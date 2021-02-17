Зюганов поддержал стратегические инициативы Путина

КПРФ будет максимально поддерживать стратегические инициативы президента Владимира Путина по защите суверенитета, заявил лидер партии Геннадий Зюганов на встрече главы государства с лидерами парламентских фракций.

«У нас есть время ответить на вызовы, и мы максимально будем поддерживать ваши стратегические инициативы», – передает его слова РИА «Новости».

Кроме того, Зюганов призвал не допустить превращения выборов в Госдуму в гражданскую междоусобицу. «Надо все делать для того, чтобы выборная кампания не превратилась в гражданскую междоусобицу, вы это особо во вступительном слове подчеркнули, а был конструктивный диалог», – сказал лидер КПРФ.

Помимо этого, в ходе встречи Зюганов обратил внимание на необходимость поверить обоснованность штрафов в России. «Меня несколько смущает в последнее время такой злобный натиск некоторых чиновников, которые пытаются преследовать и штрафовать за все, что угодно. На мой взгляд, это неверный путь», – сказал Зюганов.



Он добавил, что выступает за то, чтобы «все иностранцы, все, кто лезет, самым жестким образом наказывались». «Но сел в машину, остановился – штраф, в метро зашел без маски – штраф 5 тыс., два слова сказал поперек – еще 10 тыс.... Это озлобляет население и вызывает большую изжогу. Поручите своим службам внимательно проверить. На мой взгляд, некоторые увлеклись», – заключил лидер КПРФ.

Ранее стало известно, что КПРФ намерена переизбрать руководство до начала кампании по выборам в Госдуму 2021 года, предположительно, съезд пройдет в апреле.