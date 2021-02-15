В Кремле заявили о готовности России помогать русскоязычному населению Донбасса

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15 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 15:36  |  vz.ru
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Упавшую британскую экономику ждут новые неприятности

Лондон показал рекордное падение экономики как минимум со времен Второй мировой войны REUTERS/Sukree Sukplang
Одна из крупнейших экономик мира – британская – не выдержала тяжести прошлого года. ВВП страны рухнул на рекордный за последние 100, а по некоторым данным – и все 300 лет, уровень. 2020 год не прошел бесследно ни для кого, но почему Великобритания пострадала больше остальных и сможет ли Россия извлечь из этого пользу для себя? Подробности...
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Лавров предупредил Европу о санкциях

«Хочешь мира – готовься к войне», – заявил Лавров «Соловьев LIVE»/Youtube
Россия готова разорвать отношения с ЕС в случае введения новых санкций – такое заявление сделал в интервью Сергей Лавров. Очередные санкции против Москвы Евросоюз намерен рассмотреть 22 февраля. Стоит ли расценивать слова министра исключительно как предупреждение Брюсселю накануне рассмотрения нового санкционного пакета и как будет выглядеть заморозка связей между Москвой и Брюсселем? Подробности...
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Почему черные актеры теперь играют белых

Отмечается, что фильм прольет феминистский свет на жизнь и казнь Болейн, переосмыслив ее борьбу с патриархальным обществом Англии времен Тюдоров Channel 5
Новость о том, что британский телеканал утвердил на главную роль в сериале об Анне Болейн чернокожую актрису, вызвала в России насмешки и воспоминания о неграх – русских князьях в более раннем сериале про Екатерину II. Как выяснилось позднее, про российскую императрицу изначально снимали комедию. С Анной Болейн все тоже не просто: у кастингов со «сменой цвета» есть серьезные основания. Подробности...
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Бомбардировщики США нацелились на российские подводные лодки

Б-1Б – заслуженная, но еще очень эффективная военная машина U.S. Air Force/
Staff Sgt. Aaron Allmon/
wikipedia
Норвегия пытается оправдаться по поводу прибытия в страну американских стратегических бомбардировщиков: по словам министра обороны Норвегии, у России «нет причин для возмущения». Опасность для нашей страны, с его слов, также отсутствует. Почему же в таком случае МИД России крайне резко отреагировал на это событие и в чем угроза этих самолетов для безопасности России? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Как возникла легенда о спецназе моджахедов «Черные аисты»

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Слухов о «черных аистах» в Афганистане ходило немало. Стоило советским подразделениям допустить какую-либо трагическую ошибку, как советское командование негласно объясняло это поражение появлением особо подготовленных, искусных бойцов противника – «черных аистов». Подробности...

В Донбассе может начаться большая война

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Совокупность как внутриукраинских, так и международных факторов может окончательно нивелировать Минские соглашения как «предохранительный клапан» от масштабной войны. Создается впечатление, что все к этому идет. Подробности...
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Пусть соседи сами созреют до изучения русского

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
Русский язык сегодня – это язык продвижения прагматичных интересов российского национального государства и национального капитала, а не всякого возвышенного. Это не хорошо и не плохо – это так есть. Подробности...
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Россия готова к разрыву с Европой

Изгнали из «Звездных войн» за Холокост

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Белорусы опять полюбили Россию

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Москву накрыл снежный циклон

В Москве побит суточный рекорд 1973 года, когда выпало 7 мм осадков. В пятницу показатель составил 9 мм, но снегопад не прекращается. Всего за последние 30 часов в столице выпало 27 мм осадков при месячной норме в 36 мм. Город встал в 10-балльных пробках, а на уборку снега с улиц уйдет не менее трех дней
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Взрыв газа разрушил здание супермаркета во Владикавказе

Утром в пятницу, 12 февраля, в супермаркете на окраине Владикавказа прогремел мощный взрыв. Здание магазина полностью разрушено. Жертв нет, одного человека достали живым из-под завалов. Причиной инцидента называют разгерметизацию баллонов с газом
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Германию затопило после снегопадов и резкого потепления

В Германию в начале февраля пришло резкое потепление и проливные дожди. Из-за таяния снега и постоянных осадков из берегов вышла река Рейн, частично затопив многие населенные пункты, находящиеся на ее берегах
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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    В Кремле заявили о готовности России помогать русскоязычному населению Донбасса

    15 февраля 2021, 15:19

    Текст: Елизавета Булкина

    Россия будет и дальше помогать русскоязычному населению Донбасса, в том числе отправлять гуманитарную помощь, потому что больше это делать некому, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Дело в том, что там, вы знаете, живет много русских, много русскоязычных», – передает слова Пескова  ТАСС. Представитель Кремля добавил, что сейчас это люди, которые, «к сожалению, лишены социального обеспечения со стороны своего государства, Украины», «которым отказано в любых государственных услугах».

    «Именно Россия организует один за другим конвои гуманитарной помощи, именно Россия оказывает иную помощь этим людям. И Россия будет это продолжать делать, потому что если не Россия, то больше некому это будет делать», – отметил Песков.

    Напомним, накануне президент России Владимир Путин заверил, что Россия не бросит Донбасс. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин подчеркнул, что в республике постоянно ощущают поддержку со стороны России, и выразил готовность отстаивать общие ценности.


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    Путин: Донбасс мы не бросим
       14 февраля 2021, 00:26
    Фото: www.kremlin.ru
    Текст: Антон Никитин

    Президент Владимир Путин в ходе беседы с главными редакторами СМИ заверил, что Россия не бросит Донбасс.

    Во время беседы с главными редакторами СМИ, фрагменты которой показал в воскресенье телеканал «Россия-24», глава государства признался, что у него «перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, в Донбассе». «На наших с вами плечах – я говорю «наших с вами», потому что вы четвертая власть – огромная ответственность за Россию в целом. И прежде, чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага», – обратился Путин к участникам встречи. При этом он заявил: «Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что», передает ТАСС.

    Накануне глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в существующей редакции. При этом официальный Киев, по заверению Ермака, приложит все усилия для того, чтобы принципы, заложенные в этих соглашениях, были выполнены украинской стороной. В тот же день глава Офиса президента Украины призвал США присоединиться к урегулированию конфликта в Донбассе. Экс-глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.

    В пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе.

    Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. В минувшее воскресенье экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», (Второе минское соглашение, Минск-2) –документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

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    Коментарии (410)
    Захарова: Киев упустил шанс на мир в Донбассе
       12 февраля 2021, 20:22
    Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона делает все для того, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минска-2.

    «12 февраля исполняется шесть лет со дня подписания «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений». Этот документ содержит конкретные договоренности между Киевом, Донецком и Луганском о мирном урегулировании внутриукраинского конфликта, который стал следствием госпереворота на Майдане и силовой операции Киева против Донбасса, не признавшего националистическую политику новых властей», – цитирует Захарову РИА «Новости».

    «Комплекс мер» был одобрен СБ ООН, он стал частью международного права, подчеркнула дипломат. По его положениям, к концу 2015 года в Донбассе уже должен был установиться мир и начаться работа по восстановлению региона.

    «К сожалению, эти договоренности так и не были реализованы. Шансом к миру Киев не воспользовался. Он делает все возможное, чтобы уклониться от выполнения собственных обязательств, имитирует их реализацию, уходит от прямых контактов с Донецком и Луганском, без чего разрешение кризиса в принципе невозможно, пытается исказить или переписать Минские договоренности», – добавила представитель МИД.

    Донбасс, который должен был вернуться в состав Украины, все больше от нее отдаляется в результате действий Киева, подчеркнула она.

    Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.

    Ранее экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма.

    Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.

    Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.

    В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения.

    «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений» (Второе минское соглашение, Минск-2) – документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11–12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

    Коментарии (64)
    В офисе Зеленского заявили о невыполнимости Минских соглашений
       13 февраля 2021, 06:33
    Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout/REUTERS
    Текст: Антон Никитин

    Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью телеканалу «Украина» выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали.

    При этом официальный Киев, по заверению Ермака, приложит все усилия для того, чтобы принципы, заложенные в этих соглашениях, были выполнены украинской стороной, передает РИА «Новости».

    Глава офиса Владимира Зеленского также отметил, что прогресс в переговорах по Донбассу есть, но продвигается диалог медленно. Он подчеркнул, что за шесть лет с момента подписания Минских соглашений ощутимых результатов нет.

    «Украинской стороне удалось кардинально изменить представительство в минском процессе и поднять уровень безоговорочной поддержки со стороны наших европейских партнеров, Германии и Франции», – приводит слова Ермака РБК – Украина.

    Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе.

    Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. В минувшее воскресенье экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», (Второе минское соглашение, Минск-2) –документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

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    Коментарии (109)
    В Госдуме ответили на заявление Украины о невыполнимости Минских соглашений
       13 февраля 2021, 14:47
    Фото: Николай Галкин/ТАСС
    Текст: Ксения Панькова

    Депутат Государственной думы Руслан Бальбек комментируя заявление Украины о «невыполнимости» минских договоренностей, отметил, что Киев и ранее показывал себя «недобросовестным исполнителем» разносторонних соглашений.

    Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали.

    По словам Бальбека, следующим шагом Киева может стать призыв к новым договоренностям, передает RT.

    «Причем главное – чтобы это устроило коллективный Запад и Киев. Украина не раз показывала себя недобросовестным исполнителем международных соглашений. К тому же для подготовки общественного мнения будут работать только «свои» телеканалы, оппозиционные медиа, что называется, загнаны в угол», – сказал он.

    Парламентарий отметил, что подобные действия мешают урегулированию конфликта. «Минским соглашениям аналога нет, а значит, их выполнять все равно придется, если, конечно, Украина хочет мира в Донбассе», – подытожил Бальбек.

    Ранее Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью телеканалу «Украина» выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. При этом официальный Киев, по заверению Ермака, приложит все усилия для того, чтобы принципы, заложенные в этих соглашениях, были выполнены украинской стороной.

    До этого официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе.

    Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. В минувшее воскресенье экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», (Второе минское соглашение, Минск-2) –документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

    Коментарии (35)
    Глава ДНР ответил на обещание Путина не бросать Донбасс
       14 февраля 2021, 22:15
    Фото: Alexander Rekun/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал обещание президента России Владимира Путина не бросать Донбасс «несмотря ни на что».

    Глава ДНР подчеркнул, что в республике постоянно ощущают поддержку со стороны России, и выразил готовность отстаивать общие ценности. «У нас никогда не было оснований допустить мысль, что Россия оставит нас наедине с трудностями и проблемами», – заявил Пушилин радиостанции «Говорит Москва».

    «Позицию наших граждан мы сформулировали в идеологической доктрине, которая неслучайно носит название «Русский Донбасс», – добавил глава провозглашенной Донецкой народной республики, отметив, что регион всегда был русским исторически и ментально.

    Как подчеркнул Пушилин, события 2014-го и последующих годов однозначно определили вектор развития республики. «Мы должны быть вместе с Россией», – заявил глава ДНР. Он выступил за усиление сотрудничества с Москвой и назвал Донбасс частью «Большой России».

    Ранее президент Владимир Путин заверил, что Россия не бросит Донбасс.

    Накануне глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в существующей редакции. При этом официальный Киев, по заверению Ермака, приложит все усилия для того, чтобы принципы, заложенные в этих соглашениях, были выполнены украинской стороной. В тот же день глава Офиса президента Украины призвал США присоединиться к урегулированию конфликта в Донбассе. Экс-глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.

    В пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе.

    Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. В минувшее воскресенье экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», (Второе минское соглашение, Минск-2) –документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

    Коментарии (73)
    На командира батальона милиции ДНР «Длинного» совершено покушение
       15 февраля 2021, 09:54
    Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    На одного из командиров народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) совершено покушение в Горловке, сообщил информированный источник.

    «В результате взрыва автомобиля на проспекте Победы в Горловке пострадал командир батальона с позывным «Длинный». Он в больнице», сообщил источник «Интерфакс».

    Он уточнил, что взрывчатка была заложена под водительское сидение.

    Тем временем Киев сообщил о гибели трех украинских военнослужащих в Донбассе.

    «За прошедшие сутки, 14 февраля, в районе проведения операции объединенных сил (ООС) было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих», – сообщили в штабе ООС.

    Напомним, ранее заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос заявил, что ССО Украины могут при необходимости взять в плен глав провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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    На подконтрольной Киеву территории Донбасса начали разворовывать принадлежащий РЖД путь
       15 февраля 2021, 11:52
    Фото: Baz Ratner/Reuters
    Текст: Алина Назарова

    Украинские пограничники скрывают разбор и хищение железнодорожного полотна РЖД на подконтрольной Киеву территории Донбасса вблизи российской границы, заявили в Центре по связям с общественностью (ЦОС) МВД самопровозглашенной Луганской народной республики.

    «Железнодорожное покрытие закрытой ветки РЖД, проходящей по территории Украины от населенного пункта Зориновка до населенного пункта Благодатное, демонтируется с негласного разрешения руководства луганского пограничного отряда государственной погранслужбы Украины», – заявил представитель ЦОС МВД, передает РИА «Новости».

    Информация поступила на горячую линию МВД ЛНР от жителя Зориновки. В частности, местный житель сообщил, что к демонтажу допускаются лица, состоящие в дружеских отношениях с руководством погранотряда за 10 тыс. гривен (около 350 долларов).

    «Железнодорожное полотно разбирается исключительно в ночное время под прикрытием дежурной смены погранотдела «Меловое», – заявил представитель ЦОС.

    Ранее в ЛНР обвинили СБУ в наращивании военной техники в жилых районах Донбасса. Так, в начале февраля Украина разместила в жилых районах Донбасса, подконтрольных Киеву, 14 единиц военной техники.

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    Украинский генерал предрек Киеву потерю Донбасса за пару месяцев

    13 февраля 2021, 20:01

    Текст: Ксения Панькова

    Экс-глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк рассказал, чем может обернуться для Киева отказ от Минских соглашений.

    «Если мы отказываемся официально от минских договоренностей, можете быть уверены, что мы в первую очередь теряем за месяц-два всю Донецкую и Луганскую области», – сказал Вовк эфире телеканала «Наш», передает РИА «Новости».

    Он считает, что Россия «все сделает красиво», не прибегая к участию «зеленых человечков».

    Кроме того, по его мнению, в Донбассе будет все так, «что все сделали сами жители Донецкой и Луганской областей».

    Ранее Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью телеканалу «Украина» выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. При этом официальный Киев, по заверению Ермака, приложит все усилия для того, чтобы принципы, заложенные в этих соглашениях, были выполнены украинской стороной.

    До этого официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе.

    Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. В минувшее воскресенье экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», (Второе минское соглашение, Минск-2) –документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

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    На Украине сообщили о гибели трех военнослужащих после подрыва в Донбассе

    14 февраля 2021, 16:02

    Текст: Абдулла Шакиров

    Военнослужащие оперативно–тактической группировки «Север» подорвались в воскресенье на неизвестном взрывном устройстве в Донецкой области, в результате взрыва погибли три человека.

    «Сегодня, 14 февраля, недалеко от населенного пункта Новолуганское в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» при перемещении на позиции в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил (ООС), – говорится в сообщении в Facebook оперативно-тактической группировки «Север».

    В настоящее время на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и военная служба правопорядка.

    В четверг в ЛНР сообщили о гибели украинского военного в результате подрыва у линии соприкосновения в Донбассе.

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    ЛНР: Украинские десантники подорвались на собственной мине

    14 февраля 2021, 19:51

    Текст: Абдулла Шакиров

    Украинские военнослужащие оперативно–тактической группировки «Север», погибшие в воскресенье в Донбассе в результате взрыва, подорвались на минах, установленных ранее их сослуживцами у линии соприкосновения, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

    «Нашей разведкой отмечено перемещение личного состава боевиков 81-й аэромобильной бригады (ВС Украины) на наблюдательный пост в районе населенного пункта Новолуганское, которые были отправлены в зону ответственности 59-й бригады для усиления ввиду нехватки личного состава на переднем крае обороны. Во время передвижения трое так называемых десантников забрели на минно-взрывные заграждения и подорвались на мине, ранее установленной инженерно-саперным взводом 59-й бригады», – передает слова Осадчего РИА «Новости».

    Как рассказал представитель военного ведомства ЛНР, один украинский силовик погиб на месте, остальные двое скончались от ранений, ожидая прибытия медицинской помощи.

    Ранее пресс-служба оперативно-тактической группировки «Север» сообщила от гибели трех своих военнослужащих, подорвавшихся на неизвестном взрывном устройстве в Донецкой области.

    В четверг в ЛНР сообщили о гибели украинского военного в результате подрыва у линии соприкосновения в Донбассе.

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    В ЛНР обвинили СБУ в наращивании военной техники в жилых районах Донбасса
       12 февраля 2021, 19:47
    Фото: РИА Новости
    Текст: Абдулла Шакиров

    Украина за прошлую неделю разместила в жилых районах Донбасса, подконтрольных Киеву, 14 единиц военной техники, заявил офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.

    «В нарушение третьего пункта комплекса дополнительных мер противник продолжает концентрировать вооружение и технику в зоне операции объединенных сил. Для размещения запрещенного минскими договоренностями оружия военные преступники используют территории дворов жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры, подвергая опасности жизни мирных жителей», – передает слова Филипоненко РИА «Новости».

    Информация о размещении боевой техники в жилых кварталах у линии соприкосновения подтверждается официальными отчетами наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), отметил представитель военного ведомства ЛНР. Филипоненко призвал население подконтрольных Украине районов Донбасса препятствовать развертыванию вооружения СБУ вблизи домов и объектов гражданской инфраструктуры, сообщая обо всех таких случаях представителям ОБСЕ и в прокуратуру.

    На этой неделе украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляла ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.

    Ранее Народная милиция ЛНР призвала Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ зафиксировать факт обстрела украинскими силовиками школы в поселке Золотое, подконтрольном ЛНР.

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    В офисе Зеленского призвали США присоединиться к урегулированию конфликта в Донбассе
       13 февраля 2021, 10:56
    Фото: Петр Сивков/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что США должны подключиться к урегулированию конфликта в Донбассе. По его словам, в Минские соглашения нужно внести изменения.

    «Сегодня есть нормандский формат, в котором есть четыре стороны (Германия, Россия, Украина, Франция – прим. ВЗГЛЯД). Присоединение нового участника к этому формату – это решение этих четырех участников. Но я абсолютно уверен, что США как стратегический партнер Украины должны и могут сыграть одну из ключевых ролей в прекращении военного конфликта и в урегулировании вопроса с возвращением украинских территорий», – цитирует ТАСС слова Ермака телеканалу «Украина-24».

    «Минские соглашения – это единственная площадка. При всей их неидеальности других соглашений не существует. Много спекуляций на эту тему, но я хочу еще раз подтвердить, что Украина является добросовестным приверженцем Минских соглашений. Поэтому по духу, по принципу эти соглашения есть, они являются единственными, и мы идем по этому пути. Но, безусловно, в процессе согласования новой дорожной карты, нового плана (представленного представителем Украины в Контактной группе Леонидом Кравчуком – прим.ВЗГЛЯД), который должен базироваться на принципах Минских соглашений, безусловно, нужно вносить корректировки», – считает глава офиса Зеленского.

    Ранее Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали.

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    В Донецке обвинили спецслужбы Украины в покушении на командира милиции ДНР
       15 февраля 2021, 14:34
    Фото: Репортёр Руденко/telegram
    Текст: Ирина Яровая

    «Это полный кошмар и показатель полной беспринципности украинских спецслужб. Ведь они знали, что человек утром повезет дочку в школу и все равно подложили под его машину бомбу» – заявил газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бриг. Так он прокомментировал покушение на командира народной милиции республики, совершенное в Горловке. В момент покушения рядом с пострадавшим находилась его несовершеннолетняя дочь.

    «Подобный теракт случается уже не первый раз – у командиров ДНР неоднократно обнаруживали взрывчатку под машинами, случались и подрывы. Вот и в этот раз служба охраны не сработала, но, слава Богу, у девочки никаких серьезных ранений нет, только контузия», – рассказал депутат парламента ДНР Владислав Бриг.

    Собеседник уверен – «это дело рук украинских спецслужб». «Однако очень трудно определить, кто конкретно это сделал, ведь они говорят с нами на одном языке, у них нет никакого акцента. Для того, чтобы обезопасить себя, нам нужна колоссальная работа соответствующих органов, как это происходит, например, в Израиле. А пока нужно быть готовыми к новым терактам. Они еще долго не прекратятся», – считает он.

    «Причем, заметьте, покушение произошло не на линии фронта, а в городе, да еще и при наличии ребенка в машине. Конечно, это полный кошмар и показатель полной беспринципности этих людей. Ведь они знали, что человек утром повезет дочку в школу и все равно подложили под его машину бомбу», – заключил Бриг.

    Ранее в понедельник на одного из командиров народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) было совершено покушение в Горловке, сообщил информированный источник.

    «В результате взрыва автомобиля на проспекте Победы в Горловке пострадал командир батальона с позывным «Длинный». Он в больнице», – сообщил источник «Интерфакс». Он уточнил, что взрывчатка была заложена под водительское сидение машины, на которой комбат в это время вез дочь в школу. Он и его дочь на данный момент в больнице.

    Тем временем Киев сообщил о гибели трех украинских военнослужащих в Донбассе.

    «За прошедшие сутки, 14 февраля, в районе проведения операции объединенных сил (ООС) было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих», – сообщили в штабе ООС.

    Напомним, ранее заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос заявил, что ССО Украины могут при необходимости взять в плен глав провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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    Народная милиция ДНР подтвердила покушение на командира подразделения

    15 февраля 2021, 10:33

    Текст: Алина Назарова

    Командир одного из батальонов Народной милиции Донецкой народной республики получил множественные осколочные ранения в результате подрыва автомобиля, сообщили в ведомстве.

    «Около 8.00 (совпадает с мск) в результате срабатывания взрывного устройства в автомобиле, в результате террористического акта получил множественные осколочные ранения нижних конечностей командир первого батальона третьей бригады Народной милиции ДНР», – сказал РИА «Новости» представитель Народной милиции.

    Ранее источник в силовых ведомствах ДНР сообщил, что в Горловке было совершено покушение на командира одного из подразделений Народной милиции. В его автомобиле сработало взрывное устройство, пострадали командир и его дочь. 

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    Порошенко призвал вернуть украинскую армию на прежние позиции в Донбассе

    15 февраля 2021, 14:54

    Текст: Ксения Панькова

    Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал вернуть подразделения ВСУ на позиции в Донбассе, с которых они были отведены, сообщила пресс-служба партии «Европейская солидарность».

    По данным пресс-службы партии, которую возглавляет Порошенко, политик отметил, что право открывать огонь должно быть передано руководителям подразделений украинской армии, передает «Интерфакс – Украина».

    «Наши депутаты вчера вернулись с линии соприкосновения. Они шокированы: нашим воинам вяжут руки штрафами за огонь на российские провокации. Мы обращаемся с просьбой в День правительства пригласить министра обороны для того, чтобы он отчитался, количество и на какую сумму оштрафованы наши воины за то, что они защищают нашу землю», – сказал он.

    По его словам, объявленное в Донбассе перемирие является фикцией и с начала 2021 года там погибли 13 украинских военнослужащих.

    «Мы требуем вернуть подразделения на позиции, на которых они были до отвода в течение года. Также [требуем] вернуть на линию соприкосновения контрснайперские подразделения, которые преступно были отведены, обеспечив их так, как было два года назад, необходимым оружием и патронами», – сказал Порошенко.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе.

    Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. Экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений» (Второе минское соглашение, «Минск-2») – документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

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