Дегтярев помог разрешить спор о застройке парка «Динамо» в Хабаровске

Спорный вопрос о застройке земельного участка в районе парка «Динамо» и городских прудов в Хабаровске решен. После вмешательства врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева застройщик отозвал судебный иск, отказавшись от планов по возведению на указанной территории жилого комплекса.

В вопросе застройки земельного участка в районе парка «Динамо» поставлена точка. Как обещал глава региона, власти достигли с застройщиком договоренностей об отзыве апелляции на вынесенное судебное решение, не позволяющее вести на этой территории строительство жилого комплекса, пишет «Восток-Медиа».

Шестой Арбитражный апелляционный суд принял отказы ООО «Пионер-инвест», ООО Специализированный застройщик «Дальвостокстрой», администрации Хабаровска, департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации Хабаровска от апелляционных жалоб и прекратил производство по данному вопросу.

Подобный исход дела порадовал жителей Хабаровска, однако не стал для них сюрпризом. После Прямой линии с врио губернатора, состоявшейся перед Новым годом, хабаровчане ждали именно такого итога. Тогда, отвечая на вопрос о парке «Динамо», Дегтяркв твердо заявил о недопустимости жилой застройки этого района.

«На этой территории, где был расселен барак, нужно строить то, что было заявлено, а заявлена, насколько я знаю, гостиница. Я знаю, что в суд подали предприниматели, мэрия поддержала иск. Мы с Сергеем Кравчуком сегодня утром при сдаче дома обманутых дольщиков на Алексеевской общались еще раз подробно на эту тему. Договорились, что Сергей Анатольевич встретится со строителями, убедит их, и они отзовут иски. Но мы должны понимать, что бизнесмены понесли убытки, серьезные – там несколько сот миллионов рублей при расселении. И мы готовы пойти навстречу, если они хотят заниматься жилищным строительством. И край здесь поможет. Форму определим на совещании. Если иски будут отозваны, и будет построена нужная гостиница – а городу не хватает гостиниц, то мы поддержим этих строителей. Я считаю, что здесь должна быть дорога с двусторонним движением. Но если жители против, а я тоже считаю, что там жилью не место, надо им пойти навстречу. Не все измеряется деньгами. Но и здесь мы можем помочь - хотите строить, стройте там, где это возможно, нужно городу и поддерживается людьми. Такая моя позиция. Ждем, что будет иск отозван», – сказал Дегтярев в ходе Прямой линии.

Напомним, скандал вокруг планов компании «Дальвостокстрой», которая занималась расселением старых бараков, по изменению типа земельного участка и возведению в районе парка «Динамо» и городских прудов не гостиницы, а жилого комплекса из трех высотных домов получил широкий общественный резонанс и в итоге вылился в судебную тяжбу. Сначала против предложенных изменений выступили местные жители, а потом и депутаты Думы Хабаровска, которые обратились в суд и выиграли его. Застройщик решение обжаловал, его поддержала мэрия краевого центра.

«Конечно, мы благодарны этим четырем сторонам, которые приняли такое решение и пошли навстречу жителям Хабаровска, категорически возражавшим против строительства многоквартирного дома. Надо отметить, что сюда вмешался врио губернатора Михаил Дегтярев. Он на прямой линии заявил о том, что все-таки не надо менять правила землепользования, нужно пойти навстречу жителям Хабаровска. Это, я думаю, сыграло решающую роль в принятии решений об отказе от апелляционных жалоб», – прокомментировал исход дела председатель хабаровской гордумы Михаил Сидоров.