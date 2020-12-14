В КПРФ решили переизбрать руководство перед выборами в Госдуму

КПРФ намерена переизбрать руководство до начала кампании по выборам в Госдуму 2021 года, предположительно, съезд пройдет в апреле.

Изначально, как сообщал «Ведомостям» зампред центрального комитета (ЦК) КПРФ по кадровой и оргработе Юрий Афонин, партия собиралась выдвинуть кандидатов в Госдуму в июне 2021 года, а съезд провести уже после голосования, осенью.

Очередные съезды по уставу должны созываться решением ЦК КПРФ не реже одного раза в четыре года. Предыдущий съезд КПРФ, переизбравший ЦК, проходил после кампании в Госдуму в 2017 году. В руководстве партии заявляли, что Минюст жестко не ограничивает партии по срокам проведения съезда, допускается «люфт в три-четыре месяца».

Афонин заявил, что решение провести съезд в апреле 2021-го принято после того, как юристы проанализировали возможность переноса съезда на более позднее время. Назначить съезд должен очный пленум действующего состава ЦК КПРФ, который может собраться в январе следующего года. По словам Афонина, «кампания будет напряженной, кандидатов будут пытаться бить». По этой причине было решено провести съезд и переизбрать ЦК заранее, чтобы коммунистов не пытались снять с выборов под предлогом того, что съезд назначен нелегитимным составом ЦК.

Как уточнил глава юрслужбы ЦК КПРФ Вадим Соловьев, заключение юристов об оптимальном времени для съезда просил представить председатель ЦК Геннадий Зюганов; юристы предлагали провести съезд в мае. По словам источника издания в ЦК партии, руководству ЦК ранее якобы поступило письмо Минюста о том, что организация очередного съезда после истечения полномочий ЦК в мае 2021 года вызовет проблемы с выдвижением кандидатов. В ведомстве запрос «Ведомостей» пока оставили без ответа. Афонин и Соловьев утверждают, что не консультировались с Минюстом.

В свою очередь политтехнолог, председатель КПСС Андрей Богданов считает, что решение КПРФ подстраховаться вполне логично, поскольку конкуренты, если останется лазейка в документах, будут подавать иски, оспаривая законность участия кандидатов КПРФ в выборах в том случае, если съезд по выдвижению кандидатов будет организован некорректно. «Обычно руководящий орган, в данном случае ЦК, может принять решение о проведении съезда заранее, когда такой руководящий орган еще правомочен. Но есть нюанс: принимать решение о назначении предвыборного съезда необходимо уже после назначения самих выборов, а оно происходит в июне», – пояснил Богданов.

По мнению одного из членов ЦК партии, Зюганов, проводя съезд до выборов, сможет провести зачистку в партии еще на входе в думскую кампанию.

Ранее участники круглого стола, посвященного перспективам КПРФ в парламентской кампании 2021 года, отмечали, что партия сейчас находится в кризисе, совершает тактические промахи, а изнутри ее раздирает клановая борьба.