Глава ДНР объяснил стремление Донбасса к интеграции с Россией В Кремле заявили о готовности России помогать русскоязычному населению Донбасса 15 февраля 2021, 15:19 Текст: Елизавета Булкина

Россия будет и дальше помогать русскоязычному населению Донбасса, в том числе отправлять гуманитарную помощь, потому что больше это делать некому, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Дело в том, что там, вы знаете, живет много русских, много русскоязычных», – передает слова Пескова ТАСС. Представитель Кремля добавил, что сейчас это люди, которые, «к сожалению, лишены социального обеспечения со стороны своего государства, Украины», «которым отказано в любых государственных услугах». «Именно Россия организует один за другим конвои гуманитарной помощи, именно Россия оказывает иную помощь этим людям. И Россия будет это продолжать делать, потому что если не Россия, то больше некому это будет делать», – отметил Песков. Напомним, накануне президент России Владимир Путин заверил, что Россия не бросит Донбасс. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин подчеркнул, что в республике постоянно ощущают поддержку со стороны России, и выразил готовность отстаивать общие ценности.

Путин: Донбасс мы не бросим 14 февраля 2021, 00:26

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин в ходе беседы с главными редакторами СМИ заверил, что Россия не бросит Донбасс. Во время беседы с главными редакторами СМИ, фрагменты которой показал в воскресенье телеканал «Россия-24», глава государства признался, что у него «перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, в Донбассе». «На наших с вами плечах – я говорю «наших с вами», потому что вы четвертая власть – огромная ответственность за Россию в целом. И прежде, чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага», – обратился Путин к участникам встречи. При этом он заявил: «Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что», передает ТАСС. Накануне глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в существующей редакции. При этом официальный Киев, по заверению Ермака, приложит все усилия для того, чтобы принципы, заложенные в этих соглашениях, были выполнены украинской стороной. В тот же день глава Офиса президента Украины призвал США присоединиться к урегулированию конфликта в Донбассе. Экс-глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений. В пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе. Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. В минувшее воскресенье экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», (Второе минское соглашение, Минск-2) –документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Захарова: Киев упустил шанс на мир в Донбассе 12 февраля 2021, 20:22

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Украинская сторона делает все для того, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минска-2. «12 февраля исполняется шесть лет со дня подписания «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений». Этот документ содержит конкретные договоренности между Киевом, Донецком и Луганском о мирном урегулировании внутриукраинского конфликта, который стал следствием госпереворота на Майдане и силовой операции Киева против Донбасса, не признавшего националистическую политику новых властей», – цитирует Захарову РИА «Новости». «Комплекс мер» был одобрен СБ ООН, он стал частью международного права, подчеркнула дипломат. По его положениям, к концу 2015 года в Донбассе уже должен был установиться мир и начаться работа по восстановлению региона. «К сожалению, эти договоренности так и не были реализованы. Шансом к миру Киев не воспользовался. Он делает все возможное, чтобы уклониться от выполнения собственных обязательств, имитирует их реализацию, уходит от прямых контактов с Донецком и Луганском, без чего разрешение кризиса в принципе невозможно, пытается исказить или переписать Минские договоренности», – добавила представитель МИД. Донбасс, который должен был вернуться в состав Украины, все больше от нее отдаляется в результате действий Киева, подчеркнула она. Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. Ранее экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений» (Второе минское соглашение, Минск-2) – документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11–12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. В офисе Зеленского заявили о невыполнимости Минских соглашений 13 февраля 2021, 06:33

Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout/REUTERS

Текст: Антон Никитин

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью телеканалу «Украина» выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. При этом официальный Киев, по заверению Ермака, приложит все усилия для того, чтобы принципы, заложенные в этих соглашениях, были выполнены украинской стороной, передает РИА «Новости». Глава офиса Владимира Зеленского также отметил, что прогресс в переговорах по Донбассу есть, но продвигается диалог медленно. Он подчеркнул, что за шесть лет с момента подписания Минских соглашений ощутимых результатов нет. «Украинской стороне удалось кардинально изменить представительство в минском процессе и поднять уровень безоговорочной поддержки со стороны наших европейских партнеров, Германии и Франции», – приводит слова Ермака РБК – Украина. Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе. Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. В минувшее воскресенье экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», (Второе минское соглашение, Минск-2) –документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Госдуме ответили на заявление Украины о невыполнимости Минских соглашений 13 февраля 2021, 14:47

