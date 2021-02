Какие данные о человеке считаются персональными? Как устроена социальная сеть Clubhouse и что там можно найти? 15 февраля 2021, 21:15

Фото: Roman Moebius/Imago/Global Look Press

Текст: Михаил Мошкин,

Андрей Самохин

Американский миллиардер и инженер Илон Маск в воскресенье на двух языках обратился к официальному Twitter-аккаунту Владимира Путина. Он пригласил российского лидера для разговора в набирающую популярность социальную сеть Clubhouse («Клабхаус»). Маск известен как основатель и гендиректор компании–производителя космической техники SpaceX и как сооснователь фирмы по производству электомобилей Tesla. «Вы бы хотели присоединиться ко мне для проведения разговора в Clubhouse?» – написал Маск в Twitter, отметив в сообщении англоязычный аккаунт президента. «Было бы большой честью поговорить с вами», – добавил Маск уже на русском. Предложение интересное, но сначала нужно разобраться, заметил по этому поводу в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он напомнил, что глава российского государства сам не ведет соцсети. Маск не единственная медиа-персона, которая проявляет активность в этой сети. Многие российские знаменитости тоже проявили к ней интерес и даже пропагандируют ее. Что же представляет собой социальная сеть «Клабхаус» и почему она внезапно стала столь популярной? Возможно, все дело в том, что «Клабхаус» позиционирует себя как сеть для избранных, причем без цензуры. «Клабхаус» – совсем молодая, но быстро набирающая популярность социальная сеть. Это приложение появилось в доступе в прошлом году и пока лишь только для iOS (операционной системы для «Айфонов»). Адаптация для Android еще находится в доработке. Очередная разработка калифорнийской Кремниевой долины стала особой приметой «коронакризисного» 2020 года, когда личное общение едва ли не полностью переместилось в Сеть. В отличие от привычных Zoom или WhatsApp общаться в Clubhouse можно только голосом – в сервисе нет ни личных сообщений, ни возможности переписываться. Эксперты по IT-технологиям полагают, что «Клабхаус» обещает большую, чем другие сети, конфиденциальность. Посторонний в сеть попасть не может. В «Клабхаус» принимают только по рекомендации кого-то из членов клуба. То есть для регистрации вам должны выслать приглашение. Во время регистрации участников просят указать настоящие имя и фамилию и выбрать пул интересующих тем – «музыка», «ток-шоу», «совместная работа в Сети», «политические дискуссии» и т.д. Каждый пользователь соцсети может добавлять себе подписчиков – как друзей «Вконтакте» или Facebook. Обсуждение интересующих тем происходит в виртуальных комнатах. Когда пользователь или сразу несколько пользователей совместно создают комнату, то сообщение о ее появлении рассылается всем подписчикам этих пользователей. Комнаты могут быть открытыми (но эта открытость распространяется лишь на подписчиков), а также приватными (для строго определенных подписчиков), либо рассчитанными на членов клубов, о которых ниже. Присутствующие в комнатах делятся на спикеров (создателей комнаты, которые обсуждают заявленную тему) и слушателей, которые могут лишь следить за дискуссией. Слушатель при желании может «поднять руку» – обратиться к модератору, чтобы перейти в число спикеров. Иногда слушатель может стать спикером автоматически, без посредства модератора – это бывает если комната небольшая, а среди ее организаторов есть подписчики этого конкретного слушателя. Единственные ограничения комнат – не больше 5 тысяч человек. Кроме «комнат», которые может создать любой желающий, есть «клубы» – устоявшиеся сообщества из людей, интересующихся одной темой. Собственно, Clubhouse в дословном переводе и означает «клубный дом». К слову, в числе наиболее популярных клубов, помимо ожидаемых групп типа «Здоровье – это богатство», есть сообщество с названием The Dacha («Дача»). В Рунете новое приложение оценили быстро – отечественные пользователи начали там активно регистрироваться в феврале. На его растущей популярности даже пытаются заработать. На одной из самых популярных в России цифровых досок объявлений появились предложение – доступ в «Клабхаус» всего за 100 тысяч рублей. Впрочем, россияне уже успели убедиться, что Clubhous по сути также подвержен цензуре, как и, например, Facebook. Администраторы соцсети в понедельник заблокировали телеведущего Владимира Соловьева – после того, как тот анонсировал дебаты «Почему в России не взлетела квир-революция». «Это очень смешно. Clubhouse испугался даже моего появления в этой соцсети. Все что надо знать о «ценности свобода слова» на этой площадке. Ждать реакции Роскомнадзора?», – написал по этому поводу Соловьев в своем Telegram-канале. Хотя изначально соцсеть позиционировалась как сервис для избранных, количество пользователей Clubhouse растет с поразительной быстротой – если в декабре здесь было около 600 тысяч пользователей, то к середине февраля их число уже достигло 4 млн человек. Из них всего лишь порядка 10 тысяч россиян. Насколько известно, Илон Маск не связан какими-либо бизнес-обязательствами с «Клабхаусом», но переход миллиардера в эту сеть придал ей оттенок элитарности. Тот же эффект ей придал и миллиардер Марк Цукерберг, который завел аккаунт в новой сети, хотя при этом владеет ее потенциальным конкурентом Facebook. Первоначально «лицом» сервиса были в основном звезды шоу-бизнеса – обладатель «Грэмми» рэпер Дрейк, стендапер Кевин Харт и комедийная актриса Тиффани Хэддиш. Но довольно скоро Clubhouse приобрел и политическое измерение – китайские пользователи быстро оценили преимущество нового приложения и стали обсуждать там протесты в Гонконге и отношения «большой земли» с Тайванем. В результате власти КНР на днях заблокировали приложение на своей территории. Забавно, что американские эксперты, наоборот, считают Clubhouse «прокитайским» приложением. Исследователи из Центра по изучению политики в отношении интернета Stanford Internet Observatory утверждают – серверная инфраструктура для приложения предоставляется китайским стартапом Agora Inc., сообщил портал Ferra.Ru. Специалисты полагают, что «Клабхаус» не такая уж неуязвим для утечек – ID пользователей и чатов отправляются прямо в виде открытого текста через сеть, что может привести к раскрытию личных данных. «Любые незашифрованные данные, которые передаются через серверы в КНР, вероятно, будут доступны правительству Китая», – не без тревоги отмечают в Stanford Internet Observatory.