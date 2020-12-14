В КПРФ решили переизбрать руководство перед выборами в Госдуму

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Почему новогодний стол в России дорожает при низкой инфляции

Новогодний стол для россиян подорожал на треть Виталий Тимкив/ТАСС
Россиянам в этом году придется потратиться на новогодний стол больше, чем годом ранее. По экспертным оценкам, он подорожает почти на треть. При этом официальная инфляция в России по-прежнему остается довольно низкой: она ненамного превысила 4%. Как же получается, что на практике накрыть стол в праздник оказывается в разы дороже? Подробности...
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На что рассчитывает «Единая Россия» в 2021 году

«Единой России» на выборах прогнозируют конституционное большинство er.ru
На выборах в Госдуму в 2021 году «Единая Россия» может получить в парламенте устойчивое большинство. Но для того, чтобы подтвердить статус партии народного большинства, ей придется продолжать активно решать проблемы, вызванные пандемией, улучшать свою репутацию, а также сформулировать понятный образ будущего для страны, считают политологи. Подробности...
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Иностранный рейтинг искажает мощь российской боевой авиации

Военная авиация в России имеется, но ее реальная сила мало кому известна Юрий Смитюк/ТАСС
Численность военно-воздушных сил России находится на втором месте в мире после США, утверждает авторитетный международный справочник. Однако он умалчивает целый ряд важнейших подробностей, без анализа которых нельзя оценить достоверно боевые возможности любых ВВС. Могут ли российские военные летчики на равных противостоять своим вероятным противникам? Подробности...
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Алиев выгнал США и Францию из карабахского урегулирования

Похоже, Алиев позаимствовал новый дипломатический стиль у Эрдогана Pascal Lauener/Reuters
Почивающий на лаврах победителя Ильхам Алиев в резкой форме раскритиковал Минскую группу ОБСЕ за неспособность к разрешению карабахского конфликта. Азербайджанский лидер заявил представителям Парижа и Вашингтона, что не приглашал их с визитом в Баку, хотя встречу с ними все же провел. Кто стоит за жесткими заявлениями Алиева и почему Азербайджан не боится испортить отношения с США и Францией? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Поворот России на Восток завершен

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Успехи России на Востоке измеряются не военными победами или спасенными человеческими жизнями, а повышением доходов от экспорта и качества деловой среды – достаточно мещанские категории для традиционного российского восприятия. Подробности...
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Чтобы помнить войну, не надо жить во время войны

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
В завершающемся году было много неприятного – с этим кто же спорит? – но минимальное знание отечественной и всемирной истории дает возможность назвать множество годов в прошлом, по сравнению с которыми 2020-й еще очень даже приемлемый. Подробности...
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Помидорные войны неприятны, но неизбежны

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва ввела санкции против азербайджанских помидоров и яблок. Некоторые россияне возмущены очередной плодоовощной войной, ведущейся за их счет. Однако они должны вспомнить, в чьих интересах эти конфликты ведутся. Подробности...
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Грузия хочет рулить всем Кавказом

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Последний шанс Трампа

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Умер Валентин Гафт

Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни. По словам его супруги Ольги Остроумовой, причиной смерти стали последствия инсульта. Прощание состоится в «Современнике» 15 декабря, похоронят артиста на Троекуровском кладбище
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Азербайджан отметил парадом победу над Карабахом

Мощной символической акцией отметил Азербайджан свою победу во второй карабахской войне – по улицам Баку прошел военный парад. Жители страны встречали военную технику с восторгом и воодушевлением и приветствовали ее в том числе флагами Турции
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КамАЗ представил серийный городской электромобиль «Кама-1»

На выставке «Вузпромэкспо» презентован первый предсерийный образец электрического смарт-кроссовера «Кама-1». Это совместная разработка Санкт-Петербургского политехнического университета и ПАО «КамАЗ». Электромобиль рассчитан на четырех пассажиров и может развивать скорость до 150 км/ч
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Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Библиотеки Оренбургской области в рамках нацпроекта обновили книжный фонд

Модернизация четырех муниципальных библиотек по национальному проекту «Культура» завершается в Оренбургской области. Помимо преобразований интерьеров учреждения получили почти 13 тыс. новых книг, сообщила министр культуры региона Евгения Шевченко.
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В Новосибирске определили сроки ремонта исторического здания театра кукол

В Новосибирске запланировали начать капитальный ремонт областного театра кукол в 2022 году, здание построили больше 100 лет назад, оно имеет статус регионального памятника архитектуры, сообщил директор театра Юрий Горлатых.
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    В КПРФ решили переизбрать руководство перед выборами в Госдуму

    14 декабря 2020, 10:18

    Текст: Елизавета Булкина

    КПРФ намерена переизбрать руководство до начала кампании по выборам в Госдуму 2021 года, предположительно, съезд пройдет в апреле.

    Изначально, как сообщал «Ведомостям» зампред центрального комитета (ЦК) КПРФ по кадровой и оргработе Юрий Афонин, партия собиралась выдвинуть кандидатов в Госдуму в июне 2021 года, а съезд провести уже после голосования, осенью.

    Очередные съезды по уставу должны созываться решением ЦК КПРФ не реже одного раза в четыре года. Предыдущий съезд КПРФ, переизбравший ЦК, проходил после кампании в Госдуму в 2017 году. В руководстве партии заявляли, что Минюст жестко не ограничивает партии по срокам проведения съезда, допускается «люфт в три-четыре месяца».

    Афонин заявил, что решение провести съезд в апреле 2021-го принято после того, как юристы проанализировали возможность переноса съезда на более позднее время. Назначить съезд должен очный пленум действующего состава ЦК КПРФ, который может собраться в январе следующего года. По словам Афонина, «кампания будет напряженной, кандидатов будут пытаться бить». По этой причине было решено провести съезд и переизбрать ЦК заранее, чтобы коммунистов не пытались снять с выборов под предлогом того, что съезд назначен нелегитимным составом ЦК.

    Как уточнил глава юрслужбы ЦК КПРФ Вадим Соловьев, заключение юристов об оптимальном времени для съезда просил представить председатель ЦК Геннадий Зюганов; юристы предлагали провести съезд в мае. По словам источника издания в ЦК партии, руководству ЦК ранее якобы поступило письмо Минюста о том, что организация очередного съезда после истечения полномочий ЦК в мае 2021 года вызовет проблемы с выдвижением кандидатов. В ведомстве запрос «Ведомостей» пока оставили без ответа. Афонин и Соловьев утверждают, что не консультировались с Минюстом.

    В свою очередь политтехнолог, председатель КПСС Андрей Богданов считает, что решение КПРФ подстраховаться вполне логично, поскольку конкуренты, если останется лазейка в документах, будут подавать иски, оспаривая законность участия кандидатов КПРФ в выборах в том случае, если съезд по выдвижению кандидатов будет организован некорректно. «Обычно руководящий орган, в данном случае ЦК, может принять решение о проведении съезда заранее, когда такой руководящий орган еще правомочен. Но есть нюанс: принимать решение о назначении предвыборного съезда необходимо уже после назначения самих выборов, а оно происходит в июне», – пояснил Богданов.

    По мнению одного из членов ЦК партии, Зюганов, проводя съезд до выборов, сможет провести зачистку в партии еще на входе в думскую кампанию.

    Ранее участники круглого стола, посвященного перспективам КПРФ в парламентской кампании 2021 года, отмечали, что партия сейчас находится в кризисе, совершает тактические промахи, а изнутри ее раздирает клановая борьба.


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