Фото: Николай Галкин/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Депутат Государственной думы Руслан Бальбек комментируя заявление Украины о «невыполнимости» минских договоренностей, отметил, что Киев и ранее показывал себя «недобросовестным исполнителем» разносторонних соглашений. Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. По словам Бальбека, следующим шагом Киева может стать призыв к новым договоренностям, передает RT. «Причем главное – чтобы это устроило коллективный Запад и Киев. Украина не раз показывала себя недобросовестным исполнителем международных соглашений. К тому же для подготовки общественного мнения будут работать только «свои» телеканалы, оппозиционные медиа, что называется, загнаны в угол», – сказал он. Парламентарий отметил, что подобные действия мешают урегулированию конфликта. «Минским соглашениям аналога нет, а значит, их выполнять все равно придется, если, конечно, Украина хочет мира в Донбассе», – подытожил Бальбек. Ранее Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью телеканалу «Украина» выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. При этом официальный Киев, по заверению Ермака, приложит все усилия для того, чтобы принципы, заложенные в этих соглашениях, были выполнены украинской стороной. До этого официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе. Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. В минувшее воскресенье экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», (Второе минское соглашение, Минск-2) –документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. Глава ДНР ответил на обещание Путина не бросать Донбасс 14 февраля 2021, 22:15

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал обещание президента России Владимира Путина не бросать Донбасс «несмотря ни на что». Глава ДНР подчеркнул, что в республике постоянно ощущают поддержку со стороны России, и выразил готовность отстаивать общие ценности. «У нас никогда не было оснований допустить мысль, что Россия оставит нас наедине с трудностями и проблемами», – заявил Пушилин радиостанции «Говорит Москва». «Позицию наших граждан мы сформулировали в идеологической доктрине, которая неслучайно носит название «Русский Донбасс», – добавил глава провозглашенной Донецкой народной республики, отметив, что регион всегда был русским исторически и ментально. Как подчеркнул Пушилин, события 2014-го и последующих годов однозначно определили вектор развития республики. «Мы должны быть вместе с Россией», – заявил глава ДНР. Он выступил за усиление сотрудничества с Москвой и назвал Донбасс частью «Большой России». Ранее президент Владимир Путин заверил, что Россия не бросит Донбасс. Накануне глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в существующей редакции. При этом официальный Киев, по заверению Ермака, приложит все усилия для того, чтобы принципы, заложенные в этих соглашениях, были выполнены украинской стороной. В тот же день глава Офиса президента Украины призвал США присоединиться к урегулированию конфликта в Донбассе. Экс-глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений. В пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе. Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. В минувшее воскресенье экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», (Второе минское соглашение, Минск-2) –документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. На командира батальона милиции ДНР «Длинного» совершено покушение 15 февраля 2021, 09:54

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

На одного из командиров народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) совершено покушение в Горловке, сообщил информированный источник. «В результате взрыва автомобиля на проспекте Победы в Горловке пострадал командир батальона с позывным «Длинный». Он в больнице», – сообщил источник «Интерфакс». Он уточнил, что взрывчатка была заложена под водительское сидение. Тем временем Киев сообщил о гибели трех украинских военнослужащих в Донбассе. «За прошедшие сутки, 14 февраля, в районе проведения операции объединенных сил (ООС) было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих», – сообщили в штабе ООС. Напомним, ранее заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос заявил, что ССО Украины могут при необходимости взять в плен глав провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. На подконтрольной Киеву территории Донбасса начали разворовывать принадлежащий РЖД путь 15 февраля 2021, 11:52

Фото: Baz Ratner/Reuters

Текст: Алина Назарова

Украинские пограничники скрывают разбор и хищение железнодорожного полотна РЖД на подконтрольной Киеву территории Донбасса вблизи российской границы, заявили в Центре по связям с общественностью (ЦОС) МВД самопровозглашенной Луганской народной республики. «Железнодорожное покрытие закрытой ветки РЖД, проходящей по территории Украины от населенного пункта Зориновка до населенного пункта Благодатное, демонтируется с негласного разрешения руководства луганского пограничного отряда государственной погранслужбы Украины», – заявил представитель ЦОС МВД, передает РИА «Новости». Информация поступила на горячую линию МВД ЛНР от жителя Зориновки. В частности, местный житель сообщил, что к демонтажу допускаются лица, состоящие в дружеских отношениях с руководством погранотряда за 10 тыс. гривен (около 350 долларов). «Железнодорожное полотно разбирается исключительно в ночное время под прикрытием дежурной смены погранотдела «Меловое», – заявил представитель ЦОС. Ранее в ЛНР обвинили СБУ в наращивании военной техники в жилых районах Донбасса. Так, в начале февраля Украина разместила в жилых районах Донбасса, подконтрольных Киеву, 14 единиц военной техники. Украинский генерал предрек Киеву потерю Донбасса за пару месяцев 13 февраля 2021, 20:01 Текст: Ксения Панькова

Экс-глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк рассказал, чем может обернуться для Киева отказ от Минских соглашений. «Если мы отказываемся официально от минских договоренностей, можете быть уверены, что мы в первую очередь теряем за месяц-два всю Донецкую и Луганскую области», – сказал Вовк эфире телеканала «Наш», передает РИА «Новости». Он считает, что Россия «все сделает красиво», не прибегая к участию «зеленых человечков». Кроме того, по его мнению, в Донбассе будет все так, «что все сделали сами жители Донецкой и Луганской областей». Ранее Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью телеканалу «Украина» выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. При этом официальный Киев, по заверению Ермака, приложит все усилия для того, чтобы принципы, заложенные в этих соглашениях, были выполнены украинской стороной. До этого официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе. Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. В минувшее воскресенье экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», (Второе минское соглашение, Минск-2) –документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. На Украине сообщили о гибели трех военнослужащих после подрыва в Донбассе 14 февраля 2021, 16:02 Текст: Абдулла Шакиров

Военнослужащие оперативно–тактической группировки «Север» подорвались в воскресенье на неизвестном взрывном устройстве в Донецкой области, в результате взрыва погибли три человека. «Сегодня, 14 февраля, недалеко от населенного пункта Новолуганское в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» при перемещении на позиции в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил (ООС), – говорится в сообщении в Facebook оперативно-тактической группировки «Север». В настоящее время на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и военная служба правопорядка. В четверг в ЛНР сообщили о гибели украинского военного в результате подрыва у линии соприкосновения в Донбассе. ЛНР: Украинские десантники подорвались на собственной мине 14 февраля 2021, 19:51 Текст: Абдулла Шакиров

Украинские военнослужащие оперативно–тактической группировки «Север», погибшие в воскресенье в Донбассе в результате взрыва, подорвались на минах, установленных ранее их сослуживцами у линии соприкосновения, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. «Нашей разведкой отмечено перемещение личного состава боевиков 81-й аэромобильной бригады (ВС Украины) на наблюдательный пост в районе населенного пункта Новолуганское, которые были отправлены в зону ответственности 59-й бригады для усиления ввиду нехватки личного состава на переднем крае обороны. Во время передвижения трое так называемых десантников забрели на минно-взрывные заграждения и подорвались на мине, ранее установленной инженерно-саперным взводом 59-й бригады», – передает слова Осадчего РИА «Новости». Как рассказал представитель военного ведомства ЛНР, один украинский силовик погиб на месте, остальные двое скончались от ранений, ожидая прибытия медицинской помощи. Ранее пресс-служба оперативно-тактической группировки «Север» сообщила от гибели трех своих военнослужащих, подорвавшихся на неизвестном взрывном устройстве в Донецкой области. В четверг в ЛНР сообщили о гибели украинского военного в результате подрыва у линии соприкосновения в Донбассе. В ЛНР обвинили СБУ в наращивании военной техники в жилых районах Донбасса 12 февраля 2021, 19:47

Фото: РИА Новости

Текст: Абдулла Шакиров

Украина за прошлую неделю разместила в жилых районах Донбасса, подконтрольных Киеву, 14 единиц военной техники, заявил офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко. «В нарушение третьего пункта комплекса дополнительных мер противник продолжает концентрировать вооружение и технику в зоне операции объединенных сил. Для размещения запрещенного минскими договоренностями оружия военные преступники используют территории дворов жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры, подвергая опасности жизни мирных жителей», – передает слова Филипоненко РИА «Новости». Информация о размещении боевой техники в жилых кварталах у линии соприкосновения подтверждается официальными отчетами наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), отметил представитель военного ведомства ЛНР. Филипоненко призвал население подконтрольных Украине районов Донбасса препятствовать развертыванию вооружения СБУ вблизи домов и объектов гражданской инфраструктуры, сообщая обо всех таких случаях представителям ОБСЕ и в прокуратуру. На этой неделе украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляла ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. Ранее Народная милиция ЛНР призвала Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ зафиксировать факт обстрела украинскими силовиками школы в поселке Золотое, подконтрольном ЛНР. В офисе Зеленского призвали США присоединиться к урегулированию конфликта в Донбассе 13 февраля 2021, 10:56

Фото: Петр Сивков/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что США должны подключиться к урегулированию конфликта в Донбассе. По его словам, в Минские соглашения нужно внести изменения. «Сегодня есть нормандский формат, в котором есть четыре стороны (Германия, Россия, Украина, Франция – прим. ВЗГЛЯД). Присоединение нового участника к этому формату – это решение этих четырех участников. Но я абсолютно уверен, что США как стратегический партнер Украины должны и могут сыграть одну из ключевых ролей в прекращении военного конфликта и в урегулировании вопроса с возвращением украинских территорий», – цитирует ТАСС слова Ермака телеканалу «Украина-24». «Минские соглашения – это единственная площадка. При всей их неидеальности других соглашений не существует. Много спекуляций на эту тему, но я хочу еще раз подтвердить, что Украина является добросовестным приверженцем Минских соглашений. Поэтому по духу, по принципу эти соглашения есть, они являются единственными, и мы идем по этому пути. Но, безусловно, в процессе согласования новой дорожной карты, нового плана (представленного представителем Украины в Контактной группе Леонидом Кравчуком – прим.ВЗГЛЯД), который должен базироваться на принципах Минских соглашений, безусловно, нужно вносить корректировки», – считает глава офиса Зеленского. Ранее Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. В Донецке обвинили спецслужбы Украины в покушении на командира милиции ДНР 15 февраля 2021, 14:34

Фото: Репортёр Руденко/telegram

Текст: Ирина Яровая

«Это полный кошмар и показатель полной беспринципности украинских спецслужб. Ведь они знали, что человек утром повезет дочку в школу и все равно подложили под его машину бомбу» – заявил газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бриг. Так он прокомментировал покушение на командира народной милиции республики, совершенное в Горловке. В момент покушения рядом с пострадавшим находилась его несовершеннолетняя дочь. «Подобный теракт случается уже не первый раз – у командиров ДНР неоднократно обнаруживали взрывчатку под машинами, случались и подрывы. Вот и в этот раз служба охраны не сработала, но, слава Богу, у девочки никаких серьезных ранений нет, только контузия», – рассказал депутат парламента ДНР Владислав Бриг. Собеседник уверен – «это дело рук украинских спецслужб». «Однако очень трудно определить, кто конкретно это сделал, ведь они говорят с нами на одном языке, у них нет никакого акцента. Для того, чтобы обезопасить себя, нам нужна колоссальная работа соответствующих органов, как это происходит, например, в Израиле. А пока нужно быть готовыми к новым терактам. Они еще долго не прекратятся», – считает он. «Причем, заметьте, покушение произошло не на линии фронта, а в городе, да еще и при наличии ребенка в машине. Конечно, это полный кошмар и показатель полной беспринципности этих людей. Ведь они знали, что человек утром повезет дочку в школу и все равно подложили под его машину бомбу», – заключил Бриг. Ранее в понедельник на одного из командиров народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) было совершено покушение в Горловке, сообщил информированный источник. «В результате взрыва автомобиля на проспекте Победы в Горловке пострадал командир батальона с позывным «Длинный». Он в больнице», – сообщил источник «Интерфакс». Он уточнил, что взрывчатка была заложена под водительское сидение машины, на которой комбат в это время вез дочь в школу. Он и его дочь на данный момент в больнице. Тем временем Киев сообщил о гибели трех украинских военнослужащих в Донбассе. «За прошедшие сутки, 14 февраля, в районе проведения операции объединенных сил (ООС) было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих», – сообщили в штабе ООС. Напомним, ранее заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос заявил, что ССО Украины могут при необходимости взять в плен глав провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Народная милиция ДНР подтвердила покушение на командира подразделения 15 февраля 2021, 10:33 Текст: Алина Назарова

Командир одного из батальонов Народной милиции Донецкой народной республики получил множественные осколочные ранения в результате подрыва автомобиля, сообщили в ведомстве. «Около 8.00 (совпадает с мск) в результате срабатывания взрывного устройства в автомобиле, в результате террористического акта получил множественные осколочные ранения нижних конечностей командир первого батальона третьей бригады Народной милиции ДНР», – сказал РИА «Новости» представитель Народной милиции. Ранее источник в силовых ведомствах ДНР сообщил, что в Горловке было совершено покушение на командира одного из подразделений Народной милиции. В его автомобиле сработало взрывное устройство, пострадали командир и его дочь. Порошенко призвал вернуть украинскую армию на прежние позиции в Донбассе 15 февраля 2021, 14:54 Текст: Ксения Панькова

Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал вернуть подразделения ВСУ на позиции в Донбассе, с которых они были отведены, сообщила пресс-служба партии «Европейская солидарность». По данным пресс-службы партии, которую возглавляет Порошенко, политик отметил, что право открывать огонь должно быть передано руководителям подразделений украинской армии, передает «Интерфакс – Украина». «Наши депутаты вчера вернулись с линии соприкосновения. Они шокированы: нашим воинам вяжут руки штрафами за огонь на российские провокации. Мы обращаемся с просьбой в День правительства пригласить министра обороны для того, чтобы он отчитался, количество и на какую сумму оштрафованы наши воины за то, что они защищают нашу землю», – сказал он. По его словам, объявленное в Донбассе перемирие является фикцией и с начала 2021 года там погибли 13 украинских военнослужащих. «Мы требуем вернуть подразделения на позиции, на которых они были до отвода в течение года. Также [требуем] вернуть на линию соприкосновения контрснайперские подразделения, которые преступно были отведены, обеспечив их так, как было два года назад, необходимым оружием и патронами», – сказал Порошенко. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе. Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. Экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений» (Второе минское соглашение, «Минск-2») – документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД