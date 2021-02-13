ДТП с участием автобуса и 16 автомобилей произошло на Кубани

Взгляд
13 февраля, суббота  |  Последнее обновление — 12:46  |  vz.ru
Разделы

Цифровой рубль может стать орудием России

Цифровой рубль может защитить Россию от санкций Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
В России вслед за Китаем серьезно думают над внедрением цифровой валюты. Ничего общего с дорожающими биткоинами она не имеет. Цифровой рубль может принести пользу в кошелек как простым гражданам, так и самому государству. Более того, он может стать орудием в борьбе с экономическими санкциями и усилить позиции рубля в мире. Как же «цифра» способна изменить рубль? Подробности...
Перейти в раздел…

Лукашенко «перевоспитал» белорусов в любви к России

«Потерять Белоруссию для России смертельно опасно», – предупредил Лукашенко Pavel Orlovsky/BelTA/REUTERS
Президент Белоруссии заявил, что более двух третей его сограждан выступают за союз с Россией. При этом он сослался на результаты пока не опубликованного исследования. Эту однозначно хорошую новость мешает принять на веру то, что год назад социология по этому же вопросу была безрадостной, а теперь для Лукашенко крайне важно доказать свою полезность России.  Подробности...
Перейти в раздел…

«Обмен шпионами» раскрыл тайный метод польской разведки

11 февраля 1986 года, Берлин, идет процедура обмена rtn, peter wuest/picture alliance
rtn - radio t/ТАСС
35 лет назад, 11 февраля 1986 года, в Берлине на Глиникском мосту (известном как «Мост шпионов») произошел последний обмен заключенными между Советским Союзом и Восточным блоком с одной стороны и коллективным Западом с другой. Судьба некоторых фигурантов этого обмена сложилась настолько фантастически, что удивляет даже сегодня. Подробности...
Перейти в раздел…

Пять лет евроассоциации обернулись для Украины катастрофой

Ассоциация с ЕС превратила Украину в беднейшую страну Европы Алексей Куденко/РИА Новости
Украина намерена скорректировать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, которое определит новые нормы их взаимодействия. При этом итоги предыдущего соглашения, экономическая часть которого вступила в силу пять лет назад, в 2016 году, эксперты оценивают как «катастрофу» во всех сферах жизни. Что приобрела и что потеряла Украина от евроассоциации и зачем потребовались корректировки соглашения? Подробности...
Перейти в раздел…

Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
Перейти в раздел…

Деятели культуры плюют в собственную кормушку

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
В образе жизни современных нам деятелей российской культуры есть одна любопытная деталь, которая была не свойственна борцам за справедливость лет минувших. Это удивительная способность и даже потребность бороться с властью за ее счет. Подробности...
Обсуждение: 57 комментариев

Непредсказуемость Турции развязала России руки

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Очередной жест турецких властей показывает – мы сами по себе, если хотите нас унять, то попробуйте. Но ничего нового в таком поведении нет. Оно просто еще больше закрепляет за Анкарой роль «ужасного ребенка» современной международной политики. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Как люди живут вне всякой культуры

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Есть пятая заповедь – «Чти отца твоего и матерь твою, да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Расширительно эта заповедь применяется к старикам вообще. Чти безусловно. Ведь и сам будешь такой. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев
Перейти в раздел…

Россия готова к разрыву с Европой

Изгнали из «Звездных войн» за Холокост

Обсуждение: 7 комментариев

Белорусы опять полюбили Россию

Перейти в раздел…

Взрыв газа разрушил здание супермаркета во Владикавказе

Утром в пятницу, 12 февраля, в супермаркете на окраине Владикавказа прогремел мощный взрыв. Здание магазина полностью разрушено. Жертв нет, одного человека достали живым из-под завалов. Причиной инцидента называют разгерметизацию баллонов с газом
Подробности...

Германию затопило после снегопадов и резкого потепления

В Германию в начале февраля пришло резкое потепление и проливные дожди. Из-за таяния снега и постоянных осадков из берегов вышла река Рейн, частично затопив многие населенные пункты, находящиеся на ее берегах
Подробности...

Названа «Мисс Татарстан – 2021»

В Казани прошел XXIII республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан – 2021», в котором победила 18-летняя студентка КФУ Дина Юнусова. Она обошла 29 соперниц и получила право участвовать в финале конкурса «Мисс Россия»
Подробности...
Перейти в раздел…
17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
Подробности...
11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы отнесетесь к разрыву отношений между Россией и ЕС?
  • С пониманием

  • С недовольством

  • С радостью

  • С безразличием
Вы бы хотели, чтобы фильм Кончаловского о расстрелах в Новочеркасске получил &laquo;Оскар&raquo;?
  • Да

  • Нет

  • Решу после просмотра фильма
Нужно ли вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку?
  • Да

  • Нет

  • Ещё не определились
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: МЧС опровергло обрушение в торговом центре в подмосковном Щелково
    В Крыму посоветовали Анкаре оставить мечты о юге России В офисе Зеленского заявили о невыполнимости Минских соглашений Администрация Байдена собралась добиваться выдачи Ассанжа из Британии Словакия решила восстановить проверки на наземных границах
    США сочли вакцины инструментом дипломатии России и Китая В МВД исключили версию теракта в торговом центре во Владикавказе Кузнецова рассказала о будущем оставленных матерью на морозе в лесу детей Рекорд по суточному количеству осадков зафиксировали в Москве в субботу
    Суд отказался вернуть корабль «Буран» в госсобственность Казахстана Славяне Крыма выдвинули требования к США Евросоюз призвал Китай отменить решение о запрете вещания BBC World News В День всех влюбленных москвичей зовут в загсы

    Главная тема


    Почему Ирландия недовольна российским посольством в Дублине

    строительство газопровода


    США пригрозили санкциями при попытках достроить «Северный поток – 2»

    экономическая политика


    КНДР отказывается от рыночных реформ

    летная годность


    Новейшим украинским самолетам запретили подниматься в воздух

    Видео

    политический кризис


    Власть антироссийского президента Молдавии повисла на волоске

    разрыв отношений


    Лавров предупредил Европу о санкциях

    отношения с Украиной


    Москва выбирает для Донбасса путь в «русский мир»

    лубянская площадь


    Железный Феликс подключился к предвыборной кампании Прилепина

    опустошение ПХГ


    Хитрый план Газпрома в Европе сработал

    пятая заповедь


    Максим Соколов: Как люди живут вне всякой культуры

    сама по себе


    Тимофей Бордачёв: Непредсказуемость Турции развязала России руки

    творческая интеллигенция


    Дмитрий Грунюшкин: Деятели культуры плюют в собственную кормушку

    на ваш взгляд


    Как вы отнесетесь к разрыву отношений между Россией и ЕС?

    ДТП с участием автобуса и 16 автомобилей произошло на Кубани

    13 февраля 2021, 12:29

    Текст: Наталья Ануфриева

    Массовое ДТП с участием 17 автомобилей, среди которых рейсовый автобус, произошло в Северском районе Краснодарского края в субботу, по предварительным данным, пострадал один человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

    В пресс-службе ведомства сообщили, что «ДТП произошло в Северском районе края с участием рейсового автобуса, четырех грузовых и 12 легковых автомобилей», передает ТАСС.

    По предварительным данным, пострадал один человек, «автомобили получили механические повреждения».

    Причиной массовой аварии могли стать неблагоприятные погодные условия. По информации синоптиков, в Северском районе сейчас до двух градусов мороза, идет снег.

    Движение на трассе после ДТП уже возобновлено.

    Ранее в Свердловской области произошло массовое ДТП с 20 автомобилями.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
    Зеленский перепутал Китай с Непалом
       12 февраля 2021, 16:02
    Фото: EPA/STEPHANIE LECOCQ/POO/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан Китая с Новым годом по восточному календарю, но сопроводил поздравление фотографией Непала.

    Пост с неправильным снимком появился в Twitter украинского президента. На ошибку обратило внимание издание «НВ». «От всех украинцев и от себя лично поздравляю лидера Китая достопочтенного Си Цзиньпина и дружественный народ Китая с Праздником весны. В 10-ю годовщину стратегического партнерства Украины и Китая подтверждаю настрой на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество», – написал Зеленский.

    Изначально текст сопровождало фото другой азиатской страны – Непала. Позже снимок заменили. При этом само поздравление Зеленский написал на китайском языке, что насмешило подписчиков президента.

    «Вот это тебя торкнуло, выдыхай скорее», – написал пользователь Жменька зеніток под постом Зеленского.

    «Этот Зеленский сломался, несите нового! Нет, лучше не надо…» – добавил комментатор Popierdolilo.

    «Украинский перешел на иероглифы?» – поинтересовался ноократ.

    «Китайскую наркоту подвезли», – пошутил пользователь под именем Null без палички.

    Некоторые комментаторы и вовсе перешли на китайский язык и написали несколько сообщений Зеленскому с помощью иероглифов.

    Ранее сотрудники пресс-службы Зеленского перепутали столицу Канады, анонсируя визит главы государства в эту страну. Также пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель перепутала Латвию с Литвой в записи в соцсети. Кроме того, Зеленский ко Всемирному дню вышиванки отправил традиционные украинские вышитые рубашки в подарок лидерам стран мира, в том числе несуществующему президенту Канады.

    Коментарии (85)
    Берлин не понял заявление Лаврова о готовности России к разрыву отношений с ЕС
       12 февраля 2021, 14:14
    Фото: Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press
    Текст: Алина Назарова

    Берлин считает заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Москва не исключает разрыва отношений с Евросоюзом, странным и непонятным, заявила представитель внешнеполитического ведомства Германии Андреа Зассе.

    «Что касается высказываний российского министра, я могу сказать, что эти слова, на наш взгляд, являются действительно странными и непонятными», – сказала она, передает ТАСС.

    Зассе напомнила, что глава МИД Германии Хайко Маас в среду в Бундестаге заявил о заинтересованности Берлина в кооперации с Россией. «В этой связи высказывания главы МИД (РФ Сергея) Лаврова действительно удивляют», – добавила Зассе.

    Ранее СМИ со ссылкой на Лаврова сообщили, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что смысл заявлений министра иностранных дел исказили – Москва инициатором такого разрыва не будет. В МИД также пояснили слова Лаврова. 

    Коментарии (240)
    В ЕС отреагировали на слова Лаврова о разрыве отношений
       12 февраля 2021, 15:40
    Фото: REUTERS/Yves Herman
    Текст: Алина Назарова

    Брюссель принял к сведению заявление главы МИД России Сергея Лаврова об отношениях с Евросоюзом, а также комментарии Кремля на этот счет, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Питер Стано.

    «Мы приняли к сведению высказывания господина Лаврова и пояснения Кремля. Вне зависимости от этих высказываний состояние отношений между ЕС и Россией нехорошее. Мы хотим строить отношения с Россией на наших ценностях, на наших интересах, на уважении международного права и взятых на себя обязательств, к примеру, в рамках международных организаций. Но мы придерживаемся и важности принципа добрососедства», – сказал Стано, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что об этом Лаврову говорил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Мы в этом контексте выступаем за отношения, которые были бы выгодны обеим сторонам», – добавил представитель ЕС.

    Ранее СМИ со ссылкой на Лаврова сообщили, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что смысл заявлений министра иностранных дел исказили – Москва инициатором такого разрыва не будет. В МИДе также пояснили слова Лаврова. 

    Тем временем представитель внешнеполитического ведомства Германии Андреа Зассе заявила, что Берлин считает заявление главы МИД России Сергея Лаврова странным и непонятным

    Коментарии (159)
    Россия расширила экономические санкции против Украины

    12 февраля 2021, 22:33

    Текст: Антон Никитин

    Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении списка компаний, в отношении которых введены экономические санкции в связи с недружественными действиями Украины.

    Документом, который опубликован на официальном портале правовой информации, вносятся изменения в приложение № 2 к постановлению правительства РФ от 1 ноября 2018 г. № 1300 «О мерах реализации указа президента РФ от 22 октября 2018 г. № 592». В первоначальном варианте перечень юридических лиц, в отношении которых введены специальные экономические меры, состоял из 68 компаний. В настоящем документе их количество было расширено до 84.

    Ранее в пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе.

    Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. В минувшее воскресенье экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», (Второе минское соглашение, Минск-2) –документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (67)
    Захарова: Киев упустил шанс на мир в Донбассе
       12 февраля 2021, 20:22
    Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона делает все для того, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минска-2.

