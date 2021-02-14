Путин не исключил принятия мер к зарубежным интернет-платформам Маск пригласил Путина в Clubhouse 14 февраля 2021, 06:33 Текст: Антон Никитин

Американский предприниматель Илон Маск на двух языках обратился к официальному Twitter-аккаунту президента России Владимира Путина и пригласил российского лидера для разговора в набирающую популярность социальную сеть Clubhouse. «Вы бы хотели присоединиться ко мне для проведения разговора в Clubhouse?» – написал Маск в Twitter, отметив в сообщении официальный англоязычный аккаунт президента России. «Было бы большой честью поговорить с вами», – добавил Маск уже на русском. Clubhouse – это приложение с аудиоконтентом для голосового общения, доступное только по приглашениям. В соцсети существуют «комнаты», в которых пользователи могут обсуждать различные темы, а слушатели «выходить» и «заходить» в разные беседы. Ранее президент Владимир Путин в ходе встречи с главными редакторами СМИ не исключил принятия мер в отношении зарубежных интернет-платформ в случае враждебных действий в отношении России с их стороны и при наличии отечественных альтернатив этим ресурсам. Накануне Twitter заблокировал официальный аккаунт делегации России на переговорах в Вене по безопасности и контролю над вооружениями. В тот же день МИД направил запрос в Twitter в связи с приостановкой действия официальной учетной записи делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. В тот же день Twitter без объяснений разблокировал официальный аккаунт делегации России на переговорах в Вене по безопасности и вооружениям, удалив при этом всех подписчиков. Напомним, в среду главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян призвала закрыть иностранные соцсети в России. В конце января сенаторы, депутаты Госдумы и Роскомнадзор выразили намерение разработать проект закона о введении «существенных штрафов» для IT-компаний за блокировку российских информационных ресурсов. В декабре 2020 года президент Владимир Путин заявлял о необходимости развивать отечественные интернет-платформы в ответ на ущемление российских СМИ за границей. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, необходимо ли России в будущем полностью отказаться от иностранных сервисов и гаджетов и какие бреши есть в отечественной линейке IT-продуктов?

Москва направила запрос в Twitter после заморозки аккаунта делегации России в Вене 13 февраля 2021, 15:03

Фото: Christoph Dernbach/dpa/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Москва направила запрос в Twitter в связи с приостановкой действия официальной учетной записи делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Захарова сообщила, что «уже направили запрос в компанию (Twitter)» в связи с этим инцидентом, передает ТАСС. Она выразила надежду, что «это исключительно техническая проблема». На ваш взгляд Сталкивались ли вы с блокировкой или удалением ваших постов в соцсетях? Да

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Напомним, Twitter заблокировал официальный аккаунт делегации России на переговорах в Вене по безопасности и контролю над вооружениями. Ранее сенаторы, депутаты Госдумы и Роскомнадзор выразили намерение разработать проект закона о введении «существенных штрафов» для IT-компаний за блокировку российских информационных ресурсов. До этого пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что необходимы механизмы противодействия цензуре, которую начали иностранные интернет-платформы, и они будут выработаны при обсуждении соответствующего законопроекта в Госдуме. Президент Владимир Путин заявлял о необходимости развивать свои интернет-платформы в ответ на ущемление российских СМИ за границей. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как цензура американцев создает успех изобретению русских, а также о том, как Россия остановит цифровой колониализм США. Путин: Донбасс мы не бросим 14 февраля 2021, 00:26

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин в ходе беседы с главными редакторами СМИ заверил, что Россия не бросит Донбасс. Во время беседы с главными редакторами СМИ, фрагменты которой показал в воскресенье телеканал «Россия-24», глава государства признался, что у него «перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, в Донбассе». «На наших с вами плечах – я говорю «наших с вами», потому что вы четвертая власть – огромная ответственность за Россию в целом. И прежде, чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага», – обратился Путин к участникам встречи. При этом он заявил: «Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что», передает ТАСС. Накануне глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в существующей редакции. При этом официальный Киев, по заверению Ермака, приложит все усилия для того, чтобы принципы, заложенные в этих соглашениях, были выполнены украинской стороной. В тот же день глава Офиса президента Украины призвал США присоединиться к урегулированию конфликта в Донбассе. Экс-глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений. В пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе. Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. В минувшее воскресенье экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», (Второе минское соглашение, Минск-2) –документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Кремль сообщил об отсутствии у Путина планов выступить на Мюнхенской конференции 12 февраля 2021, 05:17

