 человек. Накануне, 16 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 14 207. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 1379. Иран назвал сроки начала производства вакцины «Спутник V» 17 февраля 2021, 09:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Иран рассчитывает начать совместное с Россией производство вакцины против коронавируса «Спутник V» менее, чем через два месяца, сообщила официальный представитель иранского минздрава Сима Садат Лари. «Совместное производство в соответствии с проведенными консультациями министерства здравоохранения и Организации по контролю над лекарственными препаратами и пищевыми продуктами Ирана с Россией стоит на повестке дня. В скором времени будут озвучены детали совместного производства вакцины «Спутник V» в Иране. Однако мы надеемся, что это будет реализовано менее чем через два месяца», – передает РИА «Новости» слова представителя минздрава. Ранее стало известно, что Тегеран рассматривает возможность совместного с Россией производства вакцины против COVID-19 для поставок в другие страны Персидского залива. Напомним, Москва договорилась с Тегераном о производстве российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Иране. Глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф сообщал, что российская вакцина «Спутник V» успешно прошла регистрацию в Иране. 9 февраля в Иране стартовала кампания по вакцинации населения от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Байден назвал сроки нормализации ситуации с коронавирусом в США 17 февраля 2021, 07:40 Текст: Дмитрий Зубарев

Относительная нормализация ситуации с коронавирусом может наступить в США к Рождеству или началу 2022 года, сообщил президент страны Джо Байден на встрече с общественностью в Милуоки. В ходе ответа на соответствующий вопрос президент США отметил, что для улучшения ситуации в стране необходимо достичь такого положения дел, когда большинство людей либо пройдут вакцинацию, либо выработают антитела к коронавирусу. «Если это сработает, <...> то к Рождеству мы уже будем находиться совсем в других условиях, нежели чем сегодня. Я думаю, что через год будет значительно меньше людей, которым нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию», – передает ТАСС слова Байдена. Он добавил, что каждый желающий гражданин США сможет вакцинироваться от нового коронавируса только к концу июля. «К концу июля у нас будет более 600 млн доз. Этого достаточно, чтобы вакцинировать каждого», – сказал он. Байден отметил, что за первые недели в офисе его администрации удалось добиться значительного увеличения производства вакцины. «К концу мая у нас будет 400 млн доз вакцины, а к концу июля – 600 млн», – уточнил он. Президент США указал также на успехи в развитии инфраструктуры вакцинирования. «Другой проблемой, когда я только занял пост, были люди, которые могли бы эти прививки делать. Мы достигли значительных успехов в увеличении их количества, – продолжил он. – Я издал указ, позволяющий привлекать к этой работе медиков и медсестер на пенсии, мы привлекли около 1 тыс. военных, задействовали Национальную гвардию и тем самым значительно увеличили это количество. К тому же, мы значительно расширили количество мест, где можно сделать прививку». По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в США в целом зарегистрировано более 27,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 486332 человека. Страна занимает первое место в мире по обоим показателям. Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что в США вакцинация от коронавируса станет общедоступной не раньше середины мая. В России выявили 12,8 тыс. новых случаев коронавируса 17 февраля 2021, 11:10

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявлено 12 828 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 12 828 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 10,1% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1282, Санкт-Петербурге – 1103, Московской области – 470. Всего в стране выявлено 4 112 151 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 642 582 человек, из них 17 919 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 467 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 81 446 человек. Накануне, 16 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 14 207. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 1379. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Суд Гааги вернул в город комендантский час 17 февраля 2021, 07:56 Текст: Дмитрий Зубарев