    «12 февраля исполняется шесть лет со дня подписания «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений». Этот документ содержит конкретные договоренности между Киевом, Донецком и Луганском о мирном урегулировании внутриукраинского конфликта, который стал следствием госпереворота на Майдане и силовой операции Киева против Донбасса, не признавшего националистическую политику новых властей», – цитирует Захарову РИА «Новости».

    «Комплекс мер» был одобрен СБ ООН, он стал частью международного права, подчеркнула дипломат. По его положениям, к концу 2015 года в Донбассе уже должен был установиться мир и начаться работа по восстановлению региона.

    «К сожалению, эти договоренности так и не были реализованы. Шансом к миру Киев не воспользовался. Он делает все возможное, чтобы уклониться от выполнения собственных обязательств, имитирует их реализацию, уходит от прямых контактов с Донецком и Луганском, без чего разрешение кризиса в принципе невозможно, пытается исказить или переписать Минские договоренности», – добавила представитель МИД.

    Донбасс, который должен был вернуться в состав Украины, все больше от нее отдаляется в результате действий Киева, подчеркнула она.

    Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.

    Ранее экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма.

    Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.

    Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.

    В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения.

    «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений» (Второе минское соглашение, Минск-2) – документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11–12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

    Коментарии (64)
    Адвокат: Поведение Навального на процессе об оскорблении ветерана отразится на решении суда

    12 февраля 2021, 19:49

    Текст: Андрей Резчиков

    Участники судебных заседаний имеют право высказывать в суде свою точку зрения. Но должны делать это уважительно по отношению в другим сторонам процесса, сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Александр Карабанов, комментируя поведение блогера Алексея Навального на суде по делу об оскорблении ветерана.

    «Безусловно, у каждого участника судебных слушаний есть права, которые закреплены Уголовно-процессуальным кодексом. В частности, это возможность заявлять отвод судье. Но я считаю, что пользоваться своими правами и вести себя неуважительно к иным участникам процесса – совершенно разные вещи», – отметил руководитель московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Александр Карабанов.

    В пятницу утром Алексей Навальный был доставлен в Бабушкинский суд Москвы в качестве подсудимого – продолжается рассмотрение дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

    Как сообщает «Интерфакс», мировой суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты Навального об отводе судьи Веры Акимовой, которая, по мнению защиты Навального, «продемонстрировала явную зависимость от стороны обвинения».

    В ходе заседания судья Акимова многократно делала замечания подсудимому из-за оскорбительных высказываний в адрес участников процесса. Из-за такого поведения Навального от участия в заседании отказался Артеменко. «Я боюсь умереть от эмоционального стресса в результате оскорблений, которые допускает в отношении меня Навальный», – признался ветеран войны. В итоге в заседании суда был объявлен перерыв, вызванный вопиющим неуважением к суду.

     «Навальный ведет себя непрофессионально, он переходит на личности. Конечно, тем самым он настраивает против себя как судебную систему, так и просто наблюдателей, обычных граждан, которые вынуждены каким-то образом следить за этим процессом. И это безусловно отразится на судебном решении», – отметил Карабанов.

    Напомним, что первое заседание суда, на котором рассматривалось дело об оскорблении ветерана, состоялось 5 февраля. Тогда Навальный несколько раз допустил резкие, граничащие с оскорблениями, высказывания в адрес истца. Заседание было прервано, потому что Артеменко стало плохо, ему вызвали скорую.

    Дело было возбуждено минувшим летом из-за комментариев блогера к видео, в котором Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяется статья за клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК). Нынешняя редакции статьи УК предусматривает три вида наказания: штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы либо лишение свободы на срок до двух лет. Однако данная редакция вступила в силу лишь в декабре. Ранее она не предусматривала лишения свободы, поэтому Навальному по итогам этого процесса новый тюремный срок не угрожает.

    Коментарии (95)
    США пригрозили санкциями при попытках достроить «Северный поток – 2»
       12 февраля 2021, 23:40
    Фото: Stefan Sauer/dpa/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты оценят возможность применения санкций при попытках достроить и сертифицировать газопровод «Северный поток – 2», заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

    «Мы продолжаем отслеживать действия в попытке завершить и сертифицировать трубопроврод, если такие действия будут иметь место, мы примем решение о применимости санкций», – приводит слова Прайса РИА «Новости».

    При этом, как уточнил представитель Госдепартамента, санкции – только «один из многих важных инструментов» в распоряжении США. «Наша позиция по «Северному потоку – 2» очень ясна и не претерпевала изменений. Президент (Джо) Байден ясно говорил, что «Северный поток – 2» плохая сделка. Это плохая сделка, потому что разделяет Европу, подвергает Украину и Центральную Европу российским манипуляциям, противоречит заявленным целям Европы в области энергобезопасности», – заявил Прайс.

    Ранее в пятницу стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в Сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.

    Напомним, США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте отказался германский концерн Bilfinger SE.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (94)
    В офисе Зеленского заявили о невыполнимости Минских соглашений
       13 февраля 2021, 06:33
    Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout/REUTERS
    Текст: Антон Никитин

    Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью телеканалу «Украина» выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали.

    При этом официальный Киев, по заверению Ермака, приложит все усилия для того, чтобы принципы, заложенные в этих соглашениях, были выполнены украинской стороной, передает РИА «Новости».

    Глава офиса Владимира Зеленского также отметил, что прогресс в переговорах по Донбассу есть, но продвигается диалог медленно. Он подчеркнул, что за шесть лет с момента подписания Минских соглашений ощутимых результатов нет.

    «Украинской стороне удалось кардинально изменить представительство в минском процессе и поднять уровень безоговорочной поддержки со стороны наших европейских партнеров, Германии и Франции», – приводит слова Ермака РБК – Украина.

    Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе.

    Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. В минувшее воскресенье экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», (Второе минское соглашение, Минск-2) –документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (89)
    Стали известны детали попытки заморозить детей в сугробе в Москве

    12 февраля 2021, 16:35

    Текст: Алексей Дегтярев

    Оставленные матерью голыми в снегу дети в Новой Москве провели на морозе около 40 минут, сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

    «33-летняя женщина вместе с детьми около 23.00 11 февраля приехала на автомобиле «Лада». Она сначала разделась сама, затем раздела детей и отправилась в лесополосу. Ближе к полуночи их увидел очевидец, который обратился в правоохранительные органы. Таким образом, дети провели на морозе порядка 40 минут», – пояснил источник ТАСС.

    Он добавил, что происшествие случилось вблизи населенного пункта Сосенское в Новой Москве. Дети – десятимесячная девочка и два мальчика, двух и десяти лет, уточнил собеседник.

    Женщина родом из Чебоксар, она жила вместе с детьми в частном доме в Подмосковье.

    «Все четверо доставлены в больницу с обморожением различной степени тяжести. Один ребенок находится в реанимации, состояние детей оценивается как тяжелое», – сказал собеседник.

    Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова сообщала, что пострадавшие дети находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, их состояние оценивается как стабильное.

    Ранее сообщалось, что в Москве мать вывела на прогулку троих детей без одежды и попыталась закопать их в сугроб. На странное поведение женщины обратили внимание прохожие. Житель Москвы, который вышел выгуливать собаку, вызвал экстренные службы. Детей доставили в больницу с различными степенями обморожения. Женщину тоже госпитализировали, скоро СК проверит состояние ее психического здоровья.

    Коментарии (34)
    В Германии рассказали о характере переговоров с США по «Северному потоку – 2»
       12 февраля 2021, 22:15
    Фото: Jens Büttner/dpa/picture-alliance/ТАСС
    Текст: Абдулла Шакиров

    Переговоры между Берлином и Вашингтоном о снятии санкций с газопровода «Северный поток – 2» проходят в закрытом режиме, об их ходе прессу не информируют, рассказала представитель министерства экономики Германии.

    «Любые переговоры или диалоги мы ведем в закрытом режиме и не комментируем их», – передает сообщение ТАСС.

    Между тем члены Сената США призвали главу Белого дома Джозефа Байдена ввести санкции против «Северного потока – 2». Письмо президенту Соединенных Штатов направили республиканец Джим Риш и демократ Джейн Шейхин. Кроме того, сенаторы попросили Байдена предоставить к 16 февраля отчет по этому вопросу и компаниях, имеющих отношение к «Северному потоку – 2», передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg. «Отношения США и Германии являются краеугольным каменем трансатлантического союза... но позволить завершить «Северный поток – 2» не подразумевает конструктивный путь к этому партнерству», – говорится в обращении сенаторов.

    Ранее в пятницу СМИ сообщили о переговорах по «Северному потоку – 2» между Германией и США. В начале недели СМИ опубликовали документы о тайных переговорах между ФРГ и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД писала, что стоит за этой сделкой между двумя странами. В Германии опровергли существование «грязной сделки» с США по «Северному потоку – 2».

    США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.

    Коментарии (19)
    Синоптики предупредили о надвигающемся на ЦФО аномальном холоде
       12 февраля 2021, 17:10
    Фото: Илья Наймушин/РИА «Новости»
    Текст: Вера Басилая

    Гидрометцентр России выпустил штормовое предупреждение об аномально холодной погоде в Центральном федеральном округе, сообщив, что вслед за снегопадами и метелями в центре Европейской России будут усиливаться морозы.

    «14–18 февраля на территории ЦФО ожидается аномально холодная погода с температурами на 7–12 градусов ниже климатической нормы. В ночные часы температура воздуха будет понижаться до минус 24, минус 30 градусов, днем преобладающая температура воздуха минус 11, минус 17 градусов», – сообщается на сайте Гидрометцентра России.

    Также ожидается сильный снег, который пойдет в Московской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Ивановской, Костромской областях, ночью 13 февраля – в Брянской, Орловской и Курской областях. 13 февраля и ночью 14 февраля сильный снегопад охватит и северные области Центрального округа, и север Поволжья, пройдет в Тверской и Ярославской областях, уточняется в сообщении.

    Ранее москвичей призвали отложить поездки на личных авто на фоне обильного снегопада на позднее время, после 21.00.

    Напомним, московский главк МЧС предупреждал также, что с полуночи 12 февраля и ночью 13 февраля в столице ожидается снег, временами сильный, метель, усиление ветра с порывами 15–20 метров в секунду.

    Коментарии (23)
    Россия анонсировала создание с Китаем лунной станции
       12 февраля 2021, 21:41
    Фото: Netflix, "Космические войска"
    Текст: Вера Басилая

    Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роскосмосу подписать с Китаем меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции.

    Правительство России приняло предложение Роскосмоса, согласованное с МИДом, Минюстом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанное с КНР, о подписании меморандума о взаимопонимании между правительством России и правительством Китая о сотрудничестве области создания Международной научной лунной станции.

    «Поручить Государственной корпорации космической деятельности «Роскосмос» подписать от имени правительства Российской Федерации указанный меморандум, разрешив вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера», ­– цитирует ТАСС распоряжение правительства.

    Ранее сообщалось, что Россия начала проработку техдокументации совместной с КНР лунной базы.

    Напомним, генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин допустил возможность совместного освоения Луны и построения лунной научной базы силами России и Китая.

    Осведомленные источники в администрации 46-го президента США Джо Байдена и в космической отрасли сообщили о готовности Пентагона в будущем обеспечивать защиту баз НАСА на Луне, а также операций частных компаний по добыче полезных ресурсов. При этом расширение взаимодействия Пентагона с НАСА в материале увязано с необходимостью противодействовать «вызовам, которые бросают Соединенным Штатам Россия и Китай». В ответ Рогозин подчеркнул, что милитаризация Луны недопустима.

    Напомним, в день инаугурации Джо Байдена новый глава Пентагона в американской администрации Ллойд Остин в письменных ответах на вопросы членов комитета Сената США по делам вооруженных сил заявил, что Россия и Китай представляют растущую угрозу для Соединенных Штатов в космосе, при этом Россию он назвал «ключевым противником».

    В октябре 2020 года Россия обвинила США в циничной милитаризации космоса и игнорировании предложений Москвы о заключении юридически обязывающего соглашения по предотвращению гонки вооружений в околоземном пространстве. В МИД подчеркивали наличие существенных разногласий с США по этой теме. Так, в Кремле заявляли о приверженности России полной демилитаризации космоса. Тем временем Пентагон разработал доктрину о применении оружия в космосе под предлогом «существенной угрозы» со стороны России и Китая.