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин не планирует выступать на Мюнхенской конференции, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Мюнхенская конференция в онлайн-формате запланирована на 19–20 февраля. На конференции, как ожидается, выступят президент США Джо Байден, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек ООН Антонио Гуттереш, генсек НАТО Йенс Столтенберг. Не исключено, что состоится выступление немецкого канцера Ангелы Меркель, передает РИА «Новости». В 2020 году официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала Мюнхенскую конференцию за несоответствие динамики форума скорости развития событий в мире. Глава МИДа Сергей Лавров заявил, что конференция превратилась в площадку для озвучивания громких заявлений для заголовков и перестала быть местом выработки конкретных решений. 10 февраля 2007 года Путин выступил с речью на Мюнхенской конференции по безопасности. Выступление Путина имело огромный резонанс: впервые Россия так прямо и жестко обозначила свои подходы к мировой дипломатии. По мнению политологов, прошедшие годы показали, что тезисы речи президента не потеряли актуальности, и многие негативные тренды, о которых предупреждал тогда российский лидер, лишь усиливаются. Twitter заблокировал страницу делегации России на переговорах в Вене по безопасности 13 февраля 2021, 13:24

Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Текст: Наталья Ануфриева

Twitter заблокировал официальный аккаунт делегации России на переговорах в Вене по безопасности и контролю над вооружениями, глава делегации Константин Гаврилов счел это актом цензуры. Гаврилов сообщил, что 12 февраля служба поддержки соцсети заблокировала официальный аккаунт делегации, передает РИА «Новости». «В чем причины? Альтернативная позиция России в оценке текущей политической ситуации в Европе, озвученная на семинаре ОБСЕ по военным доктринам? Блокировка официальных аккаунтов, отражающих официальную принципиальную позицию той или иной страны, – это явная цензура», – подчеркнул он. На ваш взгляд Сталкивались ли вы с блокировкой или удалением ваших постов в соцсетях? Да

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Ранее Twitter заблокировал личный аккаунт российского бизнесмена и главы компании «Конкорд» Евгения Пригожина, а также аккаунт юмориста Семена Слепакова. Напомним, что сенаторы, депутаты Госдумы и Роскомнадзор выразили намерение разработать проект закона о введении «существенных штрафов» для IT-компаний за блокировку российских информационных ресурсов. До этого пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что необходимы механизмы противодействия цензуре, которую начали иностранные интернет-платформы, и они будут выработаны при обсуждении соответствующего законопроекта в Госдуме. Президент Владимир Путин заявлял о необходимости развивать свои интернет-платформы в ответ на ущемление российских СМИ за границей. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как цензура американцев создает успех изобретению русских, а также о том, как Россия остановит цифровой колониализм США. Путин: Достижения России раздражают оппонентов 14 февраля 2021, 01:32

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин в ходе беседы с главными редакторами СМИ выразил уверенность, что достижения России начинают раздражать ее потенциальных противников. «У нас много достижений. И это начинает уже раздражать [потенциальных противников России]», – приводит слова Путина ТАСС. Глава государства обратил внимание на то, что российские ученые изобрели вакцину от коронавируса, которая была зарегистрирована первой в мире. При этом президент указал, что создание вакцины – «не единственное достижение» отечественных специалистов. В качестве примера президент также привел успехи России в создании новых видов оружия. «В сфере военного строительства сначала тоже, как над вакциной [от коронавируса], хихикали. Помните, когда я рассказал о новых современных видах оружия, которые ставятся на вооружение в российских Вооруженных силах на боевое дежурство. Сначала начали хихикать, что все это ерунда, фейк, придумано», – напомнил российский лидер. По его оценке, «сейчас все это сменилось на совершенно другие настроения». «Сейчас уже говорят, что, чтобы вести дальнейшие переговоры о сдерживании гонки вооружения, нужно обязательно включать в переговоры наши новые образцы и тактического, и стратегического оружия. Я уж не говорю про «Авангард» и все остальное, все наше гиперзвуковое оружие», – подчеркнул Путин во время беседы с главными редакторами СМИ, фрагменты которой были продемонстрированы в воскресенье в эфире телеканала «Россия-24». «Вот как только мы стали стабилизироваться, на ноги вставать – все, тогда началась сразу политика сдерживания», – заметил Путин. «Именно тогда потихонечку, исподволь, маленькими шажками, но все больше и больше. И чем мы становились сильнее, тем сильнее проводится эта политика сдерживания», – сказал глава государства. Президент также заметил, что влияние России на постсоветском пространстве растет. «Наше влияние на постсоветском пространстве. Как бы то ни было, но оно растет, при всех сложностях», – констатировал Путин. «Ведь когда [Советский] Союз разваливали, должны были понять, что начнется становление независимых государств со всеми вытекающими последствиями», – заметил президент. «Но тем не менее за последние годы наше влияние здесь растет. Тоже вызывает беспокойство [у западных стран]. И тоже это будет то, от чего нас будут оттаскивать», – прогнозирует российский лидер. Он обратил внимание на то, что политика сдерживания России проявляется и в экономике. «Кокомовские (КОКОМ – Координационный комитет по экспортному контролю, международная организация, созданная в 1949 году для многостороннего контроля над экспортом в СССР и другие социалистические страны) списки никто не отменил, они же на практике функционировали даже в 1990-е годы», – подчеркнул президент. «Просто по мере того, как мы становились на ноги и стабилизировали ситуацию на Кавказе, начали все больше и больше на это обращать внимание», – считает российский лидер. На его взгляд, для проведения политики сдерживания оппоненты России используют жаждущих власти людей. «Наши оппоненты или потенциальные противники испокон веков – это всегда было со времен царя Гороха, в нашей новейшей истории и уже более отдаленной, в период подготовки ведения Первой мировой войны – всегда опирались на людей очень амбициозных, жаждущих власти, всегда их использовали», – сказал президент. Путин отметил, что таких людей оппоненты России «использовали, конечно, не для их интересов, а для своих собственных». «Здесь ничего нового мы не видим. Вообще не вижу я ничего нового. Амбиций много, энергии много, желания заработать побольше денег, прорваться к власти очевидны. И все это просто самым активным образом используется», – констатировал глава государства. Он напомнил о том, как в конце 1980-х годов уничтожалось российское вооружение, в том числе подводные лодки, самолеты и ракеты средней дальности. «Вот в рамках общих разговоров о снижении напряженности в мире, уверен, что от этих людей потребуют и таких решений [об уничтожении новейшего российского вооружения]», – сказал президент. Напомним, в конце декабря официальный представитель МИД Мария Захарова назвала сдерживание России основной глобальной целью Запада. YouTube удалил видеоролик российского МИДа о протестах в странах ОБСЕ 11 февраля 2021, 21:39

Фото: Sophia Kembowski/DPA/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Американский видеохостинг YouTube удалил российский ролик об акциях протеста в государствах ОБСЕ, который был продемонстрирован в Постоянном совете международной структуры, заявил постпред России при организации Александр Лукашевич. Лукашевич поднимал на заседании Постоянного совета тему свободы собраний в регионе ОБСЕ. Он обратил внимание на короткую видеозапись, которая должна была наглядно показать разницу в отношении правоохранителей к протестующим в России и ряде западных стран. Ролик был также размещен на сайте постоянного представительства России при ОБСЕ со ссылкой на YouTube, однако его удалили с видеохостинга. «Мы не претендуем на такую популярность, но и наш видеоролик о протестах в регионе ОБСЕ, показанный в Постоянном совете, был поспешно удален YouTube», – цитирует ТАСС Лукашевича. Российский постпред привел пример жесткой цензуры американских цифровых платформ, указав на то, что YouTube и Vimeo удалили документальный фильм Майка Линделла «Абсолютное доказательство» о махинациях на президентских выборах в США и сомнениях относительно легитимности их результатов. Также дипломат констатировал, что параллельно в соцсетях идет «охота на ведьм» в отношении Дональда Трампа и его сторонников. Ранее социальная сеть Instagram решила удалить аккаунт американского активиста и адвоката Роберта Кеннеди-младшего, племянника 35-го президента США Джона Кеннеди за его высказывания против использования вакцин от кор онавируса. Девочка с Украины проснулась знаменитой после объявления на столбе 13 февраля 2021, 22:43 Текст: Антон Никитин

Наклеенное на столбе написанное от руки объявление о создании YоuТubе-канала про животных сделало десятилетнюю жительницу Украины знаменитой, сообщили СМИ. Десятилетняя Виталина из села Зымна Вода восемь месяцев назад создала YоuТubе-канал «Природа ТВ», на котором стала публиковать короткие видео про своих домашних животных – кота Пушинку, попугая Кешу, пса Цуцика, рыбок и куриц. Девочка решила показать видеоролики местным жителям и пригласила всех на свой YоuТubе-канал, разместив на столбе написанное от руки объявление: «Подписывайтесь на канал «Природа ТВ». Я там снимаю интересные видео. Там такой рисунок увидите с цветами», сообщил телеканал «360». Об увиденной записке своим подписчикам рассказала пользовательница Тwittеr под ником @__freecafe__. Фото объявления быстро разошлось по соцсетям, в результате на YоuТubе-канал подписались уже более 32 тыс. человек, а некоторые видеозаписи набрали до 50 тыс. просмотров. В комментариях под видео стали появляться добрые пожелания, а в соцсетях появились мемы. «Природа ТВ», режисер Квентін Тарантіно pic.twitter.com/totAOxMEcM — київський тремпель імені Тараса Шевченка (@grekhov) February 12, 2021 Мама девочки рассказала сайту nv.ua, что YоuТubе-канал Виталина создала вместе с братом в 2018 году. Дети всегда любили снимать. Иногда они наряжали и причесывали куриц. Напомним, в середине января на Украине запустили флешмоб с требованием по поводу русского языка. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Twitter разблокировал аккаунт российской делегации в Вене 13 февраля 2021, 19:00 Текст: Ксения Панькова

Twitter без объяснений разблокировал официальный аккаунт делегации России на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене, все подписчики исчезли, сообщил глава делегации Константин Гаврилов. «Twitter разблокировал аккаунт без объяснений, буквально 20 минут назад. Но все подписчики исчезли», – цитирует РИА «Новости» Гаврилова. Он отметил, что делегация планирует заново наращивать подписчиков. Контент, по его словам, сохранили. В субботу Twitter заблокировал официальный аккаунт делегации России на переговорах в Вене по безопасности и контролю над вооружениями. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва направила запрос в Twitter в связи с приостановкой действия официальной учетной записи делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Ранее сенаторы, депутаты Госдумы и Роскомнадзор выразили намерение разработать проект закона о введении «существенных штрафов» для IT-компаний за блокировку российских информационных ресурсов. До этого пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что необходимы механизмы противодействия цензуре, которую начали иностранные интернет-платформы, и они будут выработаны при обсуждении соответствующего законопроекта в Госдуме. Президент Владимир Путин заявлял о необходимости развивать свои интернет-платформы в ответ на ущемление российских СМИ за границей. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как цензура американцев создает успех изобретению русских, а также о том, как Россия остановит цифровой колониализм США. Путин: Россия находится «на марше» к пику своего исторического развития 14 февраля 2021, 03:31

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин на встрече с главными редакторами СМИ высказал мнение, что российская нация является достаточно молодой и находится еще «на марше» к пику своего развития, а ее «бесконечный генетический код» основан на межнациональном единстве. «Россия не достигла своего пика. Мы на марше, на марше развития», – приводит слова Путина ТАСС. Российский лидер отметил, что верит в теорию пассионарности (предложенную историком и философом Львом Гумилевым пассионарную теорию этногенеза) и что общество проходит этапы развития, нахождения на пике и затухания. Как отметил глава государства, Россия прошла через тяжелейшие испытания в истории, в 1990-х и начале 2000-х годах, но сейчас развивается и, образно говоря, сердцевиной ее будущего является чувство патриотизма, любви к родине. Вместе с этим Путин признал, что сейчас – «проблем море». «Но в отличие от других, старых или быстро стареющих наций мы все-таки на подъеме, мы достаточно молодая нация. У нас бесконечный генетический код. Он основан на смешении кровей, если так, по-простому, по-народному сказать», – продолжил глава государства. Президент подчеркнул необходимость «сохранять межнациональное единство и межконфессиональное единство, уважая каждого человека, который проживает на этой территории, чтобы каждый, кто здесь проживает, чувствовал, что это его родина, даже будучи представителем самого малого народа». Путин заключил, что все это «можно объединить одним словом – патриотизм». Президент подчеркнул употребление им слова «патриотизм» именно в хорошем смысле, отметив, что «можно оболгать и оплевать любое понятие». «Если не любить свое Отечество, относиться к этому наплевательски, пренебрежительно, плевать на свою историю, на своих стариков, в которых мы отражаемся <...>, уничижать их, их достижения, это значит не верить и в будущее. А оно, я абсолютно в этом убежден, [у России] есть», – сказал глава государства. Он отметил, что говорит все это «спонтанно, прямо вот то, что в голову приходит», и, вероятно, это можно было бы сформулировать более образно и точно, но суть останется та же. «Понятно, что люди оценивают свою жизнь не по тому, что было вчера или десять лет назад, а по тому, как хочется, чтобы было завтра. От этого никуда не деться, власть должна понимать это, а понимая – ускорять темпы развития. В рамках национальных проектов будем это делать», – сказал российский лидер. Он также добавил, что «власть должна набраться терпения, работать ритмично, не заливать деньгами те проблемы, которые нужно не заливать, а работать [с которыми] нужно на регулярной основе, действовать не спорадически, а исходя из здравого смысла и экономической целесообразности». «Мы же не случайно выработали целую систему современных способов развития различных отраслей экономики, социальной сферы и жизненных пространств, в которых мы живем, в том числе крупных и малых городов. Постепенно все будем делать, делаем», – отметил глава государства. Напомним, 27 января президент Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме заявил, что Россия и Европа – это одна цивилизация, они должны быть вместе. Аккаунт племянника Кеннеди удален из Instagram за высказывания о вакцинах 11 февраля 2021, 21:00 Текст: Вера Басилая

Социальная сеть Instagram решила удалить аккаунт американского активиста и адвоката Роберта Кеннеди-младшего, племянника 35-го президента США Джона Кеннеди за его высказывания против использования вакцин от коронавируса, сообщает CNN. Кеннеди-младший более 15 лет активно выступает против вакцин, и ранее лоббировал изменения в законах, предусматривающих обязательную вакцинацию детей. «Мы удалили данный аккаунт за многократное распространение вводящих в заблуждение заявлений о коронавирусе и вакцинах», – приводит ТАСС сообщение телеканала. Отмечается, что аккаунт Кеннеди в Facebook с аудиторией в 300 тыс. подписчиков пока заблокирован не будет, сообщил CNN со ссылкой на представителя Facebook, которой принадлежит также и Instagram. Компания Facebook с начала пандемии приступила к борьбе с распространением ложных сведений о коронавирусе в своих соцсетях, удаляя тысячи подобных публикаций, а также предоставляя пользователям разъяснения ВОЗ по поводу той или иной недостоверной теории или дезинформации. Напомним, 9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Ранее администрация социальной сети Facebook и сервис микроблогов Twitter заблокировали личные аккаунты российского бизнесмена и главы компании «Конкорд» Евгения Пригожина. В пресс-службе компании посчитали, что таким образом соцсети отреагировали на публикацию комментария бизнесмена о том, что президент США Джо Байден отменил введенный Дональдом Трампом запрет на службу в армии трансгендеров. В Кремле оценили темпы массовой вакцинации от коронавируса в России 11 февраля 2021, 14:07 Текст: Евгения Шестак

Массовая вакцинация от коронавируса в России наращивает темпы, но эту работу невозможно развернуть в одночасье, поэтому страна находится только на начальном этапе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Массовая вакцинация идет, но мы все-таки только на начальном этапе сейчас, разворачивается работа. Ее невозможно развернуть полноформатно в одночасье», – цитирует РИА «Новости» Пескова. По его словам, темпы не статичные, они имеют тенденцию к постоянному и последовательному повышению. «Увеличиваются объемы производства, увеличиваются объемы, которые каждый месяц выходят в оборот, и, соответственно, развозятся по регионам», – отметил он. Также представитель Кремля уточнил, что президент Владимир Путин самостоятельно расскажет, когда сделает прививку от коронавируса. Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Масштабную вакцинацию нгачали проводить в декабре, возможность сделать прививку получили некоторые категории граждан, например, медики и учителя. Напомним, в конце 2020 года Песков отмечал, что президент принял решение вакцинироваться от коронавируса. Представитель Кремля говорил, что Путин сам решит, в какой форме и когда сообщить о том, что он привился. Эксперт: Устойчивый рейтинг президента говорит о недоверии людей организаторам протестов 12 февраля 2021, 16:30 Текст: Андрей Резчиков

Принимавшиеся в последнее время попытки повлиять на стабильность федеральной власти потерпели фиаско. Об этом свидетельствует устойчивый рейтинг президента Владимира Путина, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. «Мы видим, что по последним данным нет никаких перемен в рейтинге президента. Никакие внутриполитические или внешнеполитические события не повлияли на устойчивость. Более того, по закрытым опросам у него есть некоторый рост, а по открытым – колебания. Это говорит о том, что провалились все попытки последнего времени повлиять на устойчивость федеральной власти, особенно с учетом громких политических событий в конце января», – считает эксперт Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов. Политолог добавил, что народ страны «не поверил тем, кто тут призывал устроить майданы». «Устойчивый рейтинг президента – это первое доказательство, индикатор, который говорит именно об этом», – подытожил Баширов. В пятницу Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) опубликовал результаты еженедельного опроса, которые показывают отношение россиян к работе президента, правительства, а также к партиям. Большинство россиян (58%) положительно оценивают работу Путина на посту президента, 28% опрошенных придерживаются противоположной точки зрения. Рейтинг доверия президента за неделю не изменился, ему доверяют 54% опрошенных, не доверяют – 34% граждан. Напомним, сторонники блогера Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в январе в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный. Пользователям портала госуслуг облегчили заполнение популярных форм 11 февраля 2021, 08:37 Текст: Наталья Ануфриева

Пользователи нового портала госуслуг смогут заполнять заявления с помощью ответов на вопросы, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Чернышенко сообщил, что «мы начали менять форму предоставления самых популярных услуг», однако «все это будет происходить постепенно», передает ТАСС. «В частности, изменится формат их предоставления – пользователи будут заполнять заявление в виде ответов на вопросы», – сказал он. По словам вице-премьера, правительство уже до конца марта 2021 года переведет на новую версию портала госуслуг 20 востребованных сервисов, а до конца года их число составит не менее 100. Отмечается, что «переход на новый портал будет бесшовным и незаметным для пользователей, услуги будут доступны с помощью уже имеющейся учетной записи». Также голосовой помощник, который будет работать с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ), появится на новом портале госуслуг в апреле, а к лету изменятся личный кабинет пользователя и основная страница портала. Кроме того, в данный момент проходят тестирование мобильные приложения для предоставления госуслуг по отдельным тематикам, они планируются к запуску. «Речь идет о таких мобильных приложениях, как «Здоровье», «Дом» и «Авто», – уточнил он. Ранее стало известно, что россиянам разрешат блокировать выдачу кредитов на свое имя через госуслуги. Эксперт: Нельзя допустить, чтобы интернет-гиганты начали диктовать нам свои правила 11 февраля 2021, 19:25 Текст: Ирина Яровая,

Александр Рыбин

По всему миру началось активное создание законов, регулирующих деятельность глобальных интернет-платформ. России также стоит усилить законодательство в этой сфере, используя и опыт западной Европы. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД IT-эксперт Александр Журавлев, комментируя выступление одного из австрийских министров, назвавшего сетевые платформы «пятой властью». «Проблема недостаточного правового регулирования IT-платформ приобрела всемирный масштаб. Соцсети и цифровые сервисы диктуют пользователям свои правила, навязывают свои условия блокировки контента, которые для окружающих до сих пор остаются непонятными. Полное отсутствие четких критериев модерации ведет к двойным стандартам, к появлению цензуры постов или аккаунтов в соответствии с личной прихотью администраторов этих платформ», – считает председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Александр Журавлев. «Сегодня почти каждый из нас пользуется соцсетью, получает оттуда информацию, покупает там товары и услуги. При этом у платформ, публикующих новости о событиях в мире, нет ни лицензии СМИ, ни связанных с этим обязанностей, зато прибылей, а также влияния на общественное мнение, у них гораздо больше, чем у традиционной прессы», – констатировал Журавлев. По мнению собеседника, подобная ситуация действительно позволяет назвать современные IT-гиганты «пятой властью». «Возникает также много вопросов об использовании персональных данных пользователей. До сих пор нам неясно, как работают те или иные алгоритмы, навязывающие нам определенную модель поведения в сети. Например, нам незаметно навязывают покупку какого-то товара или подводят к мысли, что надо голосовать за определенного кандидата», – продолжил эксперт. Все эти проблемы осознаются властями уже большинства развитых стран, отмечает Журавлев, в том числе в Австрии. «В целом, России нужно обращать внимание на все страны, преуспевшие в регулировании цифровых сервисов – на Турцию, которая добилась создания представительства Фейсбука на своей территории; на Германию, которая ввела серьезные штрафы за нарушение своего законодательства в этой сфере; в целом на Европейский союз, в котором созданы «Акт о цифровых сервисах» и Общий регламент по защите данных (GDPR). Все лучшее из этих инициатив нужно перенять и адаптировать под российские реалии», – уверен Журавлев. «Если мы говорим об уравнивании перед законом всех медиа, аудиовизуальных сервисов и социальных сетей, то принять соответствующее законодательство и обновить меры контроля просто необходимо. Иначе получится так, что не пользователи и государство будут определять нормы поведения для IT-компаний на территории России, а сами компании начнут диктовать нам свои правила и делать то, что они считают нужным», – предупредил Журавлев. Напомним, власти Австрии обеспокоились негативным влиянием цифровых гигантов на общественное мнение в стране. Причиной стала волна слухов в блогосфере по поводу коронавируса. Австрия не стала дожидаться общего решения Евросоюза и в одностороннем порядке занялась регулированием социальных сетей – правовая база для этого нового вида медиа-сферы была принята Законом о коммуникационных платформах, который вступил в силу с 1 января. Согласно указанным нормам, контент деструктивного содержания должен удаляться немедленно, в противном случае нарушителям грозят санкции. Австрийский министр по вопросам ЕС и Конституции Каролине Эдтштадлер призвала другие страны ЕС действовать в области регулирования цифровых медиа как можно быстрее. В колонке для венской газеты Der Standard она призвала Евросоюз выработать единое решение. По ее мнению, даже если Twitter, Facebook или Instagram называют себя нейтральными поставщиками услуг в Сети, о реальном нейтралитете речи не идет, поскольку это не соответствует их бизнес-моделям, – более того, сами платформы во многих странах уже играют роль «пятой власти». «Мы должны обязать цифровые платформы соблюдать правила, эта тема больше не может быть табуированной – это единственный способ обеспечить защиту свободы слова. ... Пусть даже для онлайн-платформ соблюдение таких стандартов означает дополнительные финансовые затраты, которые воспринимаются как помехи их предпринимательской деятельности», – приводит цитату Эдтштадлер «Газета.ру». Проблема распространения заведомо ложного и другого деструктивного контента через интернет в России стоит не менее остро, чем в Евросоюзе. В нашей стране, напоминает «Российская газета», уже принят закон о саморегулировании соцсетей, однако для его эффективной работы потребуется взаимодействие властей и самих онлайн-площадок. Поэтому, как уточняет ТАСС, разрабатываются дополнительные требования к иностранным IT-компаниям, включающие, в том числе, требование об открытии их филиалов на нашей территории. Путин предложил Совбезу обсудить сдерживание гонки вооружений 11 февраля 2021, 14:05 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза отметил успешное продление ДСНВ и предложил поговорить о новых шагах по сдерживанию гонки вооружений. «Совсем недавно мы вместе с американскими партнерами продлили Договор о стратегических наступательных вооружениях, СНВ-3. Мы давно это предлагали нашим американским партнерам. Приятно отметить, что новая администрация выполнила свои предвыборные обещания на этот счет. Мы приветствуем это решение», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Президент предложил постоянным членам Совбеза «поговорить о других шагах, направленных на сдерживание гонки вооружений и на контроль за вооружениями в целом». Россия и США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему президент США Джо Байден пошел навстречу России по ДСНВ.