Дегтярев поставил на личный контроль сроки сдачи спорткомплекса в Комсомольске-на-Амуре

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в ходе рабочей поездки в Комсомольск-на-Амуре проинспектировал строительство наиболее значимых объектов социальной инфраструктуры города, а также поставил на личный контроль сроки сдачи Центра сложнокоординационных видов спорта.

Строительство Центра сложнокоординационных видов спорта и больничного комплекса, а также реконструкция стадиона «Авангард» ведутся в рамках долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре, передает «Восток медиа».

Отмечается, что почти по каждому объекту есть проблемы, не позволившие выполнить работы в срок. Стройки находятся на личном контроле Дегтярева, который в «ручном режиме» решает вопросы по завершению строительства, в том числе по привлечению дополнительного финансирования.

Региональный центр развития спорта – Центр сложнокоординационных видов спорта должен был быть сдан в эксплуатацию в декабре 2020 года, однако срок пришлось сдвинуть. Теперь перед строителями стоит задача завершить работы до конца второго полугодия текущего года.

Центр будет специализироваться на занятиях акробатикой, художественной гимнастикой, скалолазанием и другими спортивными дисциплинами. В среднем в смену в спорткомплексе могут находиться 200 человек, а трибуны вмещают 300 зрителей.

В данный момент готовность третьей очереди спорткомплекса – 66%. Сделан фундамент, возведена коробка здания, готовы кровля и металлический каркас спортзала, проведены наружные сети водо- и теплоснабжения, а также канализации, идут работы по монтажу фасадов и систем вентиляции, отделке стен, настилу полов и установке внутренних и наружных дверей.

В пресс-службе правительства Хабаровского края сообщили, что заказчиком объекта выступает КГКУ «Служба заказчика минстроя края». Проект разработан АО «31 государственный проектный институт специального строительства». Подрядчик – ООО «СК "Монолит». Стоимость работ по госконтракту составляет около 1 млрд рублей.

Заместитель гендиректора ООО СК «Монолит» Артем Овсепян доложил врио губернатора, что на данном этапе все работы идут по графику. Однако необходимо решить вопрос с отделкой стен гимнастического зала: проектировщики не заложили в стоимость штукатурку, предполагая, что краску нанесут прямо на бетон. Сейчас краевому минстрою требуется дополнительно изыскать более 20 млн рублей, чтобы не была нарушена технология.

Рядом с Региональным центром развития спорта возводится еще один важный социальный объект – детский больничный комплекс. С этой стройкой гораздо больше проблем – подрядчик намерен законсервировать ее.

«С проектом серьезные проблемы, с тем, что здесь много что обещали, но не сделали до нас. Работа предстоит серьезная, многоэтапная, но нужно этот объект завершить», – подчеркнул Михаил Дегтярев.

Больничный комплекс, включающий в себя детскую поликлинику на 500 посещений за смену, стационар на 232 койки и консультативное отделение на 300 приемов за смену спроектировало АО «Гипроздрав». Однако подрядчик первой очереди – ООО СК «Вита» полностью остановил работы в 2019 году, в итоге контракт с компанией год назад был расторгнут. За вторую очередь работ взялась та же компания, что строит сейчас Центр сложнокоординационных видов спорта – ООО СК «Монолит».

Достроить объект не позволяют недоработки проектной документации. Выяснилось, что проект не учитывает целого ряда требований к учреждению здравоохранения. Кроме того, не были взяты в расчет затраты на оборудование.

В результате оценка стоимости объекта выросла до 5,94 млрд рублей при первоначальной в 2,25 млрд рублей. На данный момент готов менее, чем на 30%. О выделении дополнительного финансирования краевому минфину придется договариваться на федеральном уровне.

Дополнительные вложения потребовались и на реконструкцию стадиона «Авангард», рассчитанного на 15 тыс. зрителей: изначально работы оценивались в 445 млн рублей, однако из-за увеличения цен на материалы и расширения перечня работ стоимость увеличилась на 240 млн рублей.

На стадионе необходимо выполнить ремонт трибун и подтрибунных помещений, капитальный ремонт фасада, замену инженерных сетей, а также привести в порядок футбольное поле и легкоатлетический сектор.

Чтобы довести начатые работы до конца по всем трем объектам, сегодня требуется непосредственное участие в процессе краевого руководства. Дегтярев намерен сразу после возвращения в Хабаровск решать вопросы финансирования социально-значимых строек города Юности с профильными ведомствами.

Ранее Михаил Дегтярев помог разрешить спор о застройке парка «Динамо» в Хабаровске.