Апелляционный суд Гааги оставил в силе вызвавший массовые беспорядки комендантский час, решение об отмене которого во вторник принял окружной суд города, сообщила судья Марианна Тан-де Сонавиль. По ее словам, решение оставить комендантский час в силе принято с учетом «интересов государства, которые в данном случае перевешивают важность немедленного удовлетворения иска», поданного фондом «Правда о вирусе», передает ТАСС. Во вторник днем окружной суд Гааги постановил немедленно отменить комендантский час в стране в соответствии с требованием фонда, который считает, что коронавирус не представляет такой серьезной опасности, как это преподносится властями и ведущими средствами массовой информации. Государство подало апелляцию на это решение, а также в срочном порядке запросило приостановить его исполнение по крайне мере до того, как апелляционный суд вынесет свой вердикт. Решением апелляционного суда ходатайство властей было удовлетворено. Это означает, что комендантский час остается в силе. Слушания по существу дела в апелляционном суде Гааги запланированы на пятницу, после чего инстанция должна будет вынести свое решение в течение нескольких дней. Решение окружного суда Гааги об отмене комендантского часа основывается на том факте, что правительство неправильно применило специальный закон, позволяющий вводить меры для борьбы с коронавирусом без формального одобрения со стороны парламента, если в этом есть срочная необходимость. По мнению судей, в данном вопросе не было срочности, поэтому решение должно было быть официально одобрено главным законодательным органом страны. Комендантский час в Нидерландах был введен 23 января на фоне распространения коронавирусной инфекции и продлен до 3 марта. Ограничения действуют с 21.00 до 4.30. В это время запрещено находиться на улице без уважительной причины, в случае нарушения гражданам грозит штраф в размере 95 евро.



На этом фоне в ряде городов прошли акции протеста. Для разгона протестующих против жесткого карантина полиция Нидерландов применяла дубинки, слезоточивый газ и водометы, также власти привлекли спецназ, было задержано несколько десятков человек. Мясников развеял миф о новом штамме коронавируса 17 февраля 2021, 08:29 Текст: Евгения Шестак

Новый штамм коронавируса B1525, обнаруженный в Великобритании в феврале, не является более смертоносным, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников. «Мутации будут появляться одна за другой. Вы просто не успеете за ними следить. Что этот новый штамм более смертоносный, это не совсем так. Об этом говорит одна работа. Если бы так было, все бы уже вымерли. Но все исследователи говорят, что если больше заболевших, то и абсолютное количество смертей растет. Пока мы официально считаем, что процент смертности у новой мутации не выше», – сказал Мясников в беседе с НСН. Мясников также напомнил, что новые мутации выявляются там, где ведутся активные исследования и работают вирусологи, при этом появиться новый штамм мог совсем в другом месте. Так, он напомнил, что первая британская мутация коронавируса попала на острова из Южной Африки. Врач не исключает, что и новая разновидность так же происходит оттуда. Ранее британские ученые обнаружили еще одну разновидность коронавируса. Новый штамм, получивший название B1525, уже выявлен на территории 10 стран – Дании, Нигерии, США, Франции, Гане, Австралии, Канаде, Иордании и Испании. Мясников заявлял, что вакцинация и создание новых препаратов для профилактики COVID-19 способны прервать цепочку распространения новых мутаций возбудителя этой болезни. Только 1% украинцев заявили о доверии китайской вакцине от COVID 17 февраля 2021, 18:09 Текст: Алексей Дегтярев

Вакцине против COVID-19 от китайского производителя Sinovac Biotech, у которой Украина решила закупить препарат, доверяет лишь 1% населения страны, говорится в соцопросе компании Research & Branding Group. «В тройку вакцин, которым больше всего доверяют жители Украины, входят Pfizer/BioNTech (23%), шведско-британская AstraZeneca/Oxford (16%) и американский препарат компании Moderna (12%). Российской вакцине от коронавируса «Спутник V» доверяют 9%, а китайскому препарату компании Sinovac Biotech – всего 1% опрошенных», – цитирует сообщение компании ТАСС. При этом в декабре китайской вакцине доверяли 6% украинцев. На данный момент 44% уверены, что Минздрав страны не сможет справиться с вакцинацией населения. 35% полагают, что система здравоохранения справится, но частично. Лишь 20% считают, что система здравоохранения сумеет вакцинировать жителей страны. 39% опрошенных отметили, что вакцинация поможет вернуть человечество к нормальной жизни, 36% придерживаются противоположной точки зрения. Опрос проводился с 20 января по 1 февраля, в нем участвовали 1 тыс. 802 респондента в возрасте от 18 лет и старше на подконтрольной Киеву территории. На прошлой неделе правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от использования вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией. Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада.