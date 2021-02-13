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ДТП с участием автобуса и 16 автомобилей произошло на Кубани
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Массовое ДТП с участием 17 автомобилей, среди которых рейсовый автобус, произошло в Северском районе Краснодарского края в субботу, по предварительным данным, пострадал один человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
В пресс-службе ведомства сообщили, что «ДТП произошло в Северском районе края с участием рейсового автобуса, четырех грузовых и 12 легковых автомобилей», передает ТАСС.
По предварительным данным, пострадал один человек, «автомобили получили механические повреждения».
Причиной массовой аварии могли стать неблагоприятные погодные условия. По информации синоптиков, в Северском районе сейчас до двух градусов мороза, идет снег.
Движение на трассе после ДТП уже возобновлено.
Ранее в Свердловской области произошло массовое ДТП с 20 автомобилями.
Зеленский перепутал Китай с Непалом
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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан Китая с Новым годом по восточному календарю, но сопроводил поздравление фотографией Непала.
Пост с неправильным снимком появился в Twitter украинского президента. На ошибку обратило внимание издание «НВ». «От всех украинцев и от себя лично поздравляю лидера Китая достопочтенного Си Цзиньпина и дружественный народ Китая с Праздником весны. В 10-ю годовщину стратегического партнерства Украины и Китая подтверждаю настрой на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество», – написал Зеленский.
Изначально текст сопровождало фото другой азиатской страны – Непала. Позже снимок заменили. При этом само поздравление Зеленский написал на китайском языке, что насмешило подписчиков президента.
«Вот это тебя торкнуло, выдыхай скорее», – написал пользователь Жменька зеніток под постом Зеленского.
«Этот Зеленский сломался, несите нового! Нет, лучше не надо…» – добавил комментатор Popierdolilo.
«Украинский перешел на иероглифы?» – поинтересовался ноократ.
«Китайскую наркоту подвезли», – пошутил пользователь под именем Null без палички.
Некоторые комментаторы и вовсе перешли на китайский язык и написали несколько сообщений Зеленскому с помощью иероглифов.
Ранее сотрудники пресс-службы Зеленского перепутали столицу Канады, анонсируя визит главы государства в эту страну. Также пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель перепутала Латвию с Литвой в записи в соцсети. Кроме того, Зеленский ко Всемирному дню вышиванки отправил традиционные украинские вышитые рубашки в подарок лидерам стран мира, в том числе несуществующему президенту Канады.
Берлин не понял заявление Лаврова о готовности России к разрыву отношений с ЕС
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Берлин считает заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Москва не исключает разрыва отношений с Евросоюзом, странным и непонятным, заявила представитель внешнеполитического ведомства Германии Андреа Зассе.
«Что касается высказываний российского министра, я могу сказать, что эти слова, на наш взгляд, являются действительно странными и непонятными», – сказала она, передает ТАСС.
Зассе напомнила, что глава МИД Германии Хайко Маас в среду в Бундестаге заявил о заинтересованности Берлина в кооперации с Россией. «В этой связи высказывания главы МИД (РФ Сергея) Лаврова действительно удивляют», – добавила Зассе.
Ранее СМИ со ссылкой на Лаврова сообщили, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что смысл заявлений министра иностранных дел исказили – Москва инициатором такого разрыва не будет. В МИД также пояснили слова Лаврова.
В ЕС отреагировали на слова Лаврова о разрыве отношений
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Брюссель принял к сведению заявление главы МИД России Сергея Лаврова об отношениях с Евросоюзом, а также комментарии Кремля на этот счет, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Питер Стано.
«Мы приняли к сведению высказывания господина Лаврова и пояснения Кремля. Вне зависимости от этих высказываний состояние отношений между ЕС и Россией нехорошее. Мы хотим строить отношения с Россией на наших ценностях, на наших интересах, на уважении международного права и взятых на себя обязательств, к примеру, в рамках международных организаций. Но мы придерживаемся и важности принципа добрососедства», – сказал Стано, передает РИА «Новости».
Он добавил, что об этом Лаврову говорил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Мы в этом контексте выступаем за отношения, которые были бы выгодны обеим сторонам», – добавил представитель ЕС.
Ранее СМИ со ссылкой на Лаврова сообщили, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что смысл заявлений министра иностранных дел исказили – Москва инициатором такого разрыва не будет. В МИДе также пояснили слова Лаврова.
Тем временем представитель внешнеполитического ведомства Германии Андреа Зассе заявила, что Берлин считает заявление главы МИД России Сергея Лаврова странным и непонятным.
Россия расширила экономические санкции против Украины
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении списка компаний, в отношении которых введены экономические санкции в связи с недружественными действиями Украины.
Документом, который опубликован на официальном портале правовой информации, вносятся изменения в приложение № 2 к постановлению правительства РФ от 1 ноября 2018 г. № 1300 «О мерах реализации указа президента РФ от 22 октября 2018 г. № 592». В первоначальном варианте перечень юридических лиц, в отношении которых введены специальные экономические меры, состоял из 68 компаний. В настоящем документе их количество было расширено до 84.
Ранее в пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе.
Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. В минувшее воскресенье экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», (Второе минское соглашение, Минск-2) –документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
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Захарова: Киев упустил шанс на мир в Донбассе
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Украинская сторона делает все для того, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минска-2.
«12 февраля исполняется шесть лет со дня подписания «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений». Этот документ содержит конкретные договоренности между Киевом, Донецком и Луганском о мирном урегулировании внутриукраинского конфликта, который стал следствием госпереворота на Майдане и силовой операции Киева против Донбасса, не признавшего националистическую политику новых властей», – цитирует Захарову РИА «Новости».
«Комплекс мер» был одобрен СБ ООН, он стал частью международного права, подчеркнула дипломат. По его положениям, к концу 2015 года в Донбассе уже должен был установиться мир и начаться работа по восстановлению региона.
«К сожалению, эти договоренности так и не были реализованы. Шансом к миру Киев не воспользовался. Он делает все возможное, чтобы уклониться от выполнения собственных обязательств, имитирует их реализацию, уходит от прямых контактов с Донецком и Луганском, без чего разрешение кризиса в принципе невозможно, пытается исказить или переписать Минские договоренности», – добавила представитель МИД.
Донбасс, который должен был вернуться в состав Украины, все больше от нее отдаляется в результате действий Киева, подчеркнула она.
Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.
Ранее экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма.
Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.
Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.
В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения.
«Комплекс мер по выполнению Минских соглашений» (Второе минское соглашение, Минск-2) – документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11–12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Адвокат: Поведение Навального на процессе об оскорблении ветерана отразится на решении суда
Участники судебных заседаний имеют право высказывать в суде свою точку зрения. Но должны делать это уважительно по отношению в другим сторонам процесса, сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Александр Карабанов, комментируя поведение блогера Алексея Навального на суде по делу об оскорблении ветерана.
«Безусловно, у каждого участника судебных слушаний есть права, которые закреплены Уголовно-процессуальным кодексом. В частности, это возможность заявлять отвод судье. Но я считаю, что пользоваться своими правами и вести себя неуважительно к иным участникам процесса – совершенно разные вещи», – отметил руководитель московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Александр Карабанов.
В пятницу утром Алексей Навальный был доставлен в Бабушкинский суд Москвы в качестве подсудимого – продолжается рассмотрение дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.
Как сообщает «Интерфакс», мировой суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты Навального об отводе судьи Веры Акимовой, которая, по мнению защиты Навального, «продемонстрировала явную зависимость от стороны обвинения».
В ходе заседания судья Акимова многократно делала замечания подсудимому из-за оскорбительных высказываний в адрес участников процесса. Из-за такого поведения Навального от участия в заседании отказался Артеменко. «Я боюсь умереть от эмоционального стресса в результате оскорблений, которые допускает в отношении меня Навальный», – признался ветеран войны. В итоге в заседании суда был объявлен перерыв, вызванный вопиющим неуважением к суду.
«Навальный ведет себя непрофессионально, он переходит на личности. Конечно, тем самым он настраивает против себя как судебную систему, так и просто наблюдателей, обычных граждан, которые вынуждены каким-то образом следить за этим процессом. И это безусловно отразится на судебном решении», – отметил Карабанов.
Напомним, что первое заседание суда, на котором рассматривалось дело об оскорблении ветерана, состоялось 5 февраля. Тогда Навальный несколько раз допустил резкие, граничащие с оскорблениями, высказывания в адрес истца. Заседание было прервано, потому что Артеменко стало плохо, ему вызвали скорую.
Дело было возбуждено минувшим летом из-за комментариев блогера к видео, в котором Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяется статья за клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК). Нынешняя редакции статьи УК предусматривает три вида наказания: штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы либо лишение свободы на срок до двух лет. Однако данная редакция вступила в силу лишь в декабре. Ранее она не предусматривала лишения свободы, поэтому Навальному по итогам этого процесса новый тюремный срок не угрожает.
США пригрозили санкциями при попытках достроить «Северный поток – 2»
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Соединенные Штаты оценят возможность применения санкций при попытках достроить и сертифицировать газопровод «Северный поток – 2», заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
«Мы продолжаем отслеживать действия в попытке завершить и сертифицировать трубопроврод, если такие действия будут иметь место, мы примем решение о применимости санкций», – приводит слова Прайса РИА «Новости».
При этом, как уточнил представитель Госдепартамента, санкции – только «один из многих важных инструментов» в распоряжении США. «Наша позиция по «Северному потоку – 2» очень ясна и не претерпевала изменений. Президент (Джо) Байден ясно говорил, что «Северный поток – 2» плохая сделка. Это плохая сделка, потому что разделяет Европу, подвергает Украину и Центральную Европу российским манипуляциям, противоречит заявленным целям Европы в области энергобезопасности», – заявил Прайс.
Ранее в пятницу стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в Сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.
Напомним, США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте отказался германский концерн Bilfinger SE.
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В офисе Зеленского заявили о невыполнимости Минских соглашений
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Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью телеканалу «Украина» выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали.
При этом официальный Киев, по заверению Ермака, приложит все усилия для того, чтобы принципы, заложенные в этих соглашениях, были выполнены украинской стороной, передает РИА «Новости».
Глава офиса Владимира Зеленского также отметил, что прогресс в переговорах по Донбассу есть, но продвигается диалог медленно. Он подчеркнул, что за шесть лет с момента подписания Минских соглашений ощутимых результатов нет.
«Украинской стороне удалось кардинально изменить представительство в минском процессе и поднять уровень безоговорочной поддержки со стороны наших европейских партнеров, Германии и Франции», – приводит слова Ермака РБК – Украина.
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе.
Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. В минувшее воскресенье экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», (Второе минское соглашение, Минск-2) –документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
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Стали известны детали попытки заморозить детей в сугробе в Москве
Оставленные матерью голыми в снегу дети в Новой Москве провели на морозе около 40 минут, сообщил источник в правоохранительных органах столицы.
«33-летняя женщина вместе с детьми около 23.00 11 февраля приехала на автомобиле «Лада». Она сначала разделась сама, затем раздела детей и отправилась в лесополосу. Ближе к полуночи их увидел очевидец, который обратился в правоохранительные органы. Таким образом, дети провели на морозе порядка 40 минут», – пояснил источник ТАСС.
Он добавил, что происшествие случилось вблизи населенного пункта Сосенское в Новой Москве. Дети – десятимесячная девочка и два мальчика, двух и десяти лет, уточнил собеседник.
Женщина родом из Чебоксар, она жила вместе с детьми в частном доме в Подмосковье.
«Все четверо доставлены в больницу с обморожением различной степени тяжести. Один ребенок находится в реанимации, состояние детей оценивается как тяжелое», – сказал собеседник.
Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова сообщала, что пострадавшие дети находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, их состояние оценивается как стабильное.
Ранее сообщалось, что в Москве мать вывела на прогулку троих детей без одежды и попыталась закопать их в сугроб. На странное поведение женщины обратили внимание прохожие. Житель Москвы, который вышел выгуливать собаку, вызвал экстренные службы. Детей доставили в больницу с различными степенями обморожения. Женщину тоже госпитализировали, скоро СК проверит состояние ее психического здоровья.
В Германии рассказали о характере переговоров с США по «Северному потоку – 2»
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Переговоры между Берлином и Вашингтоном о снятии санкций с газопровода «Северный поток – 2» проходят в закрытом режиме, об их ходе прессу не информируют, рассказала представитель министерства экономики Германии.
«Любые переговоры или диалоги мы ведем в закрытом режиме и не комментируем их», – передает сообщение ТАСС.
Между тем члены Сената США призвали главу Белого дома Джозефа Байдена ввести санкции против «Северного потока – 2». Письмо президенту Соединенных Штатов направили республиканец Джим Риш и демократ Джейн Шейхин. Кроме того, сенаторы попросили Байдена предоставить к 16 февраля отчет по этому вопросу и компаниях, имеющих отношение к «Северному потоку – 2», передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg. «Отношения США и Германии являются краеугольным каменем трансатлантического союза... но позволить завершить «Северный поток – 2» не подразумевает конструктивный путь к этому партнерству», – говорится в обращении сенаторов.
Ранее в пятницу СМИ сообщили о переговорах по «Северному потоку – 2» между Германией и США. В начале недели СМИ опубликовали документы о тайных переговорах между ФРГ и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД писала, что стоит за этой сделкой между двумя странами. В Германии опровергли существование «грязной сделки» с США по «Северному потоку – 2».
США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.
Синоптики предупредили о надвигающемся на ЦФО аномальном холоде
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Гидрометцентр России выпустил штормовое предупреждение об аномально холодной погоде в Центральном федеральном округе, сообщив, что вслед за снегопадами и метелями в центре Европейской России будут усиливаться морозы.
«14–18 февраля на территории ЦФО ожидается аномально холодная погода с температурами на 7–12 градусов ниже климатической нормы. В ночные часы температура воздуха будет понижаться до минус 24, минус 30 градусов, днем преобладающая температура воздуха минус 11, минус 17 градусов», – сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Также ожидается сильный снег, который пойдет в Московской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Ивановской, Костромской областях, ночью 13 февраля – в Брянской, Орловской и Курской областях. 13 февраля и ночью 14 февраля сильный снегопад охватит и северные области Центрального округа, и север Поволжья, пройдет в Тверской и Ярославской областях, уточняется в сообщении.
Ранее москвичей призвали отложить поездки на личных авто на фоне обильного снегопада на позднее время, после 21.00.
Напомним, московский главк МЧС предупреждал также, что с полуночи 12 февраля и ночью 13 февраля в столице ожидается снег, временами сильный, метель, усиление ветра с порывами 15–20 метров в секунду.
Россия анонсировала создание с Китаем лунной станции
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роскосмосу подписать с Китаем меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции.
Правительство России приняло предложение Роскосмоса, согласованное с МИДом, Минюстом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанное с КНР, о подписании меморандума о взаимопонимании между правительством России и правительством Китая о сотрудничестве области создания Международной научной лунной станции.
«Поручить Государственной корпорации космической деятельности «Роскосмос» подписать от имени правительства Российской Федерации указанный меморандум, разрешив вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера», – цитирует ТАСС распоряжение правительства.
Ранее сообщалось, что Россия начала проработку техдокументации совместной с КНР лунной базы.
Напомним, генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин допустил возможность совместного освоения Луны и построения лунной научной базы силами России и Китая.
Осведомленные источники в администрации 46-го президента США Джо Байдена и в космической отрасли сообщили о готовности Пентагона в будущем обеспечивать защиту баз НАСА на Луне, а также операций частных компаний по добыче полезных ресурсов. При этом расширение взаимодействия Пентагона с НАСА в материале увязано с необходимостью противодействовать «вызовам, которые бросают Соединенным Штатам Россия и Китай». В ответ Рогозин подчеркнул, что милитаризация Луны недопустима.
Напомним, в день инаугурации Джо Байдена новый глава Пентагона в американской администрации Ллойд Остин в письменных ответах на вопросы членов комитета Сената США по делам вооруженных сил заявил, что Россия и Китай представляют растущую угрозу для Соединенных Штатов в космосе, при этом Россию он назвал «ключевым противником».
В октябре 2020 года Россия обвинила США в циничной милитаризации космоса и игнорировании предложений Москвы о заключении юридически обязывающего соглашения по предотвращению гонки вооружений в околоземном пространстве. В МИД подчеркивали наличие существенных разногласий с США по этой теме. Так, в Кремле заявляли о приверженности России полной демилитаризации космоса. Тем временем Пентагон разработал доктрину о применении оружия в космосе под предлогом «существенной угрозы» со стороны России и Китая.
Новейшим украинским самолетам запретили подниматься в воздух
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Новейшие украинские самолеты Ан-132D и Ан-178 исключили из государственного реестра гражданских воздушных судов, соответствующий приказ опубликован на портале Государственной авиационной службы Украины.
Всего в списке 50 различных самолетов и вертолетов. Решение, как говорится в документе, было принято в связи с тем, что данные воздушные суда не имели сертификата летной годности в течение двух лет, а Госавиаслужба в течение этого срока не имела доступа к ним для осуществления контроля за их летной годностью и эксплуатацией, передает РИА «Новости».
Указанные в списке Ан-132D с регистрационным номером UR-EXK и заводским номером 001 и Ан-178 (UR-EXP, 001) принадлежат ГП «Антонов».
Ранее на Украине заявили о неспособности выполнить контракт с Перу на поставку одного самолета Ан-178, после чего Россия предложила Перу целый ряд военно-транспортных самолетов на замену украинским Ан-178. В Раде констатировали крах украинского авиастроения. Авиастроители Украины призвали возобновить сотрудничество с Россией.
Евросоюз призвал Китай отменить решение о запрете вещания BBC World News
Внешнеполитическая служба Европейского союза призвала Китай пересмотреть решение о запрете вещания BBC World News, которое было принято в ответ на отзыв лицензии у китайского телеканала в Британии, на что ЕС никак не отреагировал.
«Одиннадцатого февраля Китай запретил BBC вещать в стране из-за репортажей о Синьцзяне и о реакции на пандемию COVID-19… Решение о запрете должно быть пересмотрено», – цитирует РИА «Новости» заявление ЕС.
По мнению Брюсселя, это уже далеко не первый случай ограничения свободы СМИ в Китае.
В Китае запретили вещание британского канала BBC World News, за нарушение принципа достоверности и непредвзятости. Ранее в этом месяце британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию у китайского телеканала CGTN за несоответствие требованиям, предъявляемым к владельцу лицензии. На это решение Евросоюз никак не реагировал, также как и на запрет в Латвии ретрансляции 16 российских телеканалов.
В то же время ЕС прокомментировал санкции, которые власти Украины ввели против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. В совместном пресс-релизе по итогам заседания Совета ассоциации Украина–ЕС говорится, что усилия Украины по защите от дезинформации являются законными.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский указом остановил эфирное вещание трех телеканалов, считающихся в стране оппозиционными: «112 Украина», NewsOne и ZIK. Ограничения распространились также на региональные каналы телерадиокомпании «112 Украина» – «Новый формат», «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», на компанию «Новости 24 часа», принадлежащую телеканалу NewsOne.
СМИ сообщили о переговорах по «Северному потоку – 2» между ФРГ и США
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Переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2» идут на уровне министерств ФРГ и США, итог пока предсказать сложно, сообщил источник, знакомый с ходом обсуждения.
«Переговоры на уровне министерств идут, идет обмен предложениями, и это радует, шансы на успех предсказать пока сложно», – заявил РИА «Новости» собственный источник.
Комментируя сделанное в августе прошлого года предложение минфина ФРГ о выделении 1 млрд евро для строительства в Германии двух терминалов для приема СПГ из США, источник заметил, что это «вполне вероятный сценарий, прагматичный и правильный».
В начале недели СМИ опубликовали документы о тайных переговорах между ФРГ и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД писала, что стоит за этой сделкой между двумя странами. В Германии опровергли существование «грязной сделки» с США по «Северному потоку – 2».
США 19 января ввели
санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил
приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить
газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался
германский концерн Bilfinger SE.
Глава Германо-российского форума Маттиас Платцек заявил, что экономический ущерб в случае отказа Германии от «Северного потока – 2» будет огромным, а ущерб политическим отношениям между странами «невозможно измерить вообще».