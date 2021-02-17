Школьница из Челябинска пригласила Илона Маска пообщаться в Clubhouse

Челябинская десятиклассница и активистка Российского движения школьников (РДШ) в направлении «наука» Настя Щербатова обратилась на своей странице в Twitter к американскому бизнесмену Илону Маску с приглашением поучаствовать 12 апреля в беседе новой сети Clubhouse на тему 60-летнего юбилея полета Юрия Гагарина в космос, сообщает пресс-служба РДШ.

Щербатова также продублировала обращение на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», уточнив, что из-за ограничения по количеству знаков в Twitter полностью текст не поместился, передает РИА «Новости».

«Возможно, вы захотите пообщаться со мной и такими, как я. 12 апреля исполнится 60 лет первому полету человека в космос. С того самого полета, который предопределил будущее человечества. Мы живем на разных континентах, но космос у нас один! Приглашаю вас в этот день в clubhouse поговорить о нашей мечте с российскими школьниками!», – говорится в обращении школьницы к Маску.

Она также рассказала, что 8-11 апреля движение проведет «Космический фестиваль», и 300 школьников, увлеченных космосом, примут участие в квесте, научном шоу и различных играх, посмотрят фильм о космосе и смогут познакомиться с профессионалами космической отрасли.

«Было бы здорово продолжить добрые традиции, заложенные много лет назад американской школьницей Самантой Смит в дело дружбы двух стран. У нас одна задача: развитие нашего общего дома-планеты Земля и плодотворное изучение космических просторов. Мы из разных стран и полушарий, но точно найдем общий язык. Именно поэтому я решила на такой дерзкий поступок и написала Илону Маску», – добавила активистка.

Глава отдела науки Российского движения школьников отметил Олег Яблоков, что активисты направления РДШ-Наука всегда в авангарде новых технологий, «поэтому неудивительно, что Настя использовала современные средства коммуникации для привлечения внимания Илона Маска».

Он добавил, что на 12 апреля у движения запланирована обширная программа, в том числе и обсуждение освоения космоса в социальной сети Clubhouse, где у «Классного радио РДШ» есть свой аккаунт».

Ранее Маск на двух языках обратился к официальному Twitter-аккаунту президента России Владимира Путина и пригласил на разговор в набирающую популярность социальную сеть Clubhouse.

В Кремле заявили, что предложение Маска президенту Путину интересное, но сначала нужно разобраться, сам президент не ведет соцсети.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как устроена социальная сеть Clubhouse и что там можно найти.