    Коментарии (51)
    Новейшим украинским самолетам запретили подниматься в воздух
       13 февраля 2021, 06:59
    Фото: Марина Лысцева/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Новейшие украинские самолеты Ан-132D и Ан-178 исключили из государственного реестра гражданских воздушных судов, соответствующий приказ опубликован на портале Государственной авиационной службы Украины.

    Всего в списке 50 различных самолетов и вертолетов. Решение, как говорится в документе, было принято в связи с тем, что данные воздушные суда не имели сертификата летной годности в течение двух лет, а Госавиаслужба в течение этого срока не имела доступа к ним для осуществления контроля за их летной годностью и эксплуатацией, передает РИА «Новости».

    Указанные в списке Ан-132D с регистрационным номером UR-EXK и заводским номером 001 и Ан-178 (UR-EXP, 001) принадлежат ГП «Антонов».

    Ранее на Украине заявили о неспособности выполнить контракт с Перу на поставку одного самолета Ан-178, после чего Россия предложила Перу целый ряд военно-транспортных самолетов на замену украинским Ан-178. В Раде констатировали крах украинского авиастроения. Авиастроители Украины призвали возобновить сотрудничество с Россией.

    Коментарии (59)
    Евросоюз призвал Китай отменить решение о запрете вещания BBC World News

    12 февраля 2021, 19:39

    Текст: Вера Басилая

    Внешнеполитическая служба Европейского союза призвала Китай пересмотреть решение о запрете вещания BBC World News, которое было принято в ответ на отзыв лицензии у китайского телеканала в Британии, на что ЕС никак не отреагировал.

    «Одиннадцатого февраля Китай запретил BBC вещать в стране из-за репортажей о Синьцзяне и о реакции на пандемию COVID-19… Решение о запрете должно быть пересмотрено», – цитирует РИА «Новости» заявление ЕС.

    По мнению Брюсселя, это уже далеко не первый случай ограничения свободы СМИ в Китае.

    В Китае запретили вещание британского канала BBC World News, за нарушение принципа достоверности и непредвзятости. Ранее в этом месяце британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию у китайского телеканала CGTN за несоответствие требованиям, предъявляемым к владельцу лицензии. На это решение Евросоюз никак не реагировал, также как и на запрет в Латвии ретрансляции 16 российских телеканалов.

    В то же время ЕС прокомментировал санкции, которые власти Украины ввели против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. В совместном пресс-релизе по итогам заседания Совета ассоциации Украина–ЕС говорится, что усилия Украины по защите от дезинформации являются законными.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский указом остановил эфирное вещание трех телеканалов, считающихся в стране оппозиционными: «112 Украина», NewsOne и ZIK. Ограничения распространились также на региональные каналы телерадиокомпании «112 Украина» – «Новый формат», «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», на компанию «Новости 24 часа», принадлежащую телеканалу NewsOne.

    Коментарии (58)
    СМИ сообщили о переговорах по «Северному потоку – 2» между ФРГ и США
       12 февраля 2021, 18:14
    Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2» идут на уровне министерств ФРГ и США, итог пока предсказать сложно, сообщил источник, знакомый с ходом обсуждения.

    «Переговоры на уровне министерств идут, идет обмен предложениями, и это радует, шансы на успех предсказать пока сложно», – заявил РИА «Новости» собственный источник.

    Комментируя сделанное в августе прошлого года предложение минфина ФРГ о выделении 1 млрд евро для строительства в Германии двух терминалов для приема СПГ из США, источник заметил, что это «вполне вероятный сценарий, прагматичный и правильный».

    В начале недели СМИ опубликовали документы о тайных переговорах между ФРГ и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД писала, что стоит за этой сделкой между двумя странами. В Германии опровергли существование «грязной сделки» с США по «Северному потоку – 2».

    США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.

    Глава Германо-российского форума Маттиас Платцек заявил, что экономический ущерб в случае отказа Германии от «Северного потока – 2» будет огромным, а ущерб политическим отношениям между странами «невозможно измерить вообще».

    Коментарии (20)
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •