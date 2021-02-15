Как устроена социальная сеть Clubhouse и что там можно найти?

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15 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 21:42  |  vz.ru
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Упавшую британскую экономику ждут новые неприятности

Лондон показал рекордное падение экономики как минимум со времен Второй мировой войны REUTERS/Sukree Sukplang
Одна из крупнейших экономик мира – британская – не выдержала тяжести прошлого года. ВВП страны рухнул на рекордный за последние 100, а по некоторым данным – и все 300 лет, уровень. 2020 год не прошел бесследно ни для кого, но почему Великобритания пострадала больше остальных и сможет ли Россия извлечь из этого пользу для себя? Подробности...
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Лавров предупредил Европу о санкциях

«Хочешь мира – готовься к войне», – заявил Лавров «Соловьев LIVE»/Youtube
Россия готова разорвать отношения с ЕС в случае введения новых санкций – такое заявление сделал в интервью Сергей Лавров. Очередные санкции против Москвы Евросоюз намерен рассмотреть 22 февраля. Стоит ли расценивать слова министра исключительно как предупреждение Брюсселю накануне рассмотрения нового санкционного пакета и как будет выглядеть заморозка связей между Москвой и Брюсселем? Подробности...
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Почему черные актеры теперь играют белых

Отмечается, что фильм прольет феминистский свет на жизнь и казнь Болейн, переосмыслив ее борьбу с патриархальным обществом Англии времен Тюдоров Channel 5
Новость о том, что британский телеканал утвердил на главную роль в сериале об Анне Болейн чернокожую актрису, вызвала в России насмешки и воспоминания о неграх – русских князьях в более раннем сериале про Екатерину II. Как выяснилось позднее, про российскую императрицу изначально снимали комедию. С Анной Болейн все тоже не просто: у кастингов со «сменой цвета» есть серьезные основания. Подробности...
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Бомбардировщики США нацелились на российские подводные лодки

Б-1Б – заслуженная, но еще очень эффективная военная машина U.S. Air Force/
Staff Sgt. Aaron Allmon/
wikipedia
Норвегия пытается оправдаться по поводу прибытия в страну американских стратегических бомбардировщиков: по словам министра обороны Норвегии, у России «нет причин для возмущения». Опасность для нашей страны, с его слов, также отсутствует. Почему же в таком случае МИД России крайне резко отреагировал на это событие и в чем угроза этих самолетов для безопасности России? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Масонство вышло из подполья

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Американская государственность создана преимущественно масонством, ее отцы-основатели, большинство ее президентов были масонами, ее столица Вашингтон насыщена масонской символикой. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Как возникла легенда о спецназе моджахедов «Черные аисты»

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Слухов о «черных аистах» в Афганистане ходило немало. Стоило советским подразделениям допустить какую-либо трагическую ошибку, как советское командование негласно объясняло это поражение появлением особо подготовленных, искусных бойцов противника – «черных аистов». Подробности...

В Донбассе может начаться большая война

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Совокупность как внутриукраинских, так и международных факторов может окончательно нивелировать Минские соглашения как «предохранительный клапан» от масштабной войны. Создается впечатление, что все к этому идет. Подробности...
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Россия готова к разрыву с Европой

Изгнали из «Звездных войн» за Холокост

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Белорусы опять полюбили Россию

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Москву накрыл снежный циклон

В Москве побит суточный рекорд 1973 года, когда выпало 7 мм осадков. В пятницу показатель составил 9 мм, но снегопад не прекращается. Всего за последние 30 часов в столице выпало 27 мм осадков при месячной норме в 36 мм. Город встал в 10-балльных пробках, а на уборку снега с улиц уйдет не менее трех дней
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Взрыв газа разрушил здание супермаркета во Владикавказе

Утром в пятницу, 12 февраля, в супермаркете на окраине Владикавказа прогремел мощный взрыв. Здание магазина полностью разрушено. Жертв нет, одного человека достали живым из-под завалов. Причиной инцидента называют разгерметизацию баллонов с газом
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Германию затопило после снегопадов и резкого потепления

В Германию в начале февраля пришло резкое потепление и проливные дожди. Из-за таяния снега и постоянных осадков из берегов вышла река Рейн, частично затопив многие населенные пункты, находящиеся на ее берегах
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Как устроена социальная сеть Clubhouse и что там можно найти?

    		    15 февраля 2021, 21:15
    Фото: Roman Moebius/Imago/Global Look Press
    Текст: Михаил Мошкин,
    Андрей Самохин

    Американский миллиардер и инженер Илон Маск в воскресенье на двух языках обратился к официальному Twitter-аккаунту Владимира Путина. Он пригласил российского лидера для разговора в набирающую популярность социальную сеть Clubhouse («Клабхаус»). Маск известен как основатель и гендиректор компании–производителя космической техники SpaceX и как сооснователь фирмы по производству электомобилей Tesla. «Вы бы хотели присоединиться ко мне для проведения разговора в Clubhouse?» – написал Маск в Twitter, отметив в сообщении англоязычный аккаунт президента. «Было бы большой честью поговорить с вами», – добавил Маск уже на русском.

    Предложение интересное, но сначала нужно разобраться, заметил по этому поводу в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он напомнил, что глава российского государства сам не ведет соцсети.

    Маск не единственная медиа-персона, которая проявляет активность в этой сети. Многие российские знаменитости тоже проявили к ней интерес и даже пропагандируют ее. Что же представляет собой социальная сеть «Клабхаус» и почему она внезапно стала столь популярной? Возможно, все дело в том, что «Клабхаус» позиционирует себя как сеть для избранных, причем без цензуры.

    «Клабхаус» – совсем молодая, но быстро набирающая популярность социальная сеть. Это приложение появилось в доступе в прошлом году и пока лишь только для iOS (операционной системы для «Айфонов»). Адаптация для Android еще находится в доработке. Очередная разработка калифорнийской Кремниевой долины стала особой приметой «коронакризисного» 2020 года, когда личное общение едва ли не полностью переместилось в Сеть.

    В отличие от привычных Zoom или WhatsApp общаться в Clubhouse можно только голосом – в сервисе нет ни личных сообщений, ни возможности переписываться. Эксперты по IT-технологиям полагают, что «Клабхаус» обещает большую, чем другие сети, конфиденциальность. Посторонний в сеть попасть не может. В «Клабхаус» принимают только по рекомендации кого-то из членов клуба. То есть для регистрации вам должны выслать приглашение. Во время регистрации участников просят указать настоящие имя и фамилию и выбрать пул интересующих тем – «музыка», «ток-шоу», «совместная работа в Сети», «политические дискуссии» и т.д.

    Каждый пользователь соцсети может добавлять себе подписчиков – как друзей «Вконтакте» или Facebook. Обсуждение интересующих тем происходит в виртуальных комнатах. Когда пользователь или сразу несколько пользователей совместно создают комнату, то сообщение о ее появлении рассылается всем подписчикам этих пользователей. Комнаты могут быть открытыми (но эта открытость распространяется лишь на подписчиков), а также приватными (для строго определенных подписчиков), либо рассчитанными на членов клубов, о которых ниже.

    Присутствующие в комнатах делятся на спикеров (создателей комнаты, которые обсуждают заявленную тему) и слушателей, которые могут лишь следить за дискуссией. Слушатель при желании может «поднять руку» – обратиться к модератору, чтобы перейти в число спикеров. Иногда слушатель может стать спикером автоматически, без посредства модератора – это бывает если комната небольшая, а среди ее организаторов есть подписчики этого конкретного слушателя.

    Единственные ограничения комнат – не больше 5 тысяч человек.

    Кроме «комнат», которые может создать любой желающий, есть «клубы» – устоявшиеся сообщества из людей, интересующихся одной темой. Собственно, Clubhouse в дословном переводе и означает «клубный дом». К слову, в числе наиболее популярных клубов, помимо ожидаемых групп типа «Здоровье – это богатство», есть сообщество с названием The Dacha («Дача»).

    В Рунете новое приложение оценили быстро – отечественные пользователи начали там активно регистрироваться в феврале. На его растущей популярности даже пытаются заработать. На одной из самых популярных в России цифровых досок объявлений появились предложение – доступ в «Клабхаус» всего за 100 тысяч рублей.

    Впрочем, россияне уже успели убедиться, что Clubhous по сути также подвержен цензуре, как и, например, Facebook. Администраторы соцсети в понедельник заблокировали телеведущего Владимира Соловьева – после того, как тот анонсировал дебаты «Почему в России не взлетела квир-революция». «Это очень смешно. Clubhouse испугался даже моего появления в этой соцсети. Все что надо знать о «ценности свобода слова» на этой площадке. Ждать реакции Роскомнадзора?», – написал по этому поводу Соловьев в своем Telegram-канале.

    Хотя изначально соцсеть позиционировалась как сервис для избранных, количество пользователей Clubhouse растет с поразительной быстротой – если в декабре здесь было около 600 тысяч пользователей, то к середине февраля их число уже достигло 4 млн человек. Из них всего лишь порядка 10 тысяч россиян.

    Насколько известно, Илон Маск не связан какими-либо бизнес-обязательствами с «Клабхаусом», но переход миллиардера в эту сеть придал ей оттенок элитарности. Тот же эффект ей придал и миллиардер Марк Цукерберг, который завел аккаунт в новой сети, хотя при этом владеет ее потенциальным конкурентом Facebook.

    Первоначально «лицом» сервиса были в основном звезды шоу-бизнеса – обладатель «Грэмми» рэпер Дрейк, стендапер Кевин Харт и комедийная актриса Тиффани Хэддиш. Но довольно скоро Clubhouse приобрел и политическое измерение – китайские пользователи быстро оценили преимущество нового приложения и стали обсуждать там протесты в Гонконге и отношения «большой земли» с Тайванем. В результате власти КНР на днях заблокировали приложение на своей территории.

    Забавно, что американские эксперты, наоборот, считают Clubhouse «прокитайским» приложением. Исследователи из Центра по изучению политики в отношении интернета Stanford Internet Observatory утверждают – серверная инфраструктура для приложения предоставляется китайским стартапом Agora Inc., сообщил портал Ferra.Ru. Специалисты полагают, что «Клабхаус» не такая уж неуязвим для утечек – ID пользователей и чатов отправляются прямо в виде открытого текста через сеть, что может привести к раскрытию личных данных. «Любые незашифрованные данные, которые передаются через серверы в КНР, вероятно, будут доступны правительству Китая», – не без тревоги отмечают в Stanford Internet Observatory